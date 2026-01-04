Trump trece la amenințări: Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro”. Nu a negat că vizează Groenlanda, după Venezuela
StirileProtv.ro, 4 ianuarie 2026 21:20
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ce trebuie”, a declarat duminică preşedintele american Donald Trump. El nu a renunțat nici la preluarea ostilă a Gronelandei.
