RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
Gândul, 5 ianuarie 2026 10:50
Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși în timpul mișcării declanșate în țară. Pornită inițial din motive economice, mișcarea s-a extins pentru a include, acum, revendicări politice. „Urmărim cu mare atenție” „Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni, așa cum […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:00
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?” # Gândul
Silvia Uscov, avocata care a deschis acțiunile în instanță împotriva numirilor la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, motivele și contextul demersului său juridic, în care respinge atât acuzațiile de partizanat politic, dar și criticile legate de momentul ales. Cu ce […]
11:00
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile # Gândul
Aşa cum a anunţat cu o seară înainte avocatul Gheorghe Piperea, AUR se alătură demersului acestuia şi acţionează în instanţă prin care vor fi blocate hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile. „Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin […]
11:00
Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt # Gândul
Ți-a apărut vreodată în cale indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie din imaginea de mai sus? Este vorba despre un semn rutier care, în anumite zone europene, le dă bătă de cap șoferilor. Un astfel de semn, de pildă, se găsește preponderent pe autostrăzile din Germania. Indicatorul rutier este simplu. Acesta are […]
Acum 15 minute
10:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși în timpul mișcării declanșate în țară. Pornită inițial din motive economice, mișcarea s-a extins pentru a include, acum, revendicări politice. „Urmărim cu mare atenție” „Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni, așa cum […]
10:50
(P) Vederea încețoșată după 50 de ani: Cum recunoaștem semnele opacifierii cristalinului și ce soluții există # Gândul
Odată cu înaintarea în vârstă, corpul uman trece printr-o serie de transformări fiziologice firești. Așa cum articulațiile își pierd din flexibilitate sau pielea din elasticitate, și ochii suferă modificări. Vederea, simțul pe care ne bazăm cel mai mult pentru a ne păstra independența și calitatea vieții, poate fi afectată treptat, adesea fără durere, dar cu […]
Acum 30 minute
10:40
Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 6 ianuarie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor ANM, vor fi precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte. Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de […]
Acum o oră
10:20
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA # Gândul
Allianţa pentru Unirea Românilor cere Președinției, Parlamentului și Guvernului României să declare 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării celor 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită […]
10:10
Fundașul stânga Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a părăsit FCSB și a fost prezentat, deja, la noua echipă. El va evolua tot în Liga 1, la Unirea Slobozia, unde a mers sub formă de împrumut. Campioana a acceptat să renunțe la Vlăsceanu pentru ca jucătorul să aibă meciuri în picioare în sezonul actual. Vlăsceanu, sub […]
10:10
Procurorii și reclamanții dintr-un proces desfășurat în Argentina privind presupuse crime împotriva umanității cer instanței federale să solicite extrădarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Demersul survine după ce acesta a fost capturat la Caracas de forțele armate ale Statelor Unite. Reclamanții din dosarul privind crime împotriva umanității au solicitat unei instanțe federale argentiniene să inițieze procedura […]
10:10
Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot” # Gândul
Tot mai mulți turiști români preferă să își facă vacanțele dincolo de granițele României. Printre statele preferate se numără și Ungaria. Pentru mulți cetățeni din vestul țării, trecerea graniței și petrecerea timpului în orașele ungare a devenit, deja, o tradiție. Mai ales după trecerea României în spațiul Schengen. Vezi aici avantajele intrării României în Schengen, […]
Acum 2 ore
09:50
Destinațiile de „micro-pensionare” care cuceresc generația Z în 2026. Unde aleg tinerii să se retragă din carieră pentru a-și găsi echilibrul personal # Gândul
Conceptul de „micro-pensionare” a devinit una dintre cele mai puternice tendințe de călătorie pentru generația Z și mileniali, care aleg pauze deliberate de la carieră pentru a explora lumea, a evita epuizarea și a-și regăsi echilibrul între viața profesională și cea personală. De la orașe europene însorite la metropole asiatice accesibile, noile destinații de micro-pensionare […]
09:30
Inedit. Statul în care ziua de 31 decembrie nu mai există, iar Revelionul nu mai este celebrat # Gândul
Un stat a renunțat, oficial, la ziua de 31 decembrie, iar Revelionul nu mai este celebrat. Este vorba despre o mică națiune insulară din Pacific care are o suprafață de 320 de kilometri pătrați. Vezi povestea ei mai jos, în articol. Pentru o națiune insulară, care este împărțită de linia internațională de schimbare a datei, […]
09:30
Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României # Gândul
Bucureștiul se regăsește într-un clasament recent al celor mai accesibile destinații urbane din Europa pentru city break-uri în 2026, realizat de publicația The Independent, care confirmă trendul de creștere a interesului pentru orașele cu costuri reduse de călătorie și trai. În topul celor mai ieftine orașe europene de vizitat într-o vacanță scurtă, Bucureștiul ocupă locul […]
09:30
România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă # Gândul
Mare parte din România intră de luni dimineață, de la 10:00, sub avertizare Cod galben de vreme rea. În același timp, zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este avertizată cu Cod portocaliu de ninsori abundente. ANM a anunțat care sunt regiunile lovite de ninsori puternice. Unde va ninge abundent Astfel, potrivit […]
09:30
Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent” # Gândul
Ministerul Mediului anunţă cu mare pompă „declanșarea, în premieră, a unui proces de selecție transparent pentru ocuparea funcției de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituții din domeniul gospodăririi apelor din România.” „Pentru prima dată, numirea viitorului […]
09:20
Călin Georgescu merge azi la controlul judiciar şi anunţă că va trasmite un mesaj politicienilor, de pe scările Poliţiei Buftea # Gândul
Călin Georgescu merge luni să semneze controlul judiciar, la Poliţia Buftea. Acesta anunţă că va transmite un mesaj politcicienilor, în urma impunerii noilor măsuri fiscale. Ziua controlului judiciar a fost modificată din nou, deși inițial era programată pentru mâine, marți la ora 11.00, legal, zi liberă de la stat. De asemenea, în curând, judecătorii urmează […]
Acum 4 ore
09:00
Salvamont a primit 96 de apeluri, în 24 de ore. Salvatorii au coborât de pe munte 34 de răniţi şi 2 morţi # Gândul
Uultimele 24 de ore au fost solicitante pentru salvamontişti. Dispeceratul Național Salvamont a primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. Au fost salvate 97 de persoane, iar 34 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Două persoane au fost găsite decedate, au fost transportate și […]
09:00
Atac cu drone asupra Kievului. Au fost ucise cel puțin două persoane, iar un centru medical a fost avariat # Gândul
În noaptea de duminică spre luni, Rusia a efectuat un atac cu drone în Kiev și regiunea capitalei. În urma incidentului o persoană a fost ucisă în Kiev, iar o alta în regiune, potrivit autorităților regionale, relatează publicația Kyiv Independent. Peste noapte, Rusia a lovit Kievul și regiunea capitalei cu o serie de drone, pe […]
09:00
Trump respinge versiunea Moscovei privind un atac ucrainean asupra reședinței lui Putin: „Nu cred că a avut loc un astfel de atac” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede în versiunea Moscovei rostogolită foarte agresiv de propaganda rusă potrivit căreia Ucraina ar fi atacat reședința președintelui rus Vladimir Putin, precizând că nu există dovezi clare care să confirme un astfel de incident. Donald Trump a afirmat duminică, la bordul avionului Air Force One, că […]
08:50
Uultimele 24 de ore au fost solicitante pentru salvamontişti. Dispeceratul Național Salvamont a primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. Au fost salvate 97 de persoane, iar 34 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Două persoane au fost găsite decedate, au fost transportate și […]
08:40
Patrick André de Hillerin : „Uniunea Europeană e în genunchi pentru că așa îi place. Biata Europă iar n-a avut noroc” # Gândul
Editorialistul Gândul, Patrick André de Hillerin, scrie luni dimineaţă despre maniera în care Europa, deşi are toate cărţile câştigătoare, preferă să se lase „luată peste picior” din cauză că „este condusă spre dezastru de acești impotenți arțăgoși.” Jurnalistul îşi demonstrează raţionamentul pornid de la atitudinea cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, liderul unui stat care are mai […]
08:40
Motivul incredibil pentru care Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după Inter – Bologna 3-1 # Gândul
Cristi Chivu (45 de ani) a refuzat să vorbească la conferința de presă după partida Inter – Bologna, scor final 3-1. În locul său, la conferință, s-a prezentat secundul Aleksandar Kolarov. Antrenorul român Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după partida Inter – Bologna, scor final 3-1. Deși a ajuns lider […]
08:30
Tradiții românești de Bobotează și Sfântul Ion. Ritualul purificării în apelor și puterea agheasmei mari # Gândul
Boboteaza și Sfântul Ion marchează, în calendarul ortodox , finalul sărbătorilor de iarnă și începutul unui nou ciclu al vieții. În această zi ritualurile străvechi legate de apă, purificare, noroc, sănătate și fertilitate sunt păstrate cu sfințenie în multe zone ale țării. Botezul Domnului, cunoscut în popor sub numele de „Bobotează” și sărbătorit an de […]
08:30
O echipă din Superliga s-a retars din lupta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva” # Gândul
Gigi Becali are în plan să scape de Denis Alibec în această iarnă, nemulțumit de evoluțiile pe care atacantul de 35 de ani le-a avut în această stagiune în tricoul roș-albaștrilor. Deși se credea că fotbalistul ar putea ajunge la FC Botoșani în următoarea perioadă, se pare că această pistă nu mai e atât de […]
08:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.411. Peste 25 de drone au fost lansate asupra Moscovei. Rusia a ripostat cu un atac puternic la Kiev # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 5 ianuarie 2026, în a 1.411-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Autoritățile ruse au transmis că au doborât cel puțin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, care pare să devină o țintă pentru Kiev. Trafic aerian perturbat Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, […]
08:10
Unde găsești cel mai ieftin city break din lume, potrivit unui studiu. Aici, plătești sub 7 euro pentru o ieșire în oraș # Gândul
V-ați gândit vreodată unde găsiți cel mai ieftin city break din lume? Experții au realizat un studiu care a avut la bază o comparație a prețurilor pentru zeci de destinații turistice. Experții au ajuns la o concluzie clară, în urma analizei: o zonă din Asia poate fi considerată cea mai ieftină, la capitolul „city break”. […]
07:40
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă # Gândul
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie, în anul 2026. Iată în ce perioade din an cei 12 nativi vor traversa momente pozitive, cu energii bune și situații favorabile. Oportunitățile și șansele bat la ușă pentru acești nativi, mai ales în perioadele în care vor avea parte de noroc maxim. Vezi mai jos. V-ați […]
07:40
Un fotbalist de numai 22 de ani a ajuns pe radarul Rapidului, fiind prezentat de impresari drept varianta excelentă pentru înlocuirea lui Claudiu Petrila. Mijlocașul stânga are mai multe oferte din străinătate și ar putea părăsi formația chiar în această iarnă. În acest condiții, în Giulești are șanse mari să ajungă Tunde Akinsola (22 de […]
07:20
5 Ianuarie, calendarul zilei: Robert Duvall împlinește 95 de ani, DJ BoBo 58. Bradley Cooper face 51 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 5 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Robert Duvall, născut pe 5 ianuarie 1931 în San Diego, California, este un actor, regizor și producător american cu o carieră de peste șase decenii. A fost apreciat pentru stilul său naturalist, […]
Acum 6 ore
06:50
A treia zi de la capturarea lui Maduro: Fostul dictator va fi judecat la New York/ Președintele Trump pregătește operațiunea „Columbia” # Gândul
Luni, 5 ianuarie 2026, la prânz, fostul dictator al Venezuelei va ajunge în fața unui judecător federal pentru a fi judecat în dosarul de narcoterorism și trafic de cocaină. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați pe 3 ianuarie 2026, de la Caracas, de către forțele SUA. În urma operațiunii de capturare a dictatorului […]
06:40
Adina Anghelescu: Care sunt diferențele dintre tragediile de la Colectiv și Le Constellation. Și între justiția elvețiană și cea dâmbovițeană # Gândul
Speram, la începutul acestui an de foc să dau vești bune. Să zic așa: dragilor, corupția nu ucide, prostia, incompetența și indiferența ucid! Nemunca ucide. Lipsa de empatie, de solidaritate ucid. Nepăsarea, ignoranța și goana după bani ucid. Lent și în feluri din cele mai sofisticate. Mi-aș fi dorit să vă anunț că nu mai […]
06:20
Care sunt cele mai mari temeri ale românilor: de la bani și facturi, la război, pandemii și frica de viitor # Gândul
România trăiește într-o neliniște continuă. Nu este vorba despre o singură teamă, ci despre un cumul de frici care se suprapun și se amplifică. Oamenii nu mai privesc viitorul cu speranță, ci cu prudență și teamă. Sondajele arată clar: românii se tem mai mult ca oricând de sărăcie, de instabilitate, de război și de pierderea […]
06:10
Pariu controversat: ce cotă are întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026. Anul trecut, pariul a atras investiții de 3,3 milioane de dolari # Gândul
Un pariu despre posibila întoarcere a lui Iisus Hristos pe Pământ, lansat anul trecut pe site-ul de pariuri Polymarket, a revenit în atenția pariorilor din întreaga lume și în acest an. Pariul controversat a atras în 2025 investiții de aproape 3,3 milioane de dolari. Deși pentru majoritatea oamenilor nu este o surpriză faptul că Iisus […]
05:50
Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Au fost identificate încă 16 victime. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani # Gândul
Investigatorii au identificat alte 16 victime care au murit în incendiul de la barul „Le Constellation” de Anul Nou, a anunțat poliția elvețiană. Cea mai tânără victimă avea vârsta de 14 ani. Ieri, România a primit vestea tristă: un tânăr român de 18 ani s-a aflat printre persoanele ucise în incendiul din Crans-Montana. Ce vârste […]
05:40
Apariție cutremurătoare la Ferma Dacilor, acolo unde acum doi ani, de Crăciun, opt suflete au pierit arse de vii, printre care trei copii. Apropiații lui Cornel Dinicu spun că patronul fermei are coșmaruri în fiecare noapte # Gândul
Au trecut doi ani și câteva zile de la cumplita tragedie de la Ferma Dacilor, din Prahova, acolo unde 8 persoane, copii, adolescenți și un tată împreună cu cei doi fii ai săi au murit arși de vii. Locația a fost refăcută total în mai puțin de doi ani, iar pe locul incendiului devastator a […]
Acum 12 ore
00:00
Liderii Uniunii Europene au emis o declarație comună despre situația din Venezuela: „Suveranitatea țării și dreptul internațional trebuie respectate” # Gândul
După capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro de către forțele SUA, unii lideri europeni, precum Kaja Kallas, au declarat că acesta nu avea legitimitate să fie președintele țării, dar au făcut apel la reținere. Pedro Sanchez, care a spus că nu recunoaște legitimitatea regimului lui Maduro, a denunțat operațiunea militară a SUA drept „încălcarea dreptului internațional” […]
4 ianuarie 2026
23:40
Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de CNAS pentru concediile medicale este bazată pe cifre și are ca scop reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat. Alexandru Rogobete a vorbit despre decizia de a scădea cu o zi plata asigurată […]
23:40
Spania și alte cinci țările sud-americane denunță SUA pentru „violarea dreptului internațional” după atacarea Venezuelei și capturarea lui Maduro # Gândul
Spania, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Uruguay au denunțat printr-o declarație comună „operațiunile militare desfășurate de SUA în Venezuela” și au emis avertismente împotriva exploatării resurselor naturale ale țării. Venezuela are zăcăminte de circa 300 de milioane de barili de petrol. Semnatarii declarației comune acuză SUA de violarea dreptului internațional. Capturarea lui Nicolas Maduro l-a revoltat […]
23:10
Ministrul Sănătății spune că tarifarea gărzilor funcționează după un model învechit și vrea să schimbe sistemul „la 180 de grade” # Gândul
Ministrul Sănătătății, Alexandru Rogobete, spune că sunt mai multe probleme în ceea ce privește gărzile pe care medicii le fac în spitatele din România. Acesta susține că strategia gărzilor trebuie schimbată, astfel încât fiecare medic să fie plătit în funcție de cât muncește. Alexandru Rogobete spune că tarifarea gărzilor nu mai poate să funcționeze după […]
23:00
Trump o amenință pe Delcy Rodriguez cu sancțiuni „mult mai mari decât cele cu care s-a confruntat Maduro” dacă continuă să sfideze SUA # Gândul
Președintele american Donald Trump a amenințat-o pe Delcy Rodriguez că ar putea avea parte de o soartă „mai crudă” decât a avut parte Nicolas Maduro „dacă continuă să sfideze SUA”. Declarațiile au fost dezvăluite de însuși președintele american într-un interviu telefonic cu ziarul The Atlantic, după ce sosise la clubul de golf din West Palm […]
22:40
Apelurile telefonice ale fostului președinte Barack Obama au fost interceptat ani de zile de serviciile secrete germane # Gândul
Barack Obama a fost interceptat timp de ani de zile de către Serviciul Federal de Informații al Germaniei pe durata primului său mandat prezidențial. Apelurile sale telefonice de la bordul avionului Air Force One au fost interceptate de serviciile germane fără ca acestea să fi avut permisiunea fostei cancelare Angela Merkel. Dezvăluirea a fost făcută […]
22:20
După capturarea lui Maduro, Zelenski îl îndeamnă pe Trump să procedeze la fel și cu Putin: „SUA știu ce au de făcut în continuare” # Gândul
Pe un ton ironic, Volodimir Zelenski a insinuat ca președintele Donald Trump să-l captureze pe dictatorul rus Vladimir Putin în aceeași manieră cum a procedat cu Nicolas Maduro. Președintele ucrainean spune că dictatorul Rusiei ar trebui judecat în SUA pentru crime de război și răpire de minori. „Cum ar trebui să reacționăm la ce s-a […]
22:20
Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă” # Gândul
Dimitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, spune că și-ar putea imagina operațiuni de răpire care să vizeze alți lideri ai lumii, operațiuni similare cu cea efectuată de Statele Unite în Venezuela. Acesta l-a menționat în mod explicit pe cancelarul german Friedrich Merz. Capturarea și arestarea președintelui Nicolas Maduro a venit cu reacții puternice din întreaga […]
Acum 24 ore
21:40
Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer” # Gândul
Dan Petrescu, fostul antrenor de la CFR Cluj, ar fi negat informațiile care au lăsat să se înțeleagă că ar suferi de o boală gravă. Jurnalistul britanic Neil Barnett a explicat într-o postare pe rețelele de socializare care este starea actuală de sănătate a antrenorului român. Dan Petrescu a dispărut complet din lumina reflectoarelor, iar […]
20:50
La început de an, oameni de toate felurile, credințe, culturi, își fac planuri peste planuri. Dar câte dintre ele le ducem la bun sfârşit? De obicei, renunţăm la cele mai multe obiective în maximum trei săptămâni. Este o temă recurentă, de luni mă las de fumat, mă apuc de învătat, nu mai beau etc. Psihologii […]
20:20
Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba # Gândul
Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul său columbian Gustavo Petro că „să-și păzească fundul” . Avertismentul l-a dat după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Columbia ar putea fi următoarea țintă Administrația SUA acuză Columbia de producția și traficarea cocainei. „El produce cocaină și o trimite în Statele Unite, așa că îi spun să-și […]
19:50
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani # Gândul
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani. Regele Charles i-a adus un omagiu și a menționat că aceasta „a promovat bunătatea, curajul și înțelegerea”. Regina Camilla este Patroana Trustului Anne Frank, al cărui Eva Schloss era co-fondator și președinte de onoare, scrie mirror.co.uk. Eva s-a născut Eva Geiringer, în […]
19:30
Toni Neacșu: „Trump a încălcat toate regulile dreptului internațional și a comis o agresiune armată” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu a reacționat pe rețelele de socializare după intervenția Statelor Unite în Venezuela și ridicarea lui Nicolas Maduro. Avocatul susține că președintele Donald Trump a încălcat dreptul internațional. În mesajul postat pe pagina personală de Facebook, avocatul explică că președintele Donald Trump a încălcat regulile Curții Internaționale de Justiție și susține că acesta […]
18:50
În Argeş, să faci ce zice drumarul, nu ce face. La Drumurile Naţionale curtea e plină de gropi şi noroi, iar la intrare nu e făcută pârtie # Gândul
Direcţia Naţională a Drumurilor Naţionale pare să funcţioneze după vechea vorbă românească potrivit căreia croitorul nu are haine bune, cizmarul are încălţămintea ruptă, iar drumarul n-are pârtie făcută şi nici asfalt în curte. Prefectul de Argeş, Ioana Făcăleaţă, a postat duminică dimineaţă câteva fotografii însoţite de un text din care reiese că s-a asigurat că […]
18:50
Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie” # Gândul
„Este grabă pentru că există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european”, motivează europarlamentarul Gheorghe Piperea, avocat de profesie, acţionile în instanţă pe care le pregăteşte cu privire la noile taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schiţele acţiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie, anunţă […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.