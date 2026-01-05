Cuba a declarat două zile de doliu național după uciderea a 32 de cetățeni cubanezi în cursul capturării lui Nicolas Madero de către comandourile americane
Aktual24, 5 ianuarie 2026 07:20
Guvernul cubanez a anunțat că 32 de cetățeni ai săi – toți membri ai forțelor armate și ai agențiilor de informații – au fost uciși în timpul raidului militar american din Venezuela, care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Havana a declarat două zile de doliu național, […]
O consilieră AUR din Neamț a fost declarată colaboratoare a Securității de Curtea de Apel București. Ea și-ar fi turnat colegii și rudele # Aktual24
O consilieră locală AUR din Piatra Neamț, Carmen Dolhescu, care ocupă și funcția de secretar al organizației județene AUR Neamț, a fost declarată oficial colaboratoare a fostei Securități comuniste printr-o hotărâre a Curții de Apel București. Decizia confirmă acțiunea inițiată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și poate fi contestată la Înalta Curte […]
Organizația extremistă de stânga Vulkangruppe a revendicat provocarea penei masive de curent care afectează încă Berlinul # Aktual24
Un grup extremist de stânga, cunoscut sub numele de Vulkangruppe (Grupul Vulcan), a revendicat responsabilitatea pentru incendiul deliberat care a provocat o pană uriașă de curent în sud-vestul Berlinului, afectând inițial aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.200 de firme. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, când un incendiu a izbucnit pe […]
Fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro va apărea luni în fața unui tribunal din New York – el riscă închisoarea pe viață # Aktual24
Fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro, capturat sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas, va compărea luni, 5 ianuarie, la prânz (ora locală), în fața unui judecător federal din Manhattan, New York. Tribunalul federal din Districtul Sudic al New York-ului a anunțat că Maduro va fi notificat oficial asupra acuzațiilor aduse, […]
SUA nu vor permite ca rezervele de petrol din Venezuela să ajungă ”sub controlul adversarilor”, anunță secretarul de stat al SUA. Cine sunt adversarii: Rusia, China, Iran # Aktual24
Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat duminică, în emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că Statele Unite nu vor tolera ca o țară din emisfera vestică să devină un centru de operațiuni pentru adversari globali ai Americii, cum ar fi China, Iranul și Rusia. „Nu poți transforma Venezuela într-un centru […]
O paralelă între situația din Somerset și cea din România: 2026, anul deciziilor care nu mai pot fi amânate # Aktual24
Somerset intră în 2026 într-un moment decisiv, cu mega-proiecte de infrastructură, presiune socială în creștere și un sistem administrativ pus la încercare. Contextul are ecouri clare și în România, unde investițiile mari coexistă cu crize structurale din servicii publice, în special în educație, sănătate și finanțarea comunităților locale. Hinkley Point C și proiectele energetice strategice […]
Dezvăluiri din Israel. Cum au pătruns forțele SUA în Venezuela și cum l-au capturat pe Maduro la Caracas # Aktual24
Cum a reușit armata SUA să desfășoare o operațiune fără precedent în Venezuela și să îi captureze pe fostul președinte Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores? Detalii vin din partea publicației israeliene The Jerusalem Post. Sâmbătă, forțe speciale americane au lansat o operațiune în capitala Caracas, combinând atacuri cibernetice, lovituri aeriene și un […]
Criza tăcută a sectorului apărării: de ce tehnologia avansează mai repede decât oamenii care ar trebui să o construiască # Aktual24
În momentul în care Caleb își încheia studiile în informatică și începea să-și caute primul loc de muncă, piața nu era deloc prietenoasă cu tinerii absolvenți. Multe industrii își încetiniseră angajările, însă exista o excepție notabilă: sectorul apărării. Ofertele veneau constant, pachetele salariale erau competitive, iar stabilitatea părea garantată pe termen lung. Cu toate acestea, […]
Premierul danez, Mette Frederiksen, respinge ferm declarațiile agresive ale lui Trump: „Statele Unite nu au dreptul să anexeze vreo parte a Regatului Danemarcei” # Aktual24
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a reacționat ferm la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump despre Groenlanda, afirmând că acesta „nu are absolut niciun sens să se vorbească despre nevoia Statelor Unite de a prelua Groenlanda”. Într-o declarație oficială făcută duminică seara și citată de Reuters, Frederiksen a afirmat: „Statele Unite nu au dreptul să […]
Cinci mari țări din America Latină plus una din Europa se împotrivesc planurilor lui Trump privind Venezuela. Comunicat comun # Aktual24
Cinci guverne de stânga din America Latină – din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay – alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP, citată de Agerpres. Aceste şase ţări şi-au exprimat îngrijorarea pentru stabilitatea regională […]
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă”, la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela, informează dpa, citată de Agerpres. Întrebat dacă guvernul din Cuba ar putea fi următorul după dramatica operaţiune militară a SUA la […]
Presshub: „Feliz 3 Jenero!” (3 ianuarie fericit!) – mii de venezueleni sărbătoresc… în Argentina # Aktual24
În piața Obeliscului din Buenos Aires se auzea: „Cei 13 de ani sub Maduro s-au terminat, ne trăim visul, visul venezuelean, libertatea!”, relatează corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina. Piața în care se află Obeliscul din Buenos Aires se numește Plaza de la República, situată la intersecția a două mari bulevarde. […]
Venezuela sub „administrare” americană: căderea lui Maduro, șocul global și miza colosală a petrolului # Aktual24
În zorii unei zile care va rămâne în istorie, Venezuela s-a trezit sub focul unei operațiuni militare americane fără precedent. Explozii au zguduit periferia Caracasului, cerul a fost brăzdat de zeci de aeronave militare, iar forțele speciale ale Statelor Unite au pătruns în inima puterii de la Caracas. În doar câteva ore, președintele Nicolas Maduro […]
Dronele care rescriu regulile sănătății publice: cum Rwanda reduce risipa de vaccinuri și salvează vieți din aer # Aktual24
În multe zone rurale ale Africii, problema vaccinării nu este lipsa vaccinurilor, ci pierderea lor. Aproape un sfert din dozele existente ajung să fie aruncate înainte de a putea fi administrate, din cauza unui obstacol invizibil, dar extrem de periculos: temperatura. Vaccinurile trebuie păstrate constant la rece, iar în comunitățile izolate, unde drumurile sunt greu […]
Impactul asupra Rusiei al preluării de către americani a industriei petroliere din Venezuela # Aktual24
Planul președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a solicita companiilor americane revitalizarea acesteia, după capturarea lui Nicolás Maduro într-o operațiune militară, nu este de așteptat să producă un impact semnificativ imediat asupra prețului țițeiului. Industria petrolieră venezueleană se află într-o stare avansată de degradare, ca urmare […]
Pământurile rare: cum a construit China, în tăcere, cea mai puternică armă economică a secolului XXI # Aktual24
Timp de decenii, lumea a privit pământurile rare ca pe o notă de subsol în manualele de chimie. Astăzi, ele se află în centrul unei confruntări globale pentru putere, tehnologie și influență. În spatele acestei realități se află o campanie desfășurată în liniște de China, timp de aproape șaizeci de ani, o combinație de viziune […]
Medvedev, discurs similar cu al ”suveraniștilor” din România: ”Ar fi excelent ca Trump să îl răpească și pe Merz” # Aktual24
Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numind-l printre aceştia şi pe cancelarul federal german Friedrich Merz, informează duminică dpa, citată de Agerpres. „Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în […]
Venezuela nu se lasă: ”Există un singur președinte, iar numele său este Nicolas Maduro Moros. Să nu cadă nimeni în capcana provocărilor inamicului” # Aktual24
Un oficial de rang înalt din Venezuela a declarat duminică faptul că guvernul țării rămâne unit în spatele președintelui Nicolás Maduro, a cărui capturare de către Statele Unite a generat incertitudine profundă privind viitorul națiunii sud-americane bogate în resurse petroliere, relatează Reuters. Maduro se află într-un centru de detenție din New York, unde așteaptă să […]
Lovitura militară a Statelor Unite asupra Caracasului a transmis unde de șoc resimțite în Moscova și Beijing. Iată implicațiile geopolitice ale operațiunii, redate de prestigioasa publicație The Telegraph. A fost un moment demn de Netflix, oferindu-i lui Donald Trump exact spectacolul de impact pe care îl căuta. Puțini analiști credeau că Statele Unite ar putea […]
Val de persoane cu membre rupte la Urgențe în Alba Iulia. Zeci de oameni au căzut pe gheață # Aktual24
Aproape 30% dintre persoanele care s-au prezentat duminică la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Alba Iulia prezentau afecţiuni ortopedice după ce au alunecat pe gheaţă, potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba. „De azi dimineaţă, de la ora 08:00, până în seara aceasta, la ora 19:00, au fost înregistrate 110 prezentări, din care 30 […]
„Nu vom mai fi niciodată o colonie”, transmite noul președinte din Venezuela. Trump: ”Dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare” # Aktual24
Președintele interimar al Venezuelei, vicepreședinta Delcy Rodríguez, ar putea avea „o soartă mai rea decât cea a lui Nicolás Maduro” dacă nu se conformează așteptărilor Statelor Unite, a declarat duminică președintele american Donald Trump, într-un interviu acordat publicației The Atlantic. Rodríguez a preluat interimar conducerea țării, fiind recunoscută de armata venezueleană, la o zi după […]
Derapaj anti-Ucraina al noii puteri din Cehia: ”Junta Zelenski e formată din hoți”. A urmat un război diplomatic între Kiev și Praga # Aktual24
Președintele Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura, și-a folosit mesajul de Anul Nou pentru a ataca conducerea Ucrainei, pe care a numit-o „hoți” care construiesc „toalete din aur”, calificând în același timp războiul drept „complet fără sens”, a relatat agenția cehă de presă ČTK. Atacul marchează un nou punct de tensiune în relațiile între Cehia […]
Armata SUA creează o nouă oportunitate de carieră pentru ofițerii de inteligență artificială, pentru a integra învățarea automată în toate operațiunile # Aktual24
Ca parte a unei campanii mai ample a Pentagonului în domeniul inteligenței artificiale, Armata SUA a creat o nouă oportunitate de carieră pentru ofițeri, axată pe inteligența artificială și învățarea automată. Forțele armate au desemnat ”Ofițerul 49B” de Inteligență Artificială/Învățare Automată ca domeniu oficial de recrutare. Această mișcare semnalează o schimbare mai profundă bazată pe […]
Pentru generații întregi, anul 2050 a existat doar ca o promisiune îndepărtată, un decor pentru romane science-fiction, filme spectaculoase și jocuri video care explorau limitele condiției umane. Era un viitor plin de implanturi, orașe inteligente, inteligențe artificiale omniprezente și oameni augmentați. Astăzi, însă, acest viitor nu mai bate timid la ușă, a intrat deja în […]
Atac cibernetic fără precedent asupra Greciei: ”Interferență masivă, aproape pe toate frecvențele care deservesc spațiul aerian al Atenei” # Aktual24
O interferență masivă, aproape pe toate frecvențele care deservesc spațiul aerian al Atenei, a provocat o defecțiune ce a dus la întârzieri și anulări pentru zeci de zboruri pe aeroporturile din Grecia, a anunțat, duminică, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), într-un comunicat actualizat. Instituția a descris situația drept „un incident fără precedent prin amploare, extindere geografică […]
Trump ordonă unei firme controlate de chinezi să renunțe la achiziționarea de aparate pentru fabricarea cipurilor, invocând riscuri de securitate națională # Aktual24
O companie controlată de un cetățean chinez a primit vineri ordinul președintelui american Donald Trump să anuleze o achiziție de active de cipuri în valoare de 2,9 milioane de dolari de la un producător american, invocând preocupări legate de securitatea națională. Casa Albă a precizat într-un ordin executiv că HieFo Corporation, înregistrată în Delaware, este […]
Planurile Big Tech pentru centre de date, aflate în expansiune rapidă, se confruntă cu o opoziție acerbă din partea comunităților locale # Aktual24
Companiile de tehnologie și dezvoltatorii care doresc să investească trilioane de dolari în centre de date din ce în ce mai mari pentru a alimenta inteligența artificială și cloud computing pierd din ce în ce mai des luptele în comunitățile în care oamenii nu vor să locuiască lângă ele. Comunitățile din Statele Unite citesc despre […]
Când algoritmii salvează vieți: inteligența artificială care descoperă cancerul înainte de simptome # Aktual24
Cancerul pancreatic este una dintre cele mai nemiloase boli ale secolului XXI. Se strecoară în tăcere, fără semne clare, fără dureri evidente, iar în momentul în care este descoperit, de cele mai multe ori este deja prea târziu. Tocmai de aceea, orice pas înainte în depistarea timpurie a acestei boli poate face diferența dintre viață […]
Franța va suspenda importurile anumitor fructe din cauza reziduurilor de pesticide interzise # Aktual24
Franța va suspenda importul de fructe care conțin reziduuri de pesticide interzise în UE, a spus, duminică, premierul francez Sebastien Lecornu. „Un decret va fi emis în următoarele zile, la inițiativa ministrului Agriculturii, Annie Genevard, pentru a suspenda importul de produse care conțin reziduuri de substanțe interzise în Europa: mancozeb, glufosinat, tiofanat-metil și carbendazim”, a […]
Cum poți construi, pas cu pas, o viață mai bună fără rețete miraculoase. Fericirea este adesea prezentată ca o destinație, un loc la care ajungi atunci când ai suficient succes, suficienți bani, suficient timp liber sau relațiile „potrivite”. În realitate, știința spune o poveste diferită. Fericirea nu este un punct final, ci un proces continuu, […]
Intervenția SUA în Venezuela stârnește temeri privind o posibilă viitoare preluare a Groenlandei # Aktual24
Bombardamentul american asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolás Maduro, au reînnoit temerile privind o preluare americană a Groenlandei, membrii mișcării Maga a lui Donald Trump îndreptându-și cu bucurie atenția către teritoriul danez după atacul din America de Sud. La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller – […]
De ce tarifele lui Donald Trump nu au produs șocul economic așteptat și cine a plătit, de fapt, nota de plată # Aktual24
Atunci când Donald Trump a anunțat o creștere masivă a tarifelor vamale pentru importurile în Statele Unite, mesajul a fost unul clar și tăios: America își va proteja industria, iar companiile străine vor plăti prețul pentru accesul la cea mai mare piață de consum din lume. Nivelurile anunțate erau fără precedent în ultimele o sută […]
Cinci localități montane din vestul județului Timiș au rămas, duminică, fără energie electrică, din cauza ninsorilor căzute în zonă, fiind afectați 730 de consumatori. Potrivit ISU Timiș, pe lângă cele cinci sate fără energie electrică (Luncanii de Jos, Luncanii de Sus, Poieni, Pietroasa și Crivina de Sus), în alte patru (Valea lui Liman, Bulza, Fărășești […]
În anul 1998, Bill Clinton se confrunta cu proceduri de suspendare, „Titanicul” făcea curățenie la Premiile Oscar, iar majoritatea gospodăriilor încă aveau telefoane fixe. Gallup și USA Today au sunat 1.055 de americani pe acele linii fixe și le-au cerut cele mai bune predicții despre un an din viitorul îndepărtat: 2025. Aceste predicții sunt acum […]
Trump a declarat că nu ia în considerare o operațiune militară împotriva Cubei, deoarece regimul comunist de pe insulă este în pragul colapsului. El a menționat că Havana a depins timp de decenii de petrolul și sprijinul financiar venezuelean, care vor înceta după capturarea lui Nicolás Maduro. Într-un interviu acordat The New York Post, el […]
Cuba ar putea fi următoarea țintă a Americii, așa cum a spus deschis președintele american Donald Trump la scurt timp după ce a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. La doar câteva ore după operațiunea care a dus la arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, președintele SUA, Donald Trump, a ridicat miza, emitând avertismente directe către […]
Aproape cinci miliarde de oameni au călătorit cu avionul în 2025 – un număr record – și mult mai mulți turiști au călătorit cu barca, trenul sau pe șosea. Deși majoritatea s-au bucurat de vacanțe fără incidente și au adus sume mari în bugetele locale, nu toți acești călători s-au comportat impecabil. Iată lista de […]
”Doctrina Donroe”. Operațiunea Venezuela confirmă că Trump are planuri și mai mari: ”Dominaţia americană în emisfera occidentală nu va mai fi pusă la îndoială niciodată” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză citată de Agerpres. Trump a prezentat această operaţiune din noaptea de vineri spre […]
Aproape două treimi dintre finlandezi susțin interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani # Aktual24
O majoritate clară a locuitorilor țării – 62% – susține interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani. Astfel de date au fost obținute într-un sondaj realizat de grupul media Uutissuomalainen, relatează piublicația Yle. 19% dintre respondenți s-au pronunțat împotriva interdicției, iar același procent nu a putut răspunde. Prim-ministrul Petteri Orpo și ministrul Afacerilor […]
Nepal va renunța la schema „eșuată” care impunea turiștilor să-și aducă înapoi gunoiul de pe Muntele Everest și va introduce o taxă de curățenie nerambursabilă # Aktual24
O schemă de încurajare a alpiniștilor să aducă deșeurile de pe Muntele Everest este abandonată, autoritățile nepaleze declarând că a fost un eșec. Alpiniștii trebuiau să plătească o garanție de 4.000 de dolari, pe care o primeau înapoi doar dacă aduceau cu ei cel puțin 8 kg de deșeuri. Se spera că acest demers va […]
Președintele sud-coreean începe o vizită de stat în China, axată pe consolidarea legăturilor și pe Phenian # Aktual24
Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a început duminică o vizită de stat de patru zile în China, la invitația președintelui chinez Xi Jinping. El speră să restabilească legăturile și să intensifice dialogul în Peninsula Coreeană, dar călătoria a început astăzi, pe fondul lansărilor de rachete ale Phenianului. Lee urmează să aibă întâlniri oficiale cu lideri chinezi […]
Decizia administrației Trump de a-l înlătura de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, luată sâmbătă, a declanșat o criză politică în țara sud-americană. Maduro, pe care guvernul SUA îl consideră un lider ilegitim, și soția sa au fost duși la New York pentru a se confrunta cu acuzații, relatează The Hill. Președintele Trump a […]
Startup-ul chinez Booster Robotics, antrenează roboți umanoizi să joace fotbal folosind inteligența artificială – dribling, pase, șut și blocaj. Cheng Hao, un antreprenor din Beijing în vârstă de 37 de ani, se află în avangarda eforturilor Chinei de un deceniu în domeniul tehnologiei roboților umanoizi, scrie CNN. El a fondat compania în 2023, inspirat de […]
Președintele Dan merge marți la Paris la ”Coaliția de Voință”. Coaliţia este formată din state care susţin Ucraina # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale. Aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, […]
Delcy Rodríguez a fost numită președintă interimară a Venezuelei de către Curtea Supremă a acestei țări. Va urma o nouă invazie americană? # Aktual24
Curtea Supremă de Justiție al Venezuelei a emis duminică dimineața o decizie istorică: Delcy Rodríguez, vicepreședintă executivă și una dintre cele mai fidele colaboratoare ale lui Nicolás Maduro, a fost numită oficial președintă interimară a Republicii Bolivariane. Hotărârea invocă articolul 233 din Constituție, care prevede că, în cazul „absenței absolute” a președintelui, vicepreședintele executiv preia […]
Poliția a identificat încă 16 cadavre ale victimelor incendiului din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția. Victimele de naționalitate elvețiană, italiană, română, turcă și franceză, a anunțat poliția. Potrivit BBC, cea mai tânără persoană este o adolescentă elvețiană în vârstă de 14 ani, iar nouă aveau sub 18 ani. Acest lucru aduce la 24 numărul […]
ANALIZĂ Regimul Maduro, investigat la Haga pentru crime împotriva umanității. Vinovații riscă închisoare pe viață # Aktual24
Regimul liderului venezuelean Nicolas Maduro, recent capturat de armata SUA și adus pe pământ american, se află sub investigație la Curtea Penală Internațională („Curtea de la Haga”) pentru crime împotriva umanității comise împotriva cetățenilor venezueleni. Cazul de la Curtea Penală Internațională privind Venezuela („Venezuela I”) investighează posibile crime împotriva umanității comise în contextul represiunii de […]
Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un cetăţean român, presupus iniţial dispărut, a decedat în urma incendiului produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana. MAE a transmis condoleanţe familiei îndoliate, menţionând că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă […]
Coreea de Nord a lansat rachete balistice spre mare cu câteva ore înainte de vizita liderului sud-coreean în China # Aktual24
Coreea de Nord a lansat, duminică, mai multe rachete balistice spre mare, au declarat vecinii săi, cu doar câteva ore înainte ca președintele Coreei de Sud să plece în China pentru discuții care ar trebui să acopere programul nuclear al Coreei de Nord. Șefii de Stat Major Interarme ale Coreei de Sud au declarat într-un […]
Soția ideologului mișcării MAGA, Steve Miller, a postat o hartă a Groenlandei colorată în drapelul SUA, alături de cuvântul „SOON” (Curând) # Aktual24
La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, Katie Miller – fost oficial în administrația Trump, podcaster și soția lui Stephen Miller, ideologul mișcării MAGA și adjunct al șefului administrației de la Casa Albă – a publicat pe contul său de X o imagine controversată: […]
