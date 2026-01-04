ULTIMA ORĂ Impozitele pe apartamente - majorate și cu 150% în București. Cine a plătit anul trecut 200 de lei, acum are de plată 500 de lei
Profit.ro, 5 ianuarie 2026 00:20
Primăriile au început să genereze noile obligații de plată, pentru 2026, în contul impozitelor pe proprietate, sumele fiind în cazul celor mai multe apartemente din București, cele vechi, și cu 150% mai mari față de cele de plătite în anul 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Pentru apartamentele noi, creșterea este de circa 100%.
Acum 30 minute
00:30
Proprietarii care nu își asigură locuințele pot fi amendați de autoritățile locale.
00:30
FOTO Florin Cârstocea a primit ofertă pentru vânzarea hotelului Central din Mamaia, pe care vrea să îl extindă # Profit.ro
Omul de afacei constănțean Florin Cârstocea, proprietarul Grup Petrol Marin, și partenerul său, Pavel Cornelius, au primit o ofertă pentru vânzarea sau închirierea hotelului de 3 stele Central din stațiunea Mamaia, pe care vor să îl extindă cu noi imobile în locul parcărilor adiacente, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:20
00:20
SURPRIZĂ România va depăși la autostrăzi Elveția, Suedia, Ungaria, Polonia. Densitatea șoselelor de viteză rămâne însă foarte scăzută # Profit.ro
Lungimea autostrăzilor din România se va dubla în următorii cinci ani, la fel și densitatea de autostrăzi la 1000 km pătrați. Țara noastră se va apropia de cifrele pe care le înregistrează marile țări din vestul Europei, iar Bucureștiul va putea rivaliza cu marile orașe europene, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
Acum o oră
00:10
Drumul DN 641 a fost închis după ce apele pârâului Teslui au ajuns pe partea carosabilă.
00:00
Sanitas Constanța explică de ce mulți medici refuză să mai efectueze serviciul de gardă.
00:00
Primarul Clujui, Emil Boc, a mers să verifice dacă stațiile de transport în comun au fost deszăpezite.
4 ianuarie 2026
23:50
Haos pe aeroporturi - Traficul aerian în aceste prime zile ale anului a fost perturbat puternic, în Europa # Profit.ro
Traficul aerian în aceste prime zile ale anului a fost perturbat puternic, în Europa. Problemele au apărut fie din cauza unor dificultăți tehnice, fie din cauza vremii.
Acum 2 ore
23:40
Incendiu mortal în Elveția - 40 de persoane decedate, dintre care 20 minori - ultimul anunț # Profit.ro
Toate cele 40 de persoane decedate în incendiul din stațiunea Crans-Montana au fost identificate.
Acum 4 ore
22:40
Decizie negativă - Unul din cei mai importanți brokeri, care a câștigat Armata și Forțele Navale, fără autorizație # Profit.ro
Fast Brokers a pierdut și la Înalta Curte recursul pentru anularea deciziei de retragere a autorizației de funcționare.
22:00
Neplata primei zile de concediu medical în România - Guvernul explică decizia: Are un singur scop, s-a dovedit peste tot că se abuzează de ele # Profit.ro
Decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre. Are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat, argumentează Guvernul.
21:50
VIDEO "Metoda Ceaușescu" - După mari proteste, iranienii sunt anunțați că vor primi lunar 6 euro # Profit.ro
Fiecare cetățean al Iranului va primi un ajutor lunar de 6 euro.
20:50
FOTO Noul președinte interimar, recunoscut de Armata Venezuelei - condusă de un general pe care SUA a pus recompensă de 15 milioane dolari # Profit.ro
Armata o recunoaște pe Delcy Rodriguez ca președinte interimar, a anunțat ministrul apărării din Venezuela, generalul Vladimir Padrino Lopez, la o zi după capturarea președintelui Nicolás Maduro de către armata americană. El susține că mare parte din echipa de securitate a lui Maduro a fost ucisă în urma operațiunii americane, în condițiile în care Departamentul de Stat al SUA are pusă pe capul ministrului-general o recompensă de 15 milioane dolari.
Acum 6 ore
19:10
Transpirația ajunge sursă de informații medicale, pentru monitorizare personalizată, prin intermediul AI # Profit.ro
Transpirația ar putea deveni o sursă de informații medicale folosită pentru monitorizare personalizată, fără ace, prin plasturi aplicați pe piele care colectează și analizează continuu biomarkeri (indicatori biologici) și folosesc inteligența artificială (AI) pentru interpretarea tiparelor chimice.
Acum 8 ore
18:20
FOTO Înfricoșătoare locuri bântuite - România, inclusă cu două obiective turistice pe lista țărilor europene cu astfel de obiective # Profit.ro
România, cu Pădurea Hoia-Baciu de lângă Cluj-Napoca și cu Castelul Bran, este cea mai nouă țară adăugată de o platformă de profil la lista țărilor cu cele mai înfricoșătoare locuri bântuite din Europa pentru 2026, alături de Scoția, Franța, Anglia, Republica Cehă și Irlanda.
18:00
VIDEO ”Cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini” - Ministru curăță zăpada într-o stațiune cu acces limitat din cauza ninsorilor # Profit.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă, duminică, postând imagini cu el curâțând zăpada la Rânca, că zona este ”frumusețea absolută” când este complet acoperită de zăpadă ca acum. De două zile ”ninge cam încontinuu”, iar cei care nu-și fac pârtie în zona locuinței sunt subiect de bârfă între vecini.
17:30
VIDEO&FOTO Singura autostradă construită în România de chinezi avansează. În vară erau prezentate probleme # Profit.ro
Noi imagini sunt prezentate acum la singurul tronson de autostradă construit în România de o companie chineză.
17:20
CMSR solicită Ministerului Sănătății amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA și demararea unei consultări reale cu reprezentanții legali ai corpului profesional al medicilor stomatologi, în contextul în care Guvernul va lansa programul AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma), prin care serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat.
17:10
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost închis în Centrul de detenție metropolitan din New York, care a găzduit deținuți celebri.
17:10
17:00
Mii de oameni sunt în fața ambasadei SUA din Madrid. S-au adunat pentru a denunța o 'agresiune imperialistă', după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.
Acum 12 ore
16:40
Adrian Năstase comenteză intervenția SUA în Venezuela: Face parte, oare, dintr-o nouă înțelegere între Statele Unite și Rusia? # Profit.ro
Fostul premier și lider al PSD Adrian Năstase afirmă că recentele acțiuni ale americanilor l-au făcut să înțeleagă mai bine reproșurile pe care JD Vance le-a făcut în urmă cu ceva timp europenilor la Munchen. El consideră că nu este exclus ca intervenția SUA în Venezuela să facă parte dintr-o nouă înțelegere între Statele Unite și Rusia și apreciază că și capturarea lui Maduro de americani a fost tot o “operațiune militară specială”, așa cum Rusia numește războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. ”Să nu mai fim naivi”, este îndemnul fostului lider politic.
15:40
ANUNȚ VIDEO Interzis pentru unele mașini. Drum deschis numai autovehiculelor echipate cu lanțuri sau tracțiune integrală # Profit.ro
Accesul spre stațiunea Rânca este permis numai autovehiculelor echipate cu lanțuri sau tracțiune integrală.
15:30
Oamenii de știință fac progrese importante în dezvoltarea unor noi medicamente antivirale, menite să combată virusuri care pot deveni rezistente la tratamentele actuale. Un studiu recent oferă, pentru prima dată, o explicație detaliată despre modul în care funcționează o clasă emergentă de antivirale, cu potențial de a extinde opțiunile terapeutice în infecțiile virale dificile.
15:10
„Unele companii vor dispărea de pe piață”. Cele mai profitabile companii din industria auto: Asia - față în față cu Europa și SUA # Profit.ro
Cele mai mari companii auto din lume s-au confruntat cu o reducere vizibilă a profiturilor în 2025, din motive care țin de contextul pieței, de creșterea costurilor și inclusiv de tranziția la propulsia electrică. Liderul profitabilității a rămas Toyota, dar cele mai mari câștiguri nete din industria auto au fost obținute de o companie europeană, relevă analiza Profit.ro.
14:40
Zborurile pe aeroporturile din Grecia sunt suspendate din cauza unei probleme cu frecvențele radio # Profit.ro
Aeroporturile din Grecia au suspendat duminică sosirile și plecările din cauza unor probleme nespecificate care afectează frecvențele radio, a anunțat autoritatea aviatică a țării.
13:50
Meteorologii au emis o nouă alertă. Anunță acum că, până marți dimineață, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.
13:40
Avertisment când cumpărați online. Atenționare Protecția Consumatorului (ANPC): Autoritățile nu pot interveni dacă site-ul de pe care cumpărați nu are personalitate juridică în UE # Profit.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenția consumatorilor că, atunci când cumpără produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, autoritățile au capacități limitate de a le proteja interesele.
13:20
Medici care se feresc de gardă. Rogobete reacționeză la scutirea de gărzi a medicilor: Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să faci activitate medicală în altă parte! # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete reacționeză după ce au fost semnalați medici în cârciumi sau la sala de sport, dar scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta 2 ore în picioare. Ministrul spune că trimite Corpul de Control la SJU Constanța, unde au fost reclamate cazurile, și va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă.
13:10
ULTIMA ORĂ Avarie majoră în Capitală - încălzirea și apa caldă sunt afectate în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5. Remediere estimată în două zile # Profit.ro
Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5, informează Compania Municipală Termoenergetica.
12:40
12:10
11:50
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
Acum 24 ore
11:30
Cetățeanul român presupus inițial dispărut incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, este decedat, informează Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente.
11:10
Presa americană susține că 40 de persoane ar fi fost ucise în atacul SUA asupra Venezuelei # Profit.ro
În ciuda declarațiilor inițiale ale autorităților americane, potrivit cărora intervenția SUA în Venezuela nu s-a soldat cu victime umane, presa americană citează, sub rezerva anonimatului, surse venezuelene care susțin că au existat cel puțin 40 de persoane decedate, militari și civili.
10:20
Turcia se pregătește de primul său foraj pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate # Profit.ro
Turcia va trimite în februarie o navă de foraj în Somalia, pentru a derula primul său proiect de explorare a hidrocarburilor în ape adânci din afara granițelor țării, a anunțat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar.
10:00
FOTO Venezuela are un președinte interimar, care anterior a cerut SUA „eliberarea imediată” a lui Maduro # Profit.ro
Curtea Supremă din Venezuela a ordonat, sâmbătă, vicepreședintei Delcy Rodriguez să asigure interimatul puterii, după capturarea de către Statele Unite a președintelui Nicolás Maduro. Donald Trump a declarat anterior că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreședinta și că aceasta și-a exprimat disponibilitatea de a coopera într-o nouă etapă pentru țară. Ulterior Rodriguez a solicitat însă eliberarea imediată a lui Maduro.
09:40
Pentru o firmă, trecerea la o flotă de mașini electrice nu este doar o decizie de imagine, ci una de eficiență economică.
09:30
Ce roboți și aplicații pregătește China în propriul ”Silicon Valley” - ambiții de viitor hub major AI # Profit.ro
Orașul chinez Hangzhou, adesea supranumit ”Silicon Valley-ul Chinei”, trăiește o transformare accelerată într-un hub major al inteligenței artificiale. Pe de o parte, giganți tehnologici și startupuri locale dezvoltă cipuri avansate, roboți și interfețe creier–computer. Pe de altă parte, antreprenori independenți lansează aplicații de tip AI pets, aplicații de consiliere emoțională sau chiar platforme digitale de divinație.
09:20
Pilot de avion, oprit de autorități chiar înainte de decolare, pentru că era sub influența alcoolului # Profit.ro
Autoritatea canadiană de transport a solicitat companiei Air India să investigheze un incident în care un pilot a fost scos dintr-un avion chiar înainte de decolare, după ce s-a constatat că se afla sub influența alcoolului, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația.
09:10
Dacia și Renault - prețuri foarte mici la mașini electrice, cu noul program de certificate din Franța # Profit.ro
Mașinile electrice ale grupului Renault pot fi cumpărate în acest an la prețuri care încep de la aproximativ 13.000 de euro, printr-un nou program de subvenționare intrat în vigoare, care se bazează pe certificate energetice. Dacia Spring este eligibil cu reduceri mai mici sau în leasing social, relevă datele analizate de Profit.ro.
09:10
Vinul zilei: un Malbec de excepție, cotat cu 100 de puncte Robert Parker și 96 de puncte James Suckling, un vin roșu remarcabil, perfect pentru ocazii speciale # Profit.ro
Zuccardi Finca Piedra Infinita 2016 este un vin excepțional, un Malbec din regiunea Paraje Altamira (Valea Uco, Argentina), care a atins performanța rară de a fi cotat cu 100 de puncte de Robert Parker și 96 de puncte James Suckling.
09:00
VIDEO&FOTO Imagini cu Maduro adus în SUA, dar și cu Trump urmărind capturarea președintelui venezuelean # Profit.ro
Casa Albă a difuzat imagini video cu Nicolas Maduro ajungând în SUA, dar și fotografii cu președintele Donald Trump urmărind operațiunea care a dus la capturarea liderului venezuelean.
08:40
Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Trump: Va plăti cu petrol pentru reconstrucția infrastructurii # Profit.ro
Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă producția sa rămâne cu mult sub capacitate din cauza anilor de administrare deficitară, investiții insuficiente și sancțiuni internaționale, potrivit datelor oficiale și estimărilor din industrie, în contextul în care președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane. Trump consideră, de asemenea, că infrastructura este decăzută și arată că Venezuela va plăti cu petrol refacerea acesteia, iar SUA va recupera partea care i se cuvine.
06:30
Frații Pavăl (Dedeman) - prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia. Fiul lui Dragoș Pavăl intră în CA. Planul Dedeman în Grecia # Profit.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat prima decizie pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară.
01:00
Exclusivitățile săptămânii: Bătaie pe Hidroelectrica. Concedieri cu probleme. Investiție americană în România. Japonezii au venit în România pentru contracte # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Ieri
00:20
00:20
Medici în cârciumi sau la sală, dar scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta 2 ore în picioare - Directorul Spitalului Județean Constanța # Profit.ro
Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Raluca Ștefan, semnalează că sunt medici care merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care oficial sunt scutiți de a mai efectua serviciul de gardă cu argumentul că nu pot sta mai mult de 2 ore în picioare.
3 ianuarie 2026
22:10
Bolojan: Intrarea în insolvență, în cascadă, cu acumularea de datorii, a fost tolerată de funcționari publici. A trebuit să corectăm # Profit.ro
Statul român a permis tot felul de posibilități de intrare în insolvență, în cascadă, și acumularea datorii, prin tolerarea acestor operațiuni de către funcționari din sectorul public, iar Guvernul a trebuit să ia masuri pentru a corecta aceste lucruri, a declarat premierul Bolojan.
