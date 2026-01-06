Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr”
Antena Sport, 6 ianuarie 2026 17:20
Deian Sorescu (28 de ani) a jucat într-un amical dintre Gaziantep şi Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1. La finalul jocului, fotbalistul naţionalei a dat declaraţii. El a dezvăluit că şi-a amânat nunta pentru că speră să meargă cu echipa naţională la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. […] The post Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
17:40
“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională. Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar […] The post “Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii appeared first on Antena Sport.
17:40
Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” # Antena Sport
Hansi Flick a oferit prima reacție despre revenirea lui Joao Cancelo (31 de ani) la Barcelona. Fundașul portughez s-a înțeles cu formația catalană, după ce a fost dorit cu insistență și de Cristi Chivu la Inter. Fabrizio Romano a fost cel care a anunțat că Joao Cancelo a ales să revină pe Camp Nou. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul blaugrana și în sezonul 2023-2024. Hansi Flick, reacție fermă după ce […] The post Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
17:30
“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim, după ce staff-ul României l-a văzut “la lucru” cu românii # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională. Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar […] The post “Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim, după ce staff-ul României l-a văzut “la lucru” cu românii appeared first on Antena Sport.
17:20
Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr” # Antena Sport
Deian Sorescu (28 de ani) a jucat într-un amical dintre Gaziantep şi Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1. La finalul jocului, fotbalistul naţionalei a dat declaraţii. El a dezvăluit că şi-a amânat nunta pentru că speră să meargă cu echipa naţională la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. […] The post Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr” appeared first on Antena Sport.
17:20
Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului # Antena Sport
Oțelul și-a vândut golgheterul. Paulinho (26 de ani) s-a despărțit de gălățeni în această pauză de iarnă și a semnat cu Wieczysta Cracovia, formație din a doua ligă din Polonia. Paulinho a avut evoluții solide la Oțelul, în prima parte a sezonului. Atacantul portughez a reușit să marcheze șapte goluri în cele 21 de etape disputate din Liga 1, fiind […] The post Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
17:10
Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o veste excelentă în cantonamentul de iarnă din Antalya. Mihnea Rădulescu (20 de ani) a revenit pe teren după accidentarea gravă suferită. Tânărul mijlocaș al oltenilor s-a „rupt” după partida cu FCSB din octombrie. Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație. Veste bună pentru […] The post Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație appeared first on Antena Sport.
17:00
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu legată de transferul lui Louis Munteanu până la noul antrenor al lui Chelsea. 1. Verdictul lui Lucescu Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: “Poate […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:40
Atacantul vedetă al echipei Real Madrid, Kylian Mbappe, a fost nevoit să declare forfait pentru Supercupa Spaniei, care are loc săptămâna aceasta în Arabia Saudită, a anunţat clubul spaniol într-un comunicat emis marţi. Căpitanul echipei Franţei, golgheterul clubului spaniol (18 goluri în campionat şi nouă în Liga Campionilor în acest sezon), nu se află pe lista jucătorilor selecţionaţi pentru competiţia de la Jeddah. Kylian Mbappe, OUT din […] The post Kylian Mbappe, OUT din Supercupa Spaniei. Lovitură uriașă pentru Real Madrid appeared first on Antena Sport.
16:30
Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), dorea să meargă în Turcia, să vadă la lucru echipele româneşti în Antalya, încă din data de 4 ianuarie. Problemele de sănătate l-au făcut însă pe selecţioner să amâne plecarea în Turcia. Mircea Lucescu vrea să meargă la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se simte […] The post Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi appeared first on Antena Sport.
16:20
Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul # Antena Sport
Italienii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să accepte oferta primită din Serie A. Fundașul român este dorit de Fiorentina, formație care a avut un sezon de coșmar și ocupă ultimul loc în Italia. În această iarnă, trupa „Viola” l-a adus ca director sportiv pe Fabio Paratici, de la Tottenham. Italianul a fost cel care l-a pus […] The post Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul appeared first on Antena Sport.
16:10
O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro # Antena Sport
O nouă plecare de la CFR Cluj. Formația din Gruia continuă „curățenia” de iarnă, iar Daniel Pancu a renunțat la Marcus Coco (29 de ani). În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit și de doi jucători de bază, Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Atacantul român a semnat cu DC United, echipă din MLS. O nouă plecare de la CFR […] The post O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro appeared first on Antena Sport.
16:00
Sorana Cîrstea are un început senzaţional de an 2026, în care s-a calificat în optimile de la Brisbane, după o victorie spectaculoasă în faţa letonei Jelena Ostapenko, 6-2, 7-6. Pentru sportiva care a anunţat deja că 2026 e ultimul ei sezon în circuitul profesionist urmează o partidă care se anunţă infernală cu Aryna Sabalenka, cea […] The post Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:30
A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s. Un cunoscut tehnician a ales să se reprofileze la 46 de ani. Este vorba de Alexander Nouri, care a antrenat în Bundesliga pe Werder Bremen. Cariera lui Alexander Nouri părea că va cunoaşte succesul, după ce a pregătit pe Werder Bremen. A plecat la […] The post A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s appeared first on Antena Sport.
15:00
Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo # Antena Sport
Situaţia Rapidului nu pare liniştită! La ultima conferinţă de presă susţinută de Costel Gâlcă, tehnicianul a cerut din nou transferuri, arătând public nemulţumirea legată de lotul Rapidului, susţinând că este unul numeros, dar care nu are jucători de o valoare certă. “Eu am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, în funcție […] The post Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo appeared first on Antena Sport.
15:00
FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem” # Antena Sport
FC Argeș a anunțat prin intermediul președintelui Dani Coman că brazilianul Caio Ferreira a fost vândut. Echipa care l-a transferat pe jucătorul sud-american este FC Riga, campioana en-titre din Letonia. Caio Ferreira, unul dintre jucătorii de la FC Argeș care au ieșit cel mai mult în evidență în prima jumătate a sezonului, nu va încheia […] The post FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem” appeared first on Antena Sport.
14:40
Fundaşul dreapta argentinian Mariano Bettini, care deţine şi cetăţenia italiană, a semnat cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat astăzi clubul din Miercurea Ciuc pe pagina sa de Facebook. Mariano Bettini a mai evoluat pentru Atlanta, Tristán Suárez, Alvarado şi Güemes. El este la prima experienţă în fotbalul european. ”Bine ai venit, Mariano Bettini! […] The post FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini appeared first on Antena Sport.
14:40
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul” # Antena Sport
Basarab Panduru, fostul internațional și în prezent analist TV, a comentat asupra transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United. Fostul component al Generației de Aur a tras un semnal de alarmă asupra modului în care se joacă fotbal în Major League Soccer, campionatul în care va ajunge fostul golgheter din Liga […] The post Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul” appeared first on Antena Sport.
14:30
“Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat # Antena Sport
Pablo Carreno Busta şi Grigor Dimitrov au oferit punctul începutului de an şi “aproape punctul secolului”, aşa cum au notat cei de la Tennis TV, după schimbul dintre cei doi de la Brisbane. Bulgarul s-a impus cu un categoric 6-3, 6-2, dar în setul al doilea a avut loc un schimb magic, în care Carreno […] The post “Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat appeared first on Antena Sport.
14:00
Daniel Paraschiv, dezvăluiri din culisele transferului la Rapid: “A fost direct”. Ce a spus despre Dinamo # Antena Sport
Daniel Paraschiv a susținut din Antalya prima sa conferință de presă din postura de jucător al Rapidului, iar atacantul împrumutat de la Real Oviedo a primit mai multe întrebări de de la jurnaliști. Vârful de 26 de ani a dezvăluit cum a decis să semneze cu Rapid și a discutat și despre interesul lui Dinamo […] The post Daniel Paraschiv, dezvăluiri din culisele transferului la Rapid: “A fost direct”. Ce a spus despre Dinamo appeared first on Antena Sport.
14:00
Oţelul Galaţi a luat o decizie surprizătoare. Potrivit Fanatik.ro, Paulinho a fost lăsat să plece în Polonia şi să semneze cu Wieczysta Cracovia, locul 6 în liga a 2-a din Polonia. Paulinho sosea la Oțelul în luna iulie, din Danemarca, de la Viborg. Lusitanul s-a impus rapid în tricoul gălățenilor, contribuind din plin la parcursul […] The post Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:20
Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: “Conducerea îl știe” # Antena Sport
Denis Drăguș e pe picior de plecare de la Eyupspor, formație unde a fost împrumutat de Trabzonspor în vară, astfel că atacantul va fi nevoit să își găsească un nou angajament. Echipa de pe locul 3 din Turcia nu îl vrea momentan înapoi pe vârful de 26 de ani, însă Gaziantep ar putea să îi […] The post Denis Drăguș, așteptat cu brațele deschise înapoi la fosta echipă: “Conducerea îl știe” appeared first on Antena Sport.
13:20
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” # Antena Sport
Pare banc, dar nu este! Gigi Becali s-a întâlnit la semafor cu un fost fotbalist al FCSB-ului. Este vorba de Lukasz Szukala. Nu l-a mai recunoscut pe fotbalist, care singur i-a spus cine este. Întregul episod a fost povestit de Gigi Becali. “M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în masină și a oprit la […] The post Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” appeared first on Antena Sport.
13:10
WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY (7-11 ianuarie). Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele # Antena Sport
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. La startul competiţiei cu premii totale de 500.000 de dolari se află şi două reprezentante ale României. Este vorba de Bernadette Szocs (25 mondial) şi de Eliza Samara (26 […] The post WTT Champions Doha e live în AntenaPLAY (7-11 ianuarie). Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele appeared first on Antena Sport.
13:00
Trei cluburi din Liga 1 şi-au manifestat interesul pentru Andrei Coubiș: Universitatea Craiova, Dinamo şi Universitatea Cluj. Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, iar italienii spun că deja fotbalistul a bătut palma cu Universitatea Cluj. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu […] The post E gata! Cu ce club din Liga 1 semnează Andrei Coubiș appeared first on Antena Sport.
12:40
Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS. “Poate va avea de suferit la început” # Antena Sport
Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United, pentru 7 milioane de dolari. Atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani şi jumătate cu americanii. Chiar dacă nu a făcut referire la viitorul lui Munteanu la echipa naţională a României, selecţionerul a […] The post Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă după transferul lui Louis Munteanu în MLS. “Poate va avea de suferit la început” appeared first on Antena Sport.
12:20
Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal # Antena Sport
Jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând marţi o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro), informează AFP. Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa […] The post Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal appeared first on Antena Sport.
12:10
“Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut o nouă victorie alături de Inter, după ce elevii săi au învins-o pe Bologna cu scorul de 3-1 pe Giuseppe Meazza. După meci, Nicola Ventola, un fost atacant al “nerazzurrilor”, a analizat prestația echipei românului și l-a remarcat pe Piotr Zielinski, după care l-a lăudat și pe antrenor. Interul lui Chivu […] The post “Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Marius Şumudică s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat cu Al-Okhdood. Fostul antrenor de la Rapid l-a vrut pe Mamadou Thiam în primă fază, dar Becali l-a refuzat, după care l-a propus pe Octavian Popescu. Becali a povestit şi cu ce salariu vrea […] The post Salariul cu care Marius Şumudică îl ademeneşte pe Octavian Popescu la Al-Okhdood appeared first on Antena Sport.
11:50
Radu Drăgușin (23 de ani) are şanse minime să fie titular la Tottenham şi ia în calcule să fie împrumutat de clubul englez în această iară. Italienii scriu că în ultima perioadă clubul Fiorentina insistă pentru aducerea românului. Situaţia critică în care se află echipa, pe locul 18 din 20, în Serie A, nu este […] The post Clubul din Italia care forţează transferul lui Radu Drăguşin: “Nu va fi ușor” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:40
Gary Neville a răbufnit după demiterea lui Ruben Amorim: “Gata cu experimentele la Manchester United!” # Antena Sport
Gary Neville a îndemnat Manchester United să „înceteze experimentele” şi să numească un antrenor care „se potriveşte ADN-ului clubului” după ce Ruben Amorim a fost demis luni. Fostul mijlocaş Darren Fletcher a preluat conducerea până la numirea unui antrenor interimar, clubul intenţionând să numească un antrenor permanent abia în vară. Gary Neville a răbufni după […] The post Gary Neville a răbufnit după demiterea lui Ruben Amorim: “Gata cu experimentele la Manchester United!” appeared first on Antena Sport.
11:30
E gata! Chelsea s-a înțeles cu noul său antrenor: “Nu pot refuza această oportunitate” # Antena Sport
Chelsea și-a găsit antrenor după despărțirea de Enzo Maresca și s-a înțeles cu Liam Rosenior, tehnicianul celor de la Strasbourg. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul care va veni pe Stamford Bridge. Strasbourg a organizat marți dimineața o conferință de presă catalogată surprinzătoare de presa din Marea Britanie, în cadrul căreia Liam Rosenior a […] The post E gata! Chelsea s-a înțeles cu noul său antrenor: “Nu pot refuza această oportunitate” appeared first on Antena Sport.
11:30
Gary Neville a răbufni după demiterea lui Ruben Amorim: “Gata cu experimentele la Manchester United!” # Antena Sport
Gary Neville a îndemnat Manchester United să „înceteze experimentele” şi să numească un antrenor care „se potriveşte ADN-ului clubului” după ce Ruben Amorim a fost demis luni. Fostul mijlocaş Darren Fletcher a preluat conducerea până la numirea unui antrenor interimar, clubul intenţionând să numească un antrenor permanent abia în vară. Gary Neville a răbufni după […] The post Gary Neville a răbufni după demiterea lui Ruben Amorim: “Gata cu experimentele la Manchester United!” appeared first on Antena Sport.
11:10
Cum a reacţionat o americană atunci când s-a trezit la uşă cu preotul, de Bobotează: “Nu vreau să fiu nepoliticoasă” # Antena Sport
O americană a povestit care a fost experienţa ei cu o tradiţie românească. Este vorba de tradiția de Bobotează, atunci când un preot vine în casele românilor şi sfințeşte locuințele cu agheasmă mare și cu busuioc, simbol al purificării, protecției și binecuvântării. Tatum Nzekwesi este soția pivotului de la echipa de baschet masculin a celor […] The post Cum a reacţionat o americană atunci când s-a trezit la uşă cu preotul, de Bobotează: “Nu vreau să fiu nepoliticoasă” appeared first on Antena Sport.
11:00
Kennedy Boateng a “dat cărțile pe față” legat de viitorul său la Dinamo: “Am spus întotdeauna” # Antena Sport
Kennedy Boateng a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se află în cantonament alături de Dinamo, în cadrul căruia a vorbit printre altele și despre viitorul său la club. Fundașul de 29 de ani al “câinilor” a dezvăluit că își dorește să rămână la echipa lui Zeljko Kopic, semn că așteaptă oferta din partea […] The post Kennedy Boateng a “dat cărțile pe față” legat de viitorul său la Dinamo: “Am spus întotdeauna” appeared first on Antena Sport.
11:00
Sorana Cîrstea a “bombardat-o” pe Jelena Ostapenko! Capitolul la care şi-a spulberat adversara # Antena Sport
Sorana Cîrstea continuă începutul perfect de 2026, ceea ce ea a declarat că va fi ultimul ei an în circuitul profesionist. Ajunsă la 35 de ani, Sori a jucat senzaţional în faţa Jelenei Ostapenko, la Brisbane, şi se pregăteşte de duelul de gală cu Aryna Sabalenka, din optimi. Sorana a obţinut a doua victorie din […] The post Sorana Cîrstea a “bombardat-o” pe Jelena Ostapenko! Capitolul la care şi-a spulberat adversara appeared first on Antena Sport.
10:50
Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: “Ştiu cum funcţionează lucrurile” # Antena Sport
Andre Duarte este până acum singurul fotbalist care a semnat cu FCSB în această iarnă. El a venit liber de contract, dar cu scandal, pentru că fostul lui club, Ujpest, neagă rezilierea contractului cu el. Duarte crede că situaţia lui contractuală este clară acum: „Cu Ujpest nu am nicio situaţie. Este doar fosta mea echipă, […] The post Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: “Ştiu cum funcţionează lucrurile” appeared first on Antena Sport.
10:40
Denis Drăguș a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă despărțire de Eyupspor, echipă unde a fost împrumutat la începutul acestui sezon de Trabzonspor, echipă de care aparține. Recent, formația pentru care evoluează atacantul român a luat o decizie care pare a fi sinonimă cu despărțirea de jucător. Drăguș nu a fost inclus în […] The post Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor appeared first on Antena Sport.
10:30
Începe anul cu AntenaPLAY și te vei bucura de premiere mult așteptate, show-uri de top și noi sezoane ale celor mai iubite producții. Reality-uri intense, povești emoționante și competiții care pun la încercare limitele umane transformă începutul de an într-o experiență de neratat în platforma ta preferată de streaming. Luna ianuarie aduce în AntenaPLAY producții […] The post Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
10:20
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă # Antena Sport
Un fotbalist român, foarte apreciat pentru cariera lui în România, a hotărât să practice o meserie inedită. El a decis să se facă şofer de Bolt, iar localnicii deja l-au văzut la muncă. Cine este românul care a jucat în Chmapions League şi care a ajuns acum şofer de Bolt? Este vorba de Gabriel Paraschiv, […] The post Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă appeared first on Antena Sport.
10:10
Sorana Cîrstea, victorie uriașă cu Ostapenko la Brisbane. Duel “de foc” cu Sabalenka în optimi # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Brisbane, după ce a învins-o după o oră și 47 de minute pe Jelena Ostapenko, scor 6-2, 7-6 (5). După ce a trecut de favorita cu numărul 14 a turneului, pe sportiva de 35 de ani o așteaptă un duel de gală în […] The post Sorana Cîrstea, victorie uriașă cu Ostapenko la Brisbane. Duel “de foc” cu Sabalenka în optimi appeared first on Antena Sport.
10:10
Românul care a jucat în Chmapions League a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă # Antena Sport
Un fotbalist român, foarte apreciat pentru cariera lui în România, a hotărât să practice o meserie inedită. El a decis să se facă şofer de Bolt, iar localnicii deja l-au văut la muncă. Cine este românul care a jucat în Chmapions League şi care a ajuns acum şofer de Bolt? Este vorba de Gabriel Paraschiv, […] The post Românul care a jucat în Chmapions League a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă appeared first on Antena Sport.
09:50
Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: “Răspunsul va fi probabil același” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să ajungă în vestiarul lui Zeljko Kopic în ciuda complicațiilor din jurul său. Jucătorul de la Dinamo Kiev a evoluat deja pentru două cluburi în acest sezon și nu o poate face și pentru un al treilea, conform […] The post Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: “Răspunsul va fi probabil același” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:40
Gigi Becali anunţa o campanie masivă de achiziţii în această iarnă, dar la echipă a ajuns un singur jucător. Este vorba de Andre Duarte, ajuns din postura de fotbalist rămas fără echipă. În rest, Gigi Becali spune că mai vrea transferuri, iar întreaga energie a staff-ului tehnic este direcţionată spre găsirea unui fotbalist în stilul […] The post Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB appeared first on Antena Sport.
09:20
“Tu îl ajuți pe Octavian Popescu, nu el pe tine”. Verdictul lui Basarab Panduru după anunțul lui Gigi Becali # Antena Sport
Basarab Panduru, fostul jucător și membru al Generației de Aur, a vorbit despre posibilitatea ca Octavian Popescu să fie cedat de FCSB la Al-Okhdood, formația unde a fost prezentat recent Marius Șumudică. Recent, Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu antrenorul ajuns în Arabia Saudită și i l-a propus pe mijlocașul ajuns în dizgrațiile […] The post “Tu îl ajuți pe Octavian Popescu, nu el pe tine”. Verdictul lui Basarab Panduru după anunțul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
08:50
Dorinel Munteanu pregăteşte o mutare interesantă pe piaţa de transferuri. Prima ţintă pentru întărirea echipei este portarul Dejan Iliev, aflat sub contract cu UTA Arad. Deşi a fost titular constant în poarta arădenilor şi a strâns 34 de meciuri în ultimele două sezoane, portarul şi-a pierdut în turul campionatului locul de titular în faţa lui […] The post Dorinel Munteanu transferă un portar trecut pe la Arsenal appeared first on Antena Sport.
08:40
Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist italian, a făcut un anunț important luni seara, iar Inter este vizată și ea, însă din punct de vedere negativ. Joao Cancelo, jucătorul curtat intens în această perioadă de către italieni, s-a înțeles cu Barcelona și va ajunge sub formă de împrumut la echipa catalană din această iarnă. Cancelo a fost […] The post Lovitură pentru Inter și Cristi Chivu. Anunțul făcut de Fabrizio Romano appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali vrea să schimbe sistemul de joc la FCSB. După ce multă vreme a fost adeptul unor sistem precum 4-2-3-1 sau 4-3-3, Gigi Becali spune acum că și-ar dori ca FCSB să treacă la o formație cu trei fundași centrali. În acest sens, latifundiarul l-a sunat pe Mirel Rădoi, care implementase o astfel de […] The post Cum poate schimba Mirel Rădoi sistemul de joc la FCSB. Gigi Becali: “L-am sunat” appeared first on Antena Sport.
08:20
Ofertă de transfer pentru Alexandru Musi: “Bani buni pentru România”. Răspunsul dat de Dinamo # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a oferit detalii în cadrul unei emisiuni despre cum au fost curtați doi dintre cei mai importanți jucători ai clubului, și anume Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Oficialul a dezvăluit că pentru jucătorul venit de la FCSB a apărut recent o ofertă din Turcia, pe care clubul a […] The post Ofertă de transfer pentru Alexandru Musi: “Bani buni pentru România”. Răspunsul dat de Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
“Am dat ordin!” Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: “E pariul meu! Să fie luat” # Antena Sport
Gigi Becali a avut nevoie de un singur meci pentru a se convinge de calităţile unui jucător de la academia celor de la FCSB. Este vorba despre David Popa, un tânăr de 19 ani, care l-a impresionat pe patronul roş-albaştrilor în meciul din Cupa României cu UTA Arad. Chiar dacă “Bătrâna Doamnă” s-a impus cu […] The post “Am dat ordin!” Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: “E pariul meu! Să fie luat” appeared first on Antena Sport.
23:30
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oţelul Galaţi, a avut un discurs dur atunci când a vorbit despre victoria echipei sale cu 4-0 din meciul cu Metaloglobus, din octombrie 2025. La câteva săptămâni după acest meci au apărut suspiciuni, iar FRF a început o anchetă. Concret, federaţia a început această anchetă după ce au apărut […] The post “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.