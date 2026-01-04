CFR anunţă un incident tehnic la linia de contact pe secţia Caransebeş – Reşiţa Sud / Tren cu zece călători oprit în trafic
News.ro, 5 ianuarie 2026 00:20
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. anunţă că, duminică seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, mecanicul trenului Regio 9171 a semnalat existenţa unor probleme generate de vegetaţia aflată în proximitatea firului de contact aferent liniei 115, pe secţia de circulaţie Caransebeş – Reşiţa Sud.
Acum 10 minute
00:40
Trump îi transmite un avertisment vicepreşedintei Venezuelei, Delcy Rodríguez: Ar putea plăti un preţ mai mare decât Nicolas Maduro, „dacă nu face ceea ce trebuie” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că vicepreşedinta Venezuelei Delcy Rodríguez, pe care Curtea Constituţională a numit-o lider interimar al ţării, ar putea plăti un preţ mai mare decât liderul destituit Nicolas Maduro „dacă nu face ceea ce trebuie”, potrivit unui interviu publicat duminică de revista The Atlantic.
Acum 30 minute
00:20
CFR anunţă un incident tehnic la linia de contact pe secţia Caransebeş – Reşiţa Sud / Tren cu zece călători oprit în trafic
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. anunţă că, duminică seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, mecanicul trenului Regio 9171 a semnalat existenţa unor probleme generate de vegetaţia aflată în proximitatea firului de contact aferent liniei 115, pe secţia de circulaţie Caransebeş – Reşiţa Sud.
00:20
Trafic feroviar suspendat temporar pe secţia de circulaţie Drăgăneşti Olt – Fărcaşele / Un tren de marfă a rămas defect în linie curentă / Garnituri afectate # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. anunţă că, duminică seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, un tren de marfă aparţinând operatorului privat Grup Feroviar Român (GFR) a plecat din staţia Drăgăneşti Olt la ora 21:37 şi a rămas defect în linie curentă Drăgăneşti Olt – Fărcaşele, firul doi, la kilometrul 144+800.
Acum o oră
00:10
CFR anunţă un incident tehnic la linia de contact pe secţia Caransebeş – Reşiţa Sud / Tren cu zece călători oprit în trafic
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. anunţă că, duminică seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, mecanicul trenului Regio 9171 a semnalat existenţa unor probleme generate de vegetaţia aflată în proximitatea firului de contact aferent liniei 115, pe secţia de circulaţie Caransebeş – Reşiţa Sud.
00:00
Botoşani: O femeie de 86 de ani a murit într-un incendiu care i-a cuprins gospodăria / O butelie a explodat # News.ro
O femeie de 86 de ani din localitatea Viişoara, judeţul Botoşani, a murit, duminică seară, într-un incendiu care i-a cuprins gospodăria. Focul a pornit într-o anexă a locuinţei, unde o butelie a explodat.
00:00
Serie A: Interul lui Chivu, scor de forfait cu Bologna, 3-1, şi nerazzurrii revin pe primul loc # News.ro
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, în etapa a 18-a din Serie A. Inter redevine lider în Italia.
00:00
Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului său, afirmă ţările UE într-o declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris # News.ro
Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, relatează Reuters.
00:00
Echipa spaniolă Atletico Madrid a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Real Sociedad, în etapa a 18-a din La Liga.
Acum 2 ore
23:40
Emil Boc, mesaj pentru firmele de deszăpezire din Cluj-Napoca: Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate! / Noaptea e lungă, puneţi-vă pe treabă” – VIDEO # News.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a verificat, duminică seară, dacă staţiile de transport în comun au fost deszăpezite şi s-a arătat dezamăgit de modul în care firmele special plătite pentru această activitate au acţionat. ”Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate”, le-a transmis Boc firmelor de deszăpezire, adăugând: ”Noaptea e lungă, puneţi-vă pe treabă”.
23:30
Pompierii au intervenit, duminică seară, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din Uricani. 15 persoane s-au autoevacuat.
23:30
Cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana au fost identificate, anunţă poliţia elveţiană. Adolescenţi în vârstă de 14 şi 15 ani sunt printre victime, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la verificarea actelor de identitate # News.ro
Toate cele 40 de persoane decedate în incendiul din noaptea de Anul Nou care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea Crans-Montana au fost identificate, iar 20 dintre ele sunt minori, a anunţat duminică poliţia elveţiană într-un comunicat.
23:30
Cupa Africii pe Naţiuni: Camerun a dispus de Africa de Sud, scor 2-1, şi s-a calificat în sferturi # News.ro
Echipa naţională a Camerunului s-a calificat duminică seara în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins Africa de Sud cu scorul de 2-1.
23:10
Drum naţional închis în judeţul Dolj, după ce apele pârâului Teslui au ajuns pe carosabil / Circulaţia rutieră a fost deviată pe o rută ocolitoare - FOTO # News.ro
Drumul DN 641 a fost închis, duminică seară, după ce apele pârâului Teslui au ajuns pe partea carosabilă. Circulaţia rutieră din localitatea Pieleşti, judeţul Dolj, a fost deviată pe o rută ocolitoare, până la retragerea apelor.
22:50
Alexandru Rogobete: Din păcate, în ultimii 10 ani de zile s-au mai făcut investiţii şi acolo unde poate nu trebuiau făcute / Un RMN de ultimă generaţie, achiziţionat într-un spital orăşenesc care nu are medic radiolog # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt spitale în România care, prin diferite proiecte europene, au achiziţionat aparatură de ultimă generaţie, dar aceasta nu este folosită din lipsă de specialişti.
Acum 4 ore
22:40
Rogobete: Noi producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem / Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control / Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că este necesară o regândire a sistemului de rezidenţiat, având în vedere că sunt de trei ori mai mulţi rezidenţi decât cei care pot fi incluşi în sistemul de sănătate din România. ”Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani”, a afirmat minisyrul. În plus, el a explicat că nu există o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani.
22:30
Alergătoarea kenyană Beatrice Chebet, dublă campioană olimpică la Paris 2024, aşteaptă naşterea primului său copil şi va lua o pauză competiţională în 2026.
22:20
Ministerul Energiei: 17.428 de consumatori, nealimentaţi duminică seară, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă / Ploaia îngheţară anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile # News.ro
Ministerul Energiei anunţă că 17.428 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu curent, duminică seară, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă, dar echipele operatorilor intervin în continuare în teren. Ploaia îngheţară anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime.
22:20
După acţiunea din Venezuela, Marco Rubio spune că guvernul cubanez este „o problemă uriaşă”. Columbia trimite 30.000 de soldaţi la graniţă # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a calificat guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă” şi, deşi nu a spus direct dacă Havana ar putea fi următoarea ţintă a administraţiei Trump, a subliniat că cei care l-au păzit pe Nicolas Maduro înainte de capturarea sa finală erau cubanezi, şi nu venezueleni, relatează CNN. În acelaşi timp, potrivit AFP, Columbia a trimis circa 30.000 de soldaţi şi tancuri la graniţa cu Venezuela.
22:10
Familia lui Donald Trump va investi 23 de milioane de dolari în afacerile starului MMA Conor McGregor # News.ro
Noi documente depuse la bursă au dezvăluit, sâmbătă, investiţia de 23 de milioane de dolari promisă de familia lui Donald Trump legendei UFC, Conor McGregor.
22:10
Ministrul Sănătăţii: Tarifarea gărzilor a fost gândită la un moment dat, acum 15 ani, după un model care este evident că nu mai funcţionează şi el aduce o mare inechitate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că stretegia gărzilor trebuie total schimbată. Acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.
22:00
Alexandru Rogobete, despre situaţia de la Constanţa: Peste 70% din personal să fie scutit medical pentru gardă este un fenomen care clar că a denaturat / Cei responsabili vor răspunde cel mai probabil în zona penală # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că raportul Corpului de Control care va verifica situaţia de la Spitalul Judeţean Constanţa, unde managerul a atras atenţia că 70 la sută din medici au scutire de gărzi, deşi nu au probleme medicale, va ajunge la Parchet. Ministrul a precizat că fenomenul scutirilor de gărzi ”a denaturat”.
22:00
Leeds United a anunţat decesul unui suporter căruia i s-a făcut rău, la Elland Road, înaintea meciului din Premier League împotriva echipei Manchester United, duminică.
21:40
Echipa engleză Chelsea a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Manchester City, în etapa a 20-a din Premier League. Golul egalizator a fost înscris în minutul 90+4.
21:40
Ministrul Sănătăţii anunţă că neplata primei zile de concediu medical este o măsură care se aplică în multe ţări din UE: Are un singur scop, de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată, care s-a dovedit peste tot că se abuzează de ele # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, duminică seară, că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre şi are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de careb s-a abuzat. În plus, Rogobete afirmă că măsura se aplică în multe ţări ale Uniunii Europene.
21:30
Danemarca solicită „respectarea” integrităţii Groenlandei după un tweet controversat al soţiei unui important consilier al lui Trump care sugera că urmează cucerirea acestui teritoriu # News.ro
Danemarca şi Groenlanda au făcut apel duminică la „respectarea” integrităţii teritoriale a teritoriului autonom, după ce soţia lui Stephen Miller, directorul adjunct de cabinet de la Casa Albă, a distribuit pe contul său de X o postare controversată. Katie Miller a publicat sâmbătă, după operaţiunea SUA din Venezuela, o hartă a Groenlandei colorată în culorile steagului american, însoţită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: „SOON” (în curând - n.r.), relatează AFP.
21:20
Lotul echipei UTA Arad s-a reunit, duminică, pentru a pregăti meciurile rămase din sezonul regulat al SuperLigii. Antrenamentele se vor desfăşura pe plan local, cu câte două şedinţe de pregătire zilnice.
20:50
Tragedia de la Crans-Montana: Federaţia Elveţiană de Box anunţă moartea unuia dintre sportivii săi, care şi-a pierdut viaţa salvându-şi prietena. El avea doar 18 ani # News.ro
Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a anunţat, într-un comunicat de presă, moartea unuia dintre tinerii săi sportivi, la doar 18 ani. Benjamin Johnson a salvat viaţa unei prietene din flăcări, punându-şi propria viaţă în pericol.
20:50
Haos în traficul aerian din Europa: Grecia s-a confruntat cu o defecţiune fără precedent a sistemului radio de trafic aerian. Aeroportul din Bergamo a avut probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare. Zboruri anulate în Olanda din cauza vremii # News.ro
Traficul aerian în primul weekend al anului a fost perturbat în Europa din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate duminică timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a suspendat traficul sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, în timp ce peste 100 de zboruri KLM au fost anulate luni în Olanda din cauza vremii, relatează Reuters.
20:50
O femeie şi doi copii au fost răniţi, duminică seară, după ce două maşini s-au ciocnit frontal în judeţul Caraş-Severin. Accidentul a fost provocat de un şofer de 20 de ani.
Acum 6 ore
20:20
Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale: Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi se ajunge la ture de 32 de ore / Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă # News.ro
Sanitas Constanţa explică, duminică, de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale, referindu-se la faptul că sunt plătite la nivelul anului 2018, dar şi la faptul că au o durată ”inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore. În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor. ”Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, transmis sindicaliştii.
20:10
Echipa naţională a Marocului a învins duminică, la Rabat, scor 1-0, echipa naţională a Tanzaniei, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, calificându-se în sferturile competiţiei.
19:50
UPDATE - Armata o recunoaşte pe Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar, anunţă ministrul apărării din Venezuela. El susţine că mare parte din echipa de securitate a lui Maduro a fost ucisă în urma operaţiunii SUA # News.ro
Armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolás Maduro de către armata americană.
19:50
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică, pe teren propriu, scor 5-1, gruparea andaluză Betis Sevilla, în etapa a 18-a din La Liga. Înlocuitorul lui Mbappe, Gonzalo Garcia, a marcat o triplă.
19:30
Echipa engleză FC Liverpool a terminat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia londoneză Fulham, în etapa a 20-a din Premier League.
19:30
Incendiu într-un bloc din Fălticeni – 16 persoane s-au autoevacuat sau au fost scoase de către pompieri / O femeie a făcut atac de panică # News.ro
Pompierii intervin, duminică seară, pentru a stinge un incendiu izbucnit la etajul întâi al unui bloc de locuinţe din Fălticeni. 16 persoane s-au autoevacuat sau au fost scoase de către pompieri, iar o femeie a făcut atac de panică.
19:30
Armata o recunoaşte pe Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar, anunţă ministrul apărării din Venezuela. El susţine că mare parte din echipa de securitate a lui Maduro a fost ucisă în urma operaţiunii SUA # News.ro
Armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez ca preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolás Maduro de către armata americană.
19:20
Echipa SCM Timişoara a obţinut victoria, duminică, în primul meci din 2026 Liga Naţională masculină, cu Rapid Bucureşti, în etapa a XV-a. Trei meciuri s-au jucat şi în prima etapă din 2026 la feminin.
19:10
Echipa engleză Tottenham a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Sunderland, în etapa a 20-a din Premier League. Radu Drăguşin a rămas pe banca rezervelor.
19:10
Salvamont Săcele, avertisment pentru zona Prăpastia Urşilor din Piatra Mare: A fost văzut de mai multe grupuri de turişti un urs / Recomandări - VIDEO # News.ro
Salvamontiştii din Săcele anunţă, duminică seară, că au fost anunţaţi în ultimele zile de mai multe grupuri că a fost văzut un urs în zona Prăpastia Urşilor din Piatra Mare.
19:00
Rubio afirmă că SUA „conduc politica” în Venezuela şi doresc o tranziţie democratică, dar nu oferă un calendar pentru eventualele alegeri. Trump nu exclude trimiterea de trupe americane. De ce nu o susţine pe Machado pentru preluarea puterii # News.ro
Preşedintele Donald Trump nu doreşte să excludă public ocuparea Venezuelei de către SUA sau trimiterea de trupe în această ţară, după ce administraţia sa l-a capturat pe liderul Nicolás Maduro, a declarat duminică într-un interviu secretarul de stat Marco Rubio, afirmând că SUA „vor conduce politica” ţării pentru moment. El a spus că Statele Unite doresc să vadă o tranziţie democratică în Venezuela, dar nu a oferit un calendar în acest sens, relatează CNN.
Acum 8 ore
18:20
Liber de contract de la plecarea sa de la clubul mexican Monterrey în decembrie, emblematicul internaţional spaniol Sergio Ramos ar fi la cârma unui proiect de achiziţie a clubului FC Sevilla în valoare de 400 de milioane de euro.
18:20
Medicii stomatologi cer o consultare reală înainte de aprobarea programului AP-STOMA, care intenţionează lărgirea accesului pacienţilor la intervenţiile stomatologice asistate cu anestezie-terapie intensivă / Probleme identificate / Solicitări # News.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) cere, duminică, Ministerului Sănătăţii, o consultare reală înainte de aprobarea programului AP-STOMA, care intenţionează lărgirea accesului pacienţilor la intervenţiile stomatologice asistate cu anestezie-terapie intensivă, fiind identificate câteva aspecte care ar trebui lămurite. Medicii stomatologi împărtăşesc preocuparea Ministerului Sănătăţii privind siguranţa pacienţilor şi consideră importantă introducerea unui mecanism de finanţare directă, dar consideră că problema structurală majoră rămâne capacitatea naţională redusă pentru stomatologie cu suport ATI în spitalele de stat şi distribuţia inegală a specialiştilor în teritoriu.
17:50
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea Margina / Recomandările poliţiştilor - VIDEO # News.ro
Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A 1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.
17:50
Zi de comemorare a victimelor din barul de la Crans-Montana. Papa Leon a transmis un mesaj către familiile victimelor - VIDEO # News.ro
Lumânări, flori, aplauze pentru echipele de salvare şi mulţimea care cântă „Hallelujah” de Leonard Cohen: duminică, la Crans-Montana, a fost adus un omagiu victimelor incendiului din seara de Anul Nou izbucnit într-un bar din staţiunea alpină elveţiană, o tragedie care s-a soldat cu cel puţin 40 de morţi, inclusiv un român, şi peste 100 de răniţi, unii dintre ei încă neidentificaţi.
17:40
Interes în creştere pentru dispozitive portabile care analizează transpiraţia pentru detectarea bolilor # News.ro
Dispozitivele portabile au schimbat modul în care oamenii îşi urmăresc sănătatea zi de zi, de la puls la nivelul de activitate. Următorul pas, explorat de cercetători, ar putea fi monitorizarea unor semnale biologice direct din fluide produse de organism, fără recoltări invazive, cu date colectate în timp real.
17:30
Radu Miruţă, curăţând zăpada la Rânca: Ninge cam încontinuu, iar cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineaţa la cafeaua băută în stradă – VIDEO # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă, duminică, postând imagini cu el curâţând zăpada la Rânca, că zona este ”frumuseţea absolută” când este complet acoperită de zăpadă ca acum. De două zile ”ninge cam încontinuu”, iar cei care nu-şi fac pârtie în zona locuinţei sunt subiect ded bârfă între vecini.
17:20
Lotul de jucători al SC Oţelul Galaţi s-a reunit, duminică, sub comanda tehnicianului Laszlo Balint, la antrenamentul programat pe terenul 2 al stadionului Oţelul fiind prezenţi şi mulţi suporteri roş-alb-albaştri.
17:20
Judeţul Hunedoara, în continuare afectat de ninsorile puternice şi viscol – Peste o sută de copaci au fost doborâţi / Puţin sub 6.500 de consumatori, încă nealimentaţi cu energie / 24 de utilaje de deszăpezire acţionează pe drumurile naţionale # News.ro
Judeţul Hunedoara este, duminică după-amiază, în continuare afectat de ninsorile puternice şi viscol. Peste o sută de copaci au fost doborâţi, iar puţin sub 6.500 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu energie eledctrică. Pe drumurile din judeţ acţionează 24 de utilaje de deszăpezire.
Acum 12 ore
16:20
Adrian Năstase: Intervenţia SUA în Venezuela face parte oare dintr-o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia? / Şi capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operaţiune militară specială” / Să nu mai fim naivi # News.ro
Fostul premier şi lider al PSD Adrian Năstase afirmă, duminică, într-o postare pe blogul său, că recentele acţiuni ale americanilor l-au făcut să înţeleag mai bine reproşurile pe care JD Vance le-a făcut în urmă cu ceva timp europenilor la Munchen. El consideră că nu este exclus ca intervenţia SUA în Venezuela să facă parte dintr-o nouă înţelegere între Statele Unite şi Rusia şi apreciază că şi capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operaţiune militară specială”, aşa cum Rusia numeşte războiul pe care l-a declanşat în Ucraina. ”Să nu mai fim naivi”, este îndemnul fostului lider politic.
16:10
Operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro pare desprinsă dintr-un film de acţiune. A fost pregătită minuţios luni de zile, folosindu-se spioni, drone, inclusiv o replică exactă a casei preşedintelui Venezuelei # News.ro
La ora 4:21, sâmbătă dimineaţa, preşedintele Donald Trump a scris un mesaj pe platforma sa Truth Social: Statele Unite au desfăşurat o misiune îndrăzneaţă pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale. Acţiunea a venit ca o surpriză, dar, potrivit unor surse familiarizate cu problema, planificarea uneia dintre cele mai complexe operaţiuni americane din ultima perioadă a fost pregătită luni de zile şi a inclus repetiţii detaliate, relatează Reuters.
