Rusia e șocată după intervenția SUA în Venezuela. Dovada – tăcerea lui George Simion
SportMedia, 5 ianuarie 2026 02:50
Un bun indiciu că intervenția SUA în Venezuela a însemnat un pas înapoi pentru Vladimir Putin e dat și de tăcerea partidei pro-ruse de la București. Mulți dintre cei care se autointitulează suveraniști, în frunte cu George Simion, liderul AUR, pe parcursul ultimilor ani au făcut parte din corul propagandei de la Kremlin. Acțiunile lor …
Ultima rudă a păsării dodo a fost observată de mai multe ori în Samoa, alimentând speranțele că această specie aflată în pericol critic de dispariție ar putea fi salvată. Cel mai recent studiu de teren realizat de Samoa Conservation Society (SCS), desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2025, s-a soldat cu cinci ocazii în care …
Un bun indiciu că intervenția SUA în Venezuela a însemnat un pas înapoi pentru Vladimir Putin e dat și de tăcerea partidei pro-ruse de la București. Mulți dintre cei care se autointitulează suveraniști, în frunte cu George Simion, liderul AUR, pe parcursul ultimilor ani au făcut parte din corul propagandei de la Kremlin. Acțiunile lor …
După atacul SUA asupra Venezuelei, Europa se teme. Trump: Avem nevoie de Groenlanda, absolut! # SportMedia
Bombardamentul lansat de Statele Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro au reaprins temerile legate de o posibilă preluare americană a Groenlandei, după ce membri ai mișcării MAGA au început să vizeze deschis teritoriul danez în urma operațiunii din America de Sud. La doar câteva ore după intervenția militară a SUA în Venezuela, podcasterul …
Haos în traficul aerian din Europa – probleme complet diferite în Grecia, Italia și Olanda # SportMedia
Traficul aerian în primul weekend din 2026 a fost perturbat în Europa, din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a …
Trump o amenință pe noua lideră a Venezuelei: Va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o amenințare directă la adresa liderului interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, avertizând că aceasta va suporta consecințe severe dacă nu se conformează cerințelor Washingtonului după intervenția militară americană care a dus la capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. Într-un interviu telefonic acordat revistei The Atlantic, Trump a declarat: „Dacă nu …
UE (minus Ungaria) cere calm în criza din Venezuela, în timp ce șase state latine avertizează asupra unui „precedent extrem de periculos” # SportMedia
Uniunea Europeană a cerut calm și reținere tuturor actorilor implicați în criza din Venezuela, avertizând asupra riscului de escaladare și subliniind necesitatea unei soluții pașnice, negociate. Poziția este susținută de 26 de state membre ale UE, inclusiv România, Germania, Franța, Italia și Spania. Singura care face notă distinctă este Ungaria lui Viktor Orban. Într-un comunicat …
Centrul de detenție din New York (MDC), închisoarea federală unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deținuți celebri precum Joaquin El Chapo Guzman, rapperul Sean Diddy Combs și fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernandez. Situată în Brooklyn, închisoarea a fost numită „Iadul pe Pământ". Este una dintre închisorile cu cea mai proastă reputație din oraș, …
Horoscop zilnic pentru 5 ianuarie 2026.
Trump nu exclude trimiterea de trupe în Venezuela și e criticat chiar și de susținătorii MAGA # SportMedia
Atacul administrației Trump asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro au generat critici chiar şi în rândul Partidului Republican, iar secretarul de Stat Marco Rubio a explicat ce intenționează să facă Statele Unite în perioada de tranziție, înainte de alegerile din ţara sud-americană. Tom Cotton, președintele republican al Comisiei pentru Informații din Senatul SUA, a …
Horoscop pentru săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026.
Nicolas Maduro avea nevoie de China mai mult decât avea China nevoie de el – consecințele înlăturării sale de la putere vor fi probabil geopolitice, unii sugerând chiar că acest eveniment schimbă echilibrul în campania de presiune asupra Taiwanului. Donald Trump a declarat la scurt timp după operaţiunea din Venezuela că aceasta „nu va fi …
Berlin: Zeci de mii de locuințe fără căldură în plină iarnă. Pana uriașă de curent a fost revendicată de extremiști # SportMedia
Un grup de militanți de extremă stângă din Germania a revendicat atacul care a provocat o pană masivă de curent în Berlin, lăsând fără electricitate și încălzire zeci de mii de locuințe. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, când un incendiu izbucnit pe un pod peste canalul Teltow, în sud-vestul capitalei, a avariat mai multe …
Campioana României FCSB a pierdut un imens talent care s-a deplasat cu arme și bagaje în Dobrogea, la Farul Constanța, formație patronată de Gică Hagi. FCSB primește o veste proastă la început de 2026. Unul dintre tinerii de mare perspectivă ai Academiei a decis să plece. Edward Neamţu (17 ani) a părăsit echipa „roş-albastră", după …
Bombardamentul lansat de Statele Unite asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro au reaprins temerile legate de o posibilă preluare americană a Groenlandei, după ce membri ai mișcării MAGA au început să vizeze deschis teritoriul danez în urma operațiunii din America de Sud. La doar câteva ore după intervenția militară a SUA în Venezuela, podcasterul …
Sursele regenerabile transformă peisajul energetic european, însă tranziția verde rapidă testează stabilitatea rețelelor. Pana de curent din Peninsula Iberică a evidențiat riscurile când ambiția depășește flexibilitatea sistemului. Totuși, situația arată diferit în nord. Țările nordice au integrat cote uriașe de energie regenerabilă menținând în același timp alimentarea cu energie, dovadă că fiabilitatea și decarbonizarea pot …
Guvernul condus de Ilie Bolojan a trecut prin cinci moțiuni de cenzură, patru dintre acestea inițiate de AUR în septembrie, dezbătute și respinse de Parlament în aceeași zi. Moțiunile nu au fost decât exerciții de imagine prin care parlamentarii AUR au acuzat Guvernul Bolojan că proiectul guvernanței corporatiste ar dezavantaja statul român, în speță companiile …
Există mai mulți vecini ostili sau implicați în activități ilegale pe care Donald Trump i-ar putea viza în zona Americii: cartelurile din Mexic, regimul corupt și falimentar din Cuba, laboratoarele de cocaină din Columbia. Dominic Waghorn, editor pentru afaceri internaționale la Sky News, analizează cine ar putea fi următoarea țintă. Capturarea lui Nicolas Maduro duce …
Tezaurul românesc față în față cu activele rusești înghețate din Belgia – creanța României asupra Moscovei # SportMedia
Discuțiile acerbe privind activele rusești înghețate în Belgia ridică și întrebările în sens invers: ce creanțe au statele față de Moscova, după interacțiunea cu imperiul rus? Iar aici problema tezaurului României e încă actuală. Pentru că România ar trebui să ceară, în schimbul votului privind activele rusești înghețate în UE, cel puțin un angajament ferm …
Fundașul central Matei Ilie a fost cedat de patronul Neluțu Varga de la CFR Cluj, echipă care vinde jucători pe bandă rulantă în această iarnă. După Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, acum Varga îl cedează și pe tânărul fundaș Matei Ilie, un jucător important și titular de bază pentru ardeleni. Ilie are o ofertă consistentă …
Primul lucru pe care noi, europenii, ar trebui să-l înțelegem (dar nu ne grăbim să înțelegem, iar motivele sunt multe) este că nici războiul din Ucraina nu e despre Ucraina – iar ceea ce vedem în Venezuela ar trebui să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă în preajma noastră. În lume se desfășoară sub …
Spania condamnă ferm intervenția SUA în Venezuela. Proteste contrastante la Madrid (Video) # SportMedia
Spania a condamnat ferm ceea ce a numit o „încălcare a dreptului internațional" în Venezuela, după intervenția americanilor care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro. Poziția a fost exprimată de premierul Pedro Sánchez, într-o scrisoare transmisă membrilor Partidului Socialist, relatează Reuters. Declarația lui Sánchez merge mai departe decât poziția exprimată sâmbătă, când acesta a …
FCSB și-a făcut modificările dorite în lot pentru a putea avea un fundaș central valid în primul meci al anului 2026, cu FC Argeș, în deplasare, pe 16 ianuarie. Campioana a căutat multiple soluții pentru a-și întări defensiva în această iarnă, iar managerul general Mihai Stoica a anunțat cine va fi titular în axul central …
Louis Munteanu, drum închis la națională după transferul în MLS? ”Nu știu dacă o să mai fie convocat” # SportMedia
Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, s-a transferat acum câteva zile în MLS, campionatul nord-american de fotbal, la gruparea DC United, iar acum se poate confrunta cu o mare problemă în cariera sa. La doar 23 de ani, el poate fi privat de convocări la echipa națională, având în vedere distanța care îl …
SUA sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume – dar acesta este țiței ușor, ceea ce înseamnă că este încă total dependentă de comerț pentru a-și satisface cererea de țiței greu. Și asta ne aduce la Venezuela. Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce" Venezuela până când va putea avea …
Dan Petrescu dezminte zvonurile despre cancer care au apărut în presa britanică: „Nu știu de unde au apărut!” # SportMedia
Legendarul jucător de fotbal și cunoscutul tehnician Dan Petrescu a dezmințit total zvonurile care au apărut în presa engleză, care îl dădeau ca grav bolnav. Fostul jucător de la Chelsea sau Sheffield Wednesday a confirmat unui jurnalist britanic faptul că nu suferă de cancer, așa cum tabloidul britanic The Sun susținea acum câteva zile, după …
Patru sectoare din București, fără apă și caldură din cauza unei avarii. Reparațiile durează trei zile # SportMedia
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, anunță Termoenergetica. Avaria s-a produs la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei. „Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă", arată compania. Conform …
După începutul furtunos al Soranei Cîrstea, care a debutat cu dreptul în 2026, câștigând fără emoții în primul tur de la Brisbane, tenisul românesc a primit două vești proaste. Sorana Cîrstea a trecut de Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-3, 6-1, însă apoi următoarele două evoluții au fost sub așteptări pentru fetele noastre. Gabriela Ruse, 28 de …
Selecționata de fotbal a statului Mali s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, găzduită de Maroc
Zi de doliu național în 9 ianuarie în Elveția după incendiul devastator de la Crans-Montana # SportMedia
Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin. ”În 9 ianuarie, Confederația prevede, în colaborare cu bisericile elvețiene, o zi de doliu național”, a declarat … The post Zi de doliu național în 9 ianuarie în Elveția după incendiul devastator de la Crans-Montana appeared first on spotmedia.ro.
Rapid București se pregătește de reluarea sezonului, având până acum o primă jumătate de stagiune excelentă, fiind la doar un punct de vârful Ligii 1. Costel Gâlcă, antrenorul din Giulești, cere însă multe transferuri, dar acum pe masa conducerii din Grant se află o posibilă ofertă de plecare. E vorba de mijlocașul Claudiu Petrila, 25 … The post Rapid are o ofertă pe masă pentru marea sa vedetă în valoare de 3 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Românul dat inițial dispărut în urma incendiului din Crans-Montana, Elveția, este mort, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe. ”În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut este decedat”, a transmis … The post Un român a murit în incendiul din Elveția appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1411 Zeci de drone deasupra Ucrainei. Atac în Rusia, două aeroporturi au fost închise. Trump spune că Putin ucide prea mulți oameni # SportMedia
În ziua 1411 de război Ucraina a fost atacată de forțele ruse cu 52 de drone, 39 dintre ele fiind doborâte. Două persoane au fost ucise și alte două rănite în Herson. Forțele ruse au atacat infrastructura critică și socială, precum și zonele rezidențiale ale așezărilor din regiune, avariand opt blocuri și șase case. De … The post Ziua 1411 Zeci de drone deasupra Ucrainei. Atac în Rusia, două aeroporturi au fost închise. Trump spune că Putin ucide prea mulți oameni appeared first on spotmedia.ro.
Cunoscutul cotidian francez L’Equipe face dezvăluiri despre plecarea lui Kourt Zouma de la CFR Cluj: „La fel ca mulți alți jucători din lot…” # SportMedia
Francezii de la L’Equipe tratează subiectul plecării fundașului Kurt Zouma de la CFR Cluj, despre care s-a scris că este cel mai mare transfer făcut vreodată în Liga 1. Jucătorul de 31 de ani o părăsește pe vicecampioana en-titre a României după doar câteva luni bifate în Ardeal, răstimp în care a avut timp să … The post Cunoscutul cotidian francez L’Equipe face dezvăluiri despre plecarea lui Kourt Zouma de la CFR Cluj: „La fel ca mulți alți jucători din lot…” appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța pentru a verifica situația gărzilor # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă. Anunțul ministrului vine ca reacție la o declarație a managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit căreia, pe anumite secții, … The post Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța pentru a verifica situația gărzilor appeared first on spotmedia.ro.
Dimitar Penev, probabil cel mai mare antrenor bulgar din toate timpurile, cel care a condus naționala țării vecine de la sud de Dunăre până în semifinalele Mundialului din 1994, a încetat din viață la 80 de ani. Federația Bulgară de Fotbal a anunțat sâmbătă că Penev a murit după o lungă suferință în casa sa. … The post A murit selecționerul care a dus Bulgaria până în finala mică a CM 1994 appeared first on spotmedia.ro.
Decizie surprinzătoare luată de patronul român de la Genoa 1893, cel mai vechi club din Serie A, Dan Șucu, cel care conduce în România și Rapid București. Conducerea celor de la Genoa a decis să renunțe la argentinianul Valentin Carboni (20 de ani), jucător care era împrumutat de Genoa de la Inter până în vară. … The post Dan Șucu renunță la un jucător de 10 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Acum, că Statele Unite au luat măsuri decisive pentru a-l înlătura de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, comparațiile inevitabile deja apar. Criticii invocă Irakul. Susținătorii indică Panama. Ambele analogii sunt tentante – deși una este mai potrivită decât cealaltă. ”Acum mai bine de două decenii, pe 24 ianuarie 2004, am aterizat la Bagdad … The post De ce acțiunea SUA împotriva lui Maduro amintește de Panama, nu de Irak appeared first on spotmedia.ro.
Începutul de an nu este despre a deveni altcineva. Este despre a deveni, puțin câte puțin, mai mult TU. La început de an, apare aproape inevitabil o formă de reculegere interioară. Ne uităm la ce a fost, ne uităm la ce am vrea să fie și, între aceste două priviri, se strecoară o tensiune tăcută: … The post Cum ne pierdem liniștea psihică, uitându-ne prea mult la viețile altora! appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a ajuns la capătul răbdării cu un jucător din lot: ”S-a anturat cu cine nu trebuia” # SportMedia
Campioana României a ajuns deja la capătul răbdării cu evoluțiile și mai ales, cu comportamentul unui jucător de top din lotul său. Este vorba de tânărul și mai mereu alintatul Octavian Popescu, fostul decar de la FCSB, acum o mare rezervă și atât, care nu mai mulțumește pe nimeni, nici măcar pe el însuși. La … The post FCSB a ajuns la capătul răbdării cu un jucător din lot: ”S-a anturat cu cine nu trebuia” appeared first on spotmedia.ro.
Ninsori, lapoviță și viscol până marți dimineață. Coduri galben și portocaliu în aproape toată țara # SportMedia
Meteorologii anunţă că, până marţi dimineaţă, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării – ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei. A fost emisă o informare meteo, dar și două atenționări cod galben și alte două cod portocaliu. Informarea de … The post Ninsori, lapoviță și viscol până marți dimineață. Coduri galben și portocaliu în aproape toată țara appeared first on spotmedia.ro.
Trump spune că „mulți cubanezi” au murit în timpul operațiunii americane de capturare a lui Maduro. Rubio transmite un avertisment voalat către Cuba # SportMedia
Preşedintele Donald Trump a afirmat sâmbătă că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolás Maduro în Venezuela, deşi nu a furnizat mai multe detalii. În acelaşi timp, secretarul de stat Marco Rubio a transmis un avertisment voalat către Cuba, ţara părinţilor lui, sugerând că ar putea urma o … The post Trump spune că „mulți cubanezi” au murit în timpul operațiunii americane de capturare a lui Maduro. Rubio transmite un avertisment voalat către Cuba appeared first on spotmedia.ro.
Administrația Trump le-a oferit Rusiei, Chinei și oricui mai vrea să încerce un manual de instrucțiuni pentru invadarea altor țări și capturarea liderilor care le displac, scrie Tom Nichols în The Atlantic, comentând atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale. Tom Nichols este editorialist la The Atlantic și contributor … The post Precedentul Venezuela. Rusia și China ar trebui să-și țină gura, de data asta appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan anunță că reforma administrației ar urma să se facă chiar din această lună. Când va fi adoptat bugetul # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administraţiei ar urma să se facă chiar din această lună şi că aceasta ar prevede, pe lângă reducerea cheltuielilor, eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul ar putea fi adoptat în luna februarie. ”Reforma administraţiei, conform discuţiilor pe care le-am avut în coaliţie, ar urma să se facă în cursul … The post Bolojan anunță că reforma administrației ar urma să se facă chiar din această lună. Când va fi adoptat bugetul appeared first on spotmedia.ro.
FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament # SportMedia
Campioana României se pregătește de reunire și de plecare în cantonamentul de iarnă și a lămurit și ultimele discuții pentru eventualele transferuri. Managerul general Mihai Stoica a declarat că FCSB a încheiat discuțiile despre fundași, asta după ce negocierile pentru aducerea fundașului stânga Kevin Ciubotaru, de 21 de ani, de la AFC Hermannstadt, nu s-au … The post FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament appeared first on spotmedia.ro.
Tenismena româncă Sorana Cîrstea, locul 43 WTA la 35 de ani, a debutat cu dreptul în 2026, câștigând în primul tur al turneului WTA de la Brisbane. Românca născută la Târgoviște s-a impus în minimum de seturi cu Anastasia Pavlyuchenkova, Rusia, scor 6-3, 6-1, la capătul a doar 62 de minute de joc. Cîrstea lovit … The post Sorana Cîrstea, victorie mare la Brisbane cu o fostă finalistă de Roland Garros appeared first on spotmedia.ro.
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni spectaculoase a forțelor speciale americane, a adus-o în prim plan pe vicepreședinta statului sud-american, Delcy Rodriguez. Ea a preluat conducerea țării așa cum prevede constituția Venezuelei. Conform constituției, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, potrivit CNN. Rodriguez, care este și ministru … The post Cine este Delcy Rodriguez, lider al Venezuelei după capturarea lui Maduro appeared first on spotmedia.ro.
PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educației. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e ”bătut în cuie” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educației în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcție. ”Domnul Pirtea (Marilen Pirtea – n.r.) este rectorul Universităţii de Vest din Timişoroa şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va … The post PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educației. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e ”bătut în cuie” appeared first on spotmedia.ro.
Cum a stat CIA pe urmele lui Maduro: „Cârtița” din guvernul de la Caracas, recompensa grasă și „ochii” nevăzuți din cer # SportMedia
Agenția centrală de informații a Statelor Unite a folosit o sursă din guvernul de la Caracas și drone stealth pentru a monitoriza locul unde se află liderul venezuelean. O sursă CIA din cadrul guvernului venezuelean a monitorizat locația lui Nicolás Maduro atât în zilele, cât și în momentele dinaintea capturării sale de către forțele operațiunilor … The post Cum a stat CIA pe urmele lui Maduro: „Cârtița” din guvernul de la Caracas, recompensa grasă și „ochii” nevăzuți din cer appeared first on spotmedia.ro.
Luna și soarele vor fi vedetele cerului în 2026, un an care promite unele dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului. De la eclipse totale vizibile în regiunile polare, la superluni strălucitoare și o paradă rară a planetelor, până la revenirea astronauților în apropierea Lunii, calendarul cosmic al noului an este unul dens și … The post 2026, anul marilor spectacole cosmice: eclipse totale, superluni și misiuni spre Lună appeared first on spotmedia.ro.
Capturarea de către armata SUA a lui Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, printr-o rapidă și spectaculoasă operațiune militară, a ridicat brusc temperatura în cancelariile liderilor internaționali. Decizia lui Donald Trump de a desfășura armata la granița Venezuelei și de a schimba regimul politic din bogata țară sud-americană printr-o acțiune militară ridică multe semne … The post Trump îl arestează pe Maduro și dă șah Rusiei și Chinei appeared first on spotmedia.ro.
