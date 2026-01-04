Mitropolitul Iosif transmite condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Crans-Montana

16:30

„Mulțumirea este temelia păcii sufletești, iar anul care se deschide înaintea noastră trebuie primit nu cu teamă, ci ca timp al lucrării, al răbdării și al creșterii duhovnicești”, le-a spus credincioșilor joi, la Catedrala din Londra, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii. Au participat credincioși din Londra și din împrejurimi, care au ales să înceapă…