Gigi Becali, dezvăluire dureroasă despre un membru al familiei: „L-am iubit ca pe un frate, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui. Am aflat ce a făcut”
Fanatik, 6 ianuarie 2026 00:30
Gigi Becali a afirmat că ar fi fost „trădat” de vărul său, cu care a avut o relație extrem de apropiată în trecut. Ce a declarat patronul celor de la FCSB despre această situație.
Acum 30 minute
00:30
Acum 2 ore
00:00
La aproape un an de când ”a trădat” Rusia, o celebră jucătoare de tenis rupe tăcerea: ”Am început să plâng” # Fanatik
O celebră jucătoare de tenis a fost acuzată că ar fi trădat Rusia, având în vedere decizia luată. Acum, la aproape un an de la acel moment, ea face dezvăluiri neașteptate.
5 ianuarie 2026
23:50
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, are un preț bine stabilit de către acționarii echipei, iar suma l-ar aduce într-un top al celor mai bine vânduți jucători din istoria grupării bucureștene.
23:40
Anunț cumplit al unui important club din Franța după incendiul de la Crans-Montana! A decedat la doar 14 ani: „Tragedia ne-a zguduit profund” # Fanatik
Tragedia de la Crans-Montana a avut un impact devastator și asupra lumii sportului, iar un club din vestul Europei a făcut un anunț cutremurător.
23:10
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi crezut # Fanatik
Între Donald Trump și Conor McGregor există o relație mai strânsă decât ar fi crezut oricine. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă investiția promisă de liderul american.
23:10
Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a făcut anunțul: „Sper să iau 20 de milioane!” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că este gata să se despartă de Octavian Popescu, pe care e dispus să-l lase să plece împrumut până în vară pentru a-i crește cota.
23:10
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv # Fanatik
FCSB se pregăteşte de a doua parte a sezonului în Antalya. Deşi mulţi i-au recomandat să se retragă, Vlad Chiricheş a etalat un fizic impresionant, à la Ibrahimovic.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 6 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 334 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A.
22:40
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că nu mai pot să îmi revin!”. Momentul de cumpănă: “Şi acum ce fac?” # Fanatik
Răzvan Patriche a dezvăluit, în direct la „FANATIK Dinamo”, care a fost momentul în care a decis să se retragă din fotbal.
22:20
Ruben Amorim a fost demis de către șefii lui Manchester United după ce tehnicianul portughez ar fi avut un conflict cu conducătorii echipei în urmă cu câteva zile.
22:00
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre oferta primită de Dinamo pentru Alex Musi: „Bani buni pentru România” # Fanatik
Alexandru Musi, jucătorul luat de Dinamo în vară de la FCSB, ar putea să fie protagonistul unui transfer spectaculos în această iarnă, asta după ce pe adresa clubului a sosit o ofertă importantă.
21:40
Gnahore și Karamoko, puși pe glume cu Ikoko. Atmosferă bună la antrenamentul lui Dinamo. Video # Fanatik
Dispoziție excelentă în grupul de la Dinamo. Fotbaliștii lui Kopic se înțeleg de minune, dovadă și relația dintre Gnahore, Karamoko și Ikoko. Cei trei au fost puși pe glume la ultimul antrenament din Antalya
21:20
O grupare din Superliga a făcut un anunț cutremurător la startul lui 2026. O persoană importantă din cadrul clubului a decedat.
21:10
Starul lui Bayern Munchen și-a pus fanii în cap după ce a anunțat că vrea la Real Madrid: „Rezervă pentru tot sezonul!” # Fanatik
Lennart Karl și-a pus suporterii în cap după ce a anunțat că visul său este să ajungă la Real Madrid. Fanii lui Bayern Munchen au taxat dur aceste declarații.
Acum 6 ore
20:40
Schimbare importantă pe banca Farului pentru 2026. Anunțul făcut de Ianis Zicu: „Este delicat” # Fanatik
Ianis Zicu a lămurit care este situația cu banca tehnică de la Farul, asta după ce în prima partea a sezonului nu a putut să fie antrenor principal pentru că nu avea licența PRO.
20:20
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?” # Fanatik
O americancă aflată în România a avut parte de o experiență neașteptată. O tradiție a lăsat-o fără cuvinte, iar aceasta a ajuns să se întrebe ce se întâmplă, de fapt.
20:10
O locație sportivă istorică din Anglia a fost distrusă de un incendiu uriaș, peste 60 de pompieri fiind nevoiți să intervină la fața locului.
19:50
Logodnica lui Baiaram a răbufnit: „L-am sprijinit așa cum am putut! Am evoluat frumos împreună!”. Ce a supărat-o pe frumoasa sportivă # Fanatik
Logodnica lui Ștefan Baiaram, Cristina Răduț, a ținut să transmită un mesaj clar celor care o acuzau că are o relație cu jucătorul Universității Craiova pentru a profita de banii lui.
19:40
Alimentul la care Gică Hagi și Gică Popescu au renunțat definitiv. Decizia le-a schimbat complet viața: ”Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată” # Fanatik
Gică Hagi și Gică Popescu au multe lucruri în comun, inclusiv dieta. Fostul căpitan al naționalei a vorbit despre schimbările pe care cei doi le-au făcut la acest capitol.
19:10
Florin Tănase a vorbit despre obiectivul FCSB-ului în 2026 și i-a transmis un mesaj lui Valeriu Iftime: „Sperăm să i se confirme!” # Fanatik
FCSB are deja obiectivul setat pentru acest an, iar Florin Tănase a vorbit fără ocolișuri. Ce mesaj a avut pentru Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani.
Acum 8 ore
18:50
Daniel Paraschiv, primele declarații după transferul la Rapid: „Parcă a fost predestinat”. Mesaj pentru fanii din Giulești: „Nu îmi place să fiu înjurat”. Video # Fanatik
Daniel Paraschiv a oferit primele declarații după transferul la Rapid. Ce spune atacantul despre galeria din Giulești și ce i-a urat Mugurel Buga înainte de a ajunge în cantonamentul echipei.
18:30
Primele poze cu Liam Eissat în echipamentul lui Dinamo! Fratele internaţionalului român, testat de Kopic în Antalya. Foto şi video # Fanatik
Dinamo l-a luat la pregătiri în Antalya pe Liam Eissat, fratele internaţionalului român Lisav Eissat. Jucătorul în vârstă de 18 ani este în probe alături de "câini" şi trage tare să îl impresioneze pe Kopic.
18:10
Zeljko Kopic a venit la antrenamentul lui Dinamo din „Dog Park” abia după ce jucătorii au făcut încălzirea. Video # Fanatik
Dinamo se pregătește minuțios în cantonamentul din Antalya. Zeljko Kopic a întârziat însă la antrenamentul de luni, 5 ianuarie, care s-a desfășurat pe un teren cu nume predestinat: Dog Park
17:50
„Salvatorul” Marius Șumudică, primit cu flori la Al-Okhdood. Prima reacție în forță a tehnicianului român după ce a semnat contractul. Foto Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică este noul antrenor al celor de la Al-Okhdood, formație din prima ligă a Arabiei Saudite. Tehnicianul român a fost primit ca un salvator de către șefii grupării.
17:40
Real Madrid și-a anunțat fanii că meciul programat peste 3 zile se va juca fără spectatori. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre madrileni și de ce a fost luată această măsură.
17:30
Premier League și Serie A, două dintre campionatele de top ale Europei, țin capul de afiș la mijlocul săptămâni cu dueluri care pot zdruncina din temelii o ierarhie unde echilibrul e cuvântul de ordine. În […]
17:20
Universitatea Craiova a anunțat primul transfer al iernii! Contract pe 2 ani pentru noul jucător al „Științei” # Fanatik
Universitatea Craiova a parafat primul transfer al iernii. Oltenii au oferit un contract de 2 ani pentru noul fotbalist din lotul pregătit de Filipe Coelho. Despre cine este vorba.
17:10
Se încheie o eră la CFR Cluj! Ce a însemnat pentru ardeleni Ciprian Deac, jucătorul-simbol exclus din lot de Daniel Pancu pentru cantonamentul din Spania # Fanatik
Se încheie o eră la CFR Cluj. Ciprian Deac, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria formației din Gruia, este pe cale să părăsească echipa. „Veteranul” este un adevărat simbol al feroviarilor.
Acum 12 ore
16:30
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv # Fanatik
Steven Nsimba a refuzat o ofertă uriaşă de transfer din China. Mario Felgueiras a oferit anunțul vizavi de situația în care se află atacantul Universității Craiova
15:40
Valentin Mihăilă, surpriza din cantonamentul Universității Craiova! Anunțul genial al clubului. Foto # Fanatik
Valentin Mihăilă le-a făcut o vizită-surpriză jucătorilor Universității Craiova în cantonamentul din Antalya. Ce mesaj a postat clubul pe rețelele de socializare.
15:40
Valentin Țicu, conferință blitz în Antalya: „Cei de la Dinamo s-au mișcat foarte repede”. Ce a discutat personal cu Kopic. Video # Fanatik
Valentin Țicu, primul transfer al anului făcut de Dinamo, a susținut o conferință de presă în cantonamentul „câinilor” din Antalya. Fundașul stânga are planuri mari odată cu revenirea după accidentare
15:10
Liber de contract de aproape un an, Florin Niță și-a stabilit viitorul: „O să încep pregătirea” # Fanatik
Florin Niță este pregătit de o nouă aventură. Ce a spus despre viitorul său la cei 38 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre portarul român.
14:40
Cum i-a șantajat Giovanni Becali pe șefii de la Parma pentru a-l lăsa pe Adi Mutu la Chelsea: „Au plătit biletele de avion imediat” # Fanatik
Giovanni Becali și povestea transferului lui Adrian Mutu de la Parma la Chelsea. Cum a reușit impresarul, de fapt, să îl ducă pe „Briliant” în Premier League după un șantaj.
14:10
Ruben Amorim, arătat cu degetul de englezi! Suma uluitoare cheltuită de Manchester United cu antrenorul portughez pe bancă # Fanatik
Ruben Amorim a fost dat afară de Manchester United. Englezii au dat cărțile pe față în legătură cu mandatul portughezului pe Old Trafford.
14:00
Povestea fabuloasă a suporterului care face înconjurul lumii pentru naționala României. A stat „la ocazie” și s-a trezit la EURO 2000: „Dacă voi fi sănătos, merg și la Istanbul” # Fanatik
Fotbalul este cel mai important sport din lume, însă farmecul acestuia ar crește semnificativ fără suporteri. FANATIK a stat de vorbă cu Petru Botiș, fan ce a depășit în dese rânduri granițele României pentru deplasări.
13:30
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului # Fanatik
Care este remușcarea uriașă a lui Leonard Doroftei. După o evoluție impresionantă în ringul de box a spus ce ar vrea să schimbe, dacă ar putea să facă asta.
13:10
George Pușcaș este gata pentru o nouă provocare în cariera sa. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre atacantul român și echipa cu care va semna.
12:50
Tyson Fury a anunțat că se întoarce la marea sa pasiune, boxul, la un an de la vestea retragerii. Cum se pregătește pugilistul britanic pentru ce urmează.
Acum 24 ore
11:50
Începe curățenia de iarnă la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul din Spania # Fanatik
CFR Cluj a început „curățenia” de iarnă. Daniel Pancu a decis numele fotbaliștilor care nu vor efectua cantonamentul din Spania cu echipa. Cine sunt jucătorii lăsați acasă.
11:30
Cum a fost primit Denis Alibec de ziua lui la antrenamentul FCSB. Un singur jucător s-a antrenat în sală. Video # Fanatik
Luni, 5 ianuarie, Denis Alibec a împlinit 35 de ani. De ziua de naștere a atacantului, FCSB a avut un antrenament dechis presei în cantonamentul din Antalya
11:20
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv # Fanatik
Rapid este aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii îi caută înlocuitor lui Stolz, iar FANATIK a aflat că staff-ul lui Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru portarul care poate reveni în SuperLiga.
11:10
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa” # Fanatik
Cum a dispărut fabuloasa echipă a lui Dinamo din 1989. Giovanni Becali a dezvăluit cum s-a destrămat, de fapt, clubul din „Ștefan cel Mare”.
10:40
Doliu în lumea sportului! A murit în tragedia de la Crans Montana încercând să-și salveze o prietenă # Fanatik
Un tânăr sportiv a încetat din viață în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre evenimentul care a zguduit lumea boxului.
10:20
Emoții pentru FCSB! Titularul echipei s-a accidentat și părăsit terenul într-un picior. Video # Fanatik
Unul dintre titularii de la FCSB a acuzat probleme și a ieșit de pe gazon șchiopătând. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre jucătorul campioanei României.
10:10
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy # Fanatik
Figuri emblematice în fotbalul românesc, Florin Halagian și Victor Pițurcă sunt cunoscuți și pentru pasiunea pe care o aveau pentru jocurile de noroc. FANATIK vă prezintă un episod fabulos, pe când cei doi erau la FC Olt Scornicești.
09:50
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Brisbane. Câte locuri a urcat în clasamentul WTA # Fanatik
Suma cu care a fost recompensată Sorana Cîrstea, după duelul de excepție de la Brisbane, Australia. Tenismena are toate motivele să fie mândră de reușita sa.
09:40
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK # Fanatik
Răzvan Lucescu, antrenorul român al anului 2025, are o conexiune specială cu orașul în care a obținut cele mai importante succese din cariera sa, fapt care l-a împins să ia o hotărâre importantă
09:00
Prima mare personalitate din sport care îl condamnă pe Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Președintele păcii pe naiba!” # Fanatik
Capturarea lui Maduro a stârnit zeci de mii de reacții pe internet. Printre acestea, a apărut și prima mare personalitate din sport care îl condamnă grav pe Donald Trump pentru acțiunile sale
08:40
Novak Djokovic a luat o decizie extrem de importantă pentru viitorul său. Celebrul tenismen sârb a transmis un mesaj cutremurător pe rețelele de socializare: „Nu mă mai reprezintă”
08:10
Cum s-a terminat derbyul Parisului, jucat din nou după 36 de ani. Diferența dintre cele două echipe e de peste un miliard de euro # Fanatik
PSG și Paris FC s-a confruntat din nou în campionatul Franței, pentru prima dată după 1990, în ceea ce a fost numit cu îngăduință derbyul Parisului, doar prin prisma faptului că cele două echipe sunt din același oraș
