Acum 5 minute
18:00
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a aniversat prin rugăciune 11 ani de la întronizare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a aniversat duminică, prin rugăciune, 11 ani de la întronizare. I s-au alăturat, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Au fost prezenți stareți și starețe din eparhie, preoți din administrația…
Acum o oră
17:30
40 de familii prahovene au primit pachete alimentare de la Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat sâmbătă prima acțiune din acest an a campaniei „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”: 40 de familii din parohiile prahovene Livadea, Ștefești, Scurtești, Aluniș-Ostrov și Bâra au primit pachete cu alimente de bază. „Acest ajutor aduce o rază de lumină la începutul noului an”, a declarat Pr. Radu Săuciuc de…
17:20
Mitropolitul Iosif transmite condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Crans-Montana # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a transmis duminică un mesaj de condoleanțe familiilor îndurerate victimelor incendiului de la Crans-Montana, Elveția. „Ne rugăm pentru însănătoșirea grabnică a celor răniți în incendiu, dar și pentru cei care îi îngrijesc în spitalele din Elveția și Franța”, transmite părintele Mitropolit, amintind că între decedați se află…
Acum 4 ore
14:40
PS Paisie Sinaitul: Biserica este chemată să rămână locul unde păcatul este condamnat, dar omul este iubit, vindecat # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a explicat duminică diferența între lucrarea Înaintemergătorului și cea a lui Hristos: pe păcătoși, Sf. Ioan Botezătorul „îi întâmpină cu asprime, cu cuvinte de foc; Hristos îi întâmpină cu milostivire”. „Iisus nu cere mai întâi schimbarea vieții pentru a primi pe cineva, ci îi primește direct, iar această…
Acum 6 ore
13:20
Patriarhul Daniel face portretul Sfântului Ioan Botezătorul: Trăsături duhovnicești și semnificații teologice # Basilica.ro
„Avem aici o mulțime de interpretări duhovnicești, simbolice, semnificative, care arată că tot ceea ce spune Evanghelia despre Sfântul Ioan Botezătorul, într-un chip foarte concentrat, acoperă o mulțime de înțelesuri duhovnicești”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică despre Evanghelia zilei, referitoare la viața și lucrarea Sf. Ioan Botezătorul. „Dumnezeu a voit ca prin Sfântul…
Acum 8 ore
12:00
PS Timotei Prahoveanul despre revoluția spirituală a Sf. Ioan Botezătorul: Pustiul cheamă la apropiere de Dumnezeu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit duminică despre „o adevărată revoluție spirituală” realizată de Sf. Ioan Botezătorul, prezentat în Evanghelia duminicii dinaintea Botezului Domnului drept glasul celui ce strigă în pustie, chemând oamenii la pocăință, adică la schimbare lăuntrică. Sfântul, care a propovăduit în Pustiul Iudeii, la Iordan, este considerat…
10:20
Sf. Ier. Silvestru a fost cinstit vineri la parohia pe care o ocrotește în municipiul Cluj-Napoca, unica din Arhiepiscopia Clujului cu acest hram. Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor din care au făcut parte pr. dr. Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative…
Acum 24 ore
00:10
Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Sicilia, Nichifor cel Lepros și Apolinaria; Duminica dinaintea Botezului Domnului # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 4 ianuarie Soborul Sf. 70 de Apostoli Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut 70 de ucenici, pe lângă cei 12 apostoli aleşi. Toţi aceşti ucenici ai Domnului s-au ostenit propovăduind cuvântul lui Hristos, îndurând chinuri şi prigoniri. Biserica îi cinsteşte, cântându-le astăzi: „Ceata ucenicilor lui Hristos, celor şaptezeci, să o lăudăm dumnezeieşte credincioşii…
3 ianuarie 2026
21:10
Episcopii Antonie de Bălți și Veniamin al Basarabiei de Sud s-au rugat, la trecerea în anul 2026, pentru pace în lume, unitatea oamenilor și mărturisirea adevărului bisericesc în viața personală și comunitară. Preasfințitul Părinte Antonie i-a îndemnat pe credincioșii din eparhie să înmulțească rugăciunea pentru pace în lume, iar Preasfințitul Părinte Veniamin s-a rugat: „Să…
19:10
Creștinii sunt chemați la tăierea împrejur a inimii, a subliniat Episcopul Devei și Hunedoarei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a subliniat, în prima zi a Anului Nou, semnificația duhovnicească a praznicului Tăierii împrejur după trup a Domnului. Episcopul Devei și Hunedoarei a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Biserica „Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Deva. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un…
18:10
În Duminica dinaintea Botezului Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din…
Ieri
17:10
PS Timotei a amintit învățătura Sf. Vasile cel Mare: Iubirea de Dumnezeu se dovedește prin iubirea față de aproapele # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a amintit, în prima zi a anului 2026, învățătura Sfântului Vasile cel Mare: „Iubirea de Dumnezeu se dovedește prin iubirea față de aproapele”. Episcopul Timotei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Preasfinția…
15:10
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a subliniat vineri că „a fi fericit înseamnă a fi în lumină”, evidențiind viața Sfântului Serafim de Sarov, care a trăit fericirea ca stare duhovnicească. Episcopul Hușilor a slujit la Biserica „Sfântul Ilie” din municipiul Huși, cu prilejul sărbătoririi celui de-al doilea ocrotitor al sfântului lăcaș, Sf. Serafim de Sarov.…
13:10
PS Samuel Bistrițeanul: Mântuirea înseamnă primirea iertării păcatelor și eliberarea omului din robia păcatului # Basilica.ro
„Mântuirea înseamnă primirea iertării păcatelor și eliberarea omului din robia păcatului”, a subliniat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului în predica din prima zi a anului 2026. Episcopul vicar a explicat semnificația praznicului Tăierii împrejur după trup a Domnului, arătând că acest ritual era poruncit de Dumnezeu patriarhului Avraam…
09:20
Telegraful Român: Ziarul condus de Sf. Dumitru Stăniloae împlinește 173 de ani de apariție neîntreruptă # Basilica.ro
Telegraful Român marchează 173 de ani de apariție neîntreruptă. Printre directorii ziarului s-a aflat și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Înființat în 1853, Telegraful Român a fost conceput de Sfântul Ierarh Andrei Șaguna ca un instrument de luptă culturală și spirituală, menit să susțină drepturile românilor ortodocși din Imperiul Habsburgic. Deși a avut mai mulți…
08:40
Sfântul Efrem cel Nou: Se împlinesc 76 de ani de la descoperirea cinstitelor moaște făcătoare de minuni # Basilica.ro
Se împlinesc 76 de ani de la descoperirea cinstitelor moaște ale Sfântului Efrem cel Nou la mănăstirea unde a fost martirizat, în apropiere de localitatea Néa Makri, din Grecia. În anul 1945, monahia Macaria s-a așezat în zona ruinelor vechii Mănăstiri „Buna Vestire”, unde a început reconstruirea așezământului monahal în care viețuise și fusese martirizat…
00:10
Calendar Ortodox 3 ianuarie Sfântul Proroc Maleahi Sfântul Proroc Maleahi din seminţia lui Levi s-a născut în satul Sofes, după întoarcerea evreilor din robia babilonică. Încă de tânăr a avut viaţă curată şi sfântă. Maleahi este cel din urmă prooroc din Legea Veche şi a prorocit cu 430 de ani înainte de venirea Mântuitorului, despre…
2 ianuarie 2026
19:00
Sf. Serafim de Sarov cinstit la Mănăstirea Pantocrator: Dobândirea Duhului Sfânt, ținta vieții creștine # Basilica.ro
Sf. Cuv. Serafim de Sarov a fost cinstit în mod deosebit vineri la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, unde Episcopii Galaction al Alexandriei și Teleormanului și Ieronim al Daciei Felix au oficiat Sfânta Liturghie. Le-au fost alături în slujire Arhim. Sebastian Serdaru, starețul obștii, părinți de la centru eparhial și protopopii din eparhia Alexandriei…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Să avem un rol important în familie şi în comunitatea euharistică: PS Lucian a vorbit despre familia Sf. Vasile cel Mare # Basilica.ro
Episcopul Lucian al Caransebeșului a vorbit joi, la Catedrala din Caransebeș, despre familia Sfântului Vasile cel Mare și modelul pe care aceasta îl oferă credincioșilor în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame). „Pe lângă Sfântul Vasile cel Mare, pe…
17:20
Preoții și credincioșii de la Biserica „Sf. Silvestru” din Capitală și-au cinstit vineri ocrotitorul, pe Sf. Ier. Silvestru, care a fost Episcopul Romei în perioada în care a fost organizat Sinodul I Ecumenic. „A fost un om foarte dârz, un om care a știut să respecte întocmai cuvântul Evangheliei și nu s-a sfiit nici atunci…
16:30
Început de an la Londra: IPS Atanasie le-a spus credincioșilor cum să vadă anul care li se deschide înainte # Basilica.ro
„Mulțumirea este temelia păcii sufletești, iar anul care se deschide înaintea noastră trebuie primit nu cu teamă, ci ca timp al lucrării, al răbdării și al creșterii duhovnicești”, le-a spus credincioșilor joi, la Catedrala din Londra, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii. Au participat credincioși din Londra și din împrejurimi, care au ales să înceapă…
16:10
IPS Casian a oferit daruri copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oferit, în prima zi a anului 2026, daruri copiilor și tinerilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați. În capela așezământului care poartă hramurile Sfântul Vasile cel Mare și Sfânta Cuvioasă Parascheva, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit o slujbă de mulțumire. Cu acest…
16:00
Preasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat credincioșii din Covasna și Harghita la trecerea în anul 2026. Episcopul Covasnei și Harghitei i-a îndemnat pe credincioșii din eparhie să trăiască noul an în pace, sănătate și în ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, sub ocrotirea Maicii Domnului. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala…
15:20
Creștinismul a adus în lume splendoarea adevărului învățăturii dumnezeiești și a dat naștere civilizației iubirii: IPS Nifon # Basilica.ro
„A fi creștin reprezintă un nume de glorie, de frumusețe și de noblețe, deoarece creștinismul a adus în lume splendoarea adevărului învățăturii dumnezeiești și a dat naștere civilizației iubirii”, a spus în prima zi din noul an Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. Ierarhul a oficiat la Catedrala din Târgoviște Sfânta…
14:50
Timpul, o viață între „a trece” și „a veni”: Mitropolitul Ioan a vorbit despre tinerețea în Împărăția lui Dumnezeu # Basilica.ro
Mitropolitul Ioan al Banatului le-a spus credincioșilor reuniți la Catedrala Mitropolitană în noaptea dintre ani că timpul este ca o viață trăită între două verbe: „a trece” – care desemnează îmbătrânirea biologică și percepția tristă a scurgerii anilor – și „a veni”, verb care face referire la modul în care omul răspunde chemării lui Hristos.…
14:50
Ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au evidențiat importanța participării active la viața Bisericii # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleiași eparhii au subliniat joi importanța participării active și conștiente a credincioșilor la viața liturgică a Bisericii. Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare a fost săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Roman împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfințitul Părinte…
13:50
Sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului la Catedrala din Sibiu: Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană # Basilica.ro
Chiar dacă rânduiala iudaică a fost înlocuită de Botez, totuși Biserica prăznuiește Tăierea împrejur a Domnului și amintește faptul că Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană, a subliniat joi, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. „N-a vrut să înlăture nimic din ceea ce trebuia să îndeplinească un fiu…
13:20
Sfântul Vasile cel Mare ne arată cum Domnul lucrează şi ne apară de cel rău, a spus Mitropolitul Olteniei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a evidențiat joi lucrarea duhovnicească a Sfântului Vasile cel Mare, arătând că prin scrierile și rugăciunile sale „ne arată cum Domnul lucrează şi ne apară de cel rău”. În prima zi a anului 2026, Mitropolitul Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Mitropolitană din Craiova.…
12:40
În prima zi a Anului Nou 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat importanța rugăciunii și a mulțumirii aduse lui Dumnezeu, ca temelie a înnoirii vieții duhovnicești. Mitropolitul Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfinția Sa a subliniat în…
11:00
PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Suntem chemați să nădăjduim în cunoașterea lui Dumnezeu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit joi la Catedrala Mitropolitană din Iași. Preasfinția Sa a subliniat în predică rolul nădejdii ca rod al cunoașterii lui Dumnezeu. După citirea Sfintei Evanghelii, episcopul vicar a vorbit despre chemarea omului către Dumnezeu și despre nădejdea care se întemeiază pe trăirea vieții în Hristos.…
10:30
PS Macarie, mesaj de Anul Nou către românii din Europa de Nord: Pastorația familiei este o urgență misionară # Basilica.ro
În mesajul pastoral de Anul Nou adresat românilor din Europa de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că pastorația familiei creștine reprezintă „nu doar o temă omagială, ci o urgență misionară”. Preasfințitul Părinte Macarie a explicat de ce tema familiei nu este una formală, ci una de maximă actualitate, mai ales în diaspora. „În contextul…
09:00
Sf. Serafim de Sarov este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Germaniei, Europei Centrale și de Nord # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Serafim de Sarov este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Sfântul Serafim a fost un ascet care a viețuit în Mănăstirea Sarov din Rusia. Este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din lumea ortodoxă, mare făcător de minuni, cultul său luând amploare în secolul 20. Data principală de prăznuire…
00:10
Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harți) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 2 ianuarie Sf. Ier. Silvestru Sfântul Silvestru s-a născut în Roma şi a fost crescut de mic în credinţa creştină, învăţând carte şi purtări bune de la preotul Cvirin. Ajungând în vârstă şi-a arătat dragostea către Dumnezeu şi către aproapele prin ajutorarea şi apărarea celor prigoniţi pentru credinţă. Pentru faptele lui alese şi…
1 ianuarie 2026
20:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei petrecute la începutul anului 2026 în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Potrivit autorităților elvețiene, aproximativ 40 de persoane au murit și cel puțin 100 au fost rănite în incendiul izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea de schi…
16:50
PS Ignatie: Timpul-îndumnezeit este timpul-iubire, dar nu omenească, ci cea pe care Hristos a venit să ne-o împărtășească # Basilica.ro
„Timpul-îndumnezeit este timpul-iubire, dar nu omenească, ci cea pe care Hristos, întrupându-Se, a venit ca să ne-o împărtășească despre iubirea autentică a lui Dumnezeu. Este iubirea care îmbrățișează făptura, omul, cu tot cu păcatele sale, cu rupturile sale lăuntrice cu toate răvășirile și frământările pe care le poartă în lumea aceasta”, a spus Episcopul Ignatie…
16:30
„Într-o lume în care legăturile dintre oameni se fragilizează și egoismul slăbește comuniunea, familia rămâne spațiul privilegiat al întâlnirii cu Hristos și al formării unei generații noi, sănătoase duhovnicește și moral”, transmite Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj la început de nou an. „Familia creștină este chemată să fie locul…
15:30
PS Timotei Prahoveanul: Trebuie să înțelegem valoarea timpului și să cerem ca Dumnezeu să-l sfințească # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a slujit în prima zi din an la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, unde a vorbit despre Tăierea împrejur după trup a Domnului, despre Sf. Ier. Vasile cel Mare, cinstit în această zi, dar și despre semnificația timpului ca răgaz pentru lucrarea mântuirii. „Într-o zi pe…
15:30
Să-I mulțumim lui Dumnezeu mai mult, i-a îndemnat PS Timotei pe românii din Spania și Portugalia # Basilica.ro
„Să încercăm să-I mulțumim lui Dumnezeu mai mult și să trăim mai aproape de El”, i-a îndemnat pe românii din diaspora Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, în noaptea dintre ani. Preasfinția Sa a explicat rânduiala liturgică a Bisericii la cumpăna dintre ani și sensul duhovnicesc al acestui moment: „Așa cum este rânduiala, la…
15:20
În prima zi a anului 2026, când sărbătorim Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și pe Sfântul Vasile cel Mare, Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Înainte de momentul solemn, în Catedrala Patriarhală, a fost oficiată Sfânta…
14:50
La finalul ceremoniei de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2026, Grupul psaltic Tronos a intonat un imn special dedicat familiei creștine. Imnul Anului omagial 2026, compus de Preotul Cristian Alexandru, membru Tronos, a fost îndreptat și aprobat de Patriarhul României. Textul exprimă credința și recunoștința față de Maica Domnului, arătând că prin ea au fost…
14:40
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților evidențiază importanța rugăciunii către Hristos la începutul noului an # Basilica.ro
În mesajul transmis de Anul Nou, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a subliniat că începutul noului an trebuie trăit în duh de rugăciune și mulțumire către Hristos. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre începutul Anului Civil, pe care Biserica îl sfințește prin slujbe speciale. „Trecerea de la istoric la eshatologic se face în Sfânta Liturghie”,…
14:00
Patriarhul Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință, iubire darnică și evlavie # Basilica.ro
„Familia este nucleul de bază al comunității creștine, iar femeia creștină, soție și mamă, este factor principal de credință, iubire darnică și evlavie statornică”, a spus Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală joi, când anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar…
13:30
Anul 2026 a fost proclamat joi drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”. Evenimentul solemn a avut loc, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală, la finalul slujbei de Te Deum, oficiată de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, cu…
13:20
Biserica are misiunea de a susține și întări familia creștină: Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial-comemorativ 2026 # Basilica.ro
„Biserica are misiunea de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: pregătirea tinerilor pentru căsătorie, educația creștină a copiilor, rezolvarea problemelor interne și intensificarea legăturilor de iubire dintre membrii familiei”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, la Catedrala Patriarhală. Cuvântul Preafericirii Sale…
12:40
Un număr 496.490 de români își serbează onomastica în data de 1 ianuarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Vasile cel Mare. Dintre aceștia 420.830 sunt bărbați, iar 75.660 sunt femei, potrivit ultimei informări a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, își serbează onomastica persoanele care…
12:10
IPS Ioachim le-a mulțumit credincioșilor care au ales să întâmpine noul an în rugăciune # Basilica.ro
Anul Nou 2026 a fost întâmpinat miercuri seară cu rugăciune și la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, slujba de mulțumire și rugăciune la trecerea dintre ani. Din sobor au făcut parte…
11:40
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului este o prefigurare a botezului creștin, a spus PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a explicat, în predica rostită la Catedrala Patriarhală în prima zi a anului 2026, semnificația duhovnicească a sărbătorii Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, arătând că acest moment din viața Mântuitorului prefigurează Taina Botezului creștin. Episcopul vicar patriarhal a explicat că acest eveniment, împlinit la opt zile…
11:40
Dumnezeu a rânduit complementaritatea bărbatului și a femeii ca drum al desăvârșirii umane: PS Ioan Casian # Basilica.ro
În mesajul de Anul Nou, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, scrie despre ideea de înnoire și despre familie ca loc al înnoirii spirituale și comunitare. Mesajul Preasfinției sale începe cu un citat din Sf. Ap. Pavel: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi”…
09:40
Mesajul de Anul Nou al Episcopului Siluan pentru românii din Italia: Familia, o mică biserica # Basilica.ro
Episcopul Siluan al Italiei a transmis, la trecerea în noul an 2026, un mesaj pastoral românilor din Italia, îndemnându-i să prețuiască familia ca „o mică biserică” și să cinstească rolul acesteia în păstrarea credinței și identității în diaspora. În mesajul său de Anul Nou, Preasfinția Sa a chemat credincioșii la o reflecție profundă asupra trecerii…
08:20
În preajma Crăciunului, voluntarii Paraclisului „Sfântul Ierarh Nicolae” al Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea au vizitat persoanele private de libertate din Penitenciarul Mioveni, județul Argeș. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, voluntarii au vizitat 150 persoane private de libertate, cărora le-au oferit pachete cu alimente și produse de necesitate. „La marile sărbători de peste an,…
