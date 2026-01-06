PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului

00:10

Calendar Ortodox 3 ianuarie Sfântul Proroc Maleahi Sfântul Proroc Maleahi din seminţia lui Levi s-a născut în satul Sofes, după întoarcerea evreilor din robia babilonică. Încă de tânăr a avut viaţă curată şi sfântă. Maleahi este cel din urmă prooroc din Legea Veche şi a prorocit cu 430 de ani înainte de venirea Mântuitorului, despre…