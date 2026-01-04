”Cuba este o problemă uriașă”. Rubio anunță că SUA se gândesc la ”viitorii pași”

10:50

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Moscova și regiunea înconjurătoare au fost ținta unui atac intensiv cu drone, considerat unul dintre cele mai ample din ultimele luni. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât peste 20 de drone care se îndreptau spre oraș, în timp ce canale de monitorizare […]