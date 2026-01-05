Criză Yemen – Turcia propune Arabiei Saudite să acţioneze pentru deschiderea dialogului între facţiunile în conflict
Economica.net, 5 ianuarie 2026 07:50
Turcia este pregătită să faciliteze dialogul între facţiunile aflate în război în Yemen, i-a declarat duminică preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman în cursul unei conversaţii telefonice, a indicat cabinetul prezidenţial de la Ankara, notează AFP.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
08:20
Răspunsul şefului guvernului din Danemarca după ce Trump a anunţat din nou că SUA au „neapărat nevoie” de Groenlanda # Economica.net
Şefa guvernului danez Mette Frederiksen le-a cerut duminică SUA "să înceteze ameninţările lor contra unui aliat istoric", după noi declaraţii ale lui Donald Trump care a spus că SUA au "în mod absolut nevoie" de Groenlanda, informează AFP.
Acum o oră
07:50
Criză Yemen – Turcia propune Arabiei Saudite să acţioneze pentru deschiderea dialogului între facţiunile în conflict # Economica.net
Turcia este pregătită să faciliteze dialogul între facţiunile aflate în război în Yemen, i-a declarat duminică preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman în cursul unei conversaţii telefonice, a indicat cabinetul prezidenţial de la Ankara, notează AFP.
07:40
Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP.
Acum 2 ore
06:30
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro va apărea în faţa unui judecător federal din New York luni la prânz, a anunţat duminică tribunalul, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa, notează AFP.
Acum 12 ore
23:20
Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost identificate, a anunţat duminică poliţia din cantonul Valais, relatează AFP.
23:10
Groenlanda: Şefa guvernului danez cere SUA „să înceteze ameninţările contra unui aliat istoric” # Economica.net
Şefa guvernului danez Mette Frederiksen le-a cerut duminică SUA "să înceteze ameninţările lor contra unui aliat istoric", după noi declaraţii ale lui Donald Trump care a spus că SUA au "în mod absolut nevoie" de Groenlanda, informează AFP.
23:10
Ministerul Energiei: Sub 20.000 de consumatori mai sunt nealimentați cu energie electrică, față de peste 94.000 sâmbătă dimineața # Economica.net
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, duminică, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora 20:00 fiind 17.428 consumatori fără curent electric, la nivel naţional, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.
22:50
Gherilele columbiene care operează la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte "planurile imperiale" ale SUA, potrivit unor comunicate difuzate la o zi după operaţiunea militară americană ce a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, informează AFP.
22:50
Marco Rubio descrie guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă”, la o zi după operaţiunea americană în Venezuela # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept "o problemă uriaşă", la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela, informează dpa.
22:10
Trump avertizează că preşedinta interimară a Venezuelei „va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie” # Economica.net
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, "va plăti mai scump ca Maduro" dacă ea "nu va face ce trebuie", a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP.
22:10
Decizie finală. Faliment la firma care vindea asigurări pentru Armată (militari și armament), Poliție, Forțele Navale sau BNR. Acuzații grave de fraudă # Economica.net
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins și ultima cale de atac pe care o putea accesa Fast Brokers împotriva deciziei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) prin care i se retrăgea autorizația acestui broker de asigurări cunoscut mai ales pentru relația sa cu instituții majore ale statului, de la Armată și Poliție până la Banca Națională a României.
22:10
Rămâne România fără cartofi? Record negativ la producție pentru al doilea an la rând. Fermierii au recoltat de trei ori mai puțin decât acum 15 ani # Economica.net
Producția de cartofi de toamnă a scăzut anul trecut cu 9,2% față de 2024, un alt an în care fermierii au recoltat cel mai puțin din 2015.
22:10
Ce planuri are IKEA cu angajații din România: Vor reduce volumul de muncă în sectorul de comenzi # Economica.net
Retailerul suedez de mobilier IKEA are în plan investiții în soluții de automatizare a operațiunilor din zona de comenzi ceea ce îi va permite să reducă volumul de muncă în acest sector. Compania nu vizează însă reduceri de personal, fiind în expansiune.
21:30
O româncă bogată și celebră s-a implicat în stocarea de energie electrică în România. A pus o baterie în Dobrogea, e funcțională # Economica.net
Veroniki Wind, companie care face parte din holdingul înființat în 2010 în Italia de Daniela Veronica Gușă de Drăgan, văduva lui Iosif Constantin Drăgan, odinioară cel mai bogat român, are deja operațională o instalație de stocare a energiei electrice la un parc eolian din Dobrogea.
20:50
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei # Economica.net
Cinci guverne de stânga din America Latină - din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay - alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping "orice tentativă de control" asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP.
20:50
Producătorul de ambalaje Inatech vrea să se extindă accelerat în 2026 în Europa de Est # Economica.net
Producătorul de ambalaje tehnice și industriale Inatech vrea să se extindă accelerat în 2026 în Europa de Est și va lansa platforme online dedicate pentru piețele din Republica Moldova și Bulgaria, după cum a explicat Cristian Bădescu, CEO Inatech Group, pentru platforma Termene.ro
20:40
Consiliul Europei avertizează asupra „standardelor duble” după intervenţia SUA în Venezuela # Economica.net
Intervenţia SUA în Venezuela ridică "mari semne de întrebare cu privire la dreptul internaţional", a declarat duminică secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, avertizând asupra riscului unor "standarde duble", informează AFP.
20:40
Fostul preşedinte rus Medvedev propune scenarii de răpire care să-l vizeze şi pe cancelarul german Merz # Economica.net
Fostul preşedinte al Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că el şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire care să vizeze alţi lideri ai lumii, operaţiuni similare celei a SUA în Venezuela, numind-l printre aceştia şi pe cancelarul federal german Friedrich Merz, informează duminică dpa.
19:30
Românii de la AJ BRAND au terminat anul trecut cu afaceri de 120 de milioane de euro, de 5 ori peste anul precedent. Încep anul 2026 cu un portofoliu de proiecte de 2.100 MW # Economica.net
AJ BRAND, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale românești active în domeniul regenerabilelor, a finalizat anul trecut cu o cifră de afaceri de 120 de milioane de euro. Un an extraordinar, după cum a comunicat grupul românesc pe pagina sa de LinkedIn. Ce urmează în 2026?
Acum 24 ore
17:20
Fonduri europene de aproape 501 milioane de euro pentru investiţii în agricultură şi procesare, în ianuarie şi februarie # Economica.net
Valoarea fondurilor europene pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile programate a fi deschise în primele două luni ale acestui an, este de aproape 501 milioane de euro, potrivit calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare din cadrul Planul Strategic PAC 2023-2027.
17:00
VIDEO „Autostrada chinezească”: Cum mai arată lotul 3 Nord, de care depinde inaugurarea integrală a A0 în 2026 # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 3 Nord Afumați - Pantelimon din Autostrada Bucureștiului A0, singurul tronson de autostradă din România contractat cu o firmă din China. Deși are doar 8,6 kilometri, acest lot are un rol esențial în deschiderea integrală a circulației pe A0 în 2026.
16:50
Mii de oameni denunţă în faţa ambasadei SUA la Madrid o „agresiune imperialistă” după capturarea lui Maduro # Economica.net
Mai multe mii de manifestanţi s-au adunat duminică dimineaţa în faţa ambasadei SUA la Madrid pentru a denunţa o "agresiune imperialistă", după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro în urma unei operaţiuni militare americane, informează AFP.
16:40
Coreea de Nord a acuzat duminică SUA de încălcare gravă a suveranităţii Venezuelei, informează dpa.
16:40
Egiptul a obţinut o performanţă turistică fără precedent în 2025, în condiţiile în care a fost vizitat de aproximativ 19 milioane de turişti, un nou record şi o rată de creştere de 21% comparativ cu 2024, fiind depăşite chiar şi previziunile pentru anul 2026, a anunţat duminică Ministerul egiptean al Turismului şi Antichităţilor, transmite EFE.
15:50
Maduro a ajuns într-o închisoare din New York numită „Infernul pe Pământ”. Ce deținuți celebri au mai fost acolo # Economica.net
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, relatează EFE.
15:50
Aproape 165.000 de hectare de păduri, afectate de uscare, în primele nouă luni din 2025. Măsurile luate de Romsilva în Giurgiu, Ialomița și Călărași # Economica.net
Aproape 165.000 de hectare de păduri au fost afectate, în primele nouă luni ale anului 2025, de fenomenul de uscare, volumul total al arborilor compromişi fiind estimat la peste 2,077 milioane de metri cubi, potrivit datelor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor (RNP) - Romsilva, administratorul pădurilor statului.
15:30
Israelul este "solidar cu lupta poporului iranian, cu aspiraţiile sale la libertate şi la justiţie", a afirmat premierul israelian Benjamin Netanyahu duminică, într-o şedinţă de guvern, potrivit AFP.
15:20
Danemarca cere „respect total” pentru integritatea Groenlandei, după un tweet al soţiei unui consilier al lui Trump # Economica.net
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică "respect total" pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe postase o fotografie a Groenlandei sub drapel american, relatează AFP.
15:10
VIDEO Drumul din România unde accesul e permis doar autovehiculelor 4X4 sau echipate cu lanțuri # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că accesul spre stațiunea Rânca este permis numai autovehiculelor echipate cu lanțuri sau tracțiune integrală.
14:50
Ninge în continuare în Harghita și Mureș. Peste 100 de utilaje de deszăpezire răspândesc material antiderapant – DRDP Brașov # Economica.net
Avem parte, în continuare, de valuri puternice de ninsoare în nordul județelor Harghita și Mureș dar și în alte zone montane din centrul țării, informează duminică DRDP Brașov.
14:30
Lider democrat american avertizează asupra costurilor guvernării unei alte națiuni prin forță, după intervenția SUA în Venezuela # Economica.net
Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas, potrivit Reuters.
14:30
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.
13:40
Rusia a atacat teritoriul ucrainean în ultima săptămână cu aproximativ 2.000 de bombe ghidate şi drone, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că Kievul contează pe sprijinul partenerilor săi pentru a respinge atacuri de acest gen şi a aduce Moscova la masa negocierilor, potrivit EFE.
13:30
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters.
13:20
Încep reducerile de iarnă. Avertismentul șefului ANPC cu privire la magazinele din afara UE # Economica.net
Autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în cazul magazinelor din afara Uniunii Europene (UE) administrate de către operatori fără personalitate juridică în spaţiul comunitar, avertizează directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, într-o postare pe Facebook.
13:10
Cinci localităţi din vestul montan al judeţului Timiş au rămas, duminică, fără energie electrică, din cauza ninsorilor căzute în zonă, fiind afectaţi 730 de consumatori.
13:00
Furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse duminică dimineaţa la CET Sud - ELCEN, care aparţine Ministerului Energiei, a anunţat Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti.
13:00
Nou scandal-monstru în sistemul de sănătate. Ministrul Rogobete trimite corpul de control la spitale # Economica.net
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Constanța duăpă ce managerul spitalului a reclamat că 70% dintre medicii de acolo sunt scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta 2 ore în picioare dar au fost văzuț în cârciumi sau la sala de sport.
12:50
MOL ar urma să cumpere compania NIS din Serbia, controlată acum de ruși, în această lună # Economica.net
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat la postul public RTS că americanii se așteaptă ca principalele puncte ale contractului privind vânzarea companiei NIS să fie prezentate până la data de 23 ianuarie.
12:50
Grupul european Airbus SE a livrat 793 de aeronave pe întreg parcursul anului 2025, depăşindu-şi obiectivul revizuit de 790 de aeronave pe care şi l-a propus pentru anul trecut, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.
12:40
Peste 7.000 de utilizatori fără electricitate în judeţul Hunedoara, din cauza ninsorii abundente # Economica.net
În urma ninsorii abundente căzute în judeţul Hunedoara, autorităţile locale şi echipele de intervenţie au desfăşurat acţiuni rapide pentru remedierea problemelor cauzate de vremea severă, informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
12:20
CFR S.A. estimează redeschiderea circulaţiei feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, în 2026 # Economica.net
CFR S.A. estimează redeschiderea circulaţiei feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, până la sfârşitul lui 2026, după ce, în cursul anului trecut, a recepţionat 129 de kilometri de cale ferată modernizată şi a dat în circulaţie circa 393 de kilometri, potrivit datelor administratorului de infrastructură feroviară, transmise la solicitarea AGERPRES.
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale.
12:00
Regatul Unit şi Franţa au efectuat în comun sâmbătă seara o lovitură în Siria asupra unui obiectiv subteran suspectat a fi utilizat de gruparea jihadistă Statul Islamic, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP.
11:50
Trump, după intervenția în Venezuela: Guvernele din America Latină trebuie să fie suficient de stabile şi bine conduse pentru a descuraja migraţia în masă spre SUA # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat sâmbătă operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză.
11:40
Turismul bulgar rămâne un sector stabil, care se dezvoltă constant, o nouă creştere fiind previzionată în anul 2026, informează Novinite.
11:30
Autoritatea canadiană de transport a solicitat companiei Air India să investigheze un incident în care un pilot a fost scos dintr-un avion chiar înainte de decolare, după ce s-a constatat că se afla sub influenţa alcoolului, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situaţia, potrivit News.ro.
11:20
Turcia plănuieşte primul său foraj offshore pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate, în Somalia # Economica.net
Turcia va trimite în februarie o navă de foraj în Somalia, pentru a derula primul său proiect de explorare a hidrocarburilor în ape adânci din afara graniţelor ţării, a anunţat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, citat de Reuters, potrivit News.ro.
11:20
Mai puțin călători pe căile ferate. Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%, în primele 9 luni din 2025 # Economica.net
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:10
Va ninge mult în România. Alerte Cod galben și Cod portocaliu în majoritatea regiunilor țării, până marți dimineața # Economica.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ninsori, valabile în cea mai mare parte a țării până marți dimineața, precum și o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol la munte, în același interval.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.