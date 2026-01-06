Fotbal: FC Argeş a pierdut amicalul cu Bursaspor, scor 1-2

17:00

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la bordul aeronavei Spartan cu care se deplasa la Paris, întrebat dacă s-a obişnuit să călătorească într-un avion militar, că asta „e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de lei” de care vorbea cu o zi în urmă, când a anunţat că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%. Şeful statului a vorbit şi despre inconvenientul unei deplasări cu un avion militar, precizând că, spre exemplu, de această dată, timp de patru ore şi jumătate nu a avut comunicaţii, fiind „deconectat de la realitatea din România”.