Venezuela nu se lasă: ”Există un singur președinte, iar numele său este Nicolas Maduro Moros. Să nu cadă nimeni în capcana provocărilor inamicului”

16:40

Cancerul pancreatic este una dintre cele mai nemiloase boli ale secolului XXI. Se strecoară în tăcere, fără semne clare, fără dureri evidente, iar în momentul în care este descoperit, de cele mai multe ori este deja prea târziu. Tocmai de aceea, orice pas înainte în depistarea timpurie a acestei boli poate face diferența dintre viață […]