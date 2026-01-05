Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată

16:50

Primul lucru pe care noi, europenii, ar trebui să-l înțelegem (dar nu ne grăbim să înțelegem, iar motivele sunt multe) este că nici războiul din Ucraina nu e despre Ucraina – iar ceea ce vedem în Venezuela ar trebui să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă în preajma noastră. În lume se desfășoară sub … The post Dosarul Venezuela: când ”timpul nu mai are răbdare”. UE și sexul îngerilor appeared first on spotmedia.ro.