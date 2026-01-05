OPEC+ menţine nivelul producţiei de petrol, pe fondul turbulenţelor politice din rândul statelor membre

22:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că este necesară o regândire a sistemului de rezidenţiat, având în vedere că sunt de trei ori mai mulţi rezidenţi decât cei care pot fi incluşi în sistemul de sănătate din România. ”Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani”, a afirmat minisyrul. În plus, el a explicat că nu există o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani.