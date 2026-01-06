Premierul Groenlandei, mesaj către SUA: ”Țara noastră nu este ceva ce poate fi anexat sau preluat pur și simplu pentru că cineva dorește acest lucru”
Aktual24, 6 ianuarie 2026 19:00
Premierul Groenlandei a emis, marți, o declarație în care afirmă că ”țara noastră nu este ceva ce poate fi anexat sau preluat pur și simplu pentru că cineva dorește acest lucru”. „Ieri am precizat foarte clar că în Groenlanda ne-am intensificat eforturile diplomatice și politice în lupta noastră de a afirma că Groenlanda este țara […]
• • •
„Oamenii grași au nevoie doar de mai mult autocontrol.”/ „Este o problemă de responsabilitate personală.”/ „Nu e atât de complicat, mănâncă mai puțin.” Sunt fraze aparent simple, dar extrem de puternice. Le auzim zilnic: în comentarii online, în discuții la birou, uneori chiar în cabinete medicale. Sunt replici care reduc o problemă complexă la o […]
18:50
Roboții umanoizi intră pe liniile de producție: Hyundai accelerează revoluția industrială a viitorului # Aktual24
Industria auto globală intră într-o nouă etapă, în care granița dintre om și mașină devine tot mai difuză. Hyundai Motor Group, unul dintre cei mai mari producători de automobile din lume, a anunțat oficial că va introduce roboți umanoizi în fabricile sale începând cu anul 2028. Decizia marchează un pas major în transformarea proceselor industriale […]
18:40
Orbán a făcut o nouă afirmație cinică cu privire la sprijinul acordat Ucrainei și viitorul UE. Ungaria nu intenționează să părăsească UE, dar conducerea uniunii s-ar putea confrunta cu dezintegrarea în 2026, ceea ce ar putea duce la prăbușirea acesteia, a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orbán, într-o conferință de presă, relatează Euronews. „Uniunea Europeană se […]
18:30
Reacție dură a Recorder la comunicatul Curții de Apel: ”Au publicat aseară zece pagini pline de minciuni” # Aktual24
Jurnaliștii de la Recorder și-au precizat poziția, marți, față de comunicatul Curții de Apel de luni prin care erau acuzați de manipulare. ”Au publicat aseară zece pagini pline de minciuni”, a sintetizat Alex Nedea poziția Recorder. Într-un articol pe siteul Recorder, jurnaliștii au respins acuzațiile, susținând că documentarea materialului „Justiție capturată”, inclusiv aspectele administrative invocate […]
18:20
Iranul, zguduit din temelii. Actuala criză este una dintre cele mai grave din ultimele decenii – Analiză # Aktual24
Iranul nu este străin de proteste de stradă, însă ceea ce se întâmplă acum depășește cu mult episoadele anterioare. De nouă zile, străzile marilor orașe fierb, iar nemulțumirea populară se transformă rapid într-o provocare directă la adresa întregului sistem politic. Contextul intern exploziv, combinat cu presiuni externe fără precedent, face ca actuala criză să fie […]
18:10
Capturarea lui Nicolás Maduro declanșează o dezbatere explozivă în China despre putere: ”Nimeni nu este cu adevărat în siguranță” # Aktual24
Pe scena geopoliticii internaționale, capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către forțele Statele Unite s-a transformat rapid dintr-o operațiune spectaculoasă de politică externă într-un eveniment cu reverberații globale. Departe de a rămâne un episod limitat la America Latină, acțiunea Washingtonului a provocat o undă de șoc în China, unde a alimentat una dintre cele mai […]
18:10
”Fără trupe românești în Ucraina”. Președintele Dan a ajuns la Paris cu un mesaj clar din partea României # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a dat asigurări, marți, că niciun soldat român nu va ajunge în Ucraina. El participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai ‘Coaliției de Voință’ (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Mandatul președintelui la reuniunea de la Paris este clar, au precizat surse […]
17:50
Cuba la răscrucea istoriei: prăbușirea axei Havana–Caracas și începutul unei noi confruntări geopolitice în Americi # Aktual24
Căderea regimului de la Caracas nu este doar un eveniment intern venezuelean și nici doar o demonstrație de forță a Statelor Unite în emisfera vestică. Pentru Cuba, este un șoc cu implicații existențiale. După Venezuela, nicio altă țară din Americi nu resimte mai acut undele de șoc ale dispariției lui Nicolás Maduro de la putere. […]
17:50
Trump, la un pas de pierderea majorității în Congres după ce a murit un congresman republican # Aktual24
Deputatul republican Doug LaMalfa, fermier de orez și politician cu o carieră de peste două decenii în California, a murit subit, au anunțat marți lideri ai Partidului Republican din Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului, parlamentul federal american. Avea 65 de ani. „Jacquie și cu mine suntem devastați de pierderea bruscă a prietenului nostru, congresmanul […]
17:40
Vaccinarea la vârsta a treia: de la prevenția infecțiilor la protejarea creierului și a inimii # Aktual24
Mult timp, vaccinurile au fost privite exclusiv prin prisma rolului lor clasic: prevenirea unor boli infecțioase bine definite. În cazul persoanelor vârstnice, această perspectivă se dovedește astăzi incompletă. Datele științifice acumulate în ultimele două decenii indică faptul că vaccinarea are efecte sistemice complexe, cu impact asupra sănătății cardiovasculare, neurologice și funcționale, influențând în mod direct […]
17:30
Rusia și China, partenere sau chiar aliate informale ale Venezuelei, au suferit un eșec atunci când americanii l-au „săltat” pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, chiar din patul său. Situația poate fi întoarsă pe toate fețele, dar adevărul este că Moscovei și Beijingului nu le convine deloc situația. Mai ales Beijingului, care avea legăturile mai strânse […]
17:20
Nvidia intră într-o nouă eră a inteligenței artificiale: mașinile autonome care „gândesc” ca oamenii # Aktual24
Nvidia, compania care a devenit simbolul exploziei globale a inteligenței artificiale, a făcut un anunț major ce ar putea redefini viitorul mobilității autonome. La conferința internațională CES din Las Vegas, Jensen Huang a prezentat Alpamayo, o platformă de inteligență artificială care introduce, pentru prima dată, raționamentul de tip uman în sistemele de conducere autonomă. Spre […]
17:10
Premiile Critics Choice 2026: o seară a confirmărilor, emoțiilor și a marilor câștigători # Aktual24
Ediția din 2026 a Critics Choice Awards a transformat duminică seara Santa Monica într-un adevărat barometru al sezonului de premii, oferind nu doar o listă de câștigători, ci și indicii clare despre direcția în care se îndreaptă industria filmului și a televiziunii. Cu emoții sincere, discursuri memorabile și producții care au dominat autoritar competiția, gala […]
16:50
Aluzie la Trump. În timpul Sărbătorii de Bobotează, Papa Leon al XIV-lea a denunțat „iluziile omnipotenței” # Aktual24
Vorbind la Bazilica Sfântul Petru cu ocazia Sărbătorii de Bobotează, marți, 6 ianuarie, Papa Leon al XIV-lea a denunțat „iluziile omnipotenței” politicienilor care cred că pot transforma lumea prin forță. Deși Papa nu a menționat explicit Statele Unite, țara sa natală, această remarcă directă, cuvintele finale ale omiliei sale, a vizat în mod clar contextul […]
16:30
Zăpada provoacă haos în Europa. Nimic nu se mișcă în Olanda – ambuteiaje masive și în jurul Parisului # Aktual24
Olanda se confruntă cu un haos total în trafic: trenurile nu circulă deloc deocamdată, iar sute de zboruri au fost anulate. La Paris, oamenii sunt blocați în ambuteiaje masive. Și transportul public abia funcționează. Serviciile feroviare din Olanda au fost aproape complet paralizate de vremea geroasă și de o defecțiune tehnică. Niciun tren nu va […]
16:10
Vizita care poate schimba echilibrul din Asia de Est: Lee Jae Myung, între Beijing, Washington și Tokyo # Aktual24
Într-un climat regional dominat de tensiuni strategice, rivalități istorice și confruntări diplomatice tot mai dure, președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a ales să facă un pas curajos și atent calculat: o vizită oficială la Beijing și o întâlnire directă cu liderul chinez Xi Jinping, menită să reseteze relațiile dintre cele două state. Nu […]
16:10
SURSE Nicușor Dan sugerează că în spatele celor patru judecători PSD de la CCR este Florin Iordache și ”găstile din justiție”. Declarații dure ale președintelui # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că în spatele celor patru judecători PSD de la CCR, care sabotează ședințele CCR, nu ar fi PSD-ul, ci ”găștile din justiție” și Florin Iordache, președintele Consiliului Legislativ. Surse oficiale au redat pentru aktual24.ro opiniile președintelui, exprimate marți într-un cadru restrâns, după reuniunea cu liderii UE de la Paris. Comentând […]
16:00
Surpriză pentru Trump. Giorgia Meloni se alătură liderilor UE în susținerea Danemarcei: ”Regatul Danemarcei, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO” # Aktual24
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer şi-au exprimat marţi, într-o „Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca în faţa revendicării Groenlandei de către preşedintele american Donald Trump, informează AFP. „Danemarcei şi Groenlandei şi numai lor le revine să decidă în […]
15:50
Agresiuni în Spitalul Judeţean Constanţa. ”Suveranistul” Makaveli și alți inndivizi au externat forțat o pacientă # Aktual24
O situaţie deosebit de gravă a fost generată de mai multe persoane care au pătruns neautorizat în incinta Spitalului Judeţean Constanţa, în noaptea de luni spre marţi, cu intenţia de a externa o pacientă, imaginile fiind transmise în direct pe reţele de socializare, au informat reprezentanţii unităţii medicale. Printre persoanele aflate la Spitalul Judeţean Constanţa […]
15:30
Relații tot mai proaste între China și Japonia. Beijingul interzice exporturile către Japonia de bunuri cu dublă utilizare # Aktual24
Marți, China a interzis exporturile către Japonia de bunuri cu dublă utilizare care pot servi scopurilor militare, o mișcare care vine într-un moment de tensiuni sporite între cele două țări cu privire la Taiwan. Ministerul Comerțului din China a anunțat într-un comunicat că exporturile unor astfel de articole, care pot servi atât scopurilor civile, cât […]
15:00
Târgul internațional de tehnologie CES 2026 a început la Las Vegas, punând accent pe inteligența artificială, vehiculele electrice și tehnologia de generație următoare # Aktual24
Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), Târgul de tehnologie de top din lume, organizat de Consumer Technology Association (CTA), a început, reunind jucători de top la nivel global pentru a dezvălui inovațiile care vor modela anul următor. Lideri din domeniul tehnologiei precum Samsung, LG și AMD sunt așteptați să dezvăluie produse variind de la concepte […]
14:40
Adversara lui Maduro, Maria Corina Machado, anunță că se întoarce în Venezuela: ”Vom câștiga peste 90% din voturi” # Aktual24
Principala lideră a opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă rapid, lăudându-l pe președintele american Donald Trump pentru că l-a înlăturat de la putere pe inamicul său, Nicolas Maduro, și declarând că mișcarea sa este pregătită să câștige alegeri libere. „Plănuiesc să mă întorc în Venezuela cât mai curând […]
14:10
Vești proaste pentru Kremlin: Cel mai mare importator din India a abandonat petrolul rusesc # Aktual24
Compania indiană Reliance Industries a anunțat marți, 6 ianuarie, că nu se așteaptă la livrări de țiței rusesc în ianuarie. Acest lucru ar putea reduce brusc importurile de petrol ale Indiei din Rusia în cursul lunii, la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Declarația Reliance, operatorul celui mai mare complex de rafinare a petrolului […]
13:40
Trupe ale armatei au fost trimise la Berlin pentru a ajuta în timpul penei masive de curent. Pana a fost provocată de extremiştii de stânga # Aktual24
Armata germană ajută Berlinul să realimenteze generatoarele de urgență după ce o pană de curent majoră a lăsat zeci de mii de locuințe din capitală fără electricitate. Un supervizor al comandamentului operațional Bundeswehr a declarat agenției de știri germane DPA că a primit o solicitare de asistență din partea statului federal Berlin, relatează Deutsche Welle. […]
13:20
Doi bărbaţi – de aproximativ 50, respectiv 30 de ani – au căzut de pe acoperişul unui bloc de 10 etaje din municipiul Arad, pe Calea Romanilor. Un locatar al blocului a sunat la 112 după ce a auzit bufniturile la impactul cu solul şi a găsit corpurile. Au intervenit echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă […]
13:10
Ramzan Kadîrov l-a numit pe fiul său, Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru al Ceceniei # Aktual24
Liderul cecen Ramzan Kadîrov l-a numit pe fiul său cel mare, Ahmat Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar. Kadîrov senior a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. După ce a preluat funcția de viceprim-ministru al Ceceniei, Ahmat Kadîrov își va păstra funcția de ministru regional al Culturii […]
12:50
Primele rezultate ale anchetei privind incendiul din Elveția: „Nu au existat inspecţii între 2020 şi 2025” # Aktual24
Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranţei la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, a declarat marţi primarul localităţii, Nicolas Feraud, citat de dpa. „Nu au existat inspecţii între 2020 şi 2025”, a declarat Feraud. În 2025, […]
12:40
Președintele turc solicită revenirea Turciei la programul F-35 condus de SUA și afirmă că mișcarea ar consolida securitatea NATO # Aktual24
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a solicitat reintrarea Turciei în programul de avioane de vânătoare F-35 condus de SUA, spunând că un astfel de pas ar contribui la consolidarea relațiilor dintre Turcia și SUA și, de asemenea, ar spori securitatea NATO. Referindu-se la întâlnirea sa din septembrie 2025 cu președintele american Donald Trump la Casa […]
12:40
”Umilirea lui Putin este vizibilă”, afirmă un fost oficial al Kremlinului. Întreaga lume constată că Rusia ”nu este un aliat de încredere” # Aktual24
Prin raidul fulgerător prin care l-a capturat pe liderul autoritar venezuelean Nicolás Maduro, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a demonstrat că lumea „multipolară” proclamată de Vladimir Putin, construită pe alianțe dictatoriale anti-occidentale, de la Caracas până la Teheran, este în esență lipsită de forță, se arată îmtr-o analiză Politico. Dincolo de umilința ca întreaga lume […]
12:40
Oficiali sirieni și israelieni reiau discuțiile mediate de SUA la Paris pentru a ajunge la un acord de pace privind disputa de la graniță la # Aktual24
Oficialii sirieni și israelieni urmează să reia discuțiile mediate de SUA la Paris, în speranța de a ajunge la un acord de securitate pentru a dezamorsa tensiunile dintre cele două țări, a declarat luni un oficial sirian. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului deoarece nu era autorizat să vorbească public, a declarat pentru Associated […]
12:30
Yemenul în pragul unei noi reconfigurări: ofensiva sprijinită de Arabia Saudită zguduie sudul țării # Aktual24
Yemenul traversează unul dintre cele mai tensionate momente ale ultimului deceniu, după ce o ofensivă militară susținută de Arabia Saudită a reușit să schimbe dramatic echilibrul de putere din sudul țării. Forțele aliate guvernului yemenit recunoscut internațional au recucerit teritorii strategice de la separatiștii înarmați, punând sub semnul întrebării nu doar viitorul sudului Yemenului, ci […]
12:20
Cine vor fi ”guvernatorii” americani ai Venezuelei. Noul președinte al Venezuelei ”cooperează” cu SUA, anunță Trump # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, „cooperează” cu SUA, informează EFE, citată de Agerpres. Într-un interviu […]
12:10
Sondaj Reuters/Ipsos: Doar o treime dintre cetățenii americani aprobă intervenția militară în Venezuela, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro # Aktual24
Un sondaj Reuters/Ipsos realizat pe 4-5 ianuarie 2026 arată că doar 33% dintre americani susțin lovitura militară americană în Venezuela, care a dus la răsturnarea președintelui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie. Majoritatea respondenților exprimă îngrijorări serioase privind consecințele intervenției, deși ratingul de aprobare al președintelui Donald Trump a crescut la 42%, cel mai înalt nivel […]
11:40
Doi hoți români, prinși de poliția austriacă în timp ce târau un seif furat pe o pârtie de schi din Tirol, până la autoturismul lor # Aktual24
Doi cetățeni români au fost arestați după ce au fost surprinși târând un seif furat pe o pârtie de schi din stațiunea Fieberbrunn (districtul Kitzbühel, landul Tirol). Incidentul neobișnuit a avut loc în noaptea de duminică spre luni, 5 ianuarie 2026, și a fost observat de martori care au alertat imediat poliția, scrie cotidianul local […]
11:30
Mai mult de jumătate din ţară este afectată, de marţi până vineri dimineaţă, de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru intervalul 06 ianuarie, ora 10,00 – 09 ianuarie, ora 10,00, când sunt prognozate ninsori, depuneri de […]
11:10
200 de agenți CIA erau în Caracas în momentul capturării lui Maduro. Ce se întâmplă acum în Venezuela, ”colectivos” îi caută pe trădători – VIDEO # Aktual24
Focuri de armă intense în apropierea palatului prezidenţial din Caracas au fost raportate la câteva zile după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către forţele speciale ale SUA, potrivit unor postări care circulă pe reţelele de socializare, relatează marţi dpa. Videoclipurile distribuite online luni au arătat vehicule blindate de securitate pe străzile din apropierea palatului […]
11:00
Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici, condamnat la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru violarea a trei minori # Aktual24
Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici a fost condamnat de Judecătoria Galați la 17 ani și 6 luni de închisoare pentru viol în formă continuată asupra unui minor, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor. Sentința, pronunțată pe 6 ianuarie 2026, nu este definitivă și poate fi contestată, […]
10:40
Stephen Miller, eminența cenușie a lui Trump, amenință: „Groenlanda ar trebui să fie parte a SUA. Nimeni nu va lupta militar împotriva SUA pentru Groenlanda” – VIDEO # Aktual24
Principalul consilier și „eminența cenușie” a președintelui Donald Trump, Stephen Miller, a refuzat să excludă posibilitatea unei intervenții militare americane în Groenlanda, declarând că insula „ar trebui să aparțină evident Statelor Unite”. Într-un interviu acordat CNN pe 5 ianuarie 2026, Miller a pus sub semnul întrebării dreptul Danemarcei de a controla teritoriul insular și a […]
10:10
Mai rău ca la Moscova: O femeie din Michigan, care protesta împotriva intervenției SUA în Venezuela, arestată de poliție chiar când acorda un interviu la televiziune – VIDEO # Aktual24
O femeie a fost arestată în direct de poliție în timp ce acorda un interviu unui post local de televiziune, criticând intervenția militară americană în Venezuela. Incidentul șocant a avut loc sâmbătă, 4 ianuarie 2026, în Grand Rapids, în timpul unui protest pașnic împotriva capturării președintelui Nicolás Maduro, scrie publicația New Republic. Jessica Plichta, organizatoare […]
09:30
Adio, selecție naturală: Urșii din Italia devin „mai prietenoși” cu oamenii după ce indivizii agresivi au fost eliminați selectiv, de-a lungul vremii # Aktual24
Ursul brun din Munții Apenini (Ursus arctos marsicanus), o subspecie rară din Italia centrală, evoluează spre un comportament mai prietenos și mai puțin agresiv, asemănător personajului Baloo din „Cartea Junglei”. Un nou studiu publicat în Molecular Biology and Evolution și citat de Daily Mail arată că această schimbare genetică este cauzată de interacțiunea îndelungată cu […]
09:10
Donald Trump recomandă americanilor să nu-și vaccineze copiii de hepatită B decât după 12 ani – deși experții avertizează că măsura expune nou-născuții la riscuri grave # Aktual24
Președintele american Donald Trump a postat pe 5 ianuarie 2026 un mesaj controversat pe Truth Social, în care oferă sfaturi medicale neîntemeiate științific privind utilizarea medicamentului Tylenol (acetaminofen) și programul de vaccinare pentru copii. Mesajul, scris cu majuscule, a stârnit reacții imediate din partea comunității medicale, care l-a catalogat drept potențial periculos. „Femei însărcinate, NU […]
08:50
Nu mai vor anexare: Statele Unite pregătesc un acord de asociere liberă pentru Groenlanda, care le va oferi acces militar exclusiv pe insulă # Aktual24
Administrația Donald Trump elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA) pentru Groenlanda, similar cu cele existente între SUA și state insulare din Pacific (Micronesia, Insulele Marshall, Palau). Acordul ar oferi Statelor Unite acces militar exclusiv la apele teritoriale și spațiul aerian al insulei arctice, în schimbul unui ajutor economic și financiar substanțial, […]
08:40
„Curierul fantomă”: O nouă escrocherie a lăsat fără bani sute de români, păcăliți să-și scrie datele cardului pe site-uri clonate # Aktual24
O nouă metodă de înșelăciune online, denumită „Curierul fantomă”, face ravagii în România. Zilnic, firmele de curierat primesc sesizări de la clienți păcăliți printr-un simplu SMS care pretinde că un colet așteptat necesită actualizarea adresei de livrare. În loc să primească pachetul, victimele pierd bani din conturi după ce introduc datele cardului pe site-uri clonate. […]
08:20
CIA consideră că opoziția democratică din Venezuela nu e aptă să ia puterea, ci loialiștii lui Maduro ar trebui să conducă în continuare țara, fără noi alegeri # Aktual24
Serviciile de informații americane au concluzionat că apropiații lui Nicolás Maduro sunt cei mai capabili să asigure stabilitatea în Venezuela după înlăturarea sa, preferându-i în fața liderilor opoziției pentru un guvern interimar. Un raport clasificat al CIA, prezentat președintelui Donald Trump cu săptămâni înainte de operațiunea militară din 3 ianuarie 2026, susține că figuri precum […]
08:10
Statele Unite și Israelul evaluează o posibilă „intervenție țintită” în Iran, pentru a alunga regimul ayatollahului Ali Khamenei # Aktual24
Cotidianul israelian The Jerusalem Post a scris luni seara că Statele Unite și oficiali israelieni evaluează opțiuni de politică, inclusiv o posibilă intervenție țintită în protestele masive din Iran, pentru a ajuta mișcarea de opoziție să depășească regimul ayatollahului Ali Khamenei. Articolul, bazat pe „multiple informații” primite de redacție, sugerează că succesul rapid al operațiunii […]
07:50
Președintele Nicușor Dan va participa marți la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris, alături de reprezentanții tuturor țărilor care sprijină Ucraina # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, participă marți, 6 ianuarie 2026, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, găzduită la Palatul Élysée de președintele francez Emmanuel Macron. Summitul, programat să înceapă la ora 15:45, reunește reprezentanți din 35 de țări care sprijină Ucraina, cu scopul de a afișa unitate între Washington, europeni […]
07:40
Administrația Trump invită marile companii petroliere americane să revină în Venezuela pentru a-și recupera activele naționalizate de regimul Chavez # Aktual24
Oficiali din Casa Albă și Departamentul de Stat au transmis în ultimele săptămâni directorilor marilor companii petroliere americane că revenirea rapidă în Venezuela și investițiile substanțiale în sectorul energetic al țării reprezintă o condiție esențială pentru recuperarea despăgubirilor aferente activelor expropriate în urmă cu două decenii, sub regimul Hugo Chávez. Informația vine din surse apropiate […]
07:20
Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas. Președinta interimară, Delcy Rodriguez, acuză „elemente subversive” externe, SUA neagă orice implicare – VIDEO # Aktual24
Luni seara, în jurul orei locale 20:00 (marți, 02:00 ora României), s-au auzit focuri de armă în apropierea Palatului Miraflores, sediul prezidențial din centrul Caracasului. Martori oculari au raportat drone neidentificate survolând zona, iar forțele de securitate au deschis focul ca răspuns, scrie cotidianul britanic The Mirror. O sursă apropiată guvernului interimar a declarat pentru […]
07:10
Ministrul de Externe chinez Wang Yi, cel mai înalt diplomat al țării, a acuzat Statele Unite că acționează ca un „judecător mondial” prin capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și aducerea sa în fața instanței la New York. Declarațiile sale, citate de Reuters, reprezintă cea mai dură reacție oficială a Beijingului după operațiunea militară americană din […]
