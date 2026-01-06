Vaccinarea la vârsta a treia: de la prevenția infecțiilor la protejarea creierului și a inimii

21:30

Administrația Trump a adăugat șapte țări, printre care cinci din Africa, pe lista națiunilor ai căror deținători de pașapoarte sunt obligați să depună garanții de până la 15.000 de dolari pentru a solicita intrarea în Statele Unite. Treisprezece țări, toate din Africa, cu excepția a două, se află acum pe listă, ceea ce face ca […]