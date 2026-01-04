Oana Țoiu după capturarea lui Maduro de către SUA: Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela

12:10

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare. Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici […] Articolul Constanţa: Medici de până în 50 de ani, scutiţi de gărzi dar care fac kite sau sală