Armata obligatorie şi pace în Ucraina în condițiile impuse de Trump – Cum văd românii securitatea regională (sondaj)
Economica.net, 6 ianuarie 2026 14:20
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde dat, marţi, publicităţii.
• • •
Încă o declaraţie controversată de la Viktor Orban despre Ucraina: „Suma astronomică de patru ori mai mare decât PIB-ul Ungariei” # Economica.net
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook, informează MTI.
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marţi guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP, citată de Agerpres.
Suveranitatea economică a Europei este „ameninţată” fără un euro digital – avertisment din Franţa # Economica.net
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marţi guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP.
Capturarea lui Maduro nu are nicio legătură cu petrolul. De ce ar fi atacat Trump de fapt Venezuela # Economica.net
Desantul american finalizat cu capturarea lui Nicolás Maduro și aducerea lui cu cătușe în SUA nu are legătura cu dorința americanilor de jefui vastele resurse de petrol ale Venezuelei, scrie Doug Stokes în publicația britanică The Spectator. Care ar fi fost adevăratul motiv al lui Trump, citiți mai departe.
Frații Pavăl deschid șampania în 2026, moment istoric. Ce se întâmplă cu magazinele Dedeman # Economica.net
Dedeman, rețeaua de magazine de bricolaj deținute de frații Adrian și Dragoș Pavăl, va atinge anul acesta un moment istoric. Compania deschide un magazin și în ultimul județ în care nu era prezent.
Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România – Mesaj de la Comisia Europeană # Economica.net
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România are sprijinul Comisiei Europene şi autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină cu un proiect concret în acest sens.
Wizz Air, unul dintre cei mai mari operatori aerieni low cost, anunță că intră puternic în 2026 și vorbește deja despre cea mai mare promoție a anului.
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, "cooperează" cu SUA, informează EFE.
Nestle retrage de la comercializare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari în Europa # Economica.net
Gigantul elveţian Nestle a anunţat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, transmite Reuters.
Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creştere cu 1,5% în ceea ce priveşte volumul mărfurilor transportate, comparativ cu perioada similară din anul anterior, 82,7% din totalul de 246,183 milioane tone mărfuri transportate fiind înregistrate în transport naţional, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică şi consultate de AGERPRES.
Unde va merge petrolul din Venezuela după atacul lui Trump: rafinăriile din SUA vor câștiga, cele din China vor pierde # Economica.net
Înlăturarea de la putere a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de armata americană este o acțiune menită să redirecționeze rapid exporturile de petrol ale țării înapoi către Statele Unite - și departe de China. Acest lucru va oferi rafinăriilor americane un impuls imediat, dar planurile președintelui Donald Trump de a relansa producția în țara latino-americană ar putea fi mai lente, se arată într-un comentariu al Reuters.
Prosumatorii acuză ANRE: Încalcă legea. Dispută în jurul noului registru pentru comunitățile din energie # Economica.net
ANRE a pus recent în dezbatere publică un proiect de ordin care aprobă Procedura de înregistrare a comunităților de energie în Registrul național alcomunităților de energie. Primele reacții din zona celor vizați nu sunt unele pozitive. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) invocă încălcarea legii.
Gigantul tehnologic chinez Xiaomi şi-a stabilit pentru 2026 un obiectiv de a vinde 550.000 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă o creştere de 34% faţă de numărul automobilelor vândute în 2025, informează EFE.
FOTO Anunț pentru cei cu Bolt: Trebuie să apeși acest buton! Reduceri substanțiale pentru mai multe curse # Economica.net
Bolt România, operatorul de ride sharing prezent inclusiv în zona de trotinete și cea de delivery, anunță clienții că oferă reduceri pentru un număr de curse.
O declaraţie controversată de la Casa Albă: „Nimeni nu va lupta militar cu SUA pentru Groenlanda” # Economica.net
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept "poziţia oficială a guvernului SUA", respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice, relatează marţi dpa.
Machado îi mulţumeşte lui Trump pentru capturarea lui Maduro şi spune că se va întoarce în curând în Venezuela # Economica.net
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump pentru "acţiunile curajoase" care, a spus ea, au dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, într-un interviu acordat luni prezentatorului Sean Hannity la Fox News, informează EFE.
Criză Pirelli – Guvernul italian, producătorul de anvelope şi acţionarii caută soluţii pentru a scoate gigantul de sub influenţa companieichinezeşti Sinochem, cel mai mare acţionar # Economica.net
Guvernul italian, producătorul italian de anvelope Pirelli şi acţionarii săi caută modalităţi prin care să pună capăt implicării companiei chineze de stat Sinochem în producătorul de anvelope cu sediul la Milano, pe fondul presiunilor venite din partea SUA, a relatat marţi Financial Times.
Groenlanda – Premierul guvernului autonom îndeamnă la calm şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA # Economica.net
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul reiterat al preşedintelui american Donald Trump de a obţine acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu Washingtonul, relatează EFE.
Taxa nouă pe comenzile de la Temu, Shein, Trendyol sau Aliexpress. Singura situație în care cumpărătorii români vor achita taxa din propriul buzunar # Economica.net
Coletele cu valori mai mici de 150 de euro care provin din afara Uniunii Europene sunt taxate, de la 1 ianuarie 2026, cu 25 de lei. Cele mai cunoscute platforme care vând din afara UE sunt Temu, Shein, Aliexpres sau Trendyol, toate controlate de companii chineze, deși Trendyol e stabilită în Turcia. Care este singura situație în care cumpărătorii români vor achita taxa din propriul buzunar.
Apple este aşteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor, scrie agenția de presă News.ro.
Banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid, în ultimele 6 luni – Pîslaru # Economica.net
Banii europeni au început, în ultimele şase luni, să ajungă în economie de cinci ori mai rapid şi au fost puse în mişcare mecanisme ce păreau încremenite, potrivit ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
Şefa CAB, Liana Arsenie, dă vina pe Parlament şi pe procurori pentru prescrierea dosarelor de corupţie # Economica.net
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susţine că peste 86% dintre dosarele de corupţie erau deja prescrise când au ajuns la această instanţă, iar vina pentru această situaţie o poartă Parlamentul, pentru că nu a modificat la timp o prevedere din Codul penal, dar şi procurorii, pentru durata excesivă a urmăririi penale şi uneori trimiterii tardive în judecată.
Autoliv, furnizor mondial de airbaguri și centuri de siguranță, și Tensor, un producător californian de vehicule autonome, au dezvoltat ceea ce numesc „primul volan pliabil din lume pentru conducerea autonomă”.
Semne bune anul are, spun cei de la ING: reduceri de inflație și de dobânzi în semestrul al doilea, creștere economică moderată și curs de schimb de 5,15 lei un euro. Care sunt principalele riscuri? # Economica.net
Deși îngrijorătoare pentru companii, scăderea consumului, care s-a manifestat în trimestrul patru din 2025 și va continua probabil și în 2026, va avea câteva efecte benefice: scăderea deficitului de cont curent, scăderea deficitului bugetar, inflație și dobânzi mai mici din semestrul al doilea. Chiar dacă fondurile europene vor crea o ușoară presiune pe aprecierea leului, acesta se va deprecia în continuare ușor în 2026. Cum s-au schimbat previziunile ING Bank pentru principalii indicatori macroeconomici.
Un avocat care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe Maduro # Economica.net
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro, într-un caz ce ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale, relatează Reuters.
Umbrărescu, lider detașat și la bani pentru autostrăzile construite în 2025 în România: UMB a facturat cât următorii opt constructori la un loc # Economica.net
Pasionații de infrastructură au realizat un top al constructorilor de autostrăzi în funcție de valoarea facturilor emise anul trecut. Astfel, lider incontestabil este grupul controlat de Dorinel Umbrărescu, care a facturat aproape cât următorii opt constructori la un loc.
Raidul SUA în Venezuela la ONU. China și Rusia condamnă vehement agresiunea americană, Franța și Marea Britanie au fost oscilante, iar secretarul general Guterres cere respectarea independenței statelor # Economica.net
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a chemat luni la respectarea "independenţei politice" a statelor, în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate, în care Rusia şi China au condamnat cu putere atacul american din weekend asupra Venezuelei, iar SUA l-au apărat ca fiind o "operaţiune de poliţie" împotriva "fugarului" Nicolas Maduro, transmit AFP şi DPA, relatează Agerpres.
Pentagonul îi va tăia din pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, după ce acesta a cerut trupelor americane să nu respecte ordinele ilegale date de Trump # Economica.net
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei şi îi va scădea pensia militară pentru "declaraţii subversive", după ce el şi alţi parlamentari democraţi au îndemnat trupele să refuze orice "ordine ilegale" din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Bosch se așteaptă la vânzări de produse software în creștere pentru anii următorii, ca urmare a întăririi pieței auto # Economica.net
Furnizorul de componente auto Bosch se aşteaptă la vânzări solide de produse software în următorii ani, datorită creşterii pieţei auto orientate spre tehnologie, a anunţat luni compania germană la ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Europa de Est ar putea avea un loc în conducerea superioară a BCE, după intrarea Bulgariei în zona euro – Bloomberg # Economica.net
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state membre care au adoptat moneda unică europeană provin din Estul fost comunist, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Președintele mexican Claudia Sheinbaum condamnă raidul american asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro # Economica.net
Preşedintele mexican Claudia Sheinbaum a reafirmat luni opoziţia ţării sale faţă de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei şi faţă de capturarea preşedintelui Nicolas Madro, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Premierul danez Mette Frederiksen spune că ia în serios amenințarea președintelui Trump că vrea să anexeze Groenlanda # Economica.net
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci când spune că vrea să preia Groenlanda, ea reiterând că atât Copenhaga, cât şi Groenlanda au respins în mod clar această ambiţie, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Moment istoric în Regatul Unit. Ambasada Statului Palestina din Londra a fost inaugurată oficial # Economica.net
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni la Londra, la mai bine de trei luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul Palestina, informează AFP, citată de Agerpres.
Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de marți, 6 ianuarie și miercuri, 7 ianuarie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând cu joi, 8 ianuarie, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de luni. Rulajul a depășit 17 milioane de euro # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 87,69 de milioane de lei (17,22 de milioane de euro), transmite Agerpres.
Comisia Europeană e optimistă în privința încheierii acordului comercial cu Mercosur, care va semnat, cu puțin noroc, în scurt timp # Economica.net
Comisia Europeană a transmis luni că semnarea acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur, amânată după ultimul summit al liderilor europeni, ca urmare a opoziţiei Franţei şi Italiei, va avea loc "cu puţin noroc, în curând", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Inflația în Turcia din decembrie 2025 a fost de peste 30%, dar acesta este cel mai scăzut începând din noiembrie 2021 # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei în Turcia s-a atenuat mai mult decât se estima în decembrie, ajungând la cel mai redus din ultimii patru ani, transmit Xinhua şi DPA, relatează Agerpres.
Peste 145 de state au convenit să modifice acordul privind impozitul minim global, în contextul obiecțiilor administrației Trump față de taxarea marilor companii americane # Economica.net
Peste 145 de ţări au convenit luni să amendeze acordul din 2021 privind impozitarea companiilor multinaţionale, rezolvând astfel îngrijorările Washington-ului că reglementările ar putea penaliza giganţii americani, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Au trecut 21 de ani de la premiera filmului care a devenit sinonim cu eșecul sistemului sanitar românesc. Moartea domnului Lăzărescu a descris dureros, pas cu pas, infirmitatea sistemului. Traseul absurd al pacientului, plimbat între spitale din cauza unei suspiciuni de cancer, rămâne imaginea definitorie a neputinței. Din păcate, imobilitatea sistemică transformă actul medical într-un labirint în care mulți români, mai ales cei vulnerabili, se rătăcesc.
Noul an a adus la metrou o apariție interesantă pe magistrala M4, în cauză trenul Bombardier Movia 346 BM2 1008-2008 „Crizantema”, scrie Transports of Romania.
În justiția română, penalul nu mai este doar o ramură de drept. A devenit axa în jurul căreia gravitează întregul sistem. Resursele, atenția publică, prioritățile instituționale și cultura profesională sunt absorbite disproporționat de zona penală, în detrimentul celorlalte ramuri ale dreptului. Această dominație nu este neutră. Produce dezechilibre structurale
Autostrada Unirii A8. Cum vor arăta şi unde va construi România primii kilometri de autostradă din Basarabia # Economica.net
România va construi primii cinci kilometri de pe teritoriul Republicii Moldova din cadrul Autostrăzii Iaşi - Chişinău. Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioşteanu prezintă luni seara detalii despre aceşti kilometri, parte dintr-un contract pentru Autostrada Unirii A8.
Cotațiile petrolului și-au schimbat tendința de scădere și au crescut ușor, după intervenția SUA în Venezuela # Economica.net
Preţurile petrolului, care au fost în scădere o bună parte din şedinţa de luni, şi-au schimbat tendinţa şi acum demonstrează uşoare creşteri, după intervenţia SUA în Venezuela şi după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a confirmat decizia de a menţine nivelul de producţie până în aprilie, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana. Toate victimele au fost identificate. Niciun român nu se află printre cele 116 persoane rănite # Economica.net
Toţi cei 40 de morţi şi 116 de răniţi în incendiul produs într-un bar din staţiunea de ski elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou au fost identificaţi, a anunţat luni poliţia cantonului Valais, într-un comunicat, transmite AFP, relatează Agerpres.
Oficial – Noul termen de finalizare a centralei pe gaze de la Iernut este 31 decembrie 2026. Comunicat Romgaz # Economica.net
Romgaz anunță, așa cum era previzibil, un nou termen de finalizare a centralei electrice pe gaze în ciclu combinat de la Iernut, proiect întârziat cu șase ani: 31 decembrie 2026.
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost reduse cu 30% în 2025 # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, mai mult decât s-a angajat în luna iulie, transmite Agerpres.
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi, relatează News.ro.
România a primit de la Comisia Europeană aproape 1 miliard de euro în contul plăților în avans făcute către fermieri # Economica.net
România a încasat, luni, 988,7 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), sumă ce reprezintă rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2025, a transmis Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat de presă, relatează Agerpres.
