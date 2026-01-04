Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură. Avarie la CET Sud
Newsweek.ro, 4 ianuarie 2026 12:50
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este a...
Acum 15 minute
13:10
Bolojan cere o modificare majoră la legea pensiilor. Un mare beneficiu și o categorie de pensii vor dispărea # Newsweek.ro
Bolojan a spus pentru a treia oară în ultima vreme cîă vrea o schimbare la legea pensiilor. Schimbar...
Acum o oră
12:50
Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură. Avarie la CET Sud # Newsweek.ro
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este a...
12:30
Un român de 18 ani a fost identificat printre victimele incendiului din Elveția. Anunțul MAE # Newsweek.ro
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana ...
Acum 2 ore
12:10
Rogobete trimite Corpul de Control la SJU Constanța, după ce peste 70% dintre medici ar avea scutire de gardă # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului l...
11:40
Ce să pui în cușca de transport a pisicii tale ca să nu se teamă de veterinar. O ajută să se relaxeze # Newsweek.ro
Pentru ca pisica să se simtă mai relaxată în cușca de transport, pune în ea o păturică sau o pernă c...
Acum 4 ore
11:10
Vești proaste, pentru transportatori! Din ianuarie au crescut tarifele pentru camioane în Polonia și Austria # Newsweek.ro
Anul 2026 începe cu vești proaste pentru transportatori, în Polonia și Austria. Tarifele e-Toll și G...
11:00
Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci șuncă ori salam? Veștile de la medici nu sunt deloc bune # Newsweek.ro
Șunca are un conținut ridicat de sodiu și poate crește riscul de boli cardiace și cancer. Seleniul d...
10:30
Jennifer Lopez răspunde obraznic fanilor care critică faptul că apare „aproape dezbrăcată” pe scenă. „Dacă...” # Newsweek.ro
Jennifer Lopez și-a marcat revenirea pe scena concertelor săptămâna aceasta cu un răspuns expert la ...
10:10
Mama unui băiat de 16 ani ars de viu la Crans-Montana: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis” # Newsweek.ro
O mamă care și-a căutat disperată băiatul de 16 ani dat dispărut în urma incendiului din noaptea de ...
10:00
China îi cere lui Trump „să-i elibereze imediat” pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro și soția sa # Newsweek.ro
Ministerul chinez de Externe a declarat că „Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe lideru...
09:40
VIDEO Iarnă de coșmar, în România. Peste 15.000 de case nu au curent, trafic oprit sau dificil pe multe șosele # Newsweek.ro
E iarnă de coșmar în mai multe zone din România. Peste 15.000 de case nu au curent, de exemplu, în j...
Acum 6 ore
09:20
VIDEO Dakar 2026: Ekstrom și Canet, lideri la auto și moto după prolog. Prima Dacia pe 4, Mani pe 1 la legende # Newsweek.ro
Cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar a început pe 3 ianuarie 2026, în Arabia Saudită, cu tradiționa...
08:40
Mâna dreaptă a lui Maduro, numită președinte interimar al Venezuelei. Trump: Nu atacăm dacă „face ce vrem noi” # Newsweek.ro
Delcy Rodriguez, mâna dreaptă a lui Maduro, a fost numită președinte interimar al Venezuelei. Președ...
08:40
Vor putea SUA conduce Venezuela, așa cum a anunțat Trump? De ce trimiterea de trupe ar fi foarte dificilă? # Newsweek.ro
Posibila ostilitate din Venezuela ar putea îngreuna asigurarea aprovizionării cu petrol de către SUA...
08:20
Cuplul prezidențial venezuelean capturat de SUA a ajuns sâmbătă seara la baza aeriană Stewart Air Na...
08:00
Detectarea semnalelor extraterestre urmează reguli stricte și raportare la ONU. Care este protocolul? # Newsweek.ro
Ce se întâmplă în caz de urgență: Dacă se primește un semnal din spațiu, există reguli clare - de la...
07:50
Merită să-ți cumperi un șemineu electric? Cât consumă și la cât ajunge factura la curent într-o lună # Newsweek.ro
Șemineul electric este una dintre cele mai populare alegeri în sezonul rece, mai ales în perioada să...
07:40
Folia de aluminiu are două fețe diferite, lucioasă și mată, iar alegerea corectă pentru coacere poat...
07:30
Câte minute trebuie încălzit motorul mașinii în diminețile reci? Cu ce viteză trebuie să conduci la început? # Newsweek.ro
Temperaturile scăzute din timpul iernii creează o dificultate suplimentară pentru motorul mașinii no...
Acum 8 ore
07:20
Horoscop 5 ianuarie. Luna în Leu strică planurile Peștilor. Taurii trebuie să fie prudenți. Racii, tensiuni # Newsweek.ro
Horoscop 5 ianuarie. Luna în Leu strică planurile Peștilor. Taurii trebuie să fie prudenți. Racii și...
07:00
Viața la pensie. Trucul matinal al pensionarilor contra balonării și constipației. Vezi ce zic experții # Newsweek.ro
Balonarea și constipația sunt probleme frecvente la vârsta pensiei, însă specialiștii spun că un obi...
Acum 24 ore
21:00
Elveția a deschis un dosar penal împotriva administratorilor barului din stațiunea unde a avut loc incendiul # Newsweek.ro
Elveția a deschis un dosar penal împotriva administratorilor barului din stațiunea unde a avut loc i...
20:50
În cadrul primului său interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan răspunde la întrebări despre s...
20:50
Cum să ai grijă de articulații cu vitamine? Un medic a numit alimentele pe care merită să le adăugați în dietă # Newsweek.ro
Un medic explică ce vitamine susțin sănătatea articulațiilor și indică alimentele care pot fi inclus...
20:40
Ucraina condamnă atacul SUA asupra Venezuelei: dreptul la viață normală, securitate și demnitate # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se bucure de o v...
20:30
Generalul Dan Caine, cel mai înalt oficial militar american, a declarat că atacul Statelor Unite asu...
20:20
Ilie Bolojan: "Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela. România nu are ambasadă acolo" # Newsweek.ro
În cadrul primului său interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan răspunde la întrebări despre s...
19:50
Trei vulpi suprinse în centrul Bucureştiului, de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa # Newsweek.ro
Trei vulpi au fost surprinse sâmbătă dimineață de camerele de supraveghere din zona Muzeului Naționa...
19:40
Zboruri anulate în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei, trafic aerian regional grav afectat # Newsweek.ro
Ca urmare a escaladării tensiunilor, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis ordine p...
19:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, salută un acord istoric: Spania va achiziționa avioane d...
18:40
Liderul opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, cere o schimbare imediată de guvern în Venezuela # Newsweek.ro
Liderul opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado,laureată a Premiului Nobel pentru Pace, cere o ...
18:10
LIVE Donald Trump, conferință de presă, după ce l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, susţine o conferință de presă, după ce l-a capturat pe președintele ...
16:50
4.300 de arme au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut # Newsweek.ro
Peste 4.300 de arme au fost indisponibilizate de polițiști în primele 11 luni ale anului trecut, în ...
16:00
Clementine sau portocale? Nutriționeștii explică care oferă mai multă vitamină C și sunt mai sănătoase # Newsweek.ro
Atât portocalele, cât și clementinele pot fi completări excelente la o dietă echilibrată. Potrivit n...
15:50
Poliția a identificat primele patru victime ale incendiului din stațiunea de schi din Elveția # Newsweek.ro
Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au fost ucise într-un incendiu prod...
15:40
Operațiunea SUA în Venezuela: capturarea lui Maduro amintește de invazia din Panama și Noriega, 1989 # Newsweek.ro
Atacul SUA în Venezuela, soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro, amintește de invazia din Panama din...
15:20
Procurorul general al SUA confirmă că Maduro va fi acuzat penal după ce va fi pus sub acuzare la New York # Newsweek.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor f...
15:10
De ce a pornit Trump război contra lui Maduro? Avioane F-35 au neutralizat armata Venezuelei în câteva ore # Newsweek.ro
Capturarea fără precedent a președintelui Venezuelei Nicolás Maduro de către Trump vine după luni de...
15:10
SGG: Peste 46.000 de documente procesate anual și salvarea a 330 milioane euro în bilanțul 2025 # Newsweek.ro
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a prezentat bilanțul pentru 2025: peste 46.000 ...
15:00
Anul 2025 nu poate fi citit ca o simplă succesiune de evenimente politice, ci ca o acumulare de tens...
14:50
Atacul SUA în Venezuela. Cum ar fi fost capturat și evacuat președintele Nicolas Maduro? # Newsweek.ro
O operațiune militară a SUA în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu elicoptere și forțe speciale de el...
14:40
DNSC avertizează: o parolă compromisă poate expune conturi, date sensibile şi infrastructuri esenţiale online # Newsweek.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia că o singură parolă compromisă poate ...
14:20
Fenomenul longevității: ADN-ul unei femei care a trăit până la 117 ani îi surprinde pe oamenii de știință # Newsweek.ro
Oamenii de știință au identificat trăsături genetice și biologice rare care ar putea explica longevi...
14:10
Rezervele istorice de hidrogen alb ar putea relansa goana după aur din SUA. Kansas are rezerve estim...
13:50
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani? # Newsweek.ro
Cum pot fi gândite acum pensiile de stat din România, astfel încât să ştii sigur că şi peste 20 de a...
13:40
Alertă medicală. De ce tinerii de 20-30 ani fac cancer de colon? Fumatul și consumul de carne nu sunt cauza # Newsweek.ro
Medicii au descoperit că un număr tot mia mare de tineri fac o boală care ar trebui să apară la oame...
Ieri
13:20
Statele Unite ale Americii au încheiat operaţiunea militară din Venezuela după capturarea liderului ...
13:00
Este aglomerație sâmbătă pe DN1, în județul Prahova, în general pe sensul de deplasare spre Brașov. ...
12:50
Există locatari care nu pot fi obligați să plătească întreținerea. Nici nu pot fi amendați sau executați silit # Newsweek.ro
În bloc există mari probleme atunci când un locatar nu plătește întreținerea. Acesta e dat în judeca...
12:30
Aproape 10.000 de consumatori, din 24 de localități ale județului Hunedoara, nu aveau energie electr...
