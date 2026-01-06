Numirea șefilor SRI și SIE, la pachet cu numirea șefilor marilor parchete. Sunt patru – cinci variante luate în calcul la serviciile secrete – surse Agerpres

23:00

Deși îngrijorătoare pentru companii, scăderea consumului, care s-a manifestat în trimestrul patru din 2025 și va continua probabil și în 2026, va avea câteva efecte benefice: scăderea deficitului de cont curent, scăderea deficitului bugetar, inflație și dobânzi mai mici din semestrul al doilea. Chiar dacă fondurile europene vor crea o ușoară presiune pe aprecierea leului, acesta se va deprecia în continuare ușor în 2026. Cum s-au schimbat previziunile ING Bank pentru principalii indicatori macroeconomici.