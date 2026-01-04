Caraş-Severin: O femeie şi doi copii, răniţi după ce două maşini s-au ciocnit frontal

16:20

Fostul premier şi lider al PSD Adrian Năstase afirmă, duminică, într-o postare pe blogul său, că recentele acţiuni ale americanilor l-au făcut să înţeleag mai bine reproşurile pe care JD Vance le-a făcut în urmă cu ceva timp europenilor la Munchen. El consideră că nu este exclus ca intervenţia SUA în Venezuela să facă parte dintr-o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia şi apreciază că şi capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operaţiune militară specială”, aşa cum Rusia numeşte războiul pe care l-a declanşat în Ucraina. ”Să nu mai fim naivi”, este îndemnul fostului lider politic.