Revista presei internaționale – 6 ianuarie
Rador, 6 ianuarie 2026 00:20
Presa internațională urmărește îndeaproape evoluțiile în cazul Maduro și publică analize și reacții după acțiunea fulger a trupelor americane pe teritoriul Venezuelei. „Maduro pledează nevinovat la prima înfățișare în fața unei instanțe federale”, titrează Washington Post, care relatează că liderul venezuelean destituit Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut la un tribunal din […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
00:20
Presa internațională urmărește îndeaproape evoluțiile în cazul Maduro și publică analize și reacții după acțiunea fulger a trupelor americane pe teritoriul Venezuelei. „Maduro pledează nevinovat la prima înfățișare în fața unei instanțe federale”, titrează Washington Post, care relatează că liderul venezuelean destituit Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut la un tribunal din […]
00:20
România se va sincroniza cu poziția oficială a UE în privința operațiunii militare americane din Venezuela. FAKTI.BG (Bulgaria), 5 ianuarie 2026 – România se va sincroniza cu poziția oficială a UE în privința operațiunii militare americane din Venezuela, în cadrul căreia președintele Nicolas Maduro a fost capturat și dus la New York, a declarat premierul […]
Acum 6 ore
20:30
La microfon, Angelica Dan
19:20
Val de reacții la nivel european cu privire la declarațiile președintelui SUA, care reafirmă trecerea Groenlandei sub control american # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Comisia Europeană a reacționat luni la declarațiile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a afirmat din nou că vrea ca Groenlanda să treacă sub control american, din rațiuni de securitate națională. Uniunea Europeană va continua să apere principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, mai ales dacă integritatea […]
19:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Liderul venezuelean destituit Nicolas Maduro va fi reprezentat luni de Barry Pollack, un avocat american cu o vastă experiență, care îl reprezintă în prezent pe Julian Assange și a negociat acordul pentru recunoașterea vinovăției și eliberarea acestuia vara trecută. Mark Donnelly, un avocat specializat în infracțiuni economice din Houston […]
19:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Adunarea Națională a Venezuelei a început luni un nou mandat legislativ, în cadrul căruia parlamentarii au reiterat că vicepreședintele executiv Delcy Rodríguez a preluat funcția de președinte interimar al ţării. De asemenea, aceștia au cerut eliberarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, care au fost […]
19:10
Vicepreşedintele SUA a declarat că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în locuinţa sa din Ohio # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa sa din Ohio lovind cu ciocanul în ferestre, precizând că el și familia sa nu se aflau acolo în acel moment. CNN, citând o sursă anonimă din cadrul forțelor de ordine […]
Acum 8 ore
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (5 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Elevii și preșcolarii vor reveni joi la cursuri, după vacanța de iarnă, și vor începe cel de-al treilea modul de învățare din acest an școlar. La data de 20 ianuarie, elevii din clasele a V-a vor primi pentru prima dată burse de […]
18:40
Secretarul general al ONU şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la accentuarea unei instabilităţi în Venezuela # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat luni îngrijorarea cu privire la o posibilă intensificare a instabilității în Venezuela, după capturarea de către SUA a președintelui țării latino-americane, Nicolas Maduro. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU s-au reunit la sediul ONU din New York cu […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (5 ianuarie) – Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că ea crede că președintele Statelor Unite, Donald Trump, este serios în intenția sa de a anexa Groenlanda și că atât Danemarca, cât și Groenlanda au respins în mod clar ambiția sa. „Din păcate, cred că președintele american ar trebui luat în […]
17:30
Autor:Alexandru Eduard Balaci „Dacă Orientul Mijlociu cade sub dominația comunismului, consecințele vor fi grave nu doar pentru acea regiune, ci pentru întreaga lume liberă.” Dwight D. Eisenhower, Mesaj către Congres, 5 ianuarie 1957 Introducere La 5 ianuarie 1957, într-un context internațional extrem de tensionat, președintele Statelor Unite ale Americii, Dwight David Eisenhower, s-a adresat Congresului […]
Acum 12 ore
16:40
Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reiterat luni opoziția Mexicului față de atacul Washingtonului asupra Venezuelei și arestarea președintelui Nicolas Maduro. „Respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări”, a declarat Claudia Sheinbaum, reiterând o declarație anterioară. Liderul mexican a adăugat că Mexicul este o țară suverană și cooperează cu SUA în domeniul traficului de […]
16:40
Ninsorile au perturbat traficul aerian, feroviar și rutier în Ţările de Jos, sute de zboruri fiind anulate luni, iar trenurile din jurul Amsterdamului fiind blocate. Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, a anulat aproape 500 de zboruri luni dimineață și a fost închis traficului până la ora 12:00 GMT din […]
16:20
Realizator: Cristina Dumitrescu – Episodul de iarnă grea din primele zile ale anului nu a generat situații foarte grave, însă au fost județe în care efectele s-au resimțit mai puternic – Alba și Hunedoara. Acolo au fost, la un moment dat, peste 90.000 de gospodării fără curent electric și, tot din cauza defecțiunilor din rețeaua […]
15:40
Au fost identificate toate persoanele rănite în incendiul din Crans-Montana, au anunţat autorităţile elveţiene # Rador
Potrivit ultimelor informaţii, poliţia din Elveţia a anunţat că au fost identificate toate cele 116 persoane rănite în incendiul grav produs în noaptea de Anul Nou în barul La Constellation din staţiunea Crans-Montana. Mulţi dintre răniţi au fost duşi în unităţi speciale pentru arşi din străinătate. Toţi cei 40 de morţi rezultaţi în urma incendiului […]
15:00
Vicepremierul şi ministrul demisionar al transporturilor şi comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a declarat că procesul de schimb leva – euro se desfăşoară normal în oficiile Poştei Bulgare. Aflat la Vraţa, Karadjov a precizat că a efectuat prima operaţiune de schimb leva – euro într-un oficiu poştal din Bulgaria, în satul Stamboliiski, regiunea Haskovo. De […]
15:00
Ministerul Apărării de la Kiev a raportat că, pe parcursul anului 2025, numărul total al confruntărilor armate înregistrate pe front a fost de 61.605. De asemenea, pe parcursul anului au fost înregistrate peste 1.887.000 de bombardamente ruseşti. „De-a lungul anului 2025 intensitatea luptelor pe front a rămas ridicată. Conform datelor Statului Major General al Forțelor […]
14:40
Hidrologii au emis un cod gaben de inundații pe râuri din nouă județe – Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Vâlcea, Argeș, Olt și Dolj. Atenționarea este în vigoare până marți, la miezul nopții, iar în zonele vizate se pot produce depășiri ale cotelor de atenție. Atenționarea a fost transmisă către toate instituțiile care se ocupă […]
14:40
Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Ievhen Hmara în funcția de şef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), după demisia lui Vasil Maliuk de la conducerea instituţiei. Cariera lui Hmara în SBU este marcată de o ascensiune profesională rapidă și realizări semnificative în domeniul operațiunilor speciale. Pe 14 aprilie 2023, prin decret prezidențial, […]
14:30
Venezuelenii aşteaptă cu nerăbdare să afle intenţia administraţiei SUA cu privire la ţara lor # Rador
Venezuelenii așteaptă cu nerăbdare mai multe informații despre ceea ce are în vedere administrația Trump pentru țara lor după capturarea liderului destituit Nicolas Maduro. Administrația Trump lucrează rapid pentru a stabili un guvern interimar conform, potrivit oficialilor americani, acordând prioritate stabilității administrative și reparării infrastructurii petroliere a țării, în detrimentul unei tranziții imediate către democrație. […]
14:20
Elveția a înghețat toate activele deținute în țară de Nicolas Maduro și asociații săi din Venezuela, a declarat luni Consiliul Federal, după arestarea lui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, de către forțele americane în Caracas și transferul său ulterior în Statele Unite. Decizia, care intră în vigoare imediat și este valabilă timp […]
14:20
La microfon, Elvira Chilaru
13:50
Vasil Maliuk a anunțat, luni, că a demisionat din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), instituţie pe care a condus-o din iulie 2022. „Plec din funcția de șef al Serviciului de Securitate. Rămân în sistemul SBU pentru a implementa operațiuni speciale asimetrice de nivel mondial, care vor continua să provoace inamicului […]
13:10
„Cu sabia în mâna dreaptă și cu legea în cea stângă”. Tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân și Baiazid I (5 ianuarie 1393) # Rador
„Eu? Îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul.” Mihai Eminescu, Scrisoarea a III-a Introducere La 5 ianuarie 1393, într-un context geopolitic extrem de tensionat pentru Europa de Sud-Est, se încheia unul dintre cele mai importante tratate de pace din Evul Mediu românesc: acordul dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești (1386–1418), și sultanul otoman Baiazid […]
13:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, luni, că fosta viceprim-ministră a Canadei, Chrystia Freeland, a fost numită în funcția de consilieră externă prezidenţială pe probleme de dezvoltare economică. „Astăzi am numit-o pe Chrystia Freeland consilieră pe probleme de dezvoltare economică. Chrystia are competență profesională exact în aceste domenii și experiență semnificativă în atragerea investițiilor și […]
13:10
Evoluțiile recente din Venezuela ar trebui să ducă la o situație mai favorabilă pe piețele energetice mondiale, a declarat, luni, premierul ungar, Viktor Orbán. Acesta a spus că Venezuela și Statele Unite ar putea controla împreună 40–50% din rezervele globale de petrol, ceea ce poate influența semnificativ prețurile mondiale./aspanily/denisse (REUTERS – 5 ianuarie)
12:20
Mai multe explozii s-au auzit, luni, în oraşul ucrainean Dnipro, în timpul unei alerte de raid aerian – transmite Ukrinform. Exploziile au avut loc în timpul unui atac rusesc cu drone. Anterior, Forțele Aeriene ale Ucrainei avertizaseră asupra apropierii dronelor de Dnipro din direcția sudică./sdan/denisse (Agenția de presă UKRINFORM – 5 ianuarie)
12:10
Luni se așteaptă un verdict împotriva celor zece persoane acuzate de hărţuire cibernetică contra Primei Doamne a Franţei, Brigitte Macron # Rador
Astăzi va fi pronunțat verdictul în dosarul în care zece persoane sunt judecate de hărţuire cibernetică contra Primei Doamne a Franţei, Brigitte Macron. Inculpații sunt acuzați că au răspândit informații false pe rețelele de socializare potrivit cărora doamna Macron nu ar fi existat niciodată şi că fratele acesteia, Jean-Michel, ar fi luat această identitate după […]
Acum 24 ore
12:00
Protejarea conturilor online prin parole complexe şi greu de intuit este esenţială pentru prevenirea accesului neautorizat # Rador
Protejarea conturilor online prin parole complexe şi greu de intuit este esenţială pentru prevenirea accesului neautorizat, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. O singură parolă compromisă permite atacatorilor să acceseze conturile personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esenţiale, dacă ne referim la instituţii sau alte organisme. De aceea, specialiştii recomandă utilizarea unor parole de […]
11:50
Două persoane au fost găsite decedate pe munte, iar aproape 100 au fost salvate, în ultimele 24 de ore # Rador
Două persoane au fost găsite decedate pe munte, iar aproape 100 au fost salvate, în ultimele 24 de ore, în urma intervenţiilor salvamontiştilor. Dintre acestea, 34 au fost transportate la spital, a anunţat în această dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont. Cele mai multe apeluri au fost primite la Salvamont Maramureş, Lupeni, Neamţ, Predeal, Braşov şi Cluj. […]
11:50
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a transmis mulțumiri României pentru participarea la inițiativa PURL și pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată susținerii apărării Ucrainei. „Participarea României la inițiativa PURL demonstrează solidaritate clară cu Ucraina într-un moment în care unitatea între aliați este esențială” – se arată într-un mesaj postat, duminică, pe […]
10:40
Luni este prima zi lucrătoare oficială de la adoptarea monedei unice europene în Bulgaria. Băncile comerciale din ţară îşi reiau activitatea, iar până în iunie 2026, instituţiile bancare vor schimba leva în euro la cursul fix valutar, fără nicio taxă. Aceleaşi servicii vor fi oferite şi în sucursalele Poştei Bulgare, care vor plăti, miercuri, şi […]
10:10
Franța și-a reiterat luni sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei # Rador
Franța și-a reiterat luni sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei și Groenlandei, în urma amenințărilor reînnoite ale președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda. Întrebat despre reacția Franței, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Pascal Confavreux, a declarat pentru TF1 TV: „Este solidaritate cu Danemarca… Groenlanda aparține poporului Groenlandei și poporului […]
10:00
Ministerul chinez de Externe a reiterat luni poziția Beijingului cu privire la situația de după atacul american asupra Venezuelei și a cerut eliberarea imediată a președintelui Nicolas Maduro. China este profund îngrijorată de capturarea lui Maduro și a soției sale de către SUA și urmărește îndeaproape situația de securitate, a declarat purtătorul de cuvânt al […]
09:50
Radiojurnal – Realizator: Ciprian Sasu – Astăzi este programată o nouă reuniune a Comandamentului Energetic de iarnă, în cadrul căruia vor fi evaluate toate intervențiile realizate și situațiile de urgență energetică existente. Ședința are loc în contextul în care cea mai mare parte a țării se află sub efectul unor atenționări meteorologice de ninsori, temperaturi […]
09:40
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, urmează să înmâneze, zilele viitoare, primul mandat pentru formarea guvernului. Şeful statului şi-a anunţat intenţiile pe 19 decembrie 2025, la finalul consultărilor cu reprezentanţii grupurilor parlamentare din cel de-al 51-lea Parlament, organizate după demisia guvernului condus de premierul Rosen Jeliazkov. Consultările au început pe data de 15 decembrie. Primul mandat pentru […]
08:50
Forțele britanice de aplicare a legii pot confisca telefoanele mobile ale migranților sosiți ilegal în țară # Rador
Forțele britanice de aplicare a legii au primit noi puteri de a confisca telefoanele mobile ale migranților sosiți ilegal în țară. Potrivit legislației, forțele de ordine nu vor fi nevoite să aresteze pe cineva pentru a verifica dispozitivele telefonice. Corespondentul BBC relatează că Agenţia britanică de combatere a crimei (NCA) a transmis că informațiile colectate […]
08:40
Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență (DSNS) a raportat că pompierii instituţiei au stins un incendiu izbucnit într-o instituție medicală avariată în timpul unui atac cu drone rusești. În noaptea de 4 spre 5 ianuarie, în cartierul Obolon din Kiev, a avut loc o lovitură asupra unei clădiri cu patru etaje a […]
08:20
Patru persoane au fost rănite la Kiev, în urma unui atac rusesc lansat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie. Potrivit primarului Vitali Kliciko, dintre cei 26 de pacienți ai unei clinici private din cartierul Obolon al capitalei, unde a avut loc lovitura, 16 au fost transferaţi către spitale municipale ale orașului. „În prezent, sunt […]
08:00
Donald Trump a avertizat că Iran va fi lovit foarte puternic dacă mai sunt uciși protestatari. Noile amenințări lansate de președintele Trump au loc în contextul în care protestele din Iran au acaparat țara de peste o săptămână. Guvernul iranian a anunțat anterior că va începe să plătească o nouă indemnizațe lunară pentru fiecare cetățean […]
08:00
Posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria din cauza protestelor fermierilor greci # Rador
Din cauza acţiunilor de protest de pe teritoriul Greciei sunt posibile dificultăţi la traversarea frontierei dintre Grecia şi Bulgaria de către autoturisme şi TIR-uri, în ambele sensuri, prin toate punctele de trecere, informează Direcţia Generală a Poliţiei bulgare de Frontieră. La graniţele Bulgariei cu Turcia, Republica Macedonia de Nord şi Serbia, traficul este normal, la […]
07:50
Cuba a confirmat că 32 dintre cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii desfășurate de Washington în Venezuela. Vorbind la bordul Air Force One, președintele Donald Trump le‑a spus jurnaliștilor că un număr mare de agenți de securitate cubanezi care lucrau pentru Nicolás Maduro au fost uciși. Președintele Trump a vorbit și despre Columbia, […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE -Administrație * Miercurea-Ciuc: Primăria Miercurea-Ciuc va organiza o conferinţă de presă cu prilejul prezentării portalului digital al instituţiei – ora 13:00, la sala de şedinţe a Centrului de relaţii cu publicul, Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, etajul II – Cultură * Ianuarie 2026 duce pe scena mare a Teatrului Național București spectacolele de […]
07:50
Hidrologii au emis un cod galben de risc de inundații, valabil astăzi şi mâine pe râuri din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinţi și Dolj. Unele canale și lacuri din Delta Dunării au înghețat, dar deocamdată circulația navelor pe cele trei brațe ale Dunării se desfășoară în condiții normale./dstanesc (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 5 ianuarie)
07:40
Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, l-a invitat pe Donald Trump la colaborare într-un mesaj conciliant # Rador
Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, l-a invitat pe președintele american, Donald Trump, să colaboreze, într-un mesaj conciliant publicat după ce a prezidat prima ședință a cabinetului său. Dna Rodríguez a spus că urmărește „relații echilibrate și respectuoase cu Washingtonul”. Președintele Trump a insistat din nou că Statele Unite „conduc acum Venezuela”, după capturarea violentă […]
07:40
Curtea de apel București va judeca solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la Curtea Constituțională # Rador
Curtea de apel București va judeca astăzi solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la Curtea Constituțională. Potrivit portalului instanțelor de judecată, ședințele pe această temă vor avea loc în această dimineață. Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a invocat faptul că Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș […]
07:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale # Rador
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în acest an, se va face o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale. Astfel, ar urma să fie introduse trei tipuri de gărzi – la domiciliu, de monitorizare şi de urgenţă. Acestea vor fi plătite diferenţiat, în funcţie de responsabilitate şi efort. Totodată, oficialul a mai […]
07:20
Peste 17.000 de gospodării nu au în continuare curent electric din cauza ninsorilor și a vântului puternic # Rador
Peste 17.000 de gospodării, din totalul celor 95.000, câte erau inițial, nu au în continuare curent electric din cauza ninsorilor și a vântului puternic, informează Ministerul Energiei. Echipele operatorilor intervin pe teren, dar ploaia înghețată, anunțată pentru următoarele ore, poate îngreuna intervențiile la mare înălțime. Potrivit instituției citate, cele mai afectate județe au fost Alba, […]
06:40
Presa internațională urmărește îndeaproape evoluțiile legate de capturarea președintelui venezuelan de către forțele speciale ale Statelor Unite, dar și implicațiile globale ale acestei acțiuni. După ce a fost capturat și dus în Statele Unite, Nicolas Maduro se află într-un centru de detenție din Brooklyn, unde așteaptă să apară în fața instanței, scrie The Washington Post. […]
Ieri
00:20
După ce l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolas Maduro, Administrația Trump speră că poate intimida cercul de apropiaţi ai liderului venezuelean şi a-l face să se supună SUA cu ameninţarea unor noi acţiuni militare în urma cărora ar putea avea o soartă similară cu a fostului preşedinte, potrivit unor surse familiarizate cu situația. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.