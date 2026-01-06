Cum să gestionezi bufeurile de menopauză dacă ai peste 50 de ani. Cât contează alimentația și stilul de viață?

Newsweek.ro, 6 ianuarie 2026 21:50

Bufeuri la menopauză? Menținerea unui stil de viață sănătos este esențial: alimentație echilibrată, ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
22:10
METEO Alertă de ceață densă în sute de localități. Sunt probleme mari în trafic. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Centrul Infotrafic avertizează, marţi seară, că se circulă în condiţii de ceaţă densă în mai multe z...
Acum o oră
21:50
Cum să gestionezi bufeurile de menopauză dacă ai peste 50 de ani. Cât contează alimentația și stilul de viață? Newsweek.ro
Bufeuri la menopauză? Menținerea unui stil de viață sănătos este esențial: alimentație echilibrată, ...
21:40
Ce plantă să pui în dormitor dacă ai probleme cu somnul. Te ajută să te relaxezi și să adormi imediat Newsweek.ro
Te confrunți cu insomnii sau somn agitat? O simplă plantă în dormitor poate face diferența. Anumite ...
Acum 2 ore
21:20
De ce multe alimente din SUA sunt interzise în Europa? Lista substanțelor considerate periculoase Newsweek.ro
Numeroase produse alimentare provenite din Statele Unite nu pot fi comercializate în Uniunea Europea...
21:10
Care pâine este cea mai sănătoasă pentru sandvișuri? Conține multe fibre și nu crește glicemia Newsweek.ro
Cea mai sănătoasă pâine pentru sandvișuri este pâinea integrală 100%, făcută doar din făină integral...
20:50
Trump, în fața republicanilor: ”Dacă nu câștigăm alegerile de la jumătatea mandatului, voi fi pus sub acuzare” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că republicanii trebuie să câștige alegerile int...
20:40
Urmărire dramatică. Forțele speciale ale SUA vânează un petrolier al Rusiei ce a scăpat blocadei din Caraibe Newsweek.ro
Forțe speciale ale SUA vânează în Atlanticul de Nord un petrolier venezuelean din flota-fantomă care...
Acum 4 ore
20:20
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent Newsweek.ro
O decizie fără precedent luată de o instanță din România. Aceasta a decis ca o pensie să crească dup...
20:10
Unde trebuie să depozitați cartofii pentru a nu se strica în bucătărie? Pot rămâne proaspeți câteva luni Newsweek.ro
Cartofii se păstrează cel mai bine într-un loc răcoros, uscat și întunecat, departe de lumina direct...
19:50
Turişti străini au rămas blocaţi pe o insulă pustie. Printre ei se află şi o româncă Newsweek.ro
Sute de cetăţeni străini au rămas blocați pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian. Printre ei se ...
19:40
Numirea șefilor SRI și SIE. Nicușor Dan are 4-5 nume pe „lista scurtă” Newsweek.ro
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu șefii marilor parchete, au declarat m...
19:20
Ce este dispusă România să ofere Ucrainei? Mandatul lui Nicușor Dan la Coaliția de Voință de la Paris Newsweek.ro
România ar urma să ofere suport militar trupelor de menținere a păcii, spun surse politice în contex...
19:10
De ce zgârâie pisica ta canapeaua? Poate scăpa de acest impuls dacă nu o pedepsești Newsweek.ro
Pisica zgârie canapeaua pentru a-și ascuți ghearele, a-și marca teritoriul și a-și consuma energia n...
18:50
Președintele Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Se pregătesc „buletinele de vot” (Surse) Newsweek.ro
Se fac pregătiri pentru referendumul în rândul magistraților anunțat de președintele Nicușor Dan, la...
18:40
Coaliția Voinței la Paris decide desfășurarea unor forțe în Ucraina. Ce fac aliații dacă Rusia atacă din nou? Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relatat că, în timpul întâlnirii sale cu președintele f...
Acum 6 ore
18:20
Nicușor Dan: „Așa se explică reducerea de 30.000.000 de lei”. La ce se referea președintele? Newsweek.ro
Nicuşor Dan a dezvăluit cum a reușit să facă reduceri de 30 de milioane de lei la Administrația Prez...
18:10
Cum îl ajuți pe medic să-ți ofere diagnosticul corect. Planul de tratament va fi mai eficient? Newsweek.ro
Un diagnostic corect începe cu o comunicare clară. Când vă descrii simptomele simplu, precis și sinc...
17:50
Un cunoscut lanț de mobilă își închide magazinele. Clienții profită: reduceri de 70%. Mai sunt câteva zile Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de mobilă își închide magazinele. Clienții pot profita acum de lichidarea de stocur...
17:40
Petrolierele fantomă ale Rusiei și Iranului părăsesc în grabă porturile Venezuelei, fără să ceară autorizație Newsweek.ro
Cel puțin 16 petroliere aflate sub sancțiuni americane au părăsit porturile venezuelene în ultimele ...
17:30
Grădinărit în ianuarie. Ce lucrări faci în grădină în ianuarie pentru a-ți ușura munca din primăvară Newsweek.ro
Chiar dacă ianuarie pare sau lună de pauză în grădină, câteva lucrări esențiale făcute acum — de la ...
17:20
SONDAJ 74% din români cred că dacă ne-ar ataca Rusia, am fi apărați de NATO. Ce spun despre armata obligatorie Newsweek.ro
Sondajul „Securitate regională - percepții și așteptări” publicat de Avangarde, arată că 74% din rom...
17:00
Ce ar trebui să mănânce o femeie după 50 de ani? Nutriționiștii au numit alimente care îți vor da energie Newsweek.ro
Ce ar trebui să mănânce o femeie după 50 de ani? Nutriția joacă un rol crucial în menținerea sănătăț...
16:50
Craiova, fără căldură. Olguța Vasilescu acuză lipsa investițiilor la Electrocentrale Newsweek.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, afirmă că Electrocentrale Craiova, producătorul de ...
16:40
Proiect de lege la Senat: persoanele vulnerabile ar putea fi scutite de plata evaluărilor medicale Newsweek.ro
Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune eliminarea unor cheltuieli care apasă greu as...
Acum 8 ore
16:20
Justiție + AI. Cum ar putea inteligența artificială să scoată sistemul justiției din blocaj și controverse Newsweek.ro
În ultimele săptămâni, România a fost martora unui moment rar și tulburător: o dezbatere publică apr...
16:20
Ce cadou a primit Nicușor Dan de Crăciun? Președintele a dezvăluit ce a făcut de sărbători Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a dezvăluit ce cadou a primit de Crăciun dar și unde și-a petrecut Revelion...
16:10
Imperiul Roman a „înconjurat” lumea de 7 ori. O rețea de drumuri ascunsă a fost descoperită, rescriind istoria Newsweek.ro
O hartă recent descoperită a rețelei rutiere a Imperiului Roman a dezvăluit că aceasta nu avea 190.0...
16:00
Horoscop ianuarie 2026 Trei zodii au mare succes financiar toată luna ianuarie. Atrag bogăția și abundența Newsweek.ro
Horoscop ianuarie 2026: Trei zodii vor străluci financiar în prima lună a anului! Atrag bogăție și a...
15:50
Adio nopților cu adevărat întunecate de pe Pământ. 4.000 de oglinzi în spațiu ar putea schimba cerul nopții Newsweek.ro
Imaginează-ți că privești în sus noaptea și vezi nu doar stelele și Luna, ci și lumina soarelui refl...
15:50
Viktor Orban: &#34;Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán afirmă că Uniunea Europeană „se va destrăma singură” din cauza „ha...
15:30
Politico: Europa închide ochii la amenințările lui Trump privind Groenlanda de dragul Ucrainei Newsweek.ro
Europa tratează cu prudență declarațiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei, evitând o co...
15:20
MAI recunoaște drepturile militare, dar Casa de Pensii spune nu. Ce pot face pensionarii militari? Newsweek.ro
Pensionarii militari care au ieșit la pensie înainte de 2015 și au lucrat în structurile MAI se pot ...
15:20
Maria Corina Machado, adversara lui Maduro, promite să se întoarcă în Venezuela Newsweek.ro
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă, lăudându-l p...
15:00
Câte zile se bea Agheasma Mare? Vezi cum trebuie păstrată corect și la ce o poți folosi în gospodărie Newsweek.ro
Câte zile se bea Agheasma Mare și cum se păstrează corect? Află când este bine să o consumi, cum să ...
14:50
Un truc genial! De ce ar trebui să pui sare în lumânări și ce efect are asupra lor? Newsweek.ro
Oricât de frumoasă ar fi lumina lumânărilor, picăturile de ceară, funinginea și alte resturi cauzeaz...
14:40
Există un vaccin pentru infecțiile urinare. Cât de eficiente sunt și ce țară face cercetări? Newsweek.ro
Infecțiile recurente ale vezicii urinare sunt supărătoare și dureroase – antibioticele adesea nu ofe...
14:30
VIDEO De ce apar problemele de creștere în înălțime la copii. Când trebuie să mergi la endocrinolog Newsweek.ro
Mulți părinți nu știu că medicul endocrinolog îi poate ajuta în cazul în care copiii au probleme de ...
Acum 12 ore
14:20
ChatGPT zguduie piața: telefoanele mobile se vor scumpi în 2026. Care este motivul? Newsweek.ro
Oricine dorește să cumpere un telefon mobil nou ar trebui să se aștepte la prețuri mai mari. Motivul...
14:10
Ce se întâmplă în creier atunci când bei bere fără alcool? Explicația pentru schimbarea comportamentului Newsweek.ro
Consumul de bere fără alcool nu te restricționează de la nicio activitate. Nu influențează reflexele...
13:50
Ceața paralizează traficul aerian la Iași: două zboruri redirecționate și unul anulat Newsweek.ro
Traficul aerian pe Aeroportul din Iaşi este afectat marţi din cauza ceţii, două avioane fiind redire...
13:40
Hunedoara: sute de oameni din comuna Vețel, izolați din cauza nămeților care blochează drumurile Newsweek.ro
Situație dramatică în Hunedoara, unde câteva sute de oameni din comuna Vețel continuă să fie izolați...
13:10
O echipă coreeană a creat o pulbere care oprește hemoragiile severe într-o secundă Newsweek.ro
În urgenţele medicale, hemoragia severă este una dintre situaţiile în care intervenţia rapidă face d...
13:10
Autostrada Unirii A8 ajunge în Republica Moldova: licitație lansată pentru ultimul lot peste Prut Newsweek.ro
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni,...
12:50
Dirijorul de origine rusă Semyon Bychkov îi va succeda lui Gustavo Dudamel la Opera din Paris Newsweek.ro
Semyon Bychkov, dirijor de origine rusă naturalizat american, fost director muzical al Orchestrei di...
12:40
Trump, pe urmele lui Putin: „Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda”. NATO, la un pas de implozie Newsweek.ro
Administrația Trump amenință tot mai deschis intenția de a controla Groenlanda, teritoriu autonom di...
12:40
Ursula von der Leyen răspunde solicitării ca România să găzduiască Hubul European de Securitate Newsweek.ro
Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor...
12:20
Autoturism răsturnat în albia râului Bistrița, la Vatra Dornei. Doi adulți și patru copii, la spital Newsweek.ro
Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în munic...
12:10
Sărbătoare 7 ianuarie. Sfântul Ioan Botezătorul. Ce să faci în această zi, ca să îți meargă bine tot anul Newsweek.ro
Pe 7 ianuarie, Biserica prăznuiește Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Este o sărbătoare mar...
12:10
Spațiu – Există viață extraterestră în oceanele lunare fierbinți? Ce au descoperit cercetătorii? Newsweek.ro
Oceanele ar putea fierbe sub gheața unor luni mici precum Enceladus sau Miranda - asta arată un nou ...
11:50
Cum a fost racolată fiica unui gardian de închisoare de un interlop proxenet. Unde s-a ajuns Newsweek.ro
Rețeaua de proxeneți condusă de interlopul Vira includea chiar și fata unui fost gardian de închisoa...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.