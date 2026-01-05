ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările

19:30

Escrocii au inventat noi metode pentru a fura datele personale, precum și banii oamenilor. Cea mai nouă metodă de înșelătorie este să-și sune victimele, să le convingă că au fost deja înșelate și să mintă că le ajute pentru a le fura datele de pe card. Ramona Dabija, chestor al Poliției Române, a explicat cum […] Articolul O nouă metodă prin care escrocii păcălesc victimele la telefon. Cum să ne ferim de capcană apare prima dată în PS News.