La Liga: Real Madrid a întrecut-o pe Betis, scor 5-1, cu o triplă a lui Gonzalo Garcia

10:30

Meteorologii anunţă că, până marţi dimineaţă, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării - ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei. Până luni dimineaţă, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, fiind emis Cod galben, în timp ce zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara se află sub Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. De luni până marţi dimineaţă, va fi Cod galben de ninsori, lapoviţă şi ploi în cea mai mare parte a ţării, fiind favorizată apariţia poleiului şi a gheţuşului, iar în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara va fi Cod portocaliu de ninsori. În Bucureşti, temperaturile sunt în scădere, va ploua şi vor fi condiţii de polei.