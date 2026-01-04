Tragedia de la Crans-Montana: Federaţia Elveţiană de Box anunţă moartea unuia dintre sportivii săi, care şi-a pierdut viaţa salvându-şi prietena. El avea doar 18 ani
News.ro, 4 ianuarie 2026 20:50
Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a anunţat, într-un comunicat de presă, moartea unuia dintre tinerii săi sportivi, la doar 18 ani. Benjamin Johnson a salvat viaţa unei prietene din flăcări, punându-şi propria viaţă în pericol.
• • •
Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a anunţat, într-un comunicat de presă, moartea unuia dintre tinerii săi sportivi, la doar 18 ani. Benjamin Johnson a salvat viaţa unei prietene din flăcări, punându-şi propria viaţă în pericol.
Haos în traficul aerian din Europa: Grecia s-a confruntat cu o defecţiune fără precedent a sistemului radio de trafic aerian. Aeroportul din Bergamo a avut probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare. Zboruri anulate în Olanda din cauza vremii # News.ro
Traficul aerian în primul weekend al anului a fost perturbat în Europa din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate duminică timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a suspendat traficul sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, în timp ce peste 100 de zboruri KLM au fost anulate luni în Olanda din cauza vremii, relatează Reuters.
O femeie şi doi copii au fost răniţi, duminică seară, după ce două maşini s-au ciocnit frontal în judeţul Caraş-Severin. Accidentul a fost provocat de un şofer de 20 de ani.
Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale: Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi se ajunge la ture de 32 de ore / Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă # News.ro
Sanitas Constanţa explică, duminică, de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale, referindu-se la faptul că sunt plătite la nivelul anului 2018, dar şi la faptul că au o durată ”inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore. În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor. ”Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, transmis sindicaliştii.
Echipa naţională a Marocului a învins duminică, la Rabat, scor 1-0, echipa naţională a Tanzaniei, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, calificându-se în sferturile competiţiei.
UPDATE - Armata o recunoaşte pe Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar, anunţă ministrul apărării din Venezuela. El susţine că mare parte din echipa de securitate a lui Maduro a fost ucisă în urma operaţiunii SUA # News.ro
Armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolás Maduro de către armata americană.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică, pe teren propriu, scor 5-1, gruparea andaluză Betis Sevilla, în etapa a 18-a din La Liga. Înlocuitorul lui Mbappe, Gonzalo Garcia, a marcat o triplă.
Echipa engleză FC Liverpool a terminat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia londoneză Fulham, în etapa a 20-a din Premier League.
Incendiu într-un bloc din Fălticeni – 16 persoane s-au autoevacuat sau au fost scoase de către pompieri / O femeie a făcut atac de panică # News.ro
Pompierii intervin, duminică seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la etajul întâi al unui bloc de locuinţe din Fălticeni. 16 persoane s-au autoevacuat sau au fost scoase de către pompieri, iar o femeie a făcut atac de panică.
Echipa SCM Timişoara a obţinut victoria, duminică, în primul meci din 2026 Liga Naţională masculină, cu Rapid Bucureşti, în etapa a XV-a. Trei meciuri s-au jucat şi în prima etapă din 2026 la feminin.
Echipa engleză Tottenham a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Sunderland, în etapa a 20-a din Premier League. Radu Drăguşin a rămas pe banca rezervelor.
Salvamont Săcele, avertisment pentru zona Prăpastia Urşilor din Piatra Mare: A fost văzut de mai multe grupuri de turişti un urs / Recomandări - VIDEO # News.ro
Salvamontiştii din Săcele anunţă, duminică seară, că au fost anunţaţi în ultimele zile de mai multe grupuri că a fost văzut un urs în zona Prăpastia Urşilor din Piatra Mare.
Rubio afirmă că SUA „conduc politica” în Venezuela şi doresc o tranziţie democratică, dar nu oferă un calendar pentru eventualele alegeri. Trump nu exclude trimiterea de trupe americane. De ce nu o susţine pe Machado pentru preluarea puterii # News.ro
Preşedintele Donald Trump nu doreşte să excludă public ocuparea Venezuelei de către SUA sau trimiterea de trupe în această ţară, după ce administraţia sa l-a capturat pe liderul Nicolás Maduro, a declarat duminică într-un interviu secretarul de stat Marco Rubio, afirmând că SUA „vor conduce politica” ţării pentru moment. El a spus că Statele Unite doresc să vadă o tranziţie democratică în Venezuela, dar nu a oferit un calendar în acest sens, relatează CNN.
Liber de contract de la plecarea sa de la clubul mexican Monterrey în decembrie, emblematicul internaţional spaniol Sergio Ramos ar fi la cârma unui proiect de achiziţie a clubului FC Sevilla în valoare de 400 de milioane de euro.
Medicii stomatologi cer o consultare reală înainte de aprobarea programului AP-STOMA, care intenţionează lărgirea accesului pacienţilor la intervenţiile stomatologice asistate cu anestezie-terapie intensivă / Probleme identificate / Solicitări # News.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) cere, duminică, Ministerului Sănătăţii, o consultare reală înainte de aprobarea programului AP-STOMA, care intenţionează lărgirea accesului pacienţilor la intervenţiile stomatologice asistate cu anestezie-terapie intensivă, fiind identificate câteva aspecte care ar trebui lămurite. Medicii stomatologi împărtăşesc preocuparea Ministerului Sănătăţii privind siguranţa pacienţilor şi consideră importantă introducerea unui mecanism de finanţare directă, dar consideră că problema structurală majoră rămâne capacitatea naţională redusă pentru stomatologie cu suport ATI în spitalele de stat şi distribuţia inegală a specialiştilor în teritoriu.
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea Margina / Recomandările poliţiştilor - VIDEO # News.ro
Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A 1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.
Zi de comemorare a victimelor din barul de la Crans-Montana. Papa Leon a transmis un mesaj către familiile victimelor - VIDEO # News.ro
Lumânări, flori, aplauze pentru echipele de salvare şi mulţimea care cântă „Hallelujah” de Leonard Cohen: duminică, la Crans-Montana, a fost adus un omagiu victimelor incendiului din seara de Anul Nou izbucnit într-un bar din staţiunea alpină elveţiană, o tragedie care s-a soldat cu cel puţin 40 de morţi, inclusiv un român, şi peste 100 de răniţi, unii dintre ei încă neidentificaţi.
Interes în creştere pentru dispozitive portabile care analizează transpiraţia pentru detectarea bolilor # News.ro
Dispozitivele portabile au schimbat modul în care oamenii îşi urmăresc sănătatea zi de zi, de la puls la nivelul de activitate. Următorul pas, explorat de cercetători, ar putea fi monitorizarea unor semnale biologice direct din fluide produse de organism, fără recoltări invazive, cu date colectate în timp real.
Radu Miruţă, curăţând zăpada la Rânca: Ninge cam încontinuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineaţa la cafeaua băută în stradă – VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă, duminică, postând imagini cu el curâţând zăpada la Rânca, că zona este ”frumuseţea absolută” când este complet acoperită de zăpadă ca acum. De două zile ”ninge cam încontinuu”, iar cei care nu-şi fac pârtie în zona locuinţei sunt subiect ded bârfă între vecini.
Lotul de jucători al SC Oţelul Galaţi s-a reunit, duminică, sub comanda tehnicianului Laszlo Balint, la antrenamentul programat pe terenul 2 al stadionului Oţelul fiind prezenţi şi mulţi suporteri roş-alb-albaştri.
Judeţul Hunedoara, în continuare afectat de ninsorile puternice şi viscol – Peste o sută de copaci au fost doborâţi / Puţin sub 6.500 de consumatori, încă nealimentaţi cu energie / 24 de utilaje de deszăpezire acţionează pe drumurile naţionale # News.ro
Judeţul Hunedoara este, duminică după-amiază, în continuare afectat de ninsorile puternice şi viscol. Peste o sută de copaci au fost doborâţi, iar puţin sub 6.500 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu energie eledctrică. Pe drumurile din judeţ acţionează 24 de utilaje de deszăpezire.
Adrian Năstase: Intervenţia SUA în Venezuela face parte oare dintr-o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia? / Şi capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operaţiune militară specială” / Să nu mai fim naivi # News.ro
Fostul premier şi lider al PSD Adrian Năstase afirmă, duminică, într-o postare pe blogul său, că recentele acţiuni ale americanilor l-au făcut să înţeleag mai bine reproşurile pe care JD Vance le-a făcut în urmă cu ceva timp europenilor la Munchen. El consideră că nu este exclus ca intervenţia SUA în Venezuela să facă parte dintr-o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia şi apreciază că şi capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operaţiune militară specială”, aşa cum Rusia numeşte războiul pe care l-a declanşat în Ucraina. ”Să nu mai fim naivi”, este îndemnul fostului lider politic.
Operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro pare desprinsă dintr-un film de acţiune. A fost pregătită minuţios luni de zile, folosindu-se spioni, drone, inclusiv o replică exactă a casei preşedintelui Venezuelei # News.ro
La ora 4:21, sâmbătă dimineaţa, preşedintele Donald Trump a scris un mesaj pe platforma sa Truth Social: Statele Unite au desfăşurat o misiune îndrăzneaţă pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale. Acţiunea a venit ca o surpriză, dar, potrivit unor surse familiarizate cu problema, planificarea uneia dintre cele mai complexe operaţiuni americane din ultima perioadă a fost pregătită luni de zile şi a inclus repetiţii detaliate, relatează Reuters.
Trei intervenţii într-o singură zi în urma scăpărilor de gaz, în judeţul Timiş / Se intervine într-un bloc de zece etaje şi într-unul de patru etaje şi mansardă / Pompierii aerisesc zonele unde se simte miros de gaz # News.ro
Pompierii din judeţul Timiş intervin, duminică după-amiază, pentru a aerisi mai multe spaţii unde se simte miros de gaz, după ce au fost constatate diferite defecţiuni. Una dintre intervenţii are loc într-un bloc cu zece etaje din Timişoara, alta într-un imobil cu patru etaje şi mansardă.
O centrală a explodat într-o gospodărie din judeţul Constanţa, deflagraţia fiind urmată de incendiu / Un bărbat a suferit arsuri # News.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, duminică, într-o gospodărie din judeţul Constanţa, iar un bărbat de 49 de ani a suferit arsuri.
Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, gruparea Lazio Roma, în etapa a 18-a din Serie A. Trei jucători au fost eliminaţi: doi de la gazde şi unul de la oaspeţi.
Guillaume De Mevius a câştigat prima etapă la Dakar, clasa auto. Nasser al-Attiyah (Dacia) a fost al doilea # News.ro
Belgianul Guillaume De Mevius şi copilotul său francez Mathieu Baumel (Mini X-Raid), care a avut un picior amputat în urmă cu 11 luni, au câştigat prima etapă şi au preluat conducerea în Dakar la clasa auto, duminică, la Yanbu, în Arabia Saudită.
400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro: pariurile suspecte ale unui jucător înainte de operaţiunea americană din Venezuela # News.ro
Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
Schi alpin: Camille Rast a câştigat slalomul de la Kranjska Gora. Mikaela Shiffrin a fost pe locul 2 # News.ro
Spectacol extraordinar duminică pe pista Podkoren din Kranjska Gora (Slovenia), unde sportiva elveţiană Camille Rast a câştigat slalomul după ce s-a impus la slalom uriaş cu o zi înainte.
Ţoiu: În urma tragediei din Crans-Montana, am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire/ Ministrul l-a sunat românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. ”Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu. Ea a menţionat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru gestul său.
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima luptătoare” a socialismului venezuelean? # News.ro
Sâmbătă dimineaţa, împreună cu preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, a fost capturată şi soţia şi consiliera sa principală, Cilia Flores, extrasă din dormitorul lor împreună cu soţul ei de către trupele americane. Cuplul a fost repede scos din ţară pentru a fi judecat în SUA pentru trafic de droguri.
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 23 în prima etapă a Raliului Dakar, disputată duminică la Yanbu (Arabia Saudită).
Aeroporturile din Grecia au suspendat duminică sosirile şi plecările din cauza unor probleme nespecificate care afectează frecvenţele radio, a anunţat autoritatea aviatică a ţării, relatează Reuters.
Alba: Bărbat reţinut după ce a lovit cu autoturismul, pe care îl conducea cu viteză mare, maşina unui alt bărbat, aceasta răsturnându-se în afara şoselei # News.ro
Un bărbat de 36 de ani din Cugir, judeţul Alba, a fost reţinut pentru tentativă de omor după ce, conducând cu viteză, a lovit cu autoturismul maşina unui alt bărbat, făcând ca aceasta să se răstoarne în afara drumului. Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă a suspectului.
Cum acţionează noile antivirale împotriva herpesvirusurilor: mecanismul, descris pentru prima dată la nivel molecular # News.ro
Oamenii de ştiinţă fac progrese importante în dezvoltarea unor noi medicamente antivirale, menite să combată virusuri care pot deveni rezistente la tratamentele actuale. Un studiu recent oferă, pentru prima dată, o explicaţie detaliată despre modul în care funcţionează o clasă emergentă de antivirale, cu potenţial de a extinde opţiunile terapeutice în infecţiile virale dificile.
Un TIR a intrat într-o casă din judeţul Bacău/ În locuinţă nu se afla nimeni/ Şoferul autotrenului a reuşit să iasă singur - FOTO, VIDEO # News.ro
Un TIR a intrat, duminică, într-o casă din satul Oniscani, judeţul Bacău, afectând structura de rezistenţă a clădirii. La momentul accidentului, în locuinţă nu se afla nimeni. Şoferul autotrenului a reuşit să iasă singur.
„Cilita, adu-mi un suc verde!” Cine este Nicolas Maduro, şoferul de autobuz cu talent teatral ajuns preşedinte? El şi soţia sa sunt acuzaţi în Statele Unite de trafic de droguri şi terorism # News.ro
Administraţia Trump a anunţat sâmbătă că liderul venezuelean Nicolás Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, care au fost capturaţi şi aduşi la New York, vor fi judecaţi „cu toată severitatea justiţiei americane” în cadrul unui proces pentru trafic de droguri şi terorism.
Furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă, afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii la CET Sud/ Termenul de remediere a defecţiunii - 7 ianuarie # News.ro
Compania Termoenergetica Bucureşti anunţă că, duminică dimineaţă, a avut loc o avarie la CET Sud, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5. Se estimează că avaria va fi remediată în decurs de trei zile, dar ulterior mai sunt necesare 24 de ore pentru ca agentul termic să ajungă la parametrii optimi. La rândul lor, reprezentanţii Elcen afirmă că fac eforturi pentru a ţine în funcţiune echipamentele vechi şi că sunt esenţiale investiţiile în modernizarea centralelor.
Imagini cu care va trebui să trăiesc: relatarea sfâşietoare a biatlonistului Johan-Olav Botn, care l-a găsit mort pe coechipierul său Sivert Bakken # News.ro
La zece zile după moartea tragică a lui Sivert Bakken, Johan-Olav Botn a acordat un interviu amplu pentru TV2, un canal de televiziune norvegian. Biatlonistul, care conduce în prezent clasamentul Cupei Mondiale, a vorbit despre moartea prietenului său, al cărui corp l-a găsit.
Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta pe care Curtea Constituţională a desemnat-o să îl înlocuiască pe Nicolas Maduro în Venezuela # News.ro
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, pe perioada în care liderul lipseşte. Comentariile ei contrazic declaraţiile anterioare ale preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că Rodriguez a fost „învestită” în funcţia de preşedinte şi că este „dispusă să facă” ceea ce administraţia Trump consideră necesar „pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”. Trump a declarat că, de fapt, SUA vor conduce Venezuela în viitorul imediat.
UPDATE - MAE: Cetăţeanul român presupus iniţial dispărut în urma incendiului de la Crans-Montana este decedat/ Nicuşor Dan: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit # News.ro
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia. ”Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.
Deşi a pierdut primul set, Luke Littler l-a învins pe Gian Van Veen şi a câştigat în mod logic finala Campionatului Mondial de Darts sâmbătă seara (7-1), la Alexandra Palace din Londra. Sportivul englez îşi păstrează titlul câştigat în 2025.
Paul Anghel (ANPC): Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionaţi produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană, capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată # News.ro
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenţia consumatorilor că, atunci când cumpără produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, autorităţile au capacităţi limitate de a le proteja interesele. El face o serie de recomandări pentru cei care vor să achiziţioneze produse de pe astfel de site-uri, în special în contextul reducerilor de iarnă.
Nicolas Maduro a fost încarcerat în Statele Unite, în timp ce Trump intenţionează să „conducă” tranziţia în Venezuela şi să-i exploateze vastele rezerve de petrol. Liderul venezuelean a venit încălţat în papuci de plastic - VIDEO, FOTO # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit, Nicolas Maduro, a fost încarcerat sâmbătă la New York după ce a fost capturat de Statele Unite, care şi-au anunţat intenţia de a „conduce” tranziţia în Venezuela şi de a-i exploata vastele rezerve de petrol, relatează AFP şi Reuters.
Situaţie tensionată la echipa Valencia: Jucătorii au fost huiduiţi de suporteri, un geam al autocarului a fost spart - VIDEO # News.ro
Învinşi pe terenul echipei Celta Vigo (4-1) sâmbătă, jucătorii de la Valencia au fost huiduţi la întoarcerea lor la aeroport de către o sută de suporteri furioşi din cauza rezultatelor mediocre ale echipei lor, care se află pe locul 17 în Liga şi care ar putea ajunge în zona retrogradării la finalul etapei a 18-a.
Rogobete: Voi trimite Corpul de Control la SJU Constanţa şi voi solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă/ Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să faci activitate medicală în altă parte # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. ”Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete. El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat. De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.
Poliţia elveţiană a identificat încă 16 victime ale incendiului din Crans-Montana, inclusiv cetăţeanul român # News.ro
Poliţia elveţiană a anunţat duminică dimineaţă că a identificat cadavrele a încă 16 victime ale incendiului din barul Le Constellation din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, între care se numără şi un român, ceea ce ridică la 24 numărul total al victimelor identificate oficial, relatează BBC.
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a declarat sâmbătă frustrarea în legătură cu faptul că preşedintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina, repetând că iniţial credea că încheierea războiului va fi uşoară, relatează Reuters.
