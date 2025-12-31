E oficial: Guvernul a decis reorganizarea MADR!

10:30

Tensiunile au fost peste măsură anul acesta la Ruginoasa. Cetele Vălenilor au forțat cordonul de jandarmi și forțele de ordine au fost nevoie să utilizeze sprayul lacrimogen. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de cel puțin zece ani de zile. Peste 250 de jandarmi și polițiști au împânzit localitatea pentru a încerca să evite ca […]