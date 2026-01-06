Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție

13:40

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit că primit un loc de veci de la fostul primar din Piatra Neamț. Mihai Trăistariu a primit, în urmă cu mulți ani, un loc de veci în cimitirul din Piatra Neamț. Cel care i l-a dat a fost primarul de la acea vreme – […]