Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A

10:30

Daniele De Rossi (42 de ani) a numit jucătorul “indispensabil” pentru Genoa după egalul de acasă al echipei sale cu Pisa. Genoa a deschis scorul în minutul 15, prin Colombo, dar oaspeţii au egalat în minutul 38, prin Mehdi Leris. Acesta avea să fie scorul final. După meci, De Rossi l-a lăudat pe Vitinha, atacant […] The post “E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă appeared first on Antena Sport.