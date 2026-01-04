Maduro, dus cu elicopterul la New York și „cazat” într-o închisoare din Brooklyn
Newsweek.ro, 4 ianuarie 2026 08:20
Cuplul prezidențial venezuelean capturat de SUA a ajuns sâmbătă seara la baza aeriană Stewart Air Na...
Acum 10 minute
08:40
Mâna dreaptă a lui Maduro, numită președinte interimar al Venezuelei. Trump: Nu atacăm dacă „face ce vrem noi” # Newsweek.ro
Delcy Rodriguez, mâna dreaptă a lui Maduro, a fost numită președinte interimar al Venezuelei. Președ...
08:40
Vor putea SUA conduce Venezuela, așa cum a anunțat Trump? De ce trimiterea de trupe ar fi foarte dificilă? # Newsweek.ro
Posibila ostilitate din Venezuela ar putea îngreuna asigurarea aprovizionării cu petrol de către SUA...
Acum 30 minute
08:20
Cuplul prezidențial venezuelean capturat de SUA a ajuns sâmbătă seara la baza aeriană Stewart Air Na...
Acum o oră
08:00
Detectarea semnalelor extraterestre urmează reguli stricte și raportare la ONU. Care este protocolul? # Newsweek.ro
Ce se întâmplă în caz de urgență: Dacă se primește un semnal din spațiu, există reguli clare - de la...
07:50
Merită să-ți cumperi un șemineu electric? Cât consumă și la cât ajunge factura la curent într-o lună # Newsweek.ro
Șemineul electric este una dintre cele mai populare alegeri în sezonul rece, mai ales în perioada să...
Acum 2 ore
07:40
Folia de aluminiu are două fețe diferite, lucioasă și mată, iar alegerea corectă pentru coacere poat...
07:30
Câte minute trebuie încălzit motorul mașinii în diminețile reci? Cu ce viteză trebuie să conduci la început? # Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din timpul iernii creează o dificultate suplimentară pentru motorul mașinii no...
07:20
Horoscop 5 ianuarie. Luna în Leu strică planurile Peștilor. Taurii trebuie să fie prudenți. Racii, tensiuni # Newsweek.ro
Horoscop 5 ianuarie. Luna în Leu strică planurile Peștilor. Taurii trebuie să fie prudenți. Racii și...
07:00
Viața la pensie. Trucul matinal al pensionarilor contra balonării și constipației. Vezi ce zic experții # Newsweek.ro
Balonarea și constipația sunt probleme frecvente la vârsta pensiei, însă specialiștii spun că un obi...
Acum 12 ore
21:00
Elveția a deschis un dosar penal împotriva administratorilor barului din stațiunea unde a avut loc incendiul # Newsweek.ro
Elveția a deschis un dosar penal împotriva administratorilor barului din stațiunea unde a avut loc i...
20:50
În cadrul primului său interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan răspunde la întrebări despre s...
20:50
Cum să ai grijă de articulații cu vitamine? Un medic a numit alimentele pe care merită să le adăugați în dietă # Newsweek.ro
Un medic explică ce vitamine susțin sănătatea articulațiilor și indică alimentele care pot fi inclus...
20:40
Ucraina condamnă atacul SUA asupra Venezuelei: dreptul la viață normală, securitate și demnitate # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se bucure de o v...
20:30
Generalul Dan Caine, cel mai înalt oficial militar american, a declarat că atacul Statelor Unite asu...
20:20
Ilie Bolojan: "Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela. România nu are ambasadă acolo" # Newsweek.ro
În cadrul primului său interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan răspunde la întrebări despre s...
19:50
Trei vulpi suprinse în centrul Bucureştiului, de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa # Newsweek.ro
Trei vulpi au fost surprinse sâmbătă dimineață de camerele de supraveghere din zona Muzeului Naționa...
Acum 24 ore
19:40
Zboruri anulate în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei, trafic aerian regional grav afectat # Newsweek.ro
Ca urmare a escaladării tensiunilor, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis ordine p...
19:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, salută un acord istoric: Spania va achiziționa avioane d...
18:40
Liderul opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, cere o schimbare imediată de guvern în Venezuela # Newsweek.ro
Liderul opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado,laureată a Premiului Nobel pentru Pace, cere o ...
18:10
LIVE Donald Trump, conferință de presă, după ce l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, susţine o conferință de presă, după ce l-a capturat pe președintele ...
16:50
4.300 de arme au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut # Newsweek.ro
Peste 4.300 de arme au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut, în ...
16:00
Clementine sau portocale? Nutriționeștii explică care oferă mai multă vitamină C și sunt mai sănătoase # Newsweek.ro
Atât portocalele, cât și clementinele pot fi completări excelente la o dietă echilibrată. Potrivit n...
15:50
Poliția a identificat primele patru victime ale incendiului din stațiunea de schi din Elveția # Newsweek.ro
Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au fost ucise într-un incendiu prod...
15:40
Operațiunea SUA în Venezuela: capturarea lui Maduro amintește de invazia din Panama și Noriega, 1989 # Newsweek.ro
Atacul SUA în Venezuela, soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro, amintește de invazia din Panama din...
15:20
Procurorul general al SUA confirmă că Maduro va fi acuzat penal după ce va fi pus sub acuzare la New York # Newsweek.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor f...
15:10
De ce a pornit Trump război contra lui Maduro? Avioane F-35 au neutralizat armata Venezuelei în câteva ore # Newsweek.ro
Capturarea fără precedent a președintelui Venezuelei Nicolás Maduro de către Trump vine după luni de...
15:10
SGG: Peste 46.000 de documente procesate anual și salvarea a 330 milioane euro în bilanțul 2025 # Newsweek.ro
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a prezentat bilanțul pentru 2025: peste 46.000 ...
15:00
Anul 2025 nu poate fi citit ca o simplă succesiune de evenimente politice, ci ca o acumulare de tens...
14:50
Atacul SUA în Venezuela. Cum ar fi fost capturat și evacuat președintele Nicolas Maduro? # Newsweek.ro
O operațiune militară a SUA în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu elicoptere și forțe speciale de el...
14:40
DNSC avertizează: o parolă compromisă poate expune conturi, date sensibile şi infrastructuri esenţiale online # Newsweek.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia că o singură parolă compromisă poate ...
14:20
Fenomenul longevității: ADN-ul unei femei care a trăit până la 117 ani îi surprinde pe oamenii de știință # Newsweek.ro
Oamenii de știință au identificat trăsături genetice și biologice rare care ar putea explica longevi...
14:10
Rezervele istorice de hidrogen alb ar putea relansa goana după aur din SUA. Kansas are rezerve estim...
13:50
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani? # Newsweek.ro
Cum pot fi gândite acum pensiile de stat din România, astfel încât să ştii sigur că şi peste 20 de a...
13:40
Alertă medicală. De ce tinerii de 20-30 ani fac cancer de colon? Fumatul și consumul de carne nu sunt cauza # Newsweek.ro
Medicii au descoperit că un număr tot mia mare de tineri fac o boală care ar trebui să apară la oame...
13:20
Statele Unite ale Americii au încheiat operaţiunea militară din Venezuela după capturarea liderului ...
13:00
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. ...
12:50
Există locatari care nu pot fi obligați să plătească întreținerea. Nici nu pot fi amendați sau executați silit # Newsweek.ro
În bloc există mari probleme atunci când un locatar nu plătește întreținerea. Acesta e dat în judeca...
12:30
Aproape 10.000 de consumatori, din 24 de localități ale județului Hunedoara, nu aveau energie electr...
12:00
Lovitură dură pentru persoanele cu handicap. Pierd sute de lei în 2026. Legea e în vigoare de la 1 ianuarie # Newsweek.ro
Măsuri dure pentru persoanele defavorizate chiar de la început de an. Pensiile sunt înghețate, iar p...
11:40
Horoscop ianuarie. 3 zodii pentru care începe o săptămână de vis. Uranus retrograd aduce schimbări mari # Newsweek.ro
După 4 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei semne zodiacale. Horo...
11:30
Poliția spune că ar putea urma revolte militare după protestele care durează de 7 zile # Newsweek.ro
rotestele din Iran se extind şi devin din ce în ce mai violente, a anunţat sâmbătă poliţia iraniană,...
10:50
METEO Vremea continuă să se răcească. Nu vom vedea Soarele curând. Care zone sunt calamitate? # Newsweek.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, ...
10:40
VIDEO Venezuela acuză SUA că încearcă să preia controlul țării. Oameni evacuați. Tot pământul s-a cutremurat. # Newsweek.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „e...
10:20
Un șofer băut a intrat cu mașina pe un drum închis din Pasul Vulcan, folosit ca pârtie # Newsweek.ro
Polițiștii din Hunedoara au deschis un dosar penal pentru un șofer băut care a intrat cu mașina pe u...
10:00
Explozii puternice au fost semnalate în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, de jurnaliști...
09:50
Politico: 6 scenarii posibile la nivel internațional, în 2026. Ce „cotă la pariuri” are fiecare? # Newsweek.ro
Pune capăt Trump războiului din Ucraina? „Viktator” Orban câştigă din nou alegerile din Ungaria? Izb...
09:30
VIDEO Hoas în trafic, în mai multe zone din România, din cauza zăpezii: copaci căzuți, drumuri blocate # Newsweek.ro
Primul episod de iarnă mai serioasă creează haos în trafic. În mai multe zone din România, din cauza...
09:10
VIDEO LIVE Start în Dakar 2026! România e reprezentată de riderul - legendă Mani Gyenes și Dacia Sandriders # Newsweek.ro
Cei mai buni piloți și cele mai performante vehicule de deșert din lume iau startul pe 3 ianuarie 20...
Ieri
08:30
Războiul din Ucraina: 3.000 de copii și părinții lor, nevoiți să fugă de ruși. Ce zone au fost evacuate? # Newsweek.ro
Peste 3.000 de copii și părinții lor din Ucraina au fost nevoiți să fugă peste noapte de ruși. Kievu...
08:00
500 lei amendă dacă circuli fără rovinietă. Trebuie să o ai chiar și pe străzile din orașul tău? # Newsweek.ro
Circulația fără rovinietă poate aduce o amendă de până la 500 de lei, dar obligația nu se aplică pe ...
