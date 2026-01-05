„Avatar: Fire and Ash” a depăşit venituri de 1 miliard de dolari după 18 zile - VIDEO

21:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, duminică seară, că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre şi are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de careb s-a abuzat. În plus, Rogobete afirmă că măsura se aplică în multe ţări ale Uniunii Europene.