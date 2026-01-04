Zăpada, mană cerească pentru culturile de păioase
Agro-TV.ro, 4 ianuarie 2026 14:20
Dacă până zilele trecute agricultorii își făceau griji că mai toate culturile de păioase ar putea fi compromise din cauza înghețului și a lipsei zăpezii, acum aceștia pot respira ușurați. În județul Dâmbovița, spre exemplu, ninge de câteva ore bune, iar zăpada căzută în noaptea trecută este o adevărată mană cerească pentru agricultură. Fulgii de […]
Acum o oră
14:20
Acum 24 ore
17:10
Primăria Municipiului Iași a oficializat un parteneriat cu Asociația de vânătoare Zimbru pentru gestionarea faunei sălbatice din intravilan. În baza unui contract în valoare de 10.000 de lei, vânătorii sunt obligați să intervină în maximum 12 ore în cazurile de urgență. Apariția mistreților sau a vulpilor pe străzile municipiului nu mai este un fenomen rar, […]
15:10
Ionuț Cândea, pasionat crescător de păsări din comuna argeșeană Albești, este recunoscut pentru dedicarea sa în ceea ce privește bunăstarea înaripatelor, care, de cele mai multe ori, aparțin unor rase rare ori exotice. Atât acestea, cât și găinile din rasele comune, beneficiază de o îngrijire atentă, mai ales în sezonul rece, atât pentru menținerea unei […]
Ieri
13:30
Sute de sate, rămase fără curent electric în urma viscolului! Până când ține vremea rea # Agro-TV.ro
Zeci de mii de oameni din peste 220 de localități din România au rămas fără energie electrică, în contextul agravării condițiilor meteorologice și a apariției viscolului în mai multe zone, iar specialiștii avertizează că vremea rea va persista cel puțin până luni seară. Potrivit Distribuție Energie Electrică România, sâmbătă sunt afectate de pene de curent […]
2 ianuarie 2026
17:10
România a încheiat anul 2025 cu un avans puternic în comerțul cu cereale și oleaginoase în sezonul agricol 2025-2026, consolidându-și poziția de actor major pe piața europeană a cerealelor. Potrivit datelor publicate de Cezar Gheorghe, fondator AGRI Column și expert în piețele de mărfuri agricole, statisticile privind exporturile de origine românească derulate prin Portul Constanța […]
15:10
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate, în urma ședinței Comitetului de Avizare din 30 decembrie 2025, pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată fiecărui program de finanțare. Printre programele cu impact direct în mediul rural se află Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, extrem de important pentru fermierii afectați de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Ca în fiecare an, în comuna Gura Șuții din județul Dâmbovița, pe data de 1 ianuarie, tinerii din comunitate ies la colindat călare pe cai. Bătrânii satului spun că așa au pomenit din moși-strămoși: în prima zi a noului an se deschid porțile colindătorilor călare. Obiceiul de la Gura Șuții este unic în județ, iar […]
12:00
Cât vor plăti locuitorii dintr-o comună din Buzău Anul 2026 vine cu taxe și impozite locale majorate pentru toți romanii. Până astăzi, consiliile locale din toate comunele și orașele au fost obligate să voteze noile indexări de taxe și impozite prevăzute în Ordonanța Trenuleț, care a adus nemulțumiri și chiar proteste în unele localități. La […]
31 decembrie 2025
14:40
Uite că a venit Anul Nou, iar mulți dintre fermieri încă se mai află la recoltatul porumbului! Fermierii argeșeni și-au realizat lucrările agricole pe priorități, toamna asta. Încurajați de vremea favorabilă, mulți dintre ei s-au grăbit să înființeze culturile de toamnă și au amânat recoltatul porumbului. Hotărâtoare în adoptarea acestei strategii a fost vremea, care […]
13:20
Concurență mare la AFIR, buget depășit 5 ori! Vezi cu ce proiecte te bați pentru finanțare! # Agro-TV.ro
E bătaie mare pe finanțările AFIR acordate prin intervenția DR 23 pentru procesarea produselor agricole, pentru care prima sesiune de depuneri de proiecte a fost lansată la jumătarea lunii decembrie. Sprijinul nerambursabil acordat de AFIR prin intervenția DR 23 – „Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse […]
11:20
Începând de marți seara, reorganizarea MADR a devenit oficială, după ce Guvernul a adoptat, în ultima ședință din acest an, o ordonanță de urgență în acest sens. Actul normativ vizează transformarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a instituțiilor din subordinea acestuia într-o „structură mai suplă și mai eficientă, în sprijinul fermierilor”, după cum se […]
10:30
Tensiunile au fost peste măsură anul acesta la Ruginoasa. Cetele Vălenilor au forțat cordonul de jandarmi și forțele de ordine au fost nevoie să utilizeze sprayul lacrimogen. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de cel puțin zece ani de zile. Peste 250 de jandarmi și polițiști au împânzit localitatea pentru a încerca să evite ca […]
09:00
Un nou caz de inconștiență a fost înregistrat pe un drum public unde un bărbat a urcat la volanul unui tractor fără permis și sub influența alcoolului. În data de 26 decembrie polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DC37, în localitatea Satchinez, județul Timiș. Din verificările efectuate la fața […]
07:30
Legumicultorii care se confruntă tot mai des cu temperaturi extreme și lipsa apei primesc vești bune din partea cercetării românești. Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Biotehnologii Horticole Ștefănești–Argeș vin cu soluții practice menite să reducă pierderile de producție și să asigure recolte sigure chiar și în condiții de caniculă și stres hidric. Cercetările vizează […]
30 decembrie 2025
18:40
Un nou succes pentru cercetarea agricolă românească vine de la Buzău. Busuiocul „Săvârșin”, un soi aparținând speciei Ocimum basilicum subspecia purpurascens, a fost distins cu Premiul pentru invenție – Medalia de Aur, o recunoaștere importantă a valorii științifice și practice a acestui rezultat de cercetare. Invenția aparține Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău, […]
17:10
În sezonul rece, mierea este aliatul nostru potrivit pentru susținerea sistemului imunitar. Deși nu are termen de valabilitatea, este important să o depozităm corect dacă nu dorim cristalizarea sau pierderea nutrienților benefici din miere. Apicultorii recomandă ca mierea să fie depozitată la temperatura camerei într-un loc uscat și întunecat precum cămara sau un dulap din […]
15:50
Se pare că nu vom petrece Anul Nou în condiții meteo tocmai favorabile, ba chiar 26 de județe se află sub Cod galben de viscol și ninsori. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți mai multe avertizări Cod galben de vreme rea, cu valabilitate până noaptea de Revelion. Astfel, marți, 30 decembrie, până în […]
14:30
Ministerul Agriculturii încheie anul cu un anunț de ultimă oră legat de noi finanțări pentru fermieri din fonduri europene. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, lansează sesiunea de depunere a proiectelor pentru intervenția DR 16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată din Planul Strategic PAC 2023–2027”, se arată […]
13:40
Cu doar câteva zile înainte de trecerea în noul an, românii trec pragul pescăriilor pentru a respecta tradiția mesei de Revelion, însă aglomerația de altădată pare să fi dispărut. Deși peștele rămâne un simbol al norocului și al belșugului, cumpărătorii sunt mai prudenți, iar acest lucru se simte din plin în vânzări. La Buzău, vânzătorii […]
12:10
Tot mai mulți fermieri renunță la culturile de primăvară, iar Cosmin Gheorghe se alătură acestei tendințe. Lipsa ploilor au făcut imposibilă cultivarea porumbului și floarea-soarelui, astfel că anul acesta s-a mizat mai mult pe culturile de toamnă. Fermierul din județul Prahova se ocupă în prezent de ferma familiei care se întinde pe aproximativ 1.500 de […]
10:50
Tămâioasa Românească 1975 își măsoară „greutatea” în aur. Cât costă o sticlă cu vinul emblematic al Stațiunii Pietroasa # Agro-TV.ro
Tămâioasa Românească 1975 dulce este recunoscută drept vinul emblematic al Stațiunii Pietroasa, un reper al vinotecii istorice și un exemplu elocvent al potențialului de învechire al vinurilor dulci românești. Valoarea sa este confirmată nu doar de evoluția în timp, ci și de trei medalii de aur obținute la competiții de profil: Vinarium 2022, Vinarium 2024 […]
09:10
Agricultura românească se află într-un moment dificil în care mulți fermieri întâmpină probleme serioase în dezvoltarea activităților lor. Lipsa banilor pentru investiții, riscurile mari din agricultură și sprijinul financiar insuficient afectează în special zootehnia și procesarea. În acest context, fermierii avertizează că fără acces real la finanțare, producția locală riscă să stagneze. ,,Noi facem agricultură […]
07:10
Prețul terenului agricol din Uniunea Europeană diferă radical de la un stat membru la altul, ajungând la valori record în unele piețe extrem de presate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza informațiilor furnizate de Eurostat. Statisticile pentru anul 2024 arată un ecart uriaș între statele cu suprafețe de teren agricol […]
29 decembrie 2025
20:40
Un Revelion-maraton de petreceri cu adevărat spectaculoase se trăiește la Prima TV, acolo unde muzica, tradiția și buna dispoziție se întâlnesc la final de 2025 și început de 2026. Din 31 decembrie și până pe 2 ianuarie, telespectatorii sunt invitați să intre în atmosfera de sărbătoare alături de Exclusiv VIP și unii dintre cei mai […]
20:10
PRIMA TV, LOCUL IV ÎN AUDIENȚE CU SCHIMB DE MAME! CINEMARATON, ÎN TOP 5 TELEVIZIUNI DIN ROMÂNIA ÎN PRIME TIME # Agro-TV.ro
Emoție autentică, trăiri intense și povești care au atins inimile telespectatorilor. Așa poate fi descrisă seara de 28 decembrie, când, începând cu ora 20:00, publicul Prima TV a fost alături de cel mai longeviv reality show din România, Schimb de mame. Difuzarea emisiunii a plasat postul de televiziune din portofoliul Clever Group pe locul IV […]
19:50
Grinch și-a făcut din nou de cap, de Crăciun! Nu este titlul unei povești, ci o tristă realitate argeșeană, iar „eroii” sunt doi tineri din comuna Bradu, de 14 ani, respectiv 16 ani. Și cum Crăciunul se fură doar prin filme, cei doi puștani s-au gândit să dea lovitura la stocurile de vin ale unui […]
17:50
De sărbători, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a împărțit amenzi și sancțiuni în stânga și-n dreapta în urma controalelor efectuate atât în piețe și magazine, cât și în trafic, la nivelul întregii țări. „În această perioadă, când circulația și comercializarea produselor alimentare sunt ridicate, inspectorii ANSVSA sunt prezenți zilnic în teren […]
16:30
În timp ce autoritățile vorbesc despre susținerea producției locale și despre securitatea alimentară a României, fermierii din zootehnie spun că realitatea din teren este mult mai dură. Investițiile sunt mari, costurile cresc constant, iar sprijinul statului nu ajunge în toate sectoarele agricole. Un exemplu vine din localitatea Dichiseni, județul Călărași, unde fermierul Puiu Ilisei a […]
14:20
Focarul de pestă porcină africană (PPA) de la ferma lui Dimitrie Muscă din localitatea Olari a fost declarat stins de către autoritățile arădene, a anunțat luni șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu. Potrivit acestuia, acesta era ultimul focar de PPA activ din Arad, astfel că, în acest moment, nu […]
13:10
Momentele în care Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și-a prezentat DEMISIA din Guvern # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut o declarație tranșantă despre tensiunile din interiorul Guvernului și presiunile la care a fost supus în ultimii ani, în încercarea de a obține finanțare pentru fermieri, afirmând că, în 2024, și-a depus de două ori mandatul de ministru. Declarația vine în contextul în care sectorul agricol a traversat ani […]
11:30
România continuă să pună ovinele pe primul loc în ferme și propria curte. Conform datelor oficiale, județul Arad reflectă această tendință cu efective impresionante de animale. Cele mai multe capete sunt reprezentate de ovine cu un total de 720196 urmate de păsări cu 227699 și porcine 225.196. În ceea ce privește celelalte specii, arădenii mai […]
10:30
Iarna 2025-2026 va fi una mai aspră decât cele cu care ne-am obișnuit până acum, cel puțin în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 29 decembrie 2025-26 ianuarie 2026. Va fi mai frig decât normalul perioadei, iar zăpezile ceva mai abundente în multe regiuni. Astfel, în săptămâna […]
08:10
Jandarmii și autoritățile locale s-au pregătit din timp pentru cei care sunt puși doar pe bătaie la Ruginoasa, localitate ieșeană renumită pentru celebrele sale manifestări de Anul Nou, în care cetele de mascați umblă pe ulițe înarmați cu bâte, ca niște adevărați războinici din vremuri demult apuse. Astfel, pentru a se asigura de buna desfășurare […]
07:10
Prețul terenului agricol – Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine terenuri din România # Agro-TV.ro
Prețul terenului agricol din România este în continuă creștere, arată datele Institutul Național de Statistică (INS), care a publicat cifrele oficiale privind prețurile pentru anul 2024. Metodologia folosită de INS urmărește valoarea medie a unui hectar tranzacționat într-un an calendaristic și reflectă diferențe regionale importante, influențate de factori precum legislația, calitatea solului, clima, productivitatea locală […]
01:00
De la portul popular până la casele vechi, păstrate cu sfințenie și grijă, Orăștioara de Sus este și locul de suflet al profesorului Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara. An de an, casa medicului devine locul în care oamenii se pot bucura de Crăciun și de toate tradițiile pe care le păstrează cu sfințenie […]
28 decembrie 2025
19:10
O partidă de vânătoare s-a transformat într-un coșmar. Un bărbat a fost atacat de un mistreț. Totul s-a întâmplat în cursul acestei după-amiezi când bărbatul în vârstă de 45 de ani se afla la vânătoare împreună cu alți colegi. La un moment dat bărbatul de lângă localitatea Todirești, județul Iași, a fost surprins de un […]
17:40
Datele oficiale arată că într-un interval de doar un an mii de români au depus cereri de pensionare, în timp ce populația activă continuă să scadă, punând o presiune tot mai mare asupra sistemului public de pensii și a serviciilor sociale. Județul Buzău se confruntă cu un accentuat proces de îmbătrânire a populației, fenomen reflectat […]
15:00
În timp ce județe precum Tulcea, Timiș sau Arad au transformat agricultura bio într-un adevărat motor economic, județul Iași continuă să rămână la coada clasamentului național. Datele oficiale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2025 plasează Iașul abia pe locul 15 la nivel național cu puțin peste 10.000 de hectare […]
27 decembrie 2025
14:10
Ceapa de Buzău unul dintre cele mai valoroase simboluri ale agriculturii autohtone, a fost readusă la viață prin cercetare științifică. Eforturile cercetătorilor buzoieni au fost încununate cu Diploma de Excelență și Medalia de Aur, distincții care confirmă importanța strategică a proiectului pentru patrimoniul genetic național. Performanța aparține echipei din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale […]
08:10
Luna decembrie pare să se fi pierdut printre anotimpuri după ce în ultima perioadă s-au înregistrat temperaturi mai mari. În loc de ger și zăpada în județul Argeș, natura a fost păcălită de alternanța episoadelor de ploaie cu cele de soare, iar nopțile blânde au favorizat fenomene neobișnuite pentru această perioadă a anului. În comuna […]
26 decembrie 2025
16:50
Un bărbat a rămas fără trei vaci după ce le-a lăsat la păscut. Prejudiciul cauzat se ridică la 21.000 de lei. Un bărbat din localitatea Pâncota, județul Argeș, a alertat autoritățile în urmă cu trei luni despre trei vaci furate dispărute de pe pășune. Poliția a reușit să prindă hoțul, acesta fiind un bărbat în […]
25 decembrie 2025
12:10
Cireșe, de la rădăcină până la borcan. Povestea de succes a unui tânăr inginer care administrează o livadă de peste 50 de hectare # Agro-TV.ro
Ceea ce a reușit să facă un tânăr inginer horticol cu livada sa de cireșe din satul natal reprezintă un model de afaceri care ar trebui urmat de orice fermier din aceast țară. În localitatea Băcani, județul Vaslui, inginerul Valeriu Chirilă demonstrează că agricultura românească poate trece de la stadiul de simplă producție la cel […]
09:20
Printre crescătorii de ovine din Argeș există credința că primul miel venit pe lume într-o gospodărie prevestește cum le va merge tot timpul anului. Ei bine, un gospodar din Brădet, din comuna Brăduleț, a aflat deja cum va fi anul 2026 pentru el. Chiar înainte de Crăciun, a primit un cadou neasteptat: prima oaie i-a […]
24 decembrie 2025
18:40
Pâinea, unul dintre cele mai consumate alimente de bază ajunge pe rafturi la un preț mai mare, iar o parte semnificativă din vină o poartă semințele importate. Potrivit cercetătorului Costel Vânătoru, director al Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău, peste 20% din costul pâinii provine din prețul seminței majoritatea provenind din importuri. România are capacitatea […]
16:40
O fermă care a reușit să obțină profit de peste două milioane de lei și-a închis porțile după ce instanța a decis intrarea societății în procedura falimentului. Este vorba despre Costagrirox SRL, o firmă cu profil agricol din comuna Românești din județul Botoșani. Aceasta 2021 raporta câștiguri impresionante, dar astăzi nu mai poate face față […]
14:40
Seara de Moș Ajun a fost una teribilă pentru sătenii din Necopoi, comuna Homoroade, județul Satu Mare! După o ceartă cu concubina, un bărbat a dat foc fermei în care locuiau împreună fără forme legale, după care a abandonat locul faptei, lăsând-o pe femeie în mijlocul flăcărilor. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare […]
14:10
Achiziția unui tractor este, fără îndoială, una dintre cele mai importante decizii strategice pe care le ia un fermier. Indiferent de dimensiunea fermei, întrebarea rămâne aceeași: Merită efortul financiar pentru un utilaj nou sau mai bine să economisești alegând unul second-hand? Pentru a lua decizia corectă, trebuie să pui în balanță costurile inițiale, fiabilitatea pe […]
13:10
La câțiva ani după ce zimbrii au fost aduși în mai multe puncte din nordul județului Argeș, în ideea de a repopula arealul, sătenii din localitățile de munte trăiesc zilnic cu spaima în suflete. În comuna Brăduleț, gospodarii au ajuns să fie terorizați la propriu din cauza zimbrilor, nemavorbind de stricăciunile pe care aceștia le […]
12:00
Tradițiile de Crăciun încă sunt păstrate, iar acest lucru a fost demonstrat de localnicii care s-au adunat pentru a participa la o seară de colind plină de emoție, bucurie și momente speciale. Evenimentul devenit deja o tradiție în municipiul Târgoviște a comunității a avut loc în fața bisericii din cartier și a reunit oameni de […]
10:10
Nea Ticu, cel mai bătrân cârnățar al satului Pleșcoi, a împlinit 91 de ani. Om modest, așezat și harnic, el și-a dedicat întreaga viață pasiunii sale: cârnații de Pleșcoi autentici, făcuți exact ca pe vremuri. De la Nea Ticu au învățat mulți ce înseamnă tradiția, răbdarea și gustul care rămâne în amintire. Meșteșugul său a […]
