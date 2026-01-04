Au fost identificate cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana

14:10

„Poate că anul acesta va trebui să participăm la o „luptă a tuturor împotriva tuturor" planetară, în timpul căreia vor fi determinate viitorul, ordinea mondială corespunzătoare și sistemul de drept internațional. În prezent, nu există niciunul. Dar trebuie să existe un drept internațional care să ne permită să fim ceea ce trebuie să fim - un Stat-Civilizație, o Lume Rusă. Aceasta este ceea ce trebuie conceptualizat cât mai repede posibil."