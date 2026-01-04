RECORD Aproape 2,4 milioane români au casele asigurate obligatoriu

16:40

Fostul premier și lider al PSD Adrian Năstase afirmă că recentele acțiuni ale americanilor l-au făcut să înțeleagă mai bine reproșurile pe care JD Vance le-a făcut în urmă cu ceva timp europenilor la Munchen. El consideră că nu este exclus ca intervenția SUA în Venezuela să facă parte dintr-o nouă înțelegere între Statele Unite și Rusia și apreciază că și capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operațiune militară specială”, așa cum Rusia numește războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. ”Să nu mai fim naivi”, este îndemnul fostului lider politic.