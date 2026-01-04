METEO Noi alerte de vreme rea. Județele care intră sub Cod portocaliu de ninsori și viscol
PSNews.ro, 4 ianuarie 2026 13:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 4 ianuarie, noi avertizări de vreme rea. În următoarele zile, sunt în vigoare mai multe Coduri portocalii și galbene. Din 4 ianuarie, de la 10:00, până pe 6 ianuarie, la 10:00, este în vigoare o informare de ploi, ninsori și viscol. Temporar vor fi precipitaţii în cea mai […] Articolul METEO Noi alerte de vreme rea. Județele care intră sub Cod portocaliu de ninsori și viscol apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
13:20
Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat. Printre ei au fost familii cu copii și vârstnici care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Compania […] Articolul Vremea rea a blocat zboruri de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore apare prima dată în PS News.
13:20
Bolojan nu și-a plătit încă impozitele majorate. „La toate persoanele fizice din România au crescut” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că majorarea impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026 a fost o măsură necesară. Aceasta deoarece România încasa de trei ori mai puțin față de țările Uniunii Europene. Iar bugetul național nu mai putea suporta să suplimenteze primăriile și consiliile care rămâneau fără bani. Prim-ministrul a […] Articolul Bolojan nu și-a plătit încă impozitele majorate. „La toate persoanele fizice din România au crescut” apare prima dată în PS News.
13:20
Oana Țoiu după capturarea lui Maduro de către SUA: Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela. ”Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor. Susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la […] Articolul Oana Țoiu după capturarea lui Maduro de către SUA: Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela apare prima dată în PS News.
13:20
METEO Noi alerte de vreme rea. Județele care intră sub Cod portocaliu de ninsori și viscol # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 4 ianuarie, noi avertizări de vreme rea. În următoarele zile, sunt în vigoare mai multe Coduri portocalii și galbene. Din 4 ianuarie, de la 10:00, până pe 6 ianuarie, la 10:00, este în vigoare o informare de ploi, ninsori și viscol. Temporar vor fi precipitaţii în cea mai […] Articolul METEO Noi alerte de vreme rea. Județele care intră sub Cod portocaliu de ninsori și viscol apare prima dată în PS News.
13:20
Alba: Peste 15.000 de consumatori, în continuare fără electricitate. 7 generatoare, amplasate în diferite localităţi # PSNews.ro
Numărul consumatorilor din judeţul Alba care încă nu au electricitate era, duminică dimineaţă, de peste 15.000. Autorităţile menţionează că echipele de specialişti continuă intervenţiile pentru a remedia avariile produse de ninsori şi viscol. Şapte generatoare au fost amplasate în diferite localităţi din judeţ, trei dintre acestea fiind deja puse în funcţiune. De asemenea, 180 de […] Articolul Alba: Peste 15.000 de consumatori, în continuare fără electricitate. 7 generatoare, amplasate în diferite localităţi apare prima dată în PS News.
13:20
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie ‘să-și păzească fundul’. Asta pentru că are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA. Declaraţia a fost făcută sâmbătă de Donald Trump, într-o conferință de presă despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. ‘Deține fabrici unde produce cocaină. (…) Produce cocaină și o expediază în Statele Unite, așa […] Articolul Trump, avertisment pentru președintele Columbiei: ”Să-și păzească fundul” apare prima dată în PS News.
13:20
Ambasadorul Muraru susţine intervenţia SUA în Venezuela: Sprijin legitim pentru cetăţeni care cer drepturi şi demnitate # PSNews.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat că susţine intervenţia Statelor Unite ale Americii în Venezuela. Este vorba despre un sprijin legitim pentru cetăţenii care cer alegeri, drepturi şi libertate împotriva unui regim tiranic, spune el. ”Când un regim îşi ţine poporul ostatic prin frică, foame şi represiune, nu mai vorbim despre «politică», ci […] Articolul Ambasadorul Muraru susţine intervenţia SUA în Venezuela: Sprijin legitim pentru cetăţeni care cer drepturi şi demnitate apare prima dată în PS News.
13:20
China își consolidează prezența în America Latină, semnalând că nu intenționează să se retragă dintr-o regiune considerată de Washington drept parte a propriei sfere de influență. Mișcarea vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să reafirme dominația Statelor Unite în emisfera vestică. În strategia sa de securitate națională publicată în decembrie, administrația americană promite […] Articolul China nu va ceda teren Statelor Unite în America Latină apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:10
Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor şi a zăpezii depuse pe şosea, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, în 14 judeţe se semnalează ninsori şi se circulă pe drumuri acoperite cu un strat de zăpadă, în timp ce în restul zonelor plouă. În judeţul Brăila, […] Articolul Ninge abundent în 14 județe. Haos pe șosele, drumuri blocate apare prima dată în PS News.
12:10
Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare. Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici […] Articolul Constanţa: Medici de până în 50 de ani, scutiţi de gărzi dar care fac kite sau sală apare prima dată în PS News.
12:10
Campionatul Mondial de Hochei U20 începe astăzi la Patinoarul Berceni Arena. Organizatorii anunţă că la toate cele 3 meciuri din această zi este “full house” INFO UTIL Pentru primele două partide (ora 12.30 și ora 16.00), accesul spectatorilor posesori de bilet se face pe la următoarele intrări: C, D; Pentru partida României (ora 19.30), va […] Articolul Hocheiul internaţional revine în Capitală după mulţi ani, la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
12:10
Românul dat inițial dispărut în urma incendiului din Crans-Montana, Elveția, este mort. Anunţul a fost făcut, duminică, de Ministerul Afacerilor Externe. „În conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a transmis MAE. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate. Reprezentanții misiunii diplomatice acordă […] Articolul Un român a murit în incendiul devastator din Crans-Montana. Avea 18 ani. Anunţul MAE apare prima dată în PS News.
12:10
Închisoarea federală din New York, pregătită pentru deținuți cu risc extrem. Unde ar putea fi ținut Maduro? # PSNews.ro
Nu este încă limpede unde va fi încarcerat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, până la deschiderea procesului din Statele Unite, însă capetele de acuzare formulate la New York permit autorităților americane să îl plaseze într-o unitate de maximă securitate din Brooklyn. Este vorba despre Metropolitan Detention Center (MDC), singura închisoare federală aflată în funcțiune în New […] Articolul Închisoarea federală din New York, pregătită pentru deținuți cu risc extrem. Unde ar putea fi ținut Maduro? apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
11:20
Ziua de duminică aduce vreme închisă și precipitații în cea mai mare parte a țării, mai consistente în sud-vest. Vântul devine activ în sudul României, iar în masivele montane sudice se transformă în viscol. Maximele pleacă de la -2 grade în depresiuni și ajung la 14…15 grade în sud-est. În Dobrogea și Bărăgan o să […] Articolul METEO Vremea azi, 4 ianuarie 2026. Minime de -11, ninsori în multe zone ale țării apare prima dată în PS News.
11:20
După capturarea lui Maduro de către SUA, vicepreşedinta Rodriguez a fost numită preşedinte interimar al Venezuelei # PSNews.ro
Curtea Supremă din Venezuela a ordonat, sâmbătă, vicepreşedintei Delcy Rodriguez să asigure interimatul puterii, după capturarea de către Statele Unite a preşedintelui Nicolás Maduro. Camera constituţională a Curţii a hotărât „că Rodriguez îşi asumă şi exercită în calitate de responsabil toate atribuţiile, îndatoririle şi puterile inerente funcţiei de preşedinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a […] Articolul După capturarea lui Maduro de către SUA, vicepreşedinta Rodriguez a fost numită preşedinte interimar al Venezuelei apare prima dată în PS News.
10:10
Un avion care îi transporta pe preşedintele venezuelean capturat Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, a ajuns sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York, relatează CNN. Maduro urmează să fie judecat săptămâna viitoare la tribunalul federal din Manhattan pentru acuzaţii legate de droguri şi arme. Cuplul a fost scos […] Articolul VIDEO Nicolas Maduro a ajuns la o bază militară din SUA. Când va fi judecat apare prima dată în PS News.
10:10
Bolojan: Deficitul bugetar trebuie să fie sub 6,4% în 2026. Reforma administrației, înainte de buget # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrației și reducerea cheltuielilor publice reprezintă condiții esențiale pentru construcția bugetului pe 2026. El a subliniat că măsurile de eficientizare trebuie adoptate înainte de aprobarea legii bugetului de stat. Șeful Guvernului a explicat că fiecare minister și autoritate publică centrală derulează în prezent audituri de personal. Pe baza […] Articolul Bolojan: Deficitul bugetar trebuie să fie sub 6,4% în 2026. Reforma administrației, înainte de buget apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
În urma atacurilor desfășurate în noaptea de vineri despre sâmbătă în capitala Venezuelei și a capturarea președintelui Nicolas Maduro, dar și a soției sale, președintele Donald Trump, a anunțat într-o conferință de presă desfășurată la Washington că SUA se pregătesc să lanseze un al doilea val de atacuri. Trump a precizat că SUA sunt „gata […] Articolul Trump: SUA se pregătesc să lanseze un al doilea val de atacuri apare prima dată în PS News.
21:30
Donald Trump a fost întrebat dacă afirmațiile sale conform cărora SUA doresc să „se înconjoare de stabilitate” includ și un mesaj pentru liderul Cubei, Miguel Díaz-Canel. El a răspuns: „Cuba va fi cu siguranță un subiect despre care vom discuta, pentru că în prezent este o națiune aflată în declin. Ne dorim să ajutăm poporul […] Articolul Guvernul cubanez ar trebui să fie îngrijorat, avertizează Rubio apare prima dată în PS News.
20:30
Ciolacu despre intervenția SUA în Venezuela: Trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea # PSNews.ro
Marcel Ciolacu a reacționat pe rețelele de socializare după ce Donald Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale. Politicianul a vorbit despre lipsa de legitimitate democratică a regimului de la Caracas. A menţionat şi rolul SUA și al Uniunii Europene în susținerea unei tranziții politice pașnice. În mesajul postat pe […] Articolul Ciolacu despre intervenția SUA în Venezuela: Trebuie privită în contextul unui regim care și-a pierdut legitimitatea apare prima dată în PS News.
20:30
Ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a declarat că ţara vecină îşi modernizează Armata datorită fondurilor europene pe care le-a primit Chişinăul cu acest obiectiv. Sunt peste 100 de milioane de euro. Contează şi finanţarea internă fără precedent. „Vom trece definitiv la armamentul care este folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne dă […] Articolul Armata din R. Moldova renunţă la Kalașnikov și trece la armamentul Occidentului apare prima dată în PS News.
20:30
Atacul american asupra Venezuelei a fost planificat cu luni înainte, anunță generalul Dan Caine # PSNews.ro
Generalul Dan Caine, cel mai înalt oficial militar din armata Statelor Unite, a confirmat că atacul planificat împotriva Venezuelei a fost pregătit timp de luni de zile, implicând o coordonare complexă între multiple agenții și ramuri militare. Declarația a fost făcută după intervențiile președintelui Donald Trump și ale secretarului de Război, Pete Hegseth. Conform lui […] Articolul Atacul american asupra Venezuelei a fost planificat cu luni înainte, anunță generalul Dan Caine apare prima dată în PS News.
20:30
China, reacţie după capturarea lui Maduro: “Comportamentul hegemonic al SUA încalcă grav dreptul internațional” # PSNews.ro
China este profund șocată și condamnă ferm utilizarea flagrantă a forței de către SUA împotriva unui stat suveran și acțiunile împotriva președintelui său, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, despre capturarea lui Nicolas Maduro, potrivit Xinhua. Astfel de acte hegemonice ale SUA încalcă grav dreptul internațional și suveranitatea Venezuelei și amenință […] Articolul China, reacţie după capturarea lui Maduro: “Comportamentul hegemonic al SUA încalcă grav dreptul internațional” apare prima dată în PS News.
20:30
Vicepreședintele venezuelean Delcy Rodriguez se află în Rusia, au declarat sâmbătă pentru Reuters surse familiarizate cu mișcările sale. Precizarea vine după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unui atac asupra țării. Fratele ei, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, se află în Caracas. Delcy Rodriguez a apărut într-un mesaj audio […] Articolul Nici numărul doi din Venezuela nu este în țară. Delcy Rodriguez ar fi în Rusia apare prima dată în PS News.
19:10
Șoşoacă îi cere lui Trump să îl elibereze pe Maduro. Apel public al partidului S.O.S. România către SUA # PSNews.ro
Partidul S.O.S. România, prin președinta Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela și să aleagă „calea păcii și a diplomației”, în contextul operațiunilor militare declanșate de SUA. În comunicatul de presă, formațiunea afirmă prin vocea liderului Diana Șosoacă că se […] Articolul Șoşoacă îi cere lui Trump să îl elibereze pe Maduro. Apel public al partidului S.O.S. România către SUA apare prima dată în PS News.
19:10
Pană de curent majoră în Berlin. 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme nu au energie electrică. Bild: A fost atac țintit # PSNews.ro
Zeci de mii de berlinezi au rămas fără curent, după o pană majoră în urma unui incendiu la care a afectat reţeaua de cabluri. 50.000 de locuințe și 2.000 de firme nu au energie electrică de mai multe ore și nu se știe când va fi reluată alimentarea. Blackoutul vine tocmai când urmează câteva zile de frig […] Articolul Pană de curent majoră în Berlin. 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme nu au energie electrică. Bild: A fost atac țintit apare prima dată în PS News.
19:10
María Corina Machado: „A sosit ora libertății”. Opoziția venezueleană, pregătită să preia puterea # PSNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, recent laureată cu Premiul Nobel pentru Pace, a transmis sâmbătă un prim mesaj public ca reacție după acțiunile militare americane în Venezuela. Acestea au culminat cu capturarea preşedintelui autocrat Nicolas Maduro. „Venezueleni, a sosit ora libertății”, a scris Machado pe X, însoțind postările cu un comunicat în format scris […] Articolul María Corina Machado: „A sosit ora libertății”. Opoziția venezueleană, pregătită să preia puterea apare prima dată în PS News.
19:10
UPDATE VIDEO Trump: Vom conduce Venezuela pe perioada tranziţiei către democraţie / Imaginea cu Maduro publicată de el # PSNews.ro
UPDATE, ORA 19.08 Preşedintele SUA a declarat în cadrul conferinţei de presă în Florida că Statele Unite vor conduce Venezuela pentru moment. Nu este însă clar cum se va realiza acest lucru. „Vom conduce ţara până când vom putea realiza o tranziţie sigură, adecvată şi judicioasă”, a declarat Trump, fără a da detalii concrete, notează […] Articolul UPDATE VIDEO Trump: Vom conduce Venezuela pe perioada tranziţiei către democraţie / Imaginea cu Maduro publicată de el apare prima dată în PS News.
19:10
Tragedia din Crans-Montana. Administratorii barului, anchetaţi penal. Sunt acuzați de omor din culpă # PSNews.ro
Cei doi administratori francezi ai barului care a fost devastat de un incendiu în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi Crans-Montana, soldat cu moartea a 40 de persoane şi rănirea altor 119, sunt anchetați penal. Aceştia sunt „acuzaţi de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă”. Anunţul a fost făcut […] Articolul Tragedia din Crans-Montana. Administratorii barului, anchetaţi penal. Sunt acuzați de omor din culpă apare prima dată în PS News.
18:10
Simona Halep nu mai este pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare din istoria tenisului feminin. La începutul acestui an, românca a coborât pe poziția a cincea în clasamentul all-time al câștigurilor din premii, potrivit datelor oficiale publicate de WTA. Simona a fost depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. După mai mulți ani în […] Articolul Simona Halep a coborât pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin apare prima dată în PS News.
18:10
Nicolás Maduro, de la șofer de autobuz la președinte controversat. Cine este liderul Venezuelei capturat de americani # PSNews.ro
Nicolás Maduro, președintele Venezuelei din 2013, se află în centrul atenției internaționale după ce Statele Unite au anunțat capturarea sa și a soției sale în urma unei operațiuni militare. Figura lui Maduro a fost controversată, atât pe plan intern, cât și global, iar evenimentele recente din Venezuela marchează o escaladare fără precedent în relațiile dintre […] Articolul Nicolás Maduro, de la șofer de autobuz la președinte controversat. Cine este liderul Venezuelei capturat de americani apare prima dată în PS News.
18:10
Avertismentul DNSC: O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale sau infrastructuri esenţiale # PSNews.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă, sâmbătă, protejarea conturilor online prin stabilirea de parole complexe, greu de intuit. ”Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esenţiale”, avertizează, sâbătă, specialiştii DNSC. Potrivit […] Articolul Avertismentul DNSC: O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale sau infrastructuri esenţiale apare prima dată în PS News.
18:10
Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa au fost ridicați din dormitor. Trump a urmărit întreaga operațiune # PSNews.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor. Cei doi au fost reținuți în timpul nopții, în timp ce dormeau, au declarat sursele. Operațiunea a fost realizată de […] Articolul Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa au fost ridicați din dormitor. Trump a urmărit întreaga operațiune apare prima dată în PS News.
18:10
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită # PSNews.ro
Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, cu un total de aproximativ 303 miliarde de barili de petrol recuperabil, ceea ce o plasează pe primul loc la nivel global în privința acestei resurse strategice. Pe locul al doilea în clasament se situează Arabia Saudită, cu aproximativ 267 de miliarde de barili […] Articolul Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită apare prima dată în PS News.
18:10
Ninsorile abundente au provocat un ambuteiaj pe o autostradă din vestul Japoniei. Aceesta s-a întins pe o lungime de 23 de kilometri şi a implicat aproximativ 3.000 de vehicule. Ulterior, benzile de circulaţie au fost închise pe autostrada Sanyo, între prefectura Hiroshima, unde a avut loc incidentul, şi prefectura vecină Yamaguchi. Acestea au fost însă […] Articolul Ambuteiaj de 23 de kilometri pe o autostradă din vestul Japoniei apare prima dată în PS News.
18:10
„Concluzia o trageți voi!” Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion # PSNews.ro
Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni. Într-o postare detaliată, șoferul a explicat cheltuielile și strategiile sale pentru seara dintre ani. „Revelion Uber/Bolt: investiție 150 de lei în benzină, […] Articolul „Concluzia o trageți voi!” Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion apare prima dată în PS News.
18:10
Trump anunţă că doi americani au fost răniţi şi un elicopter a fost lovit în timpul operaţiunii din Venezuela # PSNews.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că nu crede că au fost ucişi americani în timpul operaţiunii de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, deşi unii au fost răniţi în timp ce încercau să-l captureze într-o locaţie pe care Trump a descris-o ca fiind puternic fortificată, relatează CNN. „Cred că nu am avut victime, trebuie […] Articolul Trump anunţă că doi americani au fost răniţi şi un elicopter a fost lovit în timpul operaţiunii din Venezuela apare prima dată în PS News.
17:10
Maduro şi soţia sa vor fi judecaţi la New York. Acuzaţii de conspirație de narcoterorism, trafic de droguri şi arme # PSNews.ro
Procurorul general al SUA a anunțat sâmbătă că liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare. Ei vor fi judecați la New York. Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, sâmbătă dimineață, în timpul atacului SUA asupra Venezuelei. Maduro este acuzat de „conspirație de narcoterorism, […] Articolul Maduro şi soţia sa vor fi judecaţi la New York. Acuzaţii de conspirație de narcoterorism, trafic de droguri şi arme apare prima dată în PS News.
17:10
Autoritățile au început și în acest an să anuleze acele creanțe fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei. Procedura este derulată conform Codului de Procedură Fiscală. Procedura este aplicată în fiecare an, atât pentru creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central (ANAF), cât și […] Articolul ANAF anulează unele datorii la buget, dar sub un anumit cuantum apare prima dată în PS News.
17:10
Ştefan Popescu: “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Concert al marilor puteri # PSNews.ro
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență, este de părere analistul Ştefan Popescu. El menţionează, într-o opinie pe gandul.ro, că intervenția din Venezuela poate fi citită ca aplicarea accelerată a reactivatei doctrine Monroe formulată în Noua Strategie de Securitate […] Articolul Ştefan Popescu: “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Concert al marilor puteri apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Vulpi în centrul Bucureştiului. Animalele au fost surprinse de camerele Muzeului Antipa # PSNews.ro
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, imaginile fiind publicate de reprezentanţii unităţii muzeale care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană. ”În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a […] Articolul VIDEO Vulpi în centrul Bucureştiului. Animalele au fost surprinse de camerele Muzeului Antipa apare prima dată în PS News.
17:10
Filmul capturării şi extragerii lui Maduro din Venezuela. Cum a acţionat comando-ul Delta Force # PSNews.ro
O operaţiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit declaraţiilor făcute sâmbătă de preşedintele american, Donald Trump. Surse citate de presa […] Articolul Filmul capturării şi extragerii lui Maduro din Venezuela. Cum a acţionat comando-ul Delta Force apare prima dată în PS News.
17:10
Venezuela atacată de SUA. Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie” # PSNews.ro
Victor Ponta a reacționat pe rețelele de socializare după ce Donald Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, acuzați de „narcoterorism” și care urmează să fie judecați în SUA. Fostul premier român a vorbit despre realitățile politicii internaționale și despre „ipocrizia” liderilor europeni și americani. În mesajul său, Victor Ponta a subliniat […] Articolul Venezuela atacată de SUA. Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie” apare prima dată în PS News.
16:10
Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an. Ce crede că se putea face mai bine în 2025 # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, afirmă, sâmbătă, că adăugarea de amendamente la Regulamentul SAFE, selecţia pentru conducerea AMEPIP şi înregistrarea mărcii BlueSpace Technology sunt doar câteva dintre reuşitele anului 2025. El apreciază însă că lista cu lucruri care puteau fi făcute mai bine ”este lungă”. Ştefan Radu Oprea vorbeşte despre realizările anului 2025 […] Articolul Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an. Ce crede că se putea face mai bine în 2025 apare prima dată în PS News.
16:10
Ministerul finanțelor a decis schimbări la nivelul conducerilor din vămile din România prin Autoritatea Vamală Română. Directorul general Alexandru Bogdan Bălan a dispus mai multe schimbări inclusiv la Iași. Astfel directorul general al Direcției Regională Vamală Iași este Elena Cotea, iar director adjunct Cătălin Suflet. La vama Sculeni director a fost numit Liviu Crăciunescu, iar […] Articolul Conducere nouă la Direcția Regională Vamală Iași. Cine sunt directorii numiţi apare prima dată în PS News.
16:10
Victor Negrescu: Economia României depinde de fondurile europene. Banii sunt mai scumpi ca oricând # PSNews.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că „fiecare negociere e crucială pentru România, economia României depinde de aceste fonduri europene”, în contextul în care „azi, banii sunt mai scumpi ca oricând, şi mai rar ca oricând”. „România are nevoie de bază: trebuie să asfaltăm drumuri, […] Articolul Victor Negrescu: Economia României depinde de fondurile europene. Banii sunt mai scumpi ca oricând apare prima dată în PS News.
16:10
R. Moldova. Se putea înfăptui Unirea în perioada 1990-1991? Radu Carp prezintă un volum care oferă multe răspunsuri # PSNews.ro
Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, notează, într-un mesaj postat pe Facebook, că a citit volumul “REPUBLICA MOLDOVA PE DRUMUL SUVERANITATII SI INDEPENDENTEI 1988 – 1991”, scris de Constantin Corneanu, iar acum are o cu totul altă imagine despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Volumul oferă […] Articolul R. Moldova. Se putea înfăptui Unirea în perioada 1990-1991? Radu Carp prezintă un volum care oferă multe răspunsuri apare prima dată în PS News.
16:10
Poliţiştii au confiscat peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal în primele 11 luni ale anului trecut # PSNews.ro
Poliţiştii au confiscat, în primele 11 luni ale anului 2025, peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal, cu peste o mie mai mult faţă ded anul precedent. Au fost făcute peste 12.000 de controale în întreaga ţară. ”Poliţia Română, prin Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, a desfăşurat acţiuni pentru depistarea persoanelor care deţin […] Articolul Poliţiştii au confiscat peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal în primele 11 luni ale anului trecut apare prima dată în PS News.
16:10
FOTO Capturarea președintelui Venezuelei, eveniment fără precedent. A apărut prima imagine cu Maduro capturat # PSNews.ro
Dacă informațiile confirmate până acum se dovedesc exacte, intervenția Statelor Unite în Venezuela marchează un moment fără precedent în istoria recentă. Trimiterea unei unități de elită Delta Force în inima capitalei Caracas și extragerea președintelui în funcție, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, reprezintă o acțiune care nu are echivalent direct în ultimele decenii, scrie […] Articolul FOTO Capturarea președintelui Venezuelei, eveniment fără precedent. A apărut prima imagine cu Maduro capturat apare prima dată în PS News.
16:10
Uniunea Europeană se delimitează de regimul de la Caracas. Reacții din marile capitale ale Europei # PSNews.ro
Uniunea Europeană a reacționat prudent, dar ferm, după atacul militar lansat de Statele Unite asupra Venezuelei și arestarea președintelui Nicolás Maduro. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul nu recunoaște legitimitatea liderului chavist, subliniind că Uniunea nu a validat rezultatul alegerilor prezidențiale din 2023. Potrivit șefei diplomației europene, UE […] Articolul Uniunea Europeană se delimitează de regimul de la Caracas. Reacții din marile capitale ale Europei apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.