Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de oficializarea transferului de senzație. Exclusiv
Fanatik, 4 ianuarie 2026 18:20
CFR Cluj îl vinde pe Louis Munteanu! Fostul golgheter din Superliga va pleca în Germania! Când va fi anunțată mutarea anului în fotbalul românesc. Ultimele detalii.
Acum 30 minute
18:20
18:10
Adevăratul motiv pentru care Filipe Coelho are succes la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent să nu facă asta” # Fanatik
Universitatea Craiova este neînvinsă în SuperLiga de la venirea lui Filipe Coelho. Cum a reușit tehnicianul portughez să aibă imediat succes în Bănie.
Acum o oră
17:50
Doi jucători de la Rapid, șanse mari să joace la altă echipă din SuperLiga: ”Sunt discuții” # Fanatik
Doi dintre jucătorii care au prins minute puține la Rapid în prima parte a sezonului ar putea pleca în această iarnă. La ce echipă din Superliga sunt doriți.
Acum 2 ore
17:30
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine # Fanatik
Imaginile virale cu Nicolás Maduro au declanșat un fenomen neașteptat. Treningul purtat de președintele Venezuelei cu greu se mai găsește în magazine.
17:10
Radu Drăgușin nu a prins echipa de start nici în această etapă. Thomas Frank a ales să joace în centrul apărării cu Micky van de Ven și Cristian Romero
17:10
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!” # Fanatik
Gigi a avut o poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și fostul său coleg de bancă care stă acum în pădure de unul singur. Ce reacție a avut patronul de la FC Botoșani.
Acum 4 ore
16:30
Fanatik a ajuns în posesia listei lui Adrian Mihalcea cu tinerii jucători pe care i-a avut în probe la primul antrenament al anului
16:10
Imagini emoționante cu Anthony Joshua și rudele celor doi antrenori decedați în accident. Pugilistul este marcat de tragedie # Fanatik
Fotografii încărcate de semnificație pentru Anthony Joshua și familia prietenilor care au murit în accidentul de circulație. Mare boxerul trece prin momente foarte grele.
15:50
Cea mai mare atletă din istoria României s-a lăsat de sport din cauza Securității: „Tovărășele, sari tu în locul meu!”. Dialog uluitor cu Gheorghe Gheorghiu Dej # Fanatik
Andrei Vochin a povestit cum cea mai mare atletă a României s-a lăsat de sport din cauza Securității. Care a fost motivul și cum a revenit sportivă la Jocurile Olimpice.
15:20
FCSB caută soluții pentru a-și întări lotul și a se lupta la titlu în SuperLiga. Mihai Stoica a anunțat cine va evolua fundaș central la meciul cu FC Argeș.
15:20
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului # Fanatik
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, o mișcare privită cu un sentiment amestecat de optimism oficial și anxietate publică. Ce se va întâmpla în România.
14:40
Rapid caută să-și întărească lotul în vederea părții a doua a sezonului. FANATIK a aflat că giuleștenii se află în negocieri pentru un jucător crescut de FCSB.
Acum 6 ore
14:20
CFR Cluj este activă și la capitolul sosiri, nu numai la cel al plecărilor. Formația din Gruia a anunțat numele atacantului care îi va lua locul lui Louis Munteanu.
13:50
Fiul lui Lionel Messi îi calcă deja pe urme tatălui său! Gol fenomenal din foarfecă semnat de Mateo. Video # Fanatik
Lionel Messi strălucește la Inter Miami. Fiul său, Mateo, a marcat un gol spectaculos din foarfecă, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.
13:30
Cerere în căsătorie ca-n filme! Ștefan Baiaram, declarație de dragoste superbă pentru Cristina Răduț pe plaja din Miami # Fanatik
Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, și-a cerut iubita, Cristina Răduț, în căsătorie pe plaja din Miami. Declarație emoționantă și imagini de vis.
13:10
FCSB a ajuns în Antalya! Noua febleţe a lui Gigi Becali a venit în cantonament. Cum arată lotul campioanei # Fanatik
FCSB a ajuns în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Campioana a deplasat un lot format din 29 de jucători, printre care şi noua febleţe a patronului, David Popa.
13:00
Marian Aioani a răspuns instant când a fost întrebat dacă vrea FCSB în play-off. Cu cine se bate Rapid la titlu. Video # Fanatik
Rapid a prins frica FCSB-ului după ce rivala s-a impus în ultimul derby din 2025. Marian Aioani a răspuns prompt când a fost întrebat dacă îi vrea pe roș-albaștri în play-off
Acum 8 ore
12:30
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv # Fanatik
Daniel Paraschiv este singurul jucător transferat deocamdată de Rapid în această iarnă. FANATIK a aflat ce salariu va avea, de fapt, atacantul în Giulești.
11:50
UTA renunță la fotbalistul de națională! A intrat în dizgrațiile lui Mihalcea după 0-4 cu FCSB # Fanatik
Adrian Mihalcea a convocat adunarea la UTA pentru stagiul de pregătire din această iarnă. Antrenorul „Bătrânei Doamne” este hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile unui jucător de națională
11:20
Cum încearcă jucătorii să-l păcălească pe Gigi Becali pentru a ajunge la FCSB: ”Aparențele câteodată înșală” # Fanatik
FCSB este un adevărat El Dorado al fotbalului românesc, iar unii jucători ar face orice ca să ajungă la campioana României. Chiar încearcă să-l păcălească pe Gigi Becali.
10:50
Gazzetta dello Sport a dat ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A! # Fanatik
Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în această iarnă. Inter, Juventus, AS Roma și Fiorentina îl vor pe fundașul român de la Tottenham. Ultimele noutăți.
Acum 12 ore
10:20
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv # Fanatik
Rapid se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. Unul dintre jucătorii lui Gâlcă ar putea pleca din cantonament, fiind dorit de UTA Arad, dar şi de Petrolul.
10:10
A fugit din Italia pentru a semna cu Manchester City și a refuzat naționala României! Povestea fotbalistului care strălucește la un turneu cu premii halucinante # Fanatik
De la academiile lui Juventus și Manchester City la Kings World Cup Nations. Povestea fabuloasă a fotbalistului român. A declanșat un scandal uriaș în Italia.
09:50
I-a prins jucând pe toți marii fotbaliști români și a dat verdictul. Cine a fost mai mare dintre Ozon, Dobrin, Balaci și Hagi? Cum arată topul mondial # Fanatik
Românul care a împlinit în toamna anului 2025 vârsta de 100 de ani a spus cine a fost cel mai tare fotbalist autohton. Cine l-a impresionat din străinătate și ce meci îi va rămâne pentru totdeauna în inimă.
09:10
Simona Halep, în coborâre în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Locul pe care-l ocupă fosta sportivă # Fanatik
Simona Halep a căzut mai multe poziții în clasamentul încasărilor all-time din tenisul feminin. Unde este poziționată în momentul de față tenismena româncă.
08:40
Primele declarații ale lui Dan Petrescu despre boala sa. Antrenorul a slăbit vizibil, urmează un tratament medical și transmite, printr-un jurnalist britanic, ce probleme are.
08:10
Magia fotbalului nu are egal! Sacrificiul uluitor făcut de un fan pentru a ajunge la meciul echipei favorite: 3400 de kilometri în 43 de ore! # Fanatik
Pasiunea pentru fotbal și pentru formația favorită nu are limite și asta a dovedit-o un fan al unei micuțe echipe din Portugalia. Ce sacrificiu a făcut bărbatul pentru a ajunge la un meci.
07:10
Ce avere are, de fapt, Victor Pițurcă. Care sunt afacerile cu care a dat lovitura în România # Fanatik
Câți bani a adunat, în realitate, în conturile bancare Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României s-a axat pe businessuri de succes după ieșirea din fotbal.
05:50
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici # Fanatik
Parlamentarii români care s-au plimbat pe la conferințe în țări exotice în anul 2025. Cine a călătorit în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici. Cea mai scumpă vizită în străinătate
Acum 24 ore
00:30
Celta Vigo a demolat-o pe Valencia, iar Ionuț Radu a intrat în istoria echipei! Ce bornă a atins românul # Fanatik
Celta Vigo s-a impus cu 4-1 în fața Valenciei, iar Ionuț Radu și-a încetat astfel seria de minute fără gol primit pentru formația iberică. Pe ce loc se clasează românul din acest punct de vedere
00:10
Scandal monstru la o echipă de top din Europa! Vedeta și-a lovit din senin un coechipier cu piciorul în spate. Video # Fanatik
Fază controversată la un club de top din Europa! O vedetă a echipei și-a lovit un coleg cu piciorul în spate și a pornit un scandal monstru pe internet în rândul fanilor
3 ianuarie 2026
23:50
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo # Fanatik
Scor șocant la „mondialul” lui Piqué! Italia – Franța 8-0, cu un fotbalist român în prim-plan și Ronaldo în tribune. Show total în Brazilia. Turneul care a cucerit o lume întreagă.
23:20
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García, portarul Barcelonei. „Vrem capul lui”. Foto și video # Fanatik
Noapte neagră pentru Joan García: de la idol la inamic public, după transferul la Barcelona. Fanii lui Espanyol l-au distrus pe portarul iberic al rivalei din oraș.
23:10
Pe lângă Dennis Man și Vlad Dragomir, România ar mai putea avea un fotbalist în Liga Campionilor după perioada de transferuri din iarnă. Ce scrie presa din străinătate: „Sosirea sa e iminentă”
22:50
Filmarea cu care Novak Djokovic a devenit viral alături de o influenceriță. Reacțiile internauților sunt savuroase # Fanatik
Novak Djokovic a ajuns în atenția publicului prin intermediul unui videoclip surprinzător. Jucătorul de tenis apare cu o cunoscută creatoare de conținut.
22:50
Tavi Popescu traversează un nou sezon dezamăgitor la FCSB, iar Mihai Stoica anunță public că nu îl mai sprijină. Cota atacantului a scăzut drastic, iar viitorul său este incert.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 4 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 904 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
22:30
Ce spune Željko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, despre posibilitatea ca bucureștenii să îl transfere în această iarnă pe Mario Tudose, fundașul de la FC Argeș.
22:10
“Am luat-o de sub pământ şi am urcat şi pe munţi!”. Dezvăluirile lui Răzvan Patriche despre aventura de la Dinamo: din liga secundă în play-off # Fanatik
Răzvan Patriche a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Ce a spus fostul căpitan al „câinilor” despre cea mai neagră perioadă din istoria clubului
21:50
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit cum a deturnat un zbor din Rusia în momentul transferurilor lui Daniel Pancu și Florentin Petre. Ce a riscat renumitul impresar.
21:30
Victor Angelescu a făcut anunțul despre transferul lui Baroan de la Rapid la Dinamo: „Să ne contacteze!” # Fanatik
Se face transferul lui Antoine Baroan la Dinamo!? Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre viitorul atacantului francez. „E liber”.
21:10
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu începe în forţă anul 2026. Selecţionerul va face deplasarea pe 4 ianuarie în Antalya, acolo unde se pregătesc 10 echipe de SuperLiga.
20:50
Neluțu Varga are oferte din străinătate pentru un alt jucător de la CFR Cluj: „Ăsta e prețul” # Fanatik
CFR Cluj poate să își vândă încă un jucător în străinătate după ce în urmă cu doar câteva zile a acceptat oferta pentru Louis Munteanu! Anunțul lui Neluțu Varga.
20:30
Cristi Chivu, calm în fața criticilor primite: „Mă amuză să văd o mie de controverse”. De ce s-a contrat cu jurnaliștii italieni # Fanatik
Ce a declarat Cristi Chivu înainte de duelul cu Bologna din Serie A. Antrenorul român de la Inter Milano a fost ironic la conferința de presă. Ce l-a deranjat pe tehnician.
20:10
Cumplit! Pierderea peste care Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie: „E singurul club din lume” # Fanatik
Ionel Culina a povestit care este pierderea peste care clubul Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie. Formația din Ștefan cel Mare este unica echipă care a bifat două tragedii.
19:50
Nicolas Maduro, omul capturat de Donald Trump, l-a avut „soldat” pe Maradona! Povești incredibile cu președintele Venezuelei # Fanatik
Povești fabuloase cu Nicolas Maduro în prim-plan! Președintele Venezuelei, capturat recent de Donald Trump, a fost un apropiat al marelui Diego Maradona.
19:40
Veste tragică în lumea fotbalului! Selecționerul ce a făcut spectacol la ultimul Campionat Mondial din Statele Unite ale Americii s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani
19:30
Cel mai nebun meci de box! YouTuberul se luptă cu bărbatul cu care soția a făcut filme pentru adulți: ”M-am pregătit toată viața” # Fanatik
Ce răzbunare a pregătit un creator de conținut pentru bărbatul cu care partenera a realizat filme pentru adulți. Declarația care i-a pus pe jar pe internauți.
19:10
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi” # Fanatik
Momentul fabulos înc are Giovanni Becali părăsea furtunos emisiunea regretatului Adrian Păunescu, rememorat de agentul de jucători. Ce a spus acum, la mai bine de 20 de ani de la episodul controversat.
