Pregătiri în toi la Iași și Constanța pentru Bobotează. Sute de mii de sticle pentru aghiazmă, pregătite pentru credincioși

Se fac pregătiri pentru Bobotează în mai multe zone din țară. La Constanța, sute de mii de sticle pentru aghiazmă sunt etichetate de voluntari pentru ca marți să fie împărțite credincioșilor, iar butoaiele pentru sfințirea apei sunt deja pregătite.

