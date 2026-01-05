Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026

11:30

Rapidul are aspirații înalte la primul sezon cu Costel Gâlcă pe bancă, dar are și dificultăți în a păstra cei mai buni jucători din lot. După ce au primit ofertă din Olanda pentru golgheterul Alex Dobre, acum, conducerea este pe punctul de a pierde alt jucător. Claudiu Petrila este monitorizat de cluburi din Emiratele Arabe […] Trei milioane de euro pentru starul Rapidului! De unde vine oferta