Tudor Băluță, interviu emoționat în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală, cum a trăit meciul de la Atena și care a fost cel mai frumos moment pe „Ion Oblemenco”. Video
Fanatik, 4 ianuarie 2026 19:50
Tudor Băluță s-a simțit neputincios în „drama de la Atena”. Ce a spus despre momentul eliminării din Conference League și care este cel mai frumos sentiment pe care l-a trăit în tricoul alb-albastru
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
20:00
Uluitor! Cum a ajuns Ioan Becali în presă la doar 14 ani, fiind corigent la 5 materii: “Nelule, ne-au făcut de râs familia!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că prima sa apariţie în presă a fost la 14 ani, când era corigent la 5 materii. Impresarul a devenit "celebru" iniţial pentru un incident în autobuz.
Acum 30 minute
19:50
Tudor Băluță, interviu emoționat în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală, cum a trăit meciul de la Atena și care a fost cel mai frumos moment pe „Ion Oblemenco”. Video # Fanatik
Tudor Băluță s-a simțit neputincios în „drama de la Atena”. Ce a spus despre momentul eliminării din Conference League și care este cel mai frumos sentiment pe care l-a trăit în tricoul alb-albastru
Acum o oră
19:30
CFR Cluj se întărește în zona ofensivă după ce ardelenii l-au vândut pe Louis Munteanu în MLS. Clubul din Gruia și-a prezentat noul vârf. Cifrele fotbalistului.
19:30
Primul weekend din 2026 programează meciuri extrem de atractive în patru dintre cele cinci campionate de top ale Europei. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, cu Multiplu nu ratezi niciun […]
Acum 2 ore
18:40
Antrenorul italian Enzo Maresca (45 de ani) a demisia de la Chelsea, deși primea un salariu extrem de mare. Câți bani intrau, de fapt, în conturile sale bancare.
18:20
Louis Munteanu pleacă în Germania! Ultimul pas înainte de oficializarea transferului de senzație. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj îl vinde pe Louis Munteanu! Fostul golgheter din Superliga va pleca în Germania! Când va fi anunțată mutarea anului în fotbalul românesc. Ultimele detalii.
Acum 4 ore
18:10
Adevăratul motiv pentru care Filipe Coelho are succes la Universitatea Craiova: ”A fost inteligent să nu facă asta” # Fanatik
Universitatea Craiova este neînvinsă în SuperLiga de la venirea lui Filipe Coelho. Cum a reușit tehnicianul portughez să aibă imediat succes în Bănie.
17:50
Doi jucători de la Rapid, șanse mari să joace la altă echipă din SuperLiga: ”Sunt discuții” # Fanatik
Doi dintre jucătorii care au prins minute puține la Rapid în prima parte a sezonului ar putea pleca în această iarnă. La ce echipă din Superliga sunt doriți.
17:30
Efectul Donald Trump. Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani nu se mai găsește în magazine # Fanatik
Imaginile virale cu Nicolás Maduro au declanșat un fenomen neașteptat. Treningul purtat de președintele Venezuelei cu greu se mai găsește în magazine.
17:10
Radu Drăgușin nu a prins echipa de start nici în această etapă. Thomas Frank a ales să joace în centrul apărării cu Micky van de Ven și Cristian Romero
17:10
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!” # Fanatik
Gigi a avut o poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și fostul său coleg de bancă care stă acum în pădure de unul singur. Ce reacție a avut patronul de la FC Botoșani.
16:30
Fanatik a ajuns în posesia listei lui Adrian Mihalcea cu tinerii jucători pe care i-a avut în probe la primul antrenament al anului
Acum 6 ore
16:10
Imagini emoționante cu Anthony Joshua și rudele celor doi antrenori decedați în accident. Pugilistul este marcat de tragedie # Fanatik
Fotografii încărcate de semnificație pentru Anthony Joshua și familia prietenilor care au murit în accidentul de circulație. Mare boxerul trece prin momente foarte grele.
15:50
Cea mai mare atletă din istoria României s-a lăsat de sport din cauza Securității: „Tovărășele, sari tu în locul meu!”. Dialog uluitor cu Gheorghe Gheorghiu Dej # Fanatik
Andrei Vochin a povestit cum cea mai mare atletă a României s-a lăsat de sport din cauza Securității. Care a fost motivul și cum a revenit sportivă la Jocurile Olimpice.
15:20
FCSB caută soluții pentru a-și întări lotul și a se lupta la titlu în SuperLiga. Mihai Stoica a anunțat cine va evolua fundaș central la meciul cu FC Argeș.
15:20
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului # Fanatik
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, o mișcare privită cu un sentiment amestecat de optimism oficial și anxietate publică. Ce se va întâmpla în România.
14:40
Rapid caută să-și întărească lotul în vederea părții a doua a sezonului. FANATIK a aflat că giuleștenii se află în negocieri pentru un jucător crescut de FCSB.
14:20
CFR Cluj este activă și la capitolul sosiri, nu numai la cel al plecărilor. Formația din Gruia a anunțat numele atacantului care îi va lua locul lui Louis Munteanu.
Acum 8 ore
13:50
Fiul lui Lionel Messi îi calcă deja pe urme tatălui său! Gol fenomenal din foarfecă semnat de Mateo. Video # Fanatik
Lionel Messi strălucește la Inter Miami. Fiul său, Mateo, a marcat un gol spectaculos din foarfecă, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.
13:30
Cerere în căsătorie ca-n filme! Ștefan Baiaram, declarație de dragoste superbă pentru Cristina Răduț pe plaja din Miami # Fanatik
Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, și-a cerut iubita, Cristina Răduț, în căsătorie pe plaja din Miami. Declarație emoționantă și imagini de vis.
13:10
FCSB a ajuns în Antalya! Noua febleţe a lui Gigi Becali a venit în cantonament. Cum arată lotul campioanei # Fanatik
FCSB a ajuns în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Campioana a deplasat un lot format din 29 de jucători, printre care şi noua febleţe a patronului, David Popa.
13:00
Marian Aioani a răspuns instant când a fost întrebat dacă vrea FCSB în play-off. Cu cine se bate Rapid la titlu. Video # Fanatik
Rapid a prins frica FCSB-ului după ce rivala s-a impus în ultimul derby din 2025. Marian Aioani a răspuns prompt când a fost întrebat dacă îi vrea pe roș-albaștri în play-off
12:30
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv # Fanatik
Daniel Paraschiv este singurul jucător transferat deocamdată de Rapid în această iarnă. FANATIK a aflat ce salariu va avea, de fapt, atacantul în Giulești.
Acum 12 ore
11:50
UTA renunță la fotbalistul de națională! A intrat în dizgrațiile lui Mihalcea după 0-4 cu FCSB # Fanatik
Adrian Mihalcea a convocat adunarea la UTA pentru stagiul de pregătire din această iarnă. Antrenorul „Bătrânei Doamne” este hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile unui jucător de națională
11:20
Cum încearcă jucătorii să-l păcălească pe Gigi Becali pentru a ajunge la FCSB: ”Aparențele câteodată înșală” # Fanatik
FCSB este un adevărat El Dorado al fotbalului românesc, iar unii jucători ar face orice ca să ajungă la campioana României. Chiar încearcă să-l păcălească pe Gigi Becali.
10:50
Gazzetta dello Sport a dat ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A! # Fanatik
Radu Drăgușin ar putea reveni în Serie A în această iarnă. Inter, Juventus, AS Roma și Fiorentina îl vor pe fundașul român de la Tottenham. Ultimele noutăți.
10:20
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv # Fanatik
Rapid se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. Unul dintre jucătorii lui Gâlcă ar putea pleca din cantonament, fiind dorit de UTA Arad, dar şi de Petrolul.
10:10
A fugit din Italia pentru a semna cu Manchester City și a refuzat naționala României! Povestea fotbalistului care strălucește la un turneu cu premii halucinante # Fanatik
De la academiile lui Juventus și Manchester City la Kings World Cup Nations. Povestea fabuloasă a fotbalistului român. A declanșat un scandal uriaș în Italia.
09:50
I-a prins jucând pe toți marii fotbaliști români și a dat verdictul. Cine a fost mai mare dintre Ozon, Dobrin, Balaci și Hagi? Cum arată topul mondial # Fanatik
Românul care a împlinit în toamna anului 2025 vârsta de 100 de ani a spus cine a fost cel mai tare fotbalist autohton. Cine l-a impresionat din străinătate și ce meci îi va rămâne pentru totdeauna în inimă.
09:10
Simona Halep, în coborâre în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Locul pe care-l ocupă fosta sportivă # Fanatik
Simona Halep a căzut mai multe poziții în clasamentul încasărilor all-time din tenisul feminin. Unde este poziționată în momentul de față tenismena româncă.
08:40
Primele declarații ale lui Dan Petrescu despre boala sa. Antrenorul a slăbit vizibil, urmează un tratament medical și transmite, printr-un jurnalist britanic, ce probleme are.
08:10
Magia fotbalului nu are egal! Sacrificiul uluitor făcut de un fan pentru a ajunge la meciul echipei favorite: 3400 de kilometri în 43 de ore! # Fanatik
Pasiunea pentru fotbal și pentru formația favorită nu are limite și asta a dovedit-o un fan al unei micuțe echipe din Portugalia. Ce sacrificiu a făcut bărbatul pentru a ajunge la un meci.
Acum 24 ore
07:10
Ce avere are, de fapt, Victor Pițurcă. Care sunt afacerile cu care a dat lovitura în România # Fanatik
Câți bani a adunat, în realitate, în conturile bancare Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României s-a axat pe businessuri de succes după ieșirea din fotbal.
05:50
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici # Fanatik
Parlamentarii români care s-au plimbat pe la conferințe în țări exotice în anul 2025. Cine a călătorit în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici. Cea mai scumpă vizită în străinătate
00:30
Celta Vigo a demolat-o pe Valencia, iar Ionuț Radu a intrat în istoria echipei! Ce bornă a atins românul # Fanatik
Celta Vigo s-a impus cu 4-1 în fața Valenciei, iar Ionuț Radu și-a încetat astfel seria de minute fără gol primit pentru formația iberică. Pe ce loc se clasează românul din acest punct de vedere
00:10
Scandal monstru la o echipă de top din Europa! Vedeta și-a lovit din senin un coechipier cu piciorul în spate. Video # Fanatik
Fază controversată la un club de top din Europa! O vedetă a echipei și-a lovit un coleg cu piciorul în spate și a pornit un scandal monstru pe internet în rândul fanilor
3 ianuarie 2026
23:50
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo # Fanatik
Scor șocant la „mondialul” lui Piqué! Italia – Franța 8-0, cu un fotbalist român în prim-plan și Ronaldo în tribune. Show total în Brazilia. Turneul care a cucerit o lume întreagă.
23:20
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García, portarul Barcelonei. „Vrem capul lui”. Foto și video # Fanatik
Noapte neagră pentru Joan García: de la idol la inamic public, după transferul la Barcelona. Fanii lui Espanyol l-au distrus pe portarul iberic al rivalei din oraș.
23:10
Pe lângă Dennis Man și Vlad Dragomir, România ar mai putea avea un fotbalist în Liga Campionilor după perioada de transferuri din iarnă. Ce scrie presa din străinătate: „Sosirea sa e iminentă”
22:50
Filmarea cu care Novak Djokovic a devenit viral alături de o influenceriță. Reacțiile internauților sunt savuroase # Fanatik
Novak Djokovic a ajuns în atenția publicului prin intermediul unui videoclip surprinzător. Jucătorul de tenis apare cu o cunoscută creatoare de conținut.
22:50
Tavi Popescu traversează un nou sezon dezamăgitor la FCSB, iar Mihai Stoica anunță public că nu îl mai sprijină. Cota atacantului a scăzut drastic, iar viitorul său este incert.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 4 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 904 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Premier League.
22:30
Ce spune Željko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, despre posibilitatea ca bucureștenii să îl transfere în această iarnă pe Mario Tudose, fundașul de la FC Argeș.
22:10
“Am luat-o de sub pământ şi am urcat şi pe munţi!”. Dezvăluirile lui Răzvan Patriche despre aventura de la Dinamo: din liga secundă în play-off # Fanatik
Răzvan Patriche a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Ce a spus fostul căpitan al „câinilor” despre cea mai neagră perioadă din istoria clubului
21:50
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit cum a deturnat un zbor din Rusia în momentul transferurilor lui Daniel Pancu și Florentin Petre. Ce a riscat renumitul impresar.
21:30
Victor Angelescu a făcut anunțul despre transferul lui Baroan de la Rapid la Dinamo: „Să ne contacteze!” # Fanatik
Se face transferul lui Antoine Baroan la Dinamo!? Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre viitorul atacantului francez. „E liber”.
21:10
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu începe în forţă anul 2026. Selecţionerul va face deplasarea pe 4 ianuarie în Antalya, acolo unde se pregătesc 10 echipe de SuperLiga.
20:50
Neluțu Varga are oferte din străinătate pentru un alt jucător de la CFR Cluj: „Ăsta e prețul” # Fanatik
CFR Cluj poate să își vândă încă un jucător în străinătate după ce în urmă cu doar câteva zile a acceptat oferta pentru Louis Munteanu! Anunțul lui Neluțu Varga.
20:30
Cristi Chivu, calm în fața criticilor primite: „Mă amuză să văd o mie de controverse”. De ce s-a contrat cu jurnaliștii italieni # Fanatik
Ce a declarat Cristi Chivu înainte de duelul cu Bologna din Serie A. Antrenorul român de la Inter Milano a fost ironic la conferința de presă. Ce l-a deranjat pe tehnician.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.