UE, reacție la amenințările lui Trump privind Groenlanda. Poziție privind și evenimentele din Venezuela
Aktual24, 5 ianuarie 2026 15:20
Uniunea Europeană se aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii unui teritoriu, a afirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, informează AFP, citată de Agerpres. „UE va continua să apere principiile suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor”, a […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
15:40
45.000 de gospodării și 2.200 de unități economice din Berlin au rămas brusc fără curent sâmbătă dimineața. Cauza este un incendiu la un pod de cablu. Un grup extremist de stânga se află în spatele acestui incident. În urma penei de curent pe scară largă din anumite părți ale capitalei, primarul general al Berlinului, Kai […]
15:40
Noi imagini halucinante, luni, cu extremistul pro-rus Călin Georgescu. Un cioban a venit la acesta cu un miel, Realitatea Plus titrând: ”Ciobanul cu mielul în mână, în biserică cu Georgescu”. Iată imaginile, fără alte comentarii: Realitatea plus: Ciobanul a venit cu mielul în mână la Georgescu :))))) pic.twitter.com/E3Mqwgkocr — aktual24.ro (@ak24ro) January 5, 2026 Călin […]
Acum 30 minute
15:20
UE, reacție la amenințările lui Trump privind Groenlanda. Poziție privind și evenimentele din Venezuela # Aktual24
Uniunea Europeană se aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii unui teritoriu, a afirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, informează AFP, citată de Agerpres. „UE va continua să apere principiile suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor”, a […]
Acum 2 ore
14:40
Starlink, compania lui Elon Musk, oferă acces gratuit la internet în Venezuela după atacurile aeriene americane și arestarea lui Maduro # Aktual24
Starlink, compania lui Elon Musk, oferă servicii gratuite de internet în bandă largă utilizatorilor din Venezuela până pe 3 februarie, în urma atacurilor aeriene americane și a capturării fostului lider Nicolás Maduro. Furnizorul de internet prin satelit a anunțat într-un comunicat de duminică că creditele de serviciu sunt adăugate proactiv atât conturilor active, cât și […]
14:40
Fiul lui Maduro, reacție la capturarea tatălui: ”El ne trimite energia sa, ne cheamă la luptă” # Aktual24
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite în timpul unei operaţiuni militare, afirmând că „istoria va spune cine au fost trădătorii”, informează EFE, citată de Agerpres. „Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu […]
14:10
Iranul a acuzat Israelul că încearcă să „submineze unitatea națională” după ce Benjamin Netanyahu și-a exprimat solidaritatea cu protestatarii. Teheranul numește aceste declarații „incitare la violență” și solicită vigilență continuă. Iranul a acuzat luni Israelul că încearcă să „submineze unitatea națională” după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „este solidar cu lupta” poporului […]
13:50
Orban, speriat de acțiunile lui Trump: ”Ne așteaptă ani și mai instabili, imprevizibili și periculoși” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut o primă reacție după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, criticând în termeni duri operațiunea militară desfășurată în Venezuela. „În primele zile ale acestui an, am primit un memento important că ordinea mondială liberală se află în stare de dezintegrare”, a declarat […]
Acum 4 ore
13:40
Și-a înmuiat tonul. Președintele interimar al Venezuelei a făcut apel la Trump pentru pace și dialog # Aktual24
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a trimis o scrisoare președintelui american Donald Trump, în care solicită Washingtonului cooperare. Potrivit acesteia, Venezuela „își reafirmă angajamentul față de pace și coexistență pașnică” și consideră că prioritatea sa este construirea unor „relații internaționale echilibrate și respectuoase” cu Statele Unite și țările din regiune, „bazate pe egalitate suverană […]
13:30
Prețul aurului explodează pe fondul unui șoc geopolitic major: piețele globale reacționează după capturarea lui Nicolás Maduro # Aktual24
Anul începe sub semnul incertitudinii geopolitice, iar piețele financiare globale reacționează prompt la un eveniment cu potențial exploziv: capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite. Vestea a declanșat un val de neliniște în rândul investitorilor, reaprinzând temerile legate de stabilitatea politică internațională și determinând o migrație rapidă a capitalului către activele considerate sigure, […]
13:10
Prim-ministrul britanic dă asigurări că va rămâne în funcție și în 2026: „Sub guvernul anterior am văzut schimbări constante de conducere, de echipe, care au provocat haos complet” # Aktual24
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a negat speculațiile despre posibile provocări la adresa conducerii sale și a declarat că va rămâne liderul țării în 2026. Comentariile sale au venit după un an 2025 dificil, în care Starmer s-a confruntat cu încetinirea creșterii economice, cu ratinguri scăzute în sondaje și cu speculații că s-ar putea confrunta cu […]
12:40
Washingtonul intenționează să influențeze direct guvernarea Venezuelei în timpul schimbării de regim. Figura cheie în acest proces se spune că este secretarul de stat american Marco Rubio, care, potrivit surselor, a fost unul dintre principalii ideologi și organizatori ai operațiunii de arestare a lui Nicolas Maduro, relatează The Washington Post. Pentru Rubio, care este de […]
12:40
Suveranism în genunchi. În onoarea lui Trump, AUR cere Președinției și Guvernului să declare 2026 drept „Anul Americii în România” # Aktual24
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis, marți, un comunicat prin care solicită Președinției, Parlamentului și Guvernului României declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii. „Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală. Statele Unite […]
12:30
”Gata, ajunge!”. Premierul Groenlandei, sătul de anunțurile lui Trump privind anexarea insulei # Aktual24
„Gata, ajunge!”, a reacţionat duminică seară târziu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielssen, la ameninţările repetate ale preşedintelui american Donald Trump cum că „se va ocupa” de insula arctică pentru a o anexa, transmite luni AFP. „Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschişi la dialog. Suntem deschişi la discuţii. Dar […]
12:10
După atacul asupra Venezuelei, Donald Trump nu exclude o operațiune militară și în Columbia: „Asta sună bine”, a declarat el jurnaliștilor # Aktual24
Președintele american Donald Trump a sugerat posibilitatea unei intervenții militare în Columbia, declarând că această țară este „condusă de un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite” și că „nu va mai face asta mult timp”. Întrebat direct de jurnaliștii americani dacă asta înseamnă o operațiune militară, Trump […]
Acum 6 ore
11:40
Premierul polonez Donald Tusk face un apel fără precedent la unitatea europeană: „Trebuie să fim unul pentru toți și toți pentru unul, altfel suntem terminați” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a lansat un apel dramatic la unitate europeană, printr-o postare pe contul său oficial de X (@donaldtusk). Mesajul vine într-un context internațional tensionat, marcat de operațiunea militară americană în Venezuela, declarațiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei de către Statele Unite și escaladarea războiului în Ucraina. „Nimeni nu va lua în […]
11:40
După atacul american asupra Venezuelei, preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a îndreptat duminică retorica în direcţia Columbiei, lansând noi ameninţări, informează dpa. La rândul său, preşedintele columbian, Gustavo Petro, a afirmat că nici măcar Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană, potrivit EFE, citată de Agerpres. Vorbind cu reporterii, Trump a descris Columbia ca […]
11:30
Georgescu, delir despre Venezuela: ”S-a întâmplat exact cum am spus eu. Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest” # Aktual24
Călin Georgescu a susținut, luni, un nou discurs delirant după ce s-a prezentat la secția de poliție în cadrul controlului judiciar dispus de instanță. Georgescu a făcut referire de data aceasta la situația din Venezuela. ”Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către […]
11:10
Rusia acuză Ucraina de „escaladare majoră”, plângându-se că de câteva nopți Moscova este terorizată de atacuri cu drone # Aktual24
Ministerul Apărării rus a anunțat că, de la începutul anului 2026, Ucraina efectuează atacuri zilnice cu drone asupra Moscovei și altor regiuni, considerând aceasta o escaladare majoră și o schimbare tactică – de la lovituri periodice la o campanie sistematică de presiune. Rusia pretinde că a doborât, până duminică noaptea, 437 de drone pe teritoriul […]
11:00
Proces cu miză uriașă, detalii de la Curtea de Apel: revocarea judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Aktual24
Luni, la Curtea de Apel, se judecă procesul inițiat de avocata Silvia Uscov, membră a partidului AUR, care a solicitat suspendarea actelor administrative prin care Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș au fost numiți judecători la Curtea Constituțională a României (CCR), invocând faptul că cei doi „nu ar îndeplini condiția de vechime de 18 ani […]
10:50
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să „înceteze ameninţările” de a anexa teritoriul, informează luni AFP, citată de Agerpres. „Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere […]
10:50
Un penal PSD s-a dat de gol. ”Centrul de reflecție” care a mutilat legile Justiției i-a cuprins și pe Răzvan Savaliuc și Dana Gârbovan # Aktual24
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, condamnat definitiv în 2016 la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, a declarat, într-un interviu, că a colaborat la modificările legislative din domeniul justiției cu mai multe persoane din sistem, printre care judecătoarea Dana Gârbovan și jurnalistul Răzvan Savaliuc, fondatorul site-ului Luju.ro. În […]
10:40
S-a sunat de la Moscova? Premierul slovac Robert Fico critică dur intervenția americană în Venezuela: „Ordinea mondială postbelică se prăbușește” # Aktual24
Prim-ministrul slovac Robert Fico a condamnat vehement operațiunea militară americană din Venezuela, care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale. Fico a descris acțiunea drept „dovadă suplimentară a prăbușirii ordinii mondiale create după Al Doilea Război Mondial”, subliniind că dreptul internațional nu mai este respectat, iar forța militară este folosită […]
10:30
Donald Trump acuză Moscova că l-a mințit: „Nu cred că atacul asupra reședinței lui Putin a avut loc” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că nu mai crede în veridicitatea informațiilor privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin. El a subliniat că datele disponibile nu confirmă existența unei lovituri țintite, punând sub semnul întrebării versiunea oficială a Kremlinului, transmite Associated Press. Declarațiile au fost făcute la bordul avionului prezidențial Air […]
10:30
Surse de la Casa Albă. Când a decis Donald Trump să atace Venezuela: „A fost picătura care a umplut paharul” # Aktual24
Dansurile publice repetate ale fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro au fost, se pare, factorul decisiv care a convins administrația Trump să autorizeze operațiunea militară de capturare a dictatorului, pe 3 ianuarie 2026. Această dezvăluire apare într-un articol amplu publicat de The New York Times, bazat pe surse anonime apropiate discuțiilor confidențiale din Casa Albă. În […]
10:10
Surse de la Casa Albă: Donald Trump a decis să atace Venezuela fiindcă l-au enervat dansurile lui Maduro, considerate de el o sfidare la adresa sa # Aktual24
Dansurile publice repetate ale fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro au fost, se pare, factorul decisiv care a convins administrația Trump să autorizeze operațiunea militară de capturare a dictatorului, pe 3 ianuarie 2026. Această dezvăluire apare într-un articol amplu publicat de The New York Times, bazat pe surse anonime apropiate discuțiilor confidențiale din Casa Albă. În […]
Acum 8 ore
09:40
Țările scandinave fac front comun împotriva pretențiilor agresive ale lui Donald Trump: „Groenlanda este parte integrantă a Regatului Danemarcei” # Aktual24
Țările nordice au format un front comun rapid și ferm împotriva declarațiilor agresive ale președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, exprimate pe 4 ianuarie 2026 într-un interviu pentru The Atlantic. Trump a reafirmat că SUA „au absolută nevoie de Groenlanda” pentru securitate națională, descriind insula ca fiind „înconjurată de nave rusești și chinezești”. Aceste afirmații, […]
09:00
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran vor escalada # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei (86 de ani), ar avea un plan de rezervă pentru a fugi la Moscova dacă protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze. Informația apare într-un articol publicat pe 4 ianuarie 2026 în cotidianul britanic The Times, […]
08:50
Record istoric la prima licitație de ton a anului, de la Tokyo: Un exemplar de 243 kg a fost vândut cu 3,2 milioane de dolari # Aktual24
La prima licitație a anului 2026 de la piața de pește Toyosu din Tokyo, un ton albastru de 243 kg a fost vândut pentru suma record de 510 milioane de yeni (aproximativ 3,2 milioane de dolari). Evenimentul tradițional de Anul Nou, care atrage atenția presei internaționale, a stabilit un nou maxim istoric, scrie cotidianul Japan […]
08:40
Consumul și vânzările de vin au fost în 2025 în cădere liberă, românii preferând băuturile mai puțin alcoolizate, dar mai ieftine # Aktual24
România înregistrează o scădere istorică a consumului și vânzărilor de vin în 2025, fenomen care afectează întreaga lume din cauza problemelor economice. Consumatorii aleg sortimente mai accesibile sau băuturi cu alcool redus, iar producătorii mici și mijlocii se confruntă cu dificultăți majore, relatează Observator News. Proprietarii de wine-baruri raportează o scădere semnificativă a numărului de […]
08:20
Donald Trump recunoaște că a fost păcălit de ruși: „Nu cred că atacul asupra reședinței lui Putin a avut loc” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că nu mai crede în veridicitatea informațiilor privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin. El a subliniat că datele disponibile nu confirmă existența unei lovituri țintite, punând sub semnul întrebării versiunea oficială a Kremlinului, transmite Associated Press. Declarațiile au fost făcute la bordul avionului prezidențial Air […]
08:10
Masacrarea civililor ucraineni continuă: Un nou atac rusesc asupra unui spital din Kiev s-a soldat cu un mort și trei răniți # Aktual24
Forțele ruse au atacat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 2026 capitala Ucrainei, Kiev, lovind direct un spital din cartierul Obolonski. Bilanțul preliminar: un mort și trei răniți, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (SES). Un proiectil inamic a lovit imobilul cu patru etaje la nivelul etajului al doilea, unde […]
07:50
O consilieră AUR din Neamț a fost declarată colaboratoare a Securității de Curtea de Apel București. Ea și-ar fi turnat colegii și rudele # Aktual24
O consilieră locală AUR din Piatra Neamț, Carmen Dolhescu, care ocupă și funcția de secretar al organizației județene AUR Neamț, a fost declarată oficial colaboratoare a fostei Securități comuniste printr-o hotărâre a Curții de Apel București. Decizia confirmă acțiunea inițiată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și poate fi contestată la Înalta Curte […]
Acum 12 ore
07:40
Organizația extremistă de stânga Vulkangruppe a revendicat provocarea penei masive de curent care afectează încă Berlinul # Aktual24
Un grup extremist de stânga, cunoscut sub numele de Vulkangruppe (Grupul Vulcan), a revendicat responsabilitatea pentru incendiul deliberat care a provocat o pană uriașă de curent în sud-vestul Berlinului, afectând inițial aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.200 de firme. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, când un incendiu a izbucnit pe […]
07:20
Cuba a declarat două zile de doliu național după uciderea a 32 de cetățeni cubanezi în cursul capturării lui Nicolas Madero de către comandourile americane # Aktual24
Guvernul cubanez a anunțat că 32 de cetățeni ai săi – toți membri ai forțelor armate și ai agențiilor de informații – au fost uciși în timpul raidului militar american din Venezuela, care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Havana a declarat două zile de doliu național, […]
07:10
Fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro va apărea luni în fața unui tribunal din New York – el riscă închisoarea pe viață # Aktual24
Fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro, capturat sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas, va compărea luni, 5 ianuarie, la prânz (ora locală), în fața unui judecător federal din Manhattan, New York. Tribunalul federal din Districtul Sudic al New York-ului a anunțat că Maduro va fi notificat oficial asupra acuzațiilor aduse, […]
Acum 24 ore
00:10
SUA nu vor permite ca rezervele de petrol din Venezuela să ajungă ”sub controlul adversarilor”, anunță secretarul de stat al SUA. Cine sunt adversarii: Rusia, China, Iran # Aktual24
Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat duminică, în emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că Statele Unite nu vor tolera ca o țară din emisfera vestică să devină un centru de operațiuni pentru adversari globali ai Americii, cum ar fi China, Iranul și Rusia. „Nu poți transforma Venezuela într-un centru […]
4 ianuarie 2026
23:40
O paralelă între situația din Somerset și cea din România: 2026, anul deciziilor care nu mai pot fi amânate # Aktual24
Somerset intră în 2026 într-un moment decisiv, cu mega-proiecte de infrastructură, presiune socială în creștere și un sistem administrativ pus la încercare. Contextul are ecouri clare și în România, unde investițiile mari coexistă cu crize structurale din servicii publice, în special în educație, sănătate și finanțarea comunităților locale. Hinkley Point C și proiectele energetice strategice […]
23:30
Dezvăluiri din Israel. Cum au pătruns forțele SUA în Venezuela și cum l-au capturat pe Maduro la Caracas # Aktual24
Cum a reușit armata SUA să desfășoare o operațiune fără precedent în Venezuela și să îi captureze pe fostul președinte Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores? Detalii vin din partea publicației israeliene The Jerusalem Post. Sâmbătă, forțe speciale americane au lansat o operațiune în capitala Caracas, combinând atacuri cibernetice, lovituri aeriene și un […]
23:10
Criza tăcută a sectorului apărării: de ce tehnologia avansează mai repede decât oamenii care ar trebui să o construiască # Aktual24
În momentul în care Caleb își încheia studiile în informatică și începea să-și caute primul loc de muncă, piața nu era deloc prietenoasă cu tinerii absolvenți. Multe industrii își încetiniseră angajările, însă exista o excepție notabilă: sectorul apărării. Ofertele veneau constant, pachetele salariale erau competitive, iar stabilitatea părea garantată pe termen lung. Cu toate acestea, […]
23:00
Premierul danez, Mette Frederiksen, respinge ferm declarațiile agresive ale lui Trump: „Statele Unite nu au dreptul să anexeze vreo parte a Regatului Danemarcei” # Aktual24
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a reacționat ferm la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump despre Groenlanda, afirmând că acesta „nu are absolut niciun sens să se vorbească despre nevoia Statelor Unite de a prelua Groenlanda”. Într-o declarație oficială făcută duminică seara și citată de Reuters, Frederiksen a afirmat: „Statele Unite nu au dreptul să […]
23:00
Cinci mari țări din America Latină plus una din Europa se împotrivesc planurilor lui Trump privind Venezuela. Comunicat comun # Aktual24
Cinci guverne de stânga din America Latină – din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay – alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP, citată de Agerpres. Aceste şase ţări şi-au exprimat îngrijorarea pentru stabilitatea regională […]
22:50
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă”, la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela, informează dpa, citată de Agerpres. Întrebat dacă guvernul din Cuba ar putea fi următorul după dramatica operaţiune militară a SUA la […]
22:40
Presshub: „Feliz 3 Jenero!” (3 ianuarie fericit!) – mii de venezueleni sărbătoresc… în Argentina # Aktual24
În piața Obeliscului din Buenos Aires se auzea: „Cei 13 de ani sub Maduro s-au terminat, ne trăim visul, visul venezuelean, libertatea!”, relatează corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina. Piața în care se află Obeliscul din Buenos Aires se numește Plaza de la República, situată la intersecția a două mari bulevarde. […]
22:40
Venezuela sub „administrare” americană: căderea lui Maduro, șocul global și miza colosală a petrolului # Aktual24
În zorii unei zile care va rămâne în istorie, Venezuela s-a trezit sub focul unei operațiuni militare americane fără precedent. Explozii au zguduit periferia Caracasului, cerul a fost brăzdat de zeci de aeronave militare, iar forțele speciale ale Statelor Unite au pătruns în inima puterii de la Caracas. În doar câteva ore, președintele Nicolas Maduro […]
22:10
Dronele care rescriu regulile sănătății publice: cum Rwanda reduce risipa de vaccinuri și salvează vieți din aer # Aktual24
În multe zone rurale ale Africii, problema vaccinării nu este lipsa vaccinurilor, ci pierderea lor. Aproape un sfert din dozele existente ajung să fie aruncate înainte de a putea fi administrate, din cauza unui obstacol invizibil, dar extrem de periculos: temperatura. Vaccinurile trebuie păstrate constant la rece, iar în comunitățile izolate, unde drumurile sunt greu […]
21:40
Impactul asupra Rusiei al preluării de către americani a industriei petroliere din Venezuela # Aktual24
Planul președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a solicita companiilor americane revitalizarea acesteia, după capturarea lui Nicolás Maduro într-o operațiune militară, nu este de așteptat să producă un impact semnificativ imediat asupra prețului țițeiului. Industria petrolieră venezueleană se află într-o stare avansată de degradare, ca urmare […]
21:10
Pământurile rare: cum a construit China, în tăcere, cea mai puternică armă economică a secolului XXI # Aktual24
Timp de decenii, lumea a privit pământurile rare ca pe o notă de subsol în manualele de chimie. Astăzi, ele se află în centrul unei confruntări globale pentru putere, tehnologie și influență. În spatele acestei realități se află o campanie desfășurată în liniște de China, timp de aproape șaizeci de ani, o combinație de viziune […]
21:10
Medvedev, discurs similar cu al ”suveraniștilor” din România: ”Ar fi excelent ca Trump să îl răpească și pe Merz” # Aktual24
Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numind-l printre aceştia şi pe cancelarul federal german Friedrich Merz, informează duminică dpa, citată de Agerpres. „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în […]
20:50
Venezuela nu se lasă: ”Există un singur președinte, iar numele său este Nicolas Maduro Moros. Să nu cadă nimeni în capcana provocărilor inamicului” # Aktual24
Un oficial de rang înalt din Venezuela a declarat duminică faptul că guvernul țării rămâne unit în spatele președintelui Nicolás Maduro, a cărui capturare de către Statele Unite a generat incertitudine profundă privind viitorul națiunii sud-americane bogate în resurse petroliere, relatează Reuters. Maduro se află într-un centru de detenție din New York, unde așteaptă să […]
20:40
Lovitura militară a Statelor Unite asupra Caracasului a transmis unde de șoc resimțite în Moscova și Beijing. Iată implicațiile geopolitice ale operațiunii, redate de prestigioasa publicație The Telegraph. A fost un moment demn de Netflix, oferindu-i lui Donald Trump exact spectacolul de impact pe care îl căuta. Puțini analiști credeau că Statele Unite ar putea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.