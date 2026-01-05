Cuba a declarat două zile de doliu național după uciderea a 32 de cetățeni cubanezi în cursul capturării lui Nicolas Madero de către comandourile americane

11:40

Coreea de Nord a lansat, duminică, mai multe rachete balistice spre mare, au declarat vecinii săi, cu doar câteva ore înainte ca președintele Coreei de Sud să plece în China pentru discuții care ar trebui să acopere programul nuclear al Coreei de Nord. Șefii de Stat Major Interarme ale Coreei de Sud au declarat într-un […]