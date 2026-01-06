Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana: Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă
News.ro, 6 ianuarie 2026 21:50
Patronul echipei de Formula 1, Alpine, Flavio Briatore, este implicat şi în mai multe afaceri în Italia şi în străinătate, printre care un club de noapte în Dubai. Această activitate îi conferă o perspectivă specială asupra tragediei de la Crans-Montana. El a criticat dur managerii barului în care aproximativ patruzeci de tineri şi-au pierdut viaţa într-un incendiu în noaptea de Anul Nou.
Acum 5 minute
22:20
Preşedintele Dan, întrebat dacă PSD face un joc de-a şoarecele şi pisica: Cine să fie pisica? / Această coaliţie există, funcţionează / În aceşti trei ani care au mai rămas, mă aştept ca ea să fie stabilă cu modificări minore # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează şi apreciază că va fi stabilă în următorii ani, în ciuda faptului că PSD a anunţat refernum intern pentru a decide dacă iese sau nu de la guvernare. Preşedintele a apreciat că unele măsuri luate de coaliţie nu au fost pe placul susţinătorilor PSD, de aici vine şi ”o oarecare divergenţă între acţiune şi declaraţie politică” la liderii social-democraţi.
22:20
Cupa Greciei: PAOK şi Răzvan Lucescu s-au calificat în sferturi după 5-4 la penalti-uri cu Atromitos # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. După 90 de minute scorul a fost 1-1. Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi.
Acum 15 minute
22:10
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Granada, în ultimul meci din 16-imile Cupei Spaniei.
Acum 30 minute
22:00
Nicuşor Dan, despre şedinţele de judecată din 16 ianuarie: Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură / Evident că este un conflict social / Nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator 2 ani de zile # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi seară, că nu doreşte să pună ”prea multă patimă” în discuţia despre şedinţele de judecată stabilite pentru 16 ianuarie, întrucât patima duce la ură, iar aceasta nu este bună în societate. Şeful statului a refuzat să se pronunţe dacă contestarea a doi judecători de la Curtea Constituţională este o modalitate de a tergiversa o decizie în cazul pensiilor magistraţilor, dar a precizat că nu se va ajunge la situaţia ca CCR să nu aibă toţi judecătorii numiţi în funcţie.
22:00
Programul ceh de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina poate continua, anunţă premierul Babis # News.ro
Republica Cehă poate continua iniţiativa de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina, dar va acţiona ca un coordonator şi nu va mai investi propriii bani în acest proiect, a declarat marţi premierul Andrej Babis, relatează Reuters.
Acum o oră
21:50
21:40
Nicuşor Dan: Pe Venezuela a existat o declaraţie a Uniunii Europene, asta este poziţia pe care noi o avem/ În ceea ce priveşte Groenlanda, e vorba de un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că România susţine poziţia Uniunii Europene în ceea cepriveşte situaţia din Venezuela. Întrebat despre Groenlanda, preşedintele a precizat că situaţia este cu totul diferită, fiind vorba despre un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO.
21:40
Supercupa Turciei: Fenerbahce a întrecut cu 2-0 pe Samsunspor şi va juca finala, cu Galatasaray # News.ro
Echipa turcă Fenerbahce Istanbul a învins marţi seara, la Adana, formaţia Samsunspor, scor 2-0, în a doua semifinală a Supercupei Turciei. Fenerbahce s-a calificat în finală, unde o va întâlni pe rivala Galatasaray.
21:30
UPDATE - Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina. Zelenski: „Ceea ce trebuie să rezolvăm cu adevărat este problema teritoriului” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.
Acum 2 ore
21:20
Echipa italiană AS Roma a învins marţi, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lecce, în etapa a 19-a din Serie A.
21:10
Ministrul Economiei: Există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile / Conducerea Autorităţii pentru Digitalizarea României, convocată / Irineu Darău: A trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convocat la minister pentru discuţii pe această temă. De asemenea, Darău a precizat că se impun mai multe discuţii pe tema digitalizării, aceasta fiind o necesitate în Româniia şi apreciază că ”a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează”.
21:10
UPDATE - Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.
21:10
Medicul neonatolog Roxana Iliescu a declarat, marţi seară, că sunt din ce în ce mai dese sarcinile la femei care au trecut de vârsta de 40 de ani. Ea a precizat că un organism tânăr poate duce mai uşor ”o povară atât de grea cum este sarcina” şi a recomandat naşterea până în jurul vârstei de 30 de ani.
21:00
Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.
21:00
Cupa Africii pe Naţiuni: Algeria s-a calificat în sferturi, după 1-0 în prelungiri cu R.D. Congo # News.ro
Echipa naţională a Algeriei a învins marţi, la Rabat, scor 1-0, după prelungiri, echipa naţionalei a R.D. Congo, calificându-se în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni.
21:00
Medicul Roxana Iliescu: Principala cauza de prematuritate este infecţia care complică sarcina / Procentul de naşteri premature este de 10-11 la sută # News.ro
Medicul neonatolog Roxana Iliescu a declarat, marţi seară, că principala cauză a prematurităţii este infecţia care complică sarcina. De asemenea, sarcinile multiple pot contribui şi ele la prematuritate.
20:50
Avertisment Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din vestul, centrul şi estul ţării / Cod galben în sute de localităţi # News.ro
Centrul Infotrafic avertizează, marţi seară, că se circulă în condiţii de ceaţă densă în mai multe zone din vestul, centrul şi estul ţării. Meteorologii au emis avertizzări cod galben de ceaţă pentru sute de localităţi din ţară.
20:50
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical de Italia, la Trieste, în pregătire pentru CE2026 # News.ro
Naţionala României a fost învinsă marţi, la Trieste, de reprezentativa Italiei, scor 35-34 (20-17), în meci amical, denumit de gazde Trofeul Friuli Venezia Giulia. Tricolorii vor juca încă două partide test cu Ungaria, în 9 şi 10 ianuarie.
20:40
Ministrul Economiei: Există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile / Conducerea Autorităţii pentru Digitalizarea României, convocată / Irinel Darău: A trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează # News.ro
Ministrul Ecomomiei, Irinel Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convicat la minister pentru discuţii pe această temă. De asemenea, Darău a precizat că se impugn mai multe discuţii pe tema digitalizării, aceasta fiind o necessitate în Româniia şi apreciază că ”a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează”.
20:40
Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro # News.ro
Presa locală din Venezuela relatează marţi că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea întreprinsă sâmbătă de SUA asupra complexului din Caracas unde se afla preşedintele Nicolás Maduro, care a fost capturat şi dus la New York pentru a fi judecat, relatează BBC.
20:30
Diana Buzoianu demontează un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul Apele Române pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică: Trebuie depusă copie după CI - orice formă ar avea candidatul # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă, marţi seară, un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul Apele Române pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică. Ea precizează că, într-adevăr, candidaţii trebuie să depună la dosar o copie după actul de indentitate, indiferent de care este acesta. Înscrierile se pot face până în 12 ianuarie.
20:30
Australian Open va oferi în 2026 premii totale record, în valoare de aproape 75 de milioane de dolari, cel mai mare fond de premiere din istoria turneului.
Acum 4 ore
20:10
FC Universitatea Cluj a disputat marţi, primul meci amical din cantonamentul de iarnă. Elevii lui Cristiano Bergodi au cedat cu scorul de 1-2 în faţa turcilor de la Fatih Karagümrük, în urma unei confruntări în care tehnicianul italian a folosit două distribuţii diferite.
20:10
Şase morţi şi transporturi perturbate în mai multe ţări europene din cauza episodului de iarnă severă. Vremea se va înrăutăţi miercuri, potrivit prognozelor # News.ro
Zăpada şi gheaţa au provocat cel puţin cinci morţi pe şosele în Franţa şi unul în Sarajevo, iar intemperiile perturbau puternic marţi mai multe ţări europene, înainte de o nouă înrăutăţire a vremii prognozată miercuri, relatează AFP.
20:00
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, victorie cu Lokomotiv Plovdiv şi se califică în optimile CEV Cup # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins marţi, în deplasare, formaţia Lokomotiv Plovdiv, scor 3-1, şi s-a calificat în optimile de finală ale CEV Cup.
19:50
Oamenii de ştiinţă au identificat o metodă mai sigură de a face celulele să ardă mai multe calorii # News.ro
O echipă de cercetători a dezvoltat compuşi experimentali care determină celulele să ardă mai multe calorii prin ajustarea fină a modului în care mitocondriile produc energie. Versiuni mai vechi ale acestor substanţe au fost folosite în trecut pentru slăbit, dar au fost interzise ulterior deoarece erau toxice. Noua abordare reglează cu precizie efectul, permiţând celulelor să consume combustibil suplimentar în siguranţă. Dacă va avea succes, aceasta ar putea deschide calea către noi tratamente pentru obezitate, cu beneficii suplimentare pentru sănătate.
19:30
La cinci ani de la asaltul asupra Capitoliului, democraţii şi republicanii sunt mai divizaţi ca niciodată # News.ro
La 6 ianuarie 2021, sute de susţinători ai lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul din Washington al Congresului federal, zguduind democraţia americană. Marţi se împlinesc cinci ani de la atacul care, la un an după revenirea miliardarului la putere, îi dezbină mai mult ca niciodată pe republicani şi democraţi, relatează AFP.
19:30
Atacantul român Florinel Coman a marcat marţi golul al treilea al echipei sale, Al-Gharafa, în victoria obţinută de aceasta, în deplasare, 3-2 cu Umm-Salal, din etapa a 12-a a campionatului din Qatar, Stars League.
19:10
Echipa FC Argeş a pierdut marţi, în Antalya, scor 1-2, amicalul disputat în compania echipei din prima ligă turcă, Bursaspor.
19:00
Bărbat, prins de jandarmi cu un spray iritant şi un cuţit, în zona Gării din Bacău/ El intenţiona să urce cu aceste obiecte în tren # News.ro
Un bărbat a fost prins de jandarmi cu un spray iritant şi un cuţit, în zona Gării din municipiul Bacău, el devenind agitat când a văzut forţele de ordine. Bărbatului, care intenţiona să urce cu aceste obiecte în tren, i s-au întocmit documentele necesare urmăririi penale.
18:50
„Ceea ce a făcut este istoric!”: Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado din Venezuela, doreşte să împartă premiul cu Donald Trump # News.ro
La două zile după capturarea lui Nicolás Maduro, lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acţiunea lui Donald Trump şi a spus că vrea să împartă premiul cu el, deşi preşedintele american a exclus-o ca opţiune pentru conducerea Venezuelei.
18:40
Echipa italiană Como a învins marţi, în deplasare, scor 3-0, formaţia Pisa, în etapa a 19-a din Serie A.
18:30
Neamţ: Un bărbat a murit şi alte cinci persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe E 85 - FOTO # News.ro
Un bărbat a murit şi alte cinci persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, marţi, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe E 85, în comuna Săbăoani din judeţul Neamţ. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de circulaţie.
Acum 6 ore
18:20
Inundaţii pe mai multe străzi din Târgu Jiu, după ce un lac s-a revărsat în urma precipitaţiilor abundente. Gura de scurgere a lacului e înfundată de deşeurile pe care chiar localnici afectaţi de situaţie le aruncă # News.ro
Mai multe străzi din municipiul Târgu Jiu au fost inundate, marţi, după ce un lac situat într-un cartier de la marginea oraşului s-a revărsat în urma precipitaţiilor abundente. Gura de scurgere a lacului e înfundată de deşeurile pe care chiar localnicii afectaţi de situaţie le aruncă, de ani de zile, spune edilul. Zeci de angajaţi ai mai multor instituţii au intervenit pentru evacuarea apei şi curăţarea zonei.
18:20
Trafic îngreunat pe Autostrada A1, după ce un autoturism care tracta o remorcă s-a răsturnat şi a blocat a doua bandă de circulaţie a sensului de mers spre Bucureşti # News.ro
Traficul rutier este îngreunat, marţi seară, pe Autostrada A1, după ce un autoturism care tracta o remorcă s-a răsturnat pe partea carosabilă şi a blocat a doua bandă de circulaţie a sensului de mers spre Bucureşti.
18:20
Tenis: Thanasi Kokkinakis trăieşte cu „tendonul lui Ahile al unei persoane decedate în braţ” # News.ro
După ce s-a recuperat în urma unei accidentări şi a făcut echipă cu Nick Kyrgios la dublu la Brisbane în această săptămână, Thanasi Kokkinakis a vorbit despre operaţia pe care a trebuit să o suporte pentru a-şi trata pectoralul drept. Jucătorul australian a făcut ceva nemaivăzut până acum.
18:10
Managerul SJU Buzău, despre cazul tânărului care a murit la spital, în urma unui accident rutier: Am solicitat prezenţa unui expert criminalist la necropsie, pentru transparenţă # News.ro
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a reacţionat public după decesul tânărului de 25 de ani internat în unitatea medicală, managerul Sorin Pătraşcu declarând că a fost deschisă şi o anchetă internă pentru clarificarea circumstanţelor în care a survenit moartea pacientului. Necropsia va fi făcută miercuri, iar spitalul a cerut să fie prezent şi un expert criminalist de la Poliţie.
18:00
Iubita tânărului de 25 de ani mort la SJU Buzău acuză lipsa de empatie şi neglijenţa cadrelor medicale # News.ro
Denisa, iubita tânărului de 25 de ani mort la SJU Buzău, după ce a fost rănit într-un accident rutier, a făcut declaraţii tulburătoare, în care vorbeşte despre ultimele zile petrecute de tânăr în spital şi despre momentele dinaintea decesului.
17:50
Volei masculin: Naţionala României s-a calificat în faza a doua a preliminariilor CE under 18 din 2026 # News.ro
Naţionala under 18 a României a învins, marţi, reprezentativa Greciei, scor 3-0 (25-15, 25-20, 25-19), şi s-a calificat în faza a doua a preliminariilor Campionatul European din 2026. Tricolorii au încheiat turneul de la Podgorica (4-7 ianuarie) pe locul 5, ultimul calificant mai departe.
17:40
Echipa Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate marţi, în Antalya, scor 1-1, cu gruparea turcă Gaziantep.
17:40
Turişti străini au rămas blocaţi pe o insulă pustie din Yemen. Printre ei se numără şi o româncă # News.ro
Sute de cetăţeni străini care au călătorit pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian în căutare de aventură au rămas blocaţi acolo, deoarece tensiunile dintre părţile beligerante din Yemen şi susţinătorii acestora perturbă inclusiv călătoriile. Când Emiratele Arabe Unite şi-au retras trupele din Yemen săptămâna trecută, în urma unui termen-limită impus de Arabia Saudită, au lăsat în urmă insula yemenită îndepărtată Socotra şi aproximativ 600 de turişti care sosiseră cu avionul şi care nu au mai putut pleca. Printre ei se numără cel puţin o româncă, potrivit Reuters.
17:20
Elcen anunţă că a fost remediată avaria de la un cazan al CET Sud: Dacă agentul termic livrat chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi major # News.ro
Elcen anunţă că a fost remediată avaria apărută la un cazan de la CET Bucureşti Sud, subliniind că ”incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi”. Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. ”Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.
17:20
Belarusa Arina Sabalenka a apărat meciul „Bătălia Sexelor” împotriva lui Nick Kyrgios, după ce şi-a început sezonul 2026 cu o victorie în 47 de minute împotriva Cristinei Bucsa.
17:10
UPDATE - Statele Unite vor oferi „sprijin” unei forţe multinaţionale europene în cazul unui atac al Rusiei. Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include angajamente obligatorii - proiect de declaraţie # News.ro
„Coaliţia de Voinţă”, aliaţii în principal europeni ai Kievului, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa „forţă multinaţională pentru Ucraina” va beneficia de „un angajament american de a sprijini forţa în cazul unui atac” rusesc după un eventual armistiţiu, potrivit unui proiect de declaraţie a summitului de la Paris obţinut marţi de AFP.
17:10
Treningul în care Maduro apare postat de Trump la bordul USS Iwo Jiwa devine viral în lume şi creşte căutările pe Google ale gamei Nike Tech. În top cinci la căutări, potrivit Google Trends, Chile, Albania, Jamaica, Franţa şi SUA # News.ro
Căutările pe Google ale unui trening al mărcii Nike au ”explodat” după ce preşedintele american Donald Trump a postat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, o imagine cu omologul său venezuelean răpit, încătuşat, cu ochii acoperiţi şi căşti pe urechi, la bordul navei de asalt amfibie de tip Wasp USS Iwo Jiwa.
17:10
Preşedintele Nicuşor Dan mizează pe stabilitatea coaliţiei, în formula actuală, în acest an: Categoric da! # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an.
17:10
Administraţia Trump mulţumeşte mass-media pentru că a păstrat tăcerea înainte de lovitura prin care Maduro a fost capturat # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a felicitat organizaţiile de ştiri care au aflat în avans despre atacul de sâmbătă care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro pentru că nu au pus în pericol misiunea prin relatarea publică a acesteia înainte de a avea loc, potrivit AP.
17:00
Nicuşor Dan, despre cum a petrecut sărbătorile: Tata e din Făgăraş, mama din Ileni, la vreo zece kilometri, şi am fost cu colinda vreo două zile în ambele locuri. Moş Crăciun a venit tot acolo, iar apoi am fost undeva la munte/ Ce i-a adus Moş Crăciun # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, întrebat cum a petrecut sărbătorile, că „vreo două zile” a fost cu colinda în ambele locuri de unde sunt părinţii săi, la Făgăraş şi Ilieni, iar Moş Crăciun „a venit tot acolo”, după care a mers „undeva la munte” împreună cu familia. Întrebat ce i-a adus Moş Crăciun, Nicuşor Dan a răspuns râzând că a primit mănuşi şi şosete. Declaraţiile au fost făcute la bordul avionului Spartan, cu care şeful statului se deplasa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de Voinţă, de la Paris.
17:00
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a obişnuit să se deplaseze cu un avion militar: Asta e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de care vorbeam/ Ce spune despre inconvenientul unei călătorii cu Spartan şi despre deplasările mai lungi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la bordul aeronavei Spartan cu care se deplasa la Paris, întrebat dacă s-a obişnuit să călătorească într-un avion militar, că asta „e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de lei” de care vorbea cu o zi în urmă, când a anunţat că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%. Şeful statului a vorbit şi despre inconvenientul unei deplasări cu un avion militar, precizând că, spre exemplu, de această dată, timp de patru ore şi jumătate nu a avut comunicaţii, fiind „deconectat de la realitatea din România”.
16:50
Cea mai bună copertă de album este o categorie care va fi premiată anul acesta pentru prima dată în peste 50 de ani, a anunţat Recording Academy, cea care desemnează premianţii Grammy.
