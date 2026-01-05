Guvernul explică reducerea plății concediilor medicale: măsura vizează limitarea abuzurilor
PSNews.ro, 5 ianuarie 2026 13:50
Decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre. Are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat, argumentează Guvernul, conform Profit.ro. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că măsura este una uzuală la nivel […] Articolul Guvernul explică reducerea plății concediilor medicale: măsura vizează limitarea abuzurilor apare prima dată în PS News.
• • •
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o eventuală admitere a cererii # PSNews.ro
Judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc sunt contestați în instanță de avocata Silvia Uscov, susținătoare a lui George Simion și, mai nou, membră AUR. Se cere anularea decretului prin care magistrații au fost numiți la Curtea Constituțională. Avocata și membra AUR Silvia Uscov cere în instanță revocarea a doi judecători de la Curtea Constituțională. […] Articolul Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o eventuală admitere a cererii apare prima dată în PS News.
Franța a reacționat sever la sancțiunile anunțate de administrația americană împotriva fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru oficiali europeni. Măsurile prevăd interdicții de intrare pe teritoriul Statelor Unite și au fost anunțate în decembrie 2025, potrivit Mediafax. Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a criticat duminică decizia Washingtonului și a anunțat că […] Articolul Disputa privind reglementarea platformelor online crează tensiuni în relația Franța–SUA apare prima dată în PS News.
Alocația de stat pentru copii 2026, înghețată pentru al doilea an la rând. Fiecare copil pierde cel puțin 945 de lei # PSNews.ro
Alocația de stat pentru copii este înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea pentru 2026 este anulată […] Articolul Alocația de stat pentru copii 2026, înghețată pentru al doilea an la rând. Fiecare copil pierde cel puțin 945 de lei apare prima dată în PS News.
Protest în faţa primăriei unui oraşului sucevean. Oamenii sunt nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale # PSNews.ro
Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea din judeţul Suceava au protestat luni în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Primarul localităţii, Ezekiel Belţic, care a discutat cu oamenii şi a fost apostrofat în repetate rânduri, a promis că va organiza o întâlnire cu locuitorii în următoarea perioadă. El a […] Articolul Protest în faţa primăriei unui oraşului sucevean. Oamenii sunt nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale apare prima dată în PS News.
„Metoda Ceaușescu” la Teheran. După mari proteste, iranienii sunt anunțați că vor primi lunar 6 euro # PSNews.ro
Fiecare cetățean al Iranului va primi un ajutor lunar de 6 euro. Ajutorul a fost anunțat de Guvernul iranian. Banii vor fi dați însă limitat pe o perioadă de patru luni. Ajutorul vine la o săptămână după o mișcare de contestare declanșată de revendicări economice. O mișcare ce amintește de promisiunea lansată de Nicolae Ceaușescu, […] Articolul „Metoda Ceaușescu” la Teheran. După mari proteste, iranienii sunt anunțați că vor primi lunar 6 euro apare prima dată în PS News.
Documentar: De ce au fost anulate alegerile / Sforarii tremură, Călin Georgescu îşi pregăteşte o platformă politică # PSNews.ro
În urmă cu exact un an, România a fost arătată cu degetul de o lume întreagă pentru un fapt fără precedent: anularea alegerilor prezidențiale și mazilirea candidatului independent, Călin Georgescu. Aflați adevărul despre ceea ce s-a întâmplat atunci doar dacă urmăriți acest excepțional documentar al România TV despre călăii democrației românești. Este vineri, 6 decembrie […] Articolul Documentar: De ce au fost anulate alegerile / Sforarii tremură, Călin Georgescu îşi pregăteşte o platformă politică apare prima dată în PS News.
Deși au transmis mesaje pe rețelele sociale referitoare la subiect, lideri maghiari, precum premierul Viktor Orbán sau ministrul de Externe, Péter Szijjártó, s-au abținut de la a se poziționa public cu privire la situația din Venezuela. Nici președintele maghiar, Tamás Sulyok, nu a exprimat o poziție publică. Potrivit publicației Teletex, ambii lideri maghiari au publicat, sâmbătă seara, […] Articolul Liderii maghiari se abțin de la comentarii politice despre situația din Venezuela apare prima dată în PS News.
Guvern: Instituţiile guvernamentale acţionează pentru remedierea efectelor cauzate de situaţia meteorologică # PSNews.ro
Instituţiile guvernamentale acţionează pentru reducerea efectelor cauzate de situaţia meteorologică şi ţin legătura îndeaproape cu autorităţile locale din comunităţile în care este nevoie de intervenţii pentru remedierea avariilor produse de ninsoare şi viscol, anunţă luni Executivul. Comandamentul de iară a fost convocat la ora 14.00, la MAI, cu participarea vicepremierului Marian Neacşu. ”În perioada 22 […] Articolul Guvern: Instituţiile guvernamentale acţionează pentru remedierea efectelor cauzate de situaţia meteorologică apare prima dată în PS News.
Danemarca a cerut duminică Statelor Unite să înceteze să „amenințe” Groenlanda, în timp ce președintele Donald Trump a declarat presei americane că are „absolut” nevoie de teritoriu, la o zi după ce Washingtonul l-a capturat pe liderul Venezuelei, potrivit France 24. Intervenția militară a Washingtonului în Venezuela a reaprins temerile legate de Groenlanda, despre care Trump […] Articolul Premierul danez cere Statelor Unite să înceteze cu amenințările privind Groenlanda apare prima dată în PS News.
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026 # PSNews.ro
Noua lege a pensiilor aduce beneficii suplimentare pentru cei care au acumulat vechime în muncă și au contribuit constant la sistemul public, sub forma unor bonificații ce influențează valoarea finală a pensiei. Aceste bonificații financiare se numesc puncte de stabilitate și se acordă sub forma punctelor de pensii celor care au depășit vechimea de 25 de ani. […] Articolul Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026 apare prima dată în PS News.
Donald Trump s-a fotografiat la Mar-a-Lago cu echipa Delta Force care l-a capturat pe Nicolás Maduro # PSNews.ro
PALM BEACH – Președintele Donald Trump a marcat succesul operațiunii „Absolute Resolve” printr-un gest simbolic, fotografiindu-se la reședința sa din Mar-a-Lago alături de membrii unității de elită Delta Force. În urmă două zile, ofițerii de comando au executat raidul din inima Caracasului, finalizat cu arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. Contextul unei operațiuni fulger Evenimentul vine […] Articolul Donald Trump s-a fotografiat la Mar-a-Lago cu echipa Delta Force care l-a capturat pe Nicolás Maduro apare prima dată în PS News.
Bobotează 2026. Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfinţire Mare a Apei. Au fost pregătite 300.000 de PET-uri # PSNews.ro
Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a oficiat, luni, slujba de Sfinţire Mare a Apei, identică cu cea din ziua de Bobotează. El a sfinţit apa aflată în butoaie amplasate în faţa Catedralei arhiepiscopale ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Apa sfinţită va fi îmbuteliată în 300.000 de PET-uri, care vor fi oferite credincioşilor de Bobotează. […] Articolul Bobotează 2026. Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfinţire Mare a Apei. Au fost pregătite 300.000 de PET-uri apare prima dată în PS News.
ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările # PSNews.ro
ROBOR la 3 luni, indice de referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, a deschis anul 2026 la nivelul de 6,14%, același nivel la care a încheiat și anul 2025, potrivit datelor publicate de BNR, în timp ce ROBOR la 6 și 12 luni înregistrează ușoare creșteri. ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea […] Articolul ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările apare prima dată în PS News.
Sectorul construcțiilor a fost puternic marcat în ultimii ani de efectele pandemiei și războiului din Ucraina, care au generat deficit de forță de muncă și inflație. Cu ajutorul mai multor experți în domeniu, „Adevărul” a făcut o analiză a efectelor marcante din 2025 și a previziunilor pentru 2026. Experții consultați provin atât din rândul dezvoltatorilor […] Articolul Analiză: Piața construcțiilor – cum vor evolua prețurile apartamentelor în 2026 apare prima dată în PS News.
De ce unele dosare au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor. Explicațiile Curâii de Apel București # PSNews.ro
Curtea de Apel București (CAB) susține că termenele scurte acordate unor dosare de contencios administrativ, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, au fost impuse de lege și nu au reprezentat o decizie arbitrară a instanței. Curtea de Apel București a transmis, într-o informare publică, că termenele rapide stabilite pentru anumite dosare înregistrate la finalul anului […] Articolul De ce unele dosare au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor. Explicațiile Curâii de Apel București apare prima dată în PS News.
Avertismentul drumarilor: pericol de copaci căzuți pe drumurile din zonele împădurite, din cauza zăpezii # PSNews.ro
DRDP Craiova avertizează asupra unui pericol crescut pe drumurile din zonele împădurite, unde zăpada acumulată pe arbori poate provoca ruperea crengilor și căderea copacilor pe carosabil, afectând siguranța traficului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova avertizează asupra unui risc crescut de producere a incidentelor rutiere pe drumurile care traversează zone împădurite, din cauza cantităților mari de zăpadă depuse pe […] Articolul Avertismentul drumarilor: pericol de copaci căzuți pe drumurile din zonele împădurite, din cauza zăpezii apare prima dată în PS News.
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat astăzi la Poliția din Buftea pentru a semna măsura controlului judiciar, stabilită prin decizia definitivă a Tribunalului București. Ziua controlului judiciar a fost modificată din nou, deși era inițial programată inițial pentru mâine, marți la ora 11, care este zi liberă. Călin Georgescu a lansat un mesaj pentru cei […] Articolul Călin Georgescu, primul mesaj din 2026 pentru români, la semnarea controlului judiciar apare prima dată în PS News.
Criză de șoferi de TIR în România: 900 de profesioniști așteptați în 2026. Ce salarii primesc și de unde vin # PSNews.ro
Deficitul acut de șoferi profesioniști schimbă rapid harta transporturilor rutiere din Europa, iar România se află tot mai clar în centrul acestei transformări. Pentru anul 2026, încă 900 de șoferi de TIR din Asia sunt așteptați să ajungă pe piața locală, ca răspuns direct la lipsa severă de personal din acest sector strategic. Interesul crescut […] Articolul Criză de șoferi de TIR în România: 900 de profesioniști așteptați în 2026. Ce salarii primesc și de unde vin apare prima dată în PS News.
Ponta pune tunurile pe Bolojan: Nu ai bani pentru spitale și şcoli, dar dai bani în Ucraina şi nu ne spui de ce # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta critică decizia Guvernului Bolojan de a da bani în Ucraina. ”În timp ce nu ai bani pentru spitale, scoli, pentru militari, tu dai bani în Ucraina si nu ne spui de ce”, spune Victor Ponta la România TV. După ce la final de 2025, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin […] Articolul Ponta pune tunurile pe Bolojan: Nu ai bani pentru spitale și şcoli, dar dai bani în Ucraina şi nu ne spui de ce apare prima dată în PS News.
Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Școlarizarea, scăpată de sub control # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că este necesară o regândire a sistemului de rezidenţiat, având în vedere că sunt de trei ori mai mulţi rezidenţi decât cei care pot fi incluşi în sistemul de sănătate din România. ”Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani”, a afirmat ministrul. […] Articolul Rogobete: Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Școlarizarea, scăpată de sub control apare prima dată în PS News.
Românii se revoltă după majorările de taxe și impozite din 2026. Avocatul Gheorghe Piperea, care este și europarlamentar AUR, anunță două procese colective contra celor mai noi taxe impuse de executivul Bolojan. Taxele și impozite crescute de Guvernul Bolojan pe finalul anului 2025 vor ajunge pe masa judecătorilor care vor trebui să decidă dacă sunt […] Articolul Gheorghe Piperea anunță două procese colective contra taxelor impuse de Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vârstă de 92 de ani, va fi cel ce îl va avea în față de Nicolas Maduro astăzi. Hellerstein a fost desemnat să prezideze procesul penal împotriva lui Nicolás Maduro, fostul lider venezuelean care a fost capturat de forțele speciale americane și adus sâmbătă la Manhattan, New York. Procurorii […] Articolul Informații șoc din SUA: Judecătorul desemnat în cazul lui Nicolas Maduro are 92 de ani apare prima dată în PS News.
Primar, către firmele de deszăpezire: Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate! # PSNews.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a verificat, duminică seară, dacă staţiile de transport în comun au fost deszăpezite şi s-a arătat dezamăgit de modul în care firmele special plătite pentru această activitate au acţionat. ”Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate”, le-a transmis Boc firmelor de deszăpezire, adăugând: ”Noaptea e lungă, puneţi-vă […] Articolul Primar, către firmele de deszăpezire: Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate! apare prima dată în PS News.
Novak Djokovic a rupt legăturile cu asociația jucătorilor de tenis pe care a co-fondat-o # PSNews.ro
Novak Djokovic rupe legăturile cu Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, un grup pe care l-a co-fondat și care a dat în judecată organismele de conducere ale acestui sport anul trecut, scriind duminică pe rețelele de socializare că „valorile și abordarea mea nu mai sunt aliniate cu direcția actuală a organizației”. Câștigător de 24 de ori […] Articolul Novak Djokovic a rupt legăturile cu asociația jucătorilor de tenis pe care a co-fondat-o apare prima dată în PS News.
Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe. Unde se înregistreză ninsori # PSNews.ro
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde asfaltul este parţial acoperit cu zăpadă, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Pe DN 1, tronsonul Km 102 – Km 138, între localitatea Nistoreşti, judeţul Prahova, până la limita cu judeţul Braşov, circulaţia autovehiculelor cu masa maximă […] Articolul Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe. Unde se înregistreză ninsori apare prima dată în PS News.
Fermierii români planifică un protest pe 5 ianuarie, nemulțumiți de măsurile guvernului Bolojan # PSNews.ro
Fermierii din România se pregătesc pentru un protest de amploare pe 5 ianuarie, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan. Aceștia consideră că politicile fiscale sunt „lipsite de realism” și nu reflectă specificul agriculturii, un sector vulnerabil la condiții naturale și cicluri lungi de producție. Agricultura românească se află într-un […] Articolul Fermierii români planifică un protest pe 5 ianuarie, nemulțumiți de măsurile guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
Noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în toată țara. Peste 17.500 de locuințe sunt încă fără electricitate # PSNews.ro
Urmează încă o zi cu viscol și ninsori în România. La munte, stratul de zăpadă va crește considerabil. Din cauza vremii, mii de gospodării sunt în continuare fără curent. În Alba, Mureș și Sibiu au căzut copaci peste rețelele electrice și au provocat avarii. Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că vremea se […] Articolul Noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în toată țara. Peste 17.500 de locuințe sunt încă fără electricitate apare prima dată în PS News.
UE, declarație comună despre situația din Venezuela. Suveranitatea țării și principiile de drept trebuie respectate # PSNews.ro
Într-o declarație comună cu privire la situația din Venezuela, semnată de 26 de țări, UE îndeamnă îndeamnă la calm și reținere din partea actorilor implicați. Declarația a fost semnată și de România, dar nu și de Ungaria. „Uniunea Europeană face apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea și a […] Articolul UE, declarație comună despre situația din Venezuela. Suveranitatea țării și principiile de drept trebuie respectate apare prima dată în PS News.
FOTO Cum arată „Infernul pe Pământ”, închisoarea federală unde este încarcerat Nicolas Maduro # PSNews.ro
Centrul de detenţie metropolitan din New York, închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri ca Joaquin „El Chapo” Guzman, rapperul Sean „Diddy” Combs şi fostul lider hondurian Juan Orlando Hernandez. Situată în districtul Brooklyn, aceasta a fost numită „Infernul pe Pământ”. Este una dintre închisorile cu cea mai […] Articolul FOTO Cum arată „Infernul pe Pământ”, închisoarea federală unde este încarcerat Nicolas Maduro apare prima dată în PS News.
La Anchorage s-a negociat, de fapt, o redesenare a sferelor de influență între Washington și Moscova. Urmează anul acesta la rând China (vor fi două întâlniri Trump cu Xi). Summitul a consfințit revenirea la o formă modernă a Doctrinei Monroe. Decizia: Rusia a acceptat să își „înghețe” suportul militar pentru regimurile autoritare din America de Sud (Venezuela, […] Articolul Summitul de la Anchorage și redesenarea sferelor de influență dintre SUA și Rusia apare prima dată în PS News.
Cine era românul care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul era în grija tatălui # PSNews.ro
Tânărul român identificat printre victimele incendiului devastator din Crans-Montana, Guillaume Oana, avea 18 ani. El provenea din județul Gorj și avea dublă cetățenie. Din informațiile obținute de Gândul, mama sa este din Rovinari, iar în ultima perioadă adolescentul se afla în grija tatălui, părinții fiind divorțați. Tânărul identificat printre victimele incendiului din Elveția era din Gorj […] Articolul Cine era românul care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul era în grija tatălui apare prima dată în PS News.
Majoritatea alimentelor de bază s-au ieftinit în Bulgaria spre finalul anului 2025. Tendința generală este una de scădere a prețurilor, chiar dacă anumite legume au înregistrat creșteri vizibile. Mai multe ieftiniri decât scumpiri Potrivit datelor oficiale, citate de Novinite, cele mai multe scăderi de preț s-au regăsit la fructe, produse lactate, carne, ouă și alimente de […] Articolul Alimentele se ieftinesc în Bulgaria apare prima dată în PS News.
Venezuela la o zi după capturarea lui Maduro de către SUA: atmosferă apăsătoare, linişte, incertitudine # PSNews.ro
O atmosferă apăsătoare domină Venezuela duminică, la o zi după ce președintele Nicolás Maduro a fost înlăturat și capturat în cadrul unei operațiuni militare americane. Caracas, capitala țării, a fost neobișnuit de liniștită duminică, cu foarte puține vehicule în trafic, scrie AP. Magazinele alimentare, benzinăriile și alte afaceri au fost, în mare parte, închise. Sâmbătă, se […] Articolul Venezuela la o zi după capturarea lui Maduro de către SUA: atmosferă apăsătoare, linişte, incertitudine apare prima dată în PS News.
O nouă metodă prin care escrocii păcălesc victimele la telefon. Cum să ne ferim de capcană # PSNews.ro
Escrocii au inventat noi metode pentru a fura datele personale, precum și banii oamenilor. Cea mai nouă metodă de înșelătorie este să-și sune victimele, să le convingă că au fost deja înșelate și să mintă că le ajute pentru a le fura datele de pe card. Ramona Dabija, chestor al Poliției Române, a explicat cum […] Articolul O nouă metodă prin care escrocii păcălesc victimele la telefon. Cum să ne ferim de capcană apare prima dată în PS News.
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a respins un ultimatum al președintelui american Donald Trump la sfârșitul lunii decembrie 2025. A refuzat să demisioneze și să se exileze în Turcia, relatează duminică New York Times. Maduro a fost capturat și scos din țară, sâmbătă, de forțele militare ale SUA. „La sfârșitul lunii decembrie, domnul Maduro a respins […] Articolul Unde a vrut Trump să îl trimită în exil pe Maduro în decembrie. Venezueleanul a refuzat apare prima dată în PS News.
Este un început de an extrem de tensionat pentru societatea românească. Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Administrației Bolojan, ale cărei măsuri de austeritate „sunt lipsite de realism”, după cum consideră aceștia. Fermierii au depus cerere de autorizare a protestului, programat pentru 5 ianuarie. Sectorul agricol românesc traversează un început de an extrem de […] Articolul Protest de amploare al fermierilor împotriva Guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
Demers fără precedent al unei avocate membră AUR. Contestă în instanţă judecători CCR, în plin scandal legat de pensii # PSNews.ro
Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a cerut Curții de Apel București suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională. Motivul: nu îndeplinesc condiția privind vechimea de 18 ani în domeniul juridic cerută de Constituție. Unul dintre judecătorii CCR contestați, Dacian Cosmin Dragoș, spune că nu există […] Articolul Demers fără precedent al unei avocate membră AUR. Contestă în instanţă judecători CCR, în plin scandal legat de pensii apare prima dată în PS News.
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. CNAIR informează că în zilele de luni, 5 ianuarie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), marți, 6 ianuarie (Bobotează), miercuri, 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) se introduc restricții de tonaj pe DN7. Astfel, circulaţia vehiculelor rutiere cu […] Articolul CNAIR: Restricții de trafic luni, marți și miercuri pe DN7 apare prima dată în PS News.
Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro # PSNews.ro
După ce a făcut publică o somaţie adresată preşedintelui american Donald Trump, ca să-l elibereze imediat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, la învestirea căruia a fost invitată şi lidera SOS în ianuarie 2025, Diana Şoşoacă se plânge că i-a fost suspendat mailul oficial al partidului. Aceasta a revenit pe facebook cu un nou comunicat. În […] Articolul Diana Șoșoacă se plânge că mailul partidului a fost suspendat după ce a cerut eliberarea lui Maduro apare prima dată în PS News.
Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar Crans-Montana. 40 de persoane au murit şi 119 au fost rănite. Anunţul a fost făcut de preşedintele ţării, Guy Parmelin. Totodată, autorităţile elveţiene au anunţat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului. „În […] Articolul 9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după tragedia din Crans-Montana apare prima dată în PS News.
VIDEO Preşedintele Cubei, vehement după ameninţările americanilor: „Suntem pregătiți să ne dăm chiar și sângele” # PSNews.ro
„Pentru Venezuela, suntem pregătiți să dăm chiar și propriul nostru sânge”, spune președintele din Cuba, Miguel Díaz-Canel, într-un miting masiv organizat la Havana, la doar câțiva pași de Ambasada SUA. “For Venezuela, we are prepared to give even our own blood!” In a massive rally in Havana, just steps from the U.S. Embassy, Cuban President Miguel Díaz-Canel today […] Articolul VIDEO Preşedintele Cubei, vehement după ameninţările americanilor: „Suntem pregătiți să ne dăm chiar și sângele” apare prima dată în PS News.
Soldații forțelor speciale americane Delta Force care i-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și pe soția sa, la Caracas, sâmbătă dimineață, au avut nevoie de doar trei minute pentru a ajunge la ei, după ce au intrat în complexul în care se ascundeau, a dezvăluit duminică The New York Times. Pentru a atinge acest rezultat, soldații […] Articolul Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro apare prima dată în PS News.
Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro” # PSNews.ro
Economistul AUR, Petrişor Peiu, compară ceea ce s-a întâmplat în Venezuela cu România. Face o radiografie asupra politicilor duse de guvernul latino-american în ultimii 50 de ani comparativ cu situaţia din ţara noastră. Toate au condus la episodul de sâmbătă. Armata SUA a atacat şi i-a capturat, arestat şi pus sub acuzaţie de narcoterorism pe […] Articolul Petrişor Peiu, predicţie sumbră pentru politicieni: „Liderii incompetenți și corupți sfârșesc precum Maduro” apare prima dată în PS News.
Scandal la spitalul din Constanța. O familie reclamă că nu s-a găsit medic disponibil pentru un pacient cu anevrism # PSNews.ro
Un nou scandal zguduie Spitalul Județean Constanța, chiar la început de an. Un bărbat a reclamat că fratele său, diagnosticat cu anevrism, nu a beneficiat de neurochirurg și nici de medic curant. Solicitările pentru transferul către alte unități medicale ar fi fost ignorate. Pacientul, în vârstă de 33 de ani, a ajuns la Unitatea de […] Articolul Scandal la spitalul din Constanța. O familie reclamă că nu s-a găsit medic disponibil pentru un pacient cu anevrism apare prima dată în PS News.
„Când nu ești la masă, ești în meniu”. Fifor critică absența României de la negocierile pentru securitatea Europei # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă, duminică, că România lipsește de la negocierile decisive privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei, deși ar fi trebuit să fie un actor esențial în acest proces. Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, critică absența României de la negocierile pentru securitatea Europei. „Să nu uiti, Darie…! Mă rog, Ilie. Sau […] Articolul „Când nu ești la masă, ești în meniu”. Fifor critică absența României de la negocierile pentru securitatea Europei apare prima dată în PS News.
Paul Anghel, avertisment cu privire la achiziţionarea de produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în UE # PSNews.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenţia consumatorilor că, atunci când cumpără produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, autorităţile au capacităţi limitate de a le proteja interesele. El face o serie de recomandări pentru cei care vor să achiziţioneze produse de pe astfel de […] Articolul Paul Anghel, avertisment cu privire la achiziţionarea de produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în UE apare prima dată în PS News.
PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educaţiei. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e stabilit # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în luna ianuarie, PNL va veni cu o propunere pentru postul de ministru al Educaţiei, rămas vacant după demisia lui Daniel David. Bolojan a discutat pe această temă cu Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, însă nimic nu a fost stabilit definitiv. ”Domnul Pirtea (Marilen Pirtea – […] Articolul PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educaţiei. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e stabilit apare prima dată în PS News.
Un blackout la aeroporturile din întreaga Grecie, cauzat de o problemă tehnică legată de frecvențele radio, începând cu ora 09:30, duminică, face imposibile aterizările și decolările. Un român care se află pe Aeroportul din Salonic a povestit care este situația zborurilor. „Deja sunt mai bine de trei ore de când am eu întârzierea. Situația a […] Articolul Blackout tehnic la toate aeroporturile din Grecia. Zborurile au fost suspendate apare prima dată în PS News.
Parlamentarii sunt în vacanţă toată luna. Ei au lăsat însă la sertar multe proiecte importante # PSNews.ro
Parlamentarii sunt în vacanţă toată luna, dar au lăsat la sertar multe proiecte importante, inclusiv din cauza certurilor din coaliţia de guvernare. Printre ele, o iniţiativă de creştere a vârstei de la care tinerii pot intra în sălile cu jocuri de noroc. Dar şi înăsprirea regulilor pentru combaterea hărţuirii sexuale în universităţi. În plus, un […] Articolul Parlamentarii sunt în vacanţă toată luna. Ei au lăsat însă la sertar multe proiecte importante apare prima dată în PS News.
