Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului

Gigi Becali a avut nevoie de un singur meci pentru a se convinge de calităţile unui jucător de la academia celor de la FCSB. Este vorba despre David Popa, un tânăr de 19 ani, care l-a impresionat pe patronul roş-albaştrilor în meciul din Cupa României cu UTA Arad. Chiar dacă "Bătrâna Doamnă" s-a impus cu […]