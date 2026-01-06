Știri Radio Ujgorod – 6 ianuarie (seara)

14:40

Hidrologii au emis un cod gaben de inundații pe râuri din nouă județe – Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Vâlcea, Argeș, Olt și Dolj. Atenționarea este în vigoare până marți, la miezul nopții, iar în zonele vizate se pot produce depășiri ale cotelor de atenție. Atenționarea a fost transmisă către toate instituțiile care se ocupă […]