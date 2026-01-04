Trump: „Cuba va cădea singură”. SUA nu plănuiește acțiuni militare împotriva Havanei
Aktual24, 4 ianuarie 2026 15:10
Trump a declarat că nu ia în considerare o operațiune militară împotriva Cubei, deoarece regimul comunist de pe insulă este în pragul colapsului. El a menționat că Havana a depins timp de decenii de petrolul și sprijinul financiar venezuelean, care vor înceta după capturarea lui Nicolás Maduro. Într-un interviu acordat The New York Post, el […]
• • •
În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu proceduri de suspendare, „Titanicul” făcea curățenie la Premiile Oscar, iar majoritatea gospodăriilor încă aveau telefoane fixe. Gallup și USA Today au sunat 1.055 de americani pe acele linii fixe și le-au cerut cele mai bune predicții despre un an din viitorul îndepărtat: 2025. Aceste predicții sunt acum […]
Cuba ar putea fi următoarea țintă a Americii, așa cum a spus deschis președintele american Donald Trump la scurt timp după ce a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. La doar câteva ore după operațiunea care a dus la arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, președintele SUA, Donald Trump, a ridicat miza, emitând avertismente directe către […]
Aproape cinci miliarde de oameni au călătorit cu avionul în 2025 – un număr record – și mult mai mulți turiști au călătorit cu barca, trenul sau pe șosea. Deși majoritatea s-au bucurat de vacanțe fără incidente și au adus sume mari în bugetele locale, nu toți acești călători s-au comportat impecabil. Iată lista de […]
”Doctrina Donroe”. Operațiunea Venezuela confirmă că Trump are planuri și mai mari: ”Dominaţia americană în emisfera occidentală nu va mai fi pusă la îndoială niciodată” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză citată de Agerpres. Trump a prezentat această operaţiune din noaptea de vineri spre […]
Aproape două treimi dintre finlandezi susțin interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani # Aktual24
O majoritate clară a locuitorilor țării – 62% – susține interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani. Astfel de date au fost obținute într-un sondaj realizat de grupul media Uutissuomalainen, relatează piublicația Yle. 19% dintre respondenți s-au pronunțat împotriva interdicției, iar același procent nu a putut răspunde. Prim-ministrul Petteri Orpo și ministrul Afacerilor […]
Nepal va renunța la schema „eșuată” care impunea turiștilor să-și aducă înapoi gunoiul de pe Muntele Everest și va introduce o taxă de curățenie nerambursabilă # Aktual24
O schemă de încurajare a alpiniștilor să aducă deșeurile de pe Muntele Everest este abandonată, autoritățile nepaleze declarând că a fost un eșec. Alpiniștii trebuiau să plătească o garanție de 4.000 de dolari, pe care o primeau înapoi doar dacă aduceau cu ei cel puțin 8 kg de deșeuri. Se spera că acest demers va […]
Președintele sud-coreean începe o vizită de stat în China, axată pe consolidarea legăturilor și pe Phenian # Aktual24
Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a început duminică o vizită de stat de patru zile în China, la invitația președintelui chinez Xi Jinping. El speră să restabilească legăturile și să intensifice dialogul în Peninsula Coreeană, dar călătoria a început astăzi, pe fondul lansărilor de rachete ale Phenianului. Lee urmează să aibă întâlniri oficiale cu lideri chinezi […]
Decizia administrației Trump de a-l înlătura de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, luată sâmbătă, a declanșat o criză politică în țara sud-americană. Maduro, pe care guvernul SUA îl consideră un lider ilegitim, și soția sa au fost duși la New York pentru a se confrunta cu acuzații, relatează The Hill. Președintele Trump a […]
Startup-ul chinez Booster Robotics, antrenează roboți umanoizi să joace fotbal folosind inteligența artificială – dribling, pase, șut și blocaj. Cheng Hao, un antreprenor din Beijing în vârstă de 37 de ani, se află în avangarda eforturilor Chinei de un deceniu în domeniul tehnologiei roboților umanoizi, scrie CNN. El a fondat compania în 2023, inspirat de […]
Președintele Dan merge marți la Paris la ”Coaliția de Voință”. Coaliţia este formată din state care susţin Ucraina # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale. Aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, […]
Delcy Rodríguez a fost numită președintă interimară a Venezuelei de către Curtea Supremă a acestei țări. Va urma o nouă invazie americană? # Aktual24
Curtea Supremă de Justiție al Venezuelei a emis duminică dimineața o decizie istorică: Delcy Rodríguez, vicepreședintă executivă și una dintre cele mai fidele colaboratoare ale lui Nicolás Maduro, a fost numită oficial președintă interimară a Republicii Bolivariane. Hotărârea invocă articolul 233 din Constituție, care prevede că, în cazul „absenței absolute” a președintelui, vicepreședintele executiv preia […]
Poliția a identificat încă 16 cadavre ale victimelor incendiului din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția. Victimele de naționalitate elvețiană, italiană, română, turcă și franceză, a anunțat poliția. Potrivit BBC, cea mai tânără persoană este o adolescentă elvețiană în vârstă de 14 ani, iar nouă aveau sub 18 ani. Acest lucru aduce la 24 numărul […]
ANALIZĂ Regimul Maduro, investigat la Haga pentru crime împotriva umanității. Vinovații riscă închisoare pe viață # Aktual24
Regimul liderului venezuelean Nicolas Maduro, recent capturat de armata SUA și adus pe pământ american, se află sub investigație la Curtea Penală Internațională („Curtea de la Haga”) pentru crime împotriva umanității comise împotriva cetățenilor venezueleni. Cazul de la Curtea Penală Internațională privind Venezuela („Venezuela I”) investighează posibile crime împotriva umanității comise în contextul represiunii de […]
Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un cetăţean român, presupus iniţial dispărut, a decedat în urma incendiului produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana. MAE a transmis condoleanţe familiei îndoliate, menţionând că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă […]
Coreea de Nord a lansat rachete balistice spre mare cu câteva ore înainte de vizita liderului sud-coreean în China # Aktual24
Coreea de Nord a lansat, duminică, mai multe rachete balistice spre mare, au declarat vecinii săi, cu doar câteva ore înainte ca președintele Coreei de Sud să plece în China pentru discuții care ar trebui să acopere programul nuclear al Coreei de Nord. Șefii de Stat Major Interarme ale Coreei de Sud au declarat într-un […]
Soția ideologului mișcării MAGA, Steve Miller, a postat o hartă a Groenlandei colorată în drapelul SUA, alături de cuvântul „SOON” (Curând) # Aktual24
La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, Katie Miller – fost oficial în administrația Trump, podcaster și soția lui Stephen Miller, ideologul mișcării MAGA și adjunct al șefului administrației de la Casa Albă – a publicat pe contul său de X o imagine controversată: […]
The Guardian: „«Putinizarea» politicii externe americane – Venezuela este doar începutul, ar putea urma Groenlanda” # Aktual24
Prestigiosul cotidian britanic The Guardian descrie capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane ca pe un moment istoric periculos: sosirea „putinizării” politicii externe a Statelor Unite. Analistul britanic Julian Borger compară intervenția fulgerătoare de la Caracas cu tacticile utilizate de Vladimir Putin în Georgia, Crimeea sau Ucraina – răpiri de lideri, schimbări de […]
China cere eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro: ”Intervenția SUA este o încălcare flagrantă a dreptului internațional” # Aktual24
Rectorul SNSPA, analiză privind 2025: ”Direcția democratică și euro-atlantică a țării a fost menținută, este principalul câștig al anului chiar dacă prețul plătit a fost ridicat” # Aktual24
Anul 2025 nu poate fi citit ca o simplă succesiune de evenimente politice, ci ca o acumulare de tensiuni, decizii luate sub presiune și fragilități care au devenit vizibile abia atunci când statul și societatea au fost puse serios la încercare, arată Remus Pricopie, rectorul SNSPA, într-o analiză. „România nu s-a confruntat cu o singură […]
Atac masiv cu drone ucrainene asupra Moscovei: În regiune s-au auzit explozii și mai multe aeroporturi au fost temporar închise # Aktual24
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Moscova și regiunea înconjurătoare au fost ținta unui atac intensiv cu drone, considerat unul dintre cele mai ample din ultimele luni. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât peste 20 de drone care se îndreptau spre oraș, în timp ce canale de monitorizare […]
China cere eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și condamnă intervenția SUA în Venezuela, considerată „o încălcare flagrantă a dreptului internațional” # Aktual24
Ministerul de Externe al Chinei a emis un comunicat ferm prin care cere Statelor Unite ale Americii eliberarea imediată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, capturați în operațiunea militară americană din noaptea de 2 spre 3 ianuarie și încarcerați la New York. Beijingul califică acțiunea SUA drept o „încălcare flagrantă […]
Magnații petrolului din SUA au donat pentru campania lui Trump 500 de milioane de dolari. El le-a promis că-i va „răsplăti” # Aktual24
În aprilie 2024, în timpul campaniei electorale, Donald Trump a organizat o cină privată la clubul său Mar-a-Lago, unde a invitat aproximativ 20 de executivi de top din industria petrolieră americană, inclusiv reprezentanți de la companii precum Chevron, ExxonMobil, Occidental Petroleum și American Petroleum Institute. Potrivit relatărilor din presă, Trump le-a cerut atunci explicit să […]
Donald Trump amenință Mexicul, Cuba și Columbia că ar putea fi următoarele ținte, după capturarea lui Maduro # Aktual24
La doar câteva ore după operațiunea care a dus la arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, președintele SUA, Donald Trump, a ridicat miza, emitând avertismente directe către guvernele din Mexic, Cuba și Columbia. Într-un interviu la Fox News și în declarații de la Mar-a-Lago, el a sugerat că aceste țări ar putea fi următoarele dacă nu […]
Adevăratul motiv al intervenției în Venezuela: magnații petrolului din SUA au donat pentru campania lui Trump 500 de milioane de dolari, iar acesta le-a promis că-i va „răsplăti” # Aktual24
În aprilie 2024, în timpul campaniei electorale, Donald Trump a organizat o cină privată la clubul său Mar-a-Lago, unde a invitat aproximativ 20 de executivi de top din industria petrolieră americană, inclusiv reprezentanți de la companii precum Chevron, ExxonMobil, Occidental Petroleum și American Petroleum Institute. Potrivit relatărilor din presă, Trump le-a cerut atunci explicit să […]
Ayatollahul Ali Khamenei a ordonat forțelor de securitate să-i „pună la locul lor” pe „răzvrătiții” din Iran, unde au fost deja uciși 15 protestari împotriva regimului # Aktual24
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a intervenit public pentru prima dată de la începutul protestelor masive, cerând sâmbătă seara forțelor de securitate să „pună la locul lor” pe cei pe care i-a numit „răzvrătiți”. Declarația sa, difuzată de televiziunea de stat și citată de HuffPost, vine în contextul unor manifestații declanșate de prăbușirea monedei […]
Avioane militare britanice și franceze au bombardat un depozit de arme al Statului Islamic în Siria # Aktual24
Sâmbătă seara, forțele aeriene ale Marii Britanii și Franței au efectuat o operațiune aeriană comună în Siria, vizând un depozit subteran de arme suspectat a fi fost utilizat anterior de gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS/Daesh). Atacul a avut loc în munții din nordul orașului antic Palmyra, o zonă izolată fără locuințe civile, conform declarațiilor oficiale, […]
„Nicolas Maduro și-a dus țara la ruină, dar acum Venezuela are nevoie de un guvern legitimat prin alegeri libere”, susține cancelarul german Friedrich Merz # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat prompt față de situația din Venezuela, criticând dur într-un comunicat oficial regimul lui Maduro, dar adoptând o poziție prudentă față de intervenția americană. „Nicolás Maduro și-a dus țara la ruină”, a declarat Merz, subliniind că ultimele alegeri din Venezuela au fost falsificate, motiv pentru care Germania, alături de multe […]
Venezuela a fost aruncată într-o criză fără precedent în primele ore ale dimineții de sâmbătă, după ce explozii violente au zguduit capitala Caracas, iar președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat public capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. Evenimentul marchează una dintre cele mai dramatice intervenții externe din istoria recentă a Americii Latine și riscă să […]
Zelenski sugerează ca SUA să îl salte și pe Putin, ca pe Maduro: ”Americanii știu ce au de făcut cu dictatorii” – VIDEO # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat sâmbătă, comentând operațiunea SUA în Venezuela, că după capturarea lui Maduro de către SUA ar trebui să urmeze și cea a lui Vladimir Putin. „Dacă este posibil să te ocupi de dictatori așa, pur și simplu, atunci Statele Unite ale Americii știu ce au de făcut în continuare”, a […]
În Silicon Valley, ideea de limită a fost mereu o provocare, nu o regulă. Limitele tehnologiei, ale muncii, ale corpului uman, toate sunt văzute ca obstacole temporare, menite să fie depășite. În acest context, apariția „peptidelor chinezești” ca fenomen cultural nu este o surpriză, ci o consecință firească a unei lumi care crede că viitorul […]
Noi mesaje halucinante ale europarlamentarei extremiste Diana Șoșoacă. Ea a transmis sâmbătă un comunicat de presă în care cere SUA ”să oprească escaladarea militară” și să-l elibereze pe Nicolas Maduro. ”Ne delimităm total de orice politică de invadare, ocupare sau cotropire a unui stat suveran și de orice acțiune care încalcă independența și suveranitatea națională, […]
Presshub: Venezuela după Maduro: Cum se vede conflictul din alte țări ale Americii de Sud # Aktual24
Corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina, relatează despre primele reacții ale țărilor din America latină la înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat în zorii zilei de trupele americane în urma unui operațiuni militare. Maduro a fost dus în Statele Unite unde va fi judecat, împreună cu soția sa, pentru trafic de […]
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter, a zguduit vineri sudul și centrul Mexicului, declanșând panică în rândul populației și readucând în atenție vulnerabilitatea unei țări obișnuite, dar niciodată pe deplin pregătite, pentru forța necruțătoare a naturii. Seismul s-a produs în cursul zilei, iar unda sa de șoc a fost resimțită pe […]
Yemenul, câmpul de luptă al aliaților deveniți rivali: Arabia Saudită cheamă la dialog, în timp ce sudul țării fierbe # Aktual24
Yemenul, una dintre cele mai fragile țări ale lumii arabe, se află din nou în pragul unei destabilizări majore. De această dată, pericolul nu vine doar din confruntarea îndelungată cu rebelii houthi, ci dintr-o ruptură profundă între chiar actorii regionali care au intervenit pentru a salva statul yemenit de la colaps. Arabia Saudită a lansat […]
Trump: ”Dacă vicepreședinta Venezuelei face ce vrem noi atunci nu vom trimite trupe în Venezuela” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfăşura trupe în Venezuela şi nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei ţări dacă vicepreşedinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, „face ce vrem noi”, relatează EFE. Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, Trump a declarat că SUA nu vor desfăşura soldaţi pe teritoriul […]
Bolojan, prima poziționare față de judecătorii PSD din CCR: ”S-a creat o minoritate de blocaj” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat „o minoritate de blocaj” în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă „care ţine de o minimă justeţe socială”. Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că o decizie „favorabilă” va fi luată în şedinţa din 16 ianuarie. „Era foarte […]
Într-o zi geroasă de iarnă din 2026, sub privirile a mii de newyorkezi entuziasmați, Zohran Mamdani a preluat oficial conducerea celui mai mare și mai scump oraș din Statele Unite. La doar 34 de ani, noul primar a promis „o nouă poveste” pentru New York, una construită pe siguranță, accesibilitate și prosperitate împărțită echitabil. Mesajul […]
Spania nu va recunoaşte o intervenţie a SUA în Venezuela care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă prim-ministrul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mult timp, într-o operaţiune care a avut loc în cursul nopţii, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres. „Spania nu […]
Bolojan, reacție în cazul Venezuela: ”Conducerea acestei țări nu a fost recunoscută de România” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele României, Nicuşor Dan, despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte evoluţiile din această ţară, a cărei conducere nu a fost recunoscută de România, în contextul în care alegerile de anul trecut au fost apreciate drept falsificate. „Am mai avut un astfel de […]
Reacția oficială a României la capturarea lui Maduro: ”Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri” # Aktual24
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, sâmbătă seara, reacția oficială a Bucureștiului față de evenimentele din Venezuela. ”Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața […]
Jocuri de putere în Ucraina. Ce înseamnă că șeful spionajului militar preia administrația prezidențială # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a făcut una dintre cele mai radicale și simbolice schimbări de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, numindu-l pe șeful serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, în funcția de șef al administrației prezidențiale. Decizia marchează nu doar o schimbare de personal, ci o reconfigurare profundă a centrului de putere de […]
Pană de curent la Berlin: Peste 45.000 de locuințe afectate după un presupus atac asupra cablurilor de înaltă tensiune # Aktual24
Zeci de mii de locuințe din Berlin vor fi fără electricitate până joi, după ce o pană de curent a lovit zona de sud-vest a capitalei Germaniei într-un presupus atac care a incendiat cablurile de înaltă tensiune, au declarat oficialii. Unele gospodării ar putea rămâne și fără căldură, deoarece pană a afectat sistemele locale într-un […]
Cei doi manageri ai barului din Eveția în care au murit cel puțin 40 de oameni au fost puși sub urmărire penală # Aktual24
Cei doi manageri ai barului unde un incendiu de Anul Nou a ucis cel puțin 40 de persoane au fost puși sub urmărire penală, au declarat procurorii elvețieni. Cuplul francez Jacques și Jessica Moretti dețineau și administrau barul Le Constellation din Crans-Montana, care era arhiplin de tineri petrecăreți de Anul Nou când, în jurul orei […]
SUA vor trimite trupe pentru a ”securiza” petrolul din Venezuela. Trump: ”Vom scoate o cantitate uriașă de bogăție din pământ, iar acea bogăție va merge către poporul Venezuelei. Va a ajunge și în SUA sub formă de rambursare pentru daune” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că SUA ar urma să trimită trupe în Venezuela cu scopul de a securiza infrastructura petrolieră, afirmând că veniturile obținute din exploatarea resurselor ar urma să fie folosite pentru despăgubirea venezuelenilor și a Statelor Unite pentru daunele produse în timpul conducerii lui Nicolás Maduro. Trump declarase anterior, în […]
BYD versus Tesla: momentul în care China amenință definitiv supremația electrică a Americii # Aktual24
Piața globală a vehiculelor electrice traversează una dintre cele mai dramatice schimbări din istoria sa recentă. După mai bine de un deceniu în care Tesla a fost sinonimă cu revoluția electrică, un nou lider pare gata să preia controlul. BYD, gigantul auto din China, se află la un pas de a deveni cel mai mare […]
Singurul premier UE care condamnă dur operațiunea SUA în Venezuela. El este apropiat de regimul de la Moscova # Aktual24
Prim-ministrul slovac Robert Fico, care a avut mai multe întâlniri cu lideri ruși după invazia din Ucraina, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa şi EFE, citate de Agerpres. Acţiunea militară americană arată că „dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face […]
Operațiunea pas cu pas. Trump: ”Maduro a încercat să fugă într-o cameră de oțel, am fost mai rapizi/ Caracas fost băgat în întuneric datorită unei anumite capacități pe care o avem” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că armata americană ar fi putut să îl ucidă pe liderul Venezuelei, Nicolás Maduro, în timpul operațiunii desfășurate în cursul nopții, dacă acest lucru ar fi fost necesar. „S-ar fi putut întâmpla”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă organizate la reședința sa […]
