Englezii au reacționat imediat, după ce au aflat că Zouma pleacă de la CFR: „O aventură dezastruoasă”

16:40

FCSB a ales să se despartă de un nou jucător, după ce Malcom Edjouma a plecat de la echipa roș-albastră în contextul în care nu a acceptat prelungirea înțelegerii sale până în vară. Formația campioană a României a luat de această dată o decizie la nivel de academie și i-a dat drumul să plece lui […] The post Transfer din academia FCSB-ului. Un puști de doar 16 ani ajunge la Farul appeared first on Antena Sport.