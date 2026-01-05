Iranul va fi lovit ”foarte dur”, dacă sunt ucişi manifestanţi, ameninţă din nou Trump. Cel puţin 12 persoane ucise, de la 28 decembrie, în contestarea în curs iniţial împotriva marasmului economic, care a luat o turnură politică
Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit ”foarte dur” dacă sunt ucişi manifestanţi în contestarea care se află în curs în republica islamică, iniţial din motive economice, dar s-a lărgit şi include revendicări politice, relatează AFP.
Proprietarul unui lanţ de restaurante de sushi a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roşu gigant în cadrul prestigioasei licitaţii de Anul Nou de la principala piaţă de peşte din Tokyo, scrie AFP.
„Avatar: Fire and Ash" a depăşit venituri de 1 miliard de dolari după 18 zile de lansare - VIDEO
„Avatar: Fire and Ash” a depăşit 1 miliard de dolari la box-office la nivel global după 18 zile de la lansare. Vânzările de bilete includ 306 milioane de dolari pe plan intern şi 777,1 milioane de dolari pe plan internaţional, pentru un total de 1,083 miliarde de dolari.
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 38 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 38, în urcare un loc, cu 1.324 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.
Ministerul Mediului lansează procesul de selecţie pentru funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române" / Termenul limită de depunere a candidaturilor, 12 ianuarie / Ce documente sunt necesare
Ministerul Mediului lansează procesul de selecţie pentru funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, post rămas vacant după ce Florin Ghiţă a demisionat în contextul scandalului legat de furnizarea apei potabile în judeţul Prahova. Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie. Interviurile, programate în intervalul 14 - 16 ianuarie, vor fi înregistrate şi publicate.
„Avatar: Fire and Ash” a depăşit 1 miliard de dolari la box-office la nivel global după 18 zile de la lansare. Vânzările de bilete includ 306 milioane de dolari pe plan intern şi 777,1 milioane de dolari pe plan internaţional, pentru un total de 1,083 miliarde de dolari.
Frigiderele inteligente din cea mai nouă serie Family Hub de la Samsung pot deschide şi închide uşa la comanda utilizatorilor.
Critics Choice Awards 2026 - „One Battle After Another" - Cel mai bun film, „The Pitt", „Adolescence", „The Studio" au dominat la premiile pentru televiziune/ Kimmel i-a mulţumit lui Trump: Mulţumesc pentru toate lucrurile ridicole pe care le faci
„One Battle After Another”, o comedie subversivă despre politica radicală, a fost desemnată, duminică, Cel mai bun film la cea de-a 31-a ediţie a Critics Choice Awards. Filmul a câştigat alte două premii importante: pentru Cel mai bun regizor şi pentru Cel mai bun scenariu adaptat, acordat lui Paul Thomas Anderson, conform Variety.
Novak Djokovici şi-a anunţat retragerea din sindicatul jucătorilor pe care l-a fondat în 2020
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, duminică seară, că părăseşte sindicatul jucătorilor pe care l-a cofondat în 2020, invocând în special „preocupările sale privind transparenţa şi guvernanţa” acestei organizaţii disidente din circuitul mondial de tenis.
Botswana va deschide o ambasadă la Moscova şi invită Rusia să investească în pământuri rare şi diamante
Botswana intenţionează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova şi îşi propune să aprofundeze cooperarea economică cu Rusia, inclusiv în domeniul pământurilor rare şi al diamantelor, a declarat ministrul de Externe al Botswanei, Phenyo Butale, citat duminică de agenţia rusă de stat TASS.
ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii
ONG-uri au făcut apel duminică la justiţia argentiniană să solicite extrădarea lui Nicolás Maduro în ţară pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii, potrivit unui document consultat de AFP. Preşedintele venezuelean a fost capturat sâmbătă de Statele Unite, dus şi încarcerat pe teritoriul american pentru a răspunde, luni, la New York, mai multor acuzaţii, printre care „narcoterorism”, relatează AFP.
După un an în care impactul tarifelor asupra costului vieţii americanilor a fost limitat, presiunea asupra preţurilor din Statele Unite riscă să se intensifice semnificativ în 2026, pe măsură ce companiile încep să transfere costurile către consumatori, iar administraţia Trump se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează CNN.
Centrul INFOTRAFIC - Circulaţie restricţionată pe DN1, între Nistoreşti, judeţul Prahova, până la limita cu judeţul Braşov/ Carosabil acoperit parţial cu zăpadă în 19 judeţe. Recomandări pentru şoferi
Circulaţia este restricţionată luni dimineaţă, pentru vehiculele cu masa peste 7,5 tone, pe DN1, între Nistoreşti, judeţul Prahova, până la limita cu judeţul Braşov/ De asemenea, în 19 judeţe, circulaţia se desfăţoară pe carosabil acoperit parţial cu zăpadă.
Legalitatea capturării lui Maduro din Venezuela de către SUA, în centrul atenţiei la ONU / Nicolas Maduro va compărea astăzi în faţa unui tribunal american
Legalitatea capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA va fi în centrul atenţiei la Organizaţia Naţiunilor Unite, luni, dar este puţin probabil ca Washingtonul să se confrunte cu critici puternice din partea aliaţilor săi cu privire la operaţiunea militară din statul latino-american, relatează Reuters.
Atacurile ruseşti din noaptea de duminică spre luni s-au soldat cu două victime în Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete. În capitală, „o persoană a murit în atac”, a declarat şeful administraţiei militare Tymour Tkatchenko pe Telegram, în timp ce autorităţile locale au anunţat că o unitate medicală a fost lovită, relatează AFP.
Investitorii globali se pregătesc pentru un nou val de volatilitate geopolitică, după ce Statele Unite l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, un eveniment major care ar putea, pe termen lung, să deblocheze vastele rezerve de petrol ale ţării, dar care, pe termen scurt, riscă să declanşeze o retragere către active de refugiu la reluarea tranzacţionării.
A încetat din viaţă Eva Schloss, supravieţuitoare a lagărului Auschwitz şi soră vitregă a Annei Frank
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank şi supravieţuitoare a lagărului Auschwitz, a încetat din viaţă sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani. Figură importantă în conservarea memoriei Holocaustului, ea şi-a dedicat viaţa educaţiei şi luptei împotriva prejudecăţilor.
OPEC+ menţine nivelul producţiei de petrol, pe fondul turbulenţelor politice din rândul statelor membre
OPEC+ a decis duminică să menţină neschimbată producţia de petrol, în urma unei reuniuni scurte care a evitat în mod deliberat discutarea crizelor politice care afectează mai mulţi membri ai grupului de mari producători, transmite Reuters.
Trump spune că Ucraina nu a ţintit reşedinţa lui Putin într-un atac cu drone, aşa cum susţine Kremlinul
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică reporterilor că oficialii americani au stabilit că Ucraina nu a ţintit o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin într-un atac cu drone săptămâna trecută, contestând afirmaţiile Kremlinului pe care Trump le-a întâmpinat iniţial cu profundă îngrijorare, relatează AP.
Boboteaza - Ziua când a fost botezat Iisus în apa Iordanului. Diavolii fug şi se ascund când preotul introduce crucea în apă. Obiceiuri şi tradiţii
Boboteaza este sărbătorită la 6 ianuarie şi, împreună cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit în 7 ianuarie, marchează finalul perioadei de 12 zile a sărbătorilor de iarnă, care încep în Ajunul Crăciunului. De Bobotează şi de Sfântul Ioan, în funcţie de fiecare zonă a ţării, se colindă, se fac farmece, se prezice viitorul în noul an, fetele pun busuioc sub pernă ca să îşi viseze ursitul, iar bărbaţii se întrec înot pentru a scoate crucea aruncată de preot în apă.
Cuba anunţă că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul operaţiunii de extragere a lui Maduro din Venezuela. Vor fi două zile de doliu
Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters.
Exporturile de petrol ale Venezuelei sunt practic blocate, după ce căpitanii porturilor nu au primit solicitări pentru autorizarea plecării navelor deja încărcate, au declarat sâmbătă patru surse apropiate operaţiunilor, citate de Reuters.
De la alegerea marmurei pentru sala de bal la ameninţări la adresa Iranului şi capturarea lui Maduro: Rutina ameţitoare a lui Trump în perioada sărbătorilor
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a încheiat vacanţa de sărbători cu o lovitură fără precedent asupra Venezuelei, supervizând o operaţiune surpriză de capturare şi extragere, sâmbătă dimineaţa, care l-a vizat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro. Misiunea dramatică a punctat o vacanţă de iarnă la proprietatea sa Mar-a-Lago din Palm Beach, în Florida, care a fost plină de un amestec neobişnuit de activităţi ce au devenit ciudat de tipice pentru preşedintele neconvenţional, notează Reuters.
Rusia: De la începutul acestui an Ucraina atacă zilnic Moscova cu drone, într-o aparentă escaladare a conflictului
Ucraina a atacat Moscova cu drone în fiecare zi a anului 2026 până în prezent, potrivit datelor publicate de Ministerul Apărării din Rusia, ceea ce pare să marcheze o escaladare faţă de atacurile anterioare, mai sporadice, asupra capitalei ruse, scrie Reuters.
Pariul lui Trump pe schimbarea regimului în Venezuela este o abatere semnificativă de la agenda MAGA. Marjorie Taylor Greene spune că Trump a „ignorat" mişcarea. Intervenţia militară ar putea aduce riscuri în alegerile intermediare din noiembrie
Decizia preşedintelui Donald Trump de a ataca Venezuela, de a-l aresta pe preşedintele acesteia şi de a conduce temporar ţara marchează o schimbare radicală pentru un politician care mult timp i-a criticat pe alţii pentru că au exagerat cu afacerile externe şi care a promis să evite implicarea în probleme externe, comentează Reuters.
Militanţii de extremă stânga revendică responsabilitatea pentru atacul asupra reţelei electrice din Berlin
Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru un atac care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin, relatează The Guardian.
Trump nu exclude alte intervenţii externe: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut". Replica premierilor din Groenlanda şi Danemarca
Preşedintele SUA Donald Trump a spus că şi alte ţări ar putea face obiectul unei intervenţii americane, după operaţiunea prin care preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro şi soţia lui au fost capturaţi şi aduşi la New York pentru a fi judecaţi, şi şi-a reiterat interesul pentru Groenlanda, teritoriu autonom danez, ceea ce a determinat o reacţie fermă din partea premierului din insula arctică şi a premierului de la Copenhaga.
Trump îi transmite un avertisment vicepreşedintei Venezuelei, Delcy Rodríguez: Ar putea plăti un preţ mai mare decât Nicolas Maduro, „dacă nu face ceea ce trebuie"
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că vicepreşedinta Venezuelei Delcy Rodríguez, pe care Curtea Constituţională a numit-o lider interimar al ţării, ar putea plăti un preţ mai mare decât liderul destituit Nicolas Maduro „dacă nu face ceea ce trebuie”, potrivit unui interviu publicat duminică de revista The Atlantic.
CFR anunţă un incident tehnic la linia de contact pe secţia Caransebeş – Reşiţa Sud / Tren cu zece călători oprit în trafic
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. anunţă că, duminică seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, mecanicul trenului Regio 9171 a semnalat existenţa unor probleme generate de vegetaţia aflată în proximitatea firului de contact aferent liniei 115, pe secţia de circulaţie Caransebeş – Reşiţa Sud.
Trafic feroviar suspendat temporar pe secţia de circulaţie Drăgăneşti Olt – Fărcaşele / Un tren de marfă a rămas defect în linie curentă / Garnituri afectate
Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. anunţă că, duminică seară, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, un tren de marfă aparţinând operatorului privat Grup Feroviar Român (GFR) a plecat din staţia Drăgăneşti Olt la ora 21:37 şi a rămas defect în linie curentă Drăgăneşti Olt – Fărcaşele, firul doi, la kilometrul 144+800.
Botoşani: O femeie de 86 de ani a murit într-un incendiu care i-a cuprins gospodăria / O butelie a explodat
O femeie de 86 de ani din localitatea Viişoara, judeţul Botoşani, a murit, duminică seară, într-un incendiu care i-a cuprins gospodăria. Focul a pornit într-o anexă a locuinţei, unde o butelie a explodat.
Serie A: Interul lui Chivu, scor de forfait cu Bologna, 3-1, şi nerazzurrii revin pe primul loc
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, în etapa a 18-a din Serie A. Inter redevine lider în Italia.
Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului său, afirmă ţările UE într-o declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris
Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, relatează Reuters.
Echipa spaniolă Atletico Madrid a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Real Sociedad, în etapa a 18-a din La Liga.
Emil Boc, mesaj pentru firmele de deszăpezire din Cluj-Napoca: Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate! / Noaptea e lungă, puneţi-vă pe treabă" – VIDEO
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a verificat, duminică seară, dacă staţiile de transport în comun au fost deszăpezite şi s-a arătat dezamăgit de modul în care firmele special plătite pentru această activitate au acţionat. ”Câte staţii de transport în comun necurăţate, atâtea amenzi aplicate”, le-a transmis Boc firmelor de deszăpezire, adăugând: ”Noaptea e lungă, puneţi-vă pe treabă”.
Pompierii au intervenit, duminică seară, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din Uricani. 15 persoane s-au autoevacuat.
Cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana au fost identificate, anunţă poliţia elveţiană. Adolescenţi în vârstă de 14 şi 15 ani sunt printre victime, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la verificarea actelor de identitate
Toate cele 40 de persoane decedate în incendiul din noaptea de Anul Nou care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea Crans-Montana au fost identificate, iar 20 dintre ele sunt minori, a anunţat duminică poliţia elveţiană într-un comunicat.
Cupa Africii pe Naţiuni: Camerun a dispus de Africa de Sud, scor 2-1, şi s-a calificat în sferturi
Echipa naţională a Camerunului s-a calificat duminică seara în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins Africa de Sud cu scorul de 2-1.
Drum naţional închis în judeţul Dolj, după ce apele pârâului Teslui au ajuns pe carosabil / Circulaţia rutieră a fost deviată pe o rută ocolitoare - FOTO
Drumul DN 641 a fost închis, duminică seară, după ce apele pârâului Teslui au ajuns pe partea carosabilă. Circulaţia rutieră din localitatea Pieleşti, judeţul Dolj, a fost deviată pe o rută ocolitoare, până la retragerea apelor.
Alexandru Rogobete: Din păcate, în ultimii 10 ani de zile s-au mai făcut investiţii şi acolo unde poate nu trebuiau făcute / Un RMN de ultimă generaţie, achiziţionat într-un spital orăşenesc care nu are medic radiolog
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că sunt spitale în România care, prin diferite proiecte europene, au achiziţionat aparatură de ultimă generaţie, dar aceasta nu este folosită din lipsă de specialişti.
Rogobete: Noi producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem / Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control / Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că este necesară o regândire a sistemului de rezidenţiat, având în vedere că sunt de trei ori mai mulţi rezidenţi decât cei care pot fi incluşi în sistemul de sănătate din România. ”Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani”, a afirmat minisyrul. În plus, el a explicat că nu există o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani.
Alergătoarea kenyană Beatrice Chebet, dublă campioană olimpică la Paris 2024, aşteaptă naşterea primului său copil şi va lua o pauză competiţională în 2026.
Ministerul Energiei: 17.428 de consumatori, nealimentaţi duminică seară, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă / Ploaia îngheţată anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile
Ministerul Energiei anunţă că 17.428 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu curent, duminică seară, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă, dar echipele operatorilor intervin în continuare în teren. Ploaia îngheţară anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime.
După acţiunea din Venezuela, Marco Rubio spune că guvernul cubanez este „o problemă uriaşă". Columbia trimite 30.000 de soldaţi la graniţă
Secretarul de stat Marco Rubio a calificat guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă” şi, deşi nu a spus direct dacă Havana ar putea fi următoarea ţintă a administraţiei Trump, a subliniat că cei care l-au păzit pe Nicolas Maduro înainte de capturarea sa finală erau cubanezi, şi nu venezueleni, relatează CNN. În acelaşi timp, potrivit AFP, Columbia a trimis circa 30.000 de soldaţi şi tancuri la graniţa cu Venezuela.
Familia lui Donald Trump va investi 23 de milioane de dolari în afacerile starului MMA Conor McGregor
Noi documente depuse la bursă au dezvăluit, sâmbătă, investiţia de 23 de milioane de dolari promisă de familia lui Donald Trump legendei UFC, Conor McGregor.
Ministrul Sănătăţii: Tarifarea gărzilor a fost gândită la un moment dat, acum 15 ani, după un model care este evident că nu mai funcţionează şi el aduce o mare inechitate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că stretegia gărzilor trebuie total schimbată. Acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.
Alexandru Rogobete, despre situaţia de la Constanţa: Peste 70% din personal să fie scutit medical pentru gardă este un fenomen care clar că a denaturat / Cei responsabili vor răspunde cel mai probabil în zona penală
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că raportul Corpului de Control care va verifica situaţia de la Spitalul Judeţean Constanţa, unde managerul a atras atenţia că 70 la sută din medici au scutire de gărzi, deşi nu au probleme medicale, va ajunge la Parchet. Ministrul a precizat că fenomenul scutirilor de gărzi ”a denaturat”.
Leeds United a anunţat decesul unui suporter căruia i s-a făcut rău, la Elland Road, înaintea meciului din Premier League împotriva echipei Manchester United, duminică.
