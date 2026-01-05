„Avatar: Fire and Ash” a depăşit venituri de 1 miliard de dolari după 18 zile de la lansare - VIDEO

22:20

Secretarul de stat Marco Rubio a calificat guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă” şi, deşi nu a spus direct dacă Havana ar putea fi următoarea ţintă a administraţiei Trump, a subliniat că cei care l-au păzit pe Nicolas Maduro înainte de capturarea sa finală erau cubanezi, şi nu venezueleni, relatează CNN. În acelaşi timp, potrivit AFP, Columbia a trimis circa 30.000 de soldaţi şi tancuri la graniţa cu Venezuela.